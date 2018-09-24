当一个新系列推出时，我会写一两篇专栏深入探讨一些个别牌张的设计。这就表示我该来谈谈烽会拉尼卡的牌张了。

热情巨犀兽

身为某个非常在乎颜色派的人（以及帮忙监督目前颜色议会的人），我会花很多时间在房间里争论某个颜色是否应该做某件事情。其中一个好例子就是绿色处理其他生物的能力。多年来，绿色对于其他生物的答案就是用更低廉的费用叫出更大的生物，然后偶尔强迫（或者是强烈地鼓励）防守玩家阻挡它。

这并不是个够好的答案，因为生物在一般对局（尤其是限制赛）中占了威胁的很大比例，所以我们想出了互斗这个机制。这让绿色可以用自己的生物处理其他的生物，同时合乎主题又不会减缓绿色过度依赖它生物的这个弱点。

绿色还是需要一些帮助，所以我们开始让绿色做「单方面互斗」，让它可以对另一个生物造成伤害但另一个生物却不能还手。这异能原本是红色的，但我们发现绿色比红色更需要它，所以我们做了点调整，将它改成主要绿色次要红色。

这还是不太够，所以我们又讨论了会「进战场」并互斗的生物。我常常使用的方针之一就是，如果使用无生物套牌的话，那绿色是不能处理其他生物的。进战场互斗的生物技术上并没有破坏这个规矩，因为它们毕竟还是生物，但我们已经慢慢进入灰色地带了。举例来说，如果我们设计了一个带有死触和进战场互斗的1/1生物，那我们在本质上就是做了个谋杀，而我们也知道这是错的。

我们这几年慢慢地探索了这个空间。龙命殊途有个给予飞兵这个能力的结界。鞑契龙王有个七费的4/5龙。异月传奇有个4/3麋鹿。依夏兰有个1/4人类弓箭手。决胜依夏兰有个可以将这能力给予其他生物的生物。我认为我们已经到了一个觉得绿色就是可以这么做的时间点了。

弧光凤凰

制作同一个游戏这么久的挑战之一就是许多简单的空间已经使用过了。举例来说，伊捷有个「在乎瞬间和法术」的主题。之前两个版本的伊捷也有。不过呢，这主题可不是只有伊捷有而已。它曾在许多扩充系列中的蓝和红色出现过。这个意思是我们设计了许多红色「在乎瞬间和法术」的牌张。当我们要设计新牌时，我们就要试图找出没使用过的空间。

要这么做的诀窍就是详细检视我们在该颜色中使用的效应。让我用红色来举例吧。就用单纯的「施放瞬间或法术时产生红色的效应」好了。我们会列出能想到的所有红色效应，并看看有哪些东西我们还没和「瞬间和法术」主题做过链接。如果挖的够深的话，那我们通常能找到一些新的东西，但这个搜查在我们每次回到这主题时都会变得更加艰困。然后没错，解决方式之一就是重印过去成功达成你想要的效果的牌张。

弧光凤凰的设计就是个设计者使用新空间的良好例子。凤凰是红色的。我们曾经将凤凰和「在乎瞬间和法术」的效应结合过吗？详查之后我们会发现，有的，我们做过。在万智牌2012中，我们制作了茜卓的凤凰。如果你用红色的瞬间或法术（或是鹏洛客）造成伤害，那你就可以将茜卓的凤凰拿回手上。

这表示我们要尝试用不同的方式设计新的凤凰。飞行和从坟场回来是凤凰的定义机制身份，所以我们必须要在该空间中做些什么。茜卓的凤凰会回到你手上，让你必须要重新施放它。如果新的凤凰能直接将它放回战场上呢？接下来我们就要检视触发条件了。茜卓的凤凰在乎的是造成伤害的瞬间和法术。我们必须要不使用这个空间。如果它只在乎施放的瞬间或法术呢？

施放一个瞬间或法术就回战场有点太简单了。由于再起——伊捷的公会机制——的关系，两个也太容易，所以我们决定将需求设定成三个。最后，为了让它有点不一样，我们将它做成3R叫3/2而不是1RR叫2/2。

正义模范欧瑞梨

欧瑞梨回来了，而我们也想给波洛斯的战斗天使一张酷炫的新牌张。她是个天使，所以需要会飞。身为一个领导者，我们喜欢她拥有训导这个异能，因为很明显地，在波洛斯公会里人们会期望领袖带领他人。飞行和训导已经蛮搭的了，但做为一个秘稀（以及受欢迎的传奇角色），它还需要更多。现在的问题是，我们能想出一个机制的方法来更加强她是如何帮助她的人民，同时又和这张牌搭配良好吗？

如果她能加强她想要的生物呢？由于她是波洛斯，所以这应该是战斗开始时的事，毕竟他们和战斗息息相关。加强力量看起来是最有用的。我们又给了她两个异能，让她能给予特定颜色的生物各一种关键词——即波洛斯的两个颜色。第一眼看来这可能有点尴尬，因为训导需要更大的力量，这表示加强另一个生物会阻止欧瑞梨训导它。但是别忘了，她可以将这异能用在自己身上，让她能训导更多生物。另外，由于她是红白两色，所以她也会获得践踏和警戒。

信标电击

在设计时，通常那些巨大酷炫的效应会吸引所有人的注意，但设计的一大部份却是在关注较小的细节之上。信标电击正是一个良好的例子。基本上，这张牌造成的伤害会等同于你这场对局所施放过的瞬间和法术数量。通常计算的方式就是查看你的坟场，因为那是你在施放咒语之后它们会去的地方。问题是，伊捷的机制是只会出现在瞬间和法术上的再起，而再起则会在从坟场施放过后被放逐。如果我们使用的是平常的模板，那它就会阻碍再起牌张的使用（至少不会鼓励玩家使用再起这个异能）。为了解决这点，我们给这个效应加上一个简单的延伸。与其只计算坟场的瞬间和法术，它也会检视你的放逐区。这样即使你已经从坟场使用过再起牌它们也还是会被计算在内。系列中另一张会检视坟场里瞬间和法术的牌（爆响龙兽）也同样使用了这个技术。

翰力恩泽

在拉尼卡中，我们设计了一张叫做Seeds of Strength的牌。

这张牌使用了一个我们之前没用过的模板技术：它重复了同样的异能多次。会这样做是因为我们想要的功能性（你可以将+1/+1效应分配给任意数量的生物，包括在同一个生物上多次）要以字不太多的方式让受众清楚理解是很困难的。这个模板是个解决这问题的新方式。由于这模板挺受欢迎的，所以我们之后也用了许多次。

翰力恩泽是张和Seeds of Strength小致敬的牌。你们可能会问，和一张白绿牌致敬的牌为什么不是白绿的呢？答案是这不在白绿的颜色派里面。为了分别白色和绿色（两个有最多重叠机制的颜色）我们决定给白色+2/+2以及更小的强化，然后给予绿色+2/+2或更大的加强。这表示+3/+3是个绿色的效应，所以三次+3/+3是绿色的。

会盟堂哨卫

我们在设计时喜欢做的事是创造一些鼓励你逆道而行，即不照系列设定的方向走的牌张。这些牌张能创造有趣的轮抽体验，鼓励你首抽这张牌然后设法让它能运作。它也让你可以构筑不同主题的有趣套牌。会盟堂哨卫正是这类牌张的良好例子。

通常烽会拉尼卡会鼓励你轮抽或构筑二到三色的套牌。会盟堂哨卫则是会强力地让你考虑使用五色的可能性。它的方式比较不明显，因为不管你用几色都可以使用这张牌，但只有你凑齐五色的时候才能使用最后一个异能。你于是就可以重新施放这张牌以获得它最大的尺寸。我也很喜欢第二个异能会将这张牌放进坟场，让你可以持续使用第三个异能。

成仁拼博

乍看之下，你们可能会认为我们不会将「你输去这盘游戏」这些字放在牌张上。毕竟有谁会想施放一个会让你输去游戏的牌呢？答案是你必须要让这奖励够吸引人。

第一张「你输去这盘游戏」的牌张是出现在第一版。Lich是个「和恶魔订契约、缺点输掉游戏」的牌。输掉游戏比较像是个威胁，而不是个承诺。你会获得绝大的力量，但它也会附带终极的风险——可能会让你失去生命（即输掉游戏）。

第二张「你输去这盘游戏」的牌是冰雪时代的Amulet of Quoz。它会丢一枚硬币，然后掷输的玩家会输掉这盘游戏。对手可以额外赌注一张牌来阻止这个丢硬币。牵扯到赌注的原因是，设计者不想要玩家在即将死亡时使用这张牌来凹得胜利。

一年后，海市蜃楼推出了两张让你可能会输掉游戏的牌。

Forbidden Crypt是另一个「和恶魔订契约」的黑色牌。不过Final Fortune就比较不一样了。之前的其他牌张只会让你可能输掉游戏，但Final Fortune让你一定会输掉游戏。如果你施放了它，那你就必须得在它让你输去之前赢得对局。Final Fortune会成为第一张受人瞩目的输掉游戏牌。（Final Fortune会在博图以Last Chance的姿态重制，以及在博图三国志中以Warrior's Oath的样貌推出。）

奥德赛会推出另一个「和恶魔订契约」的牌，即Nefarious Lich。

下一张「你输去这盘游戏」的牌张为机飞版第二代的滑稽模仿牌Form of the Squirrel（取笑劫运降临的Form of the Dragon）。这张牌会将你变成一个1/1的松鼠衍生物，所以衍生物被消灭就表示你输掉游戏了。这是第一张绿色的输掉游戏牌。

预知未来会带来第一组「你输掉这盘游戏」的循环牌张——条约。它们都是施放时免费的咒语，但却需要在下个回合支付费用。输掉游戏只是要确保你支付法术力的方法而已。我们在设计时尝试了各种缺点，但这却只会导致玩家一直尝试用各种方法不付费，所以我们使用输掉游戏来「鼓励」你们要按时付费。

阿拉若断片的永生圈环是第一个「你输去这盘游戏」的神器牌。这张牌和黑色的其他Lich牌张非常类似。

恶魔契约是第四次「You Make the Card」的结果。这张牌的设计比较像是黑色的「和恶魔订契约」加上红色的「实时获利、下回输去」牌张的综合体。

阿芒凯的光荣就义是Final Fortune的变形。

多明纳里亚的巫妖掌控为Richard Garfield所创造，是个设计更良好的 Lich。

而最后就是成仁拼博了。它是Final Fortune的另一个变形，只是这次加上了白色的要素，因为这张牌是多色的。波洛斯的策略是快攻，而这个咒语就是个终结者，让你可以获得额外一个回合向你的对手造成最后的几点伤害。不灭的副效果确保你的所有生物都能在额外的回合再打一次。

很明显地，有很多种方法可以在牌张上写下「你输掉这盘游戏」。

栓制魁首

这是另一张在颜色议会中引起许多辩论的牌。白色在消灭力量大于或等于4生物这方面历史悠久，但从来没有杀防御大于或等于4的牌。这是白色能做的吗？赞同的辩论点是，白色可以去除大生物，那为什么4/1是个「大生物」而3/4不是呢？这系列有个「在乎防御」的迷你主题，而我们认为这张牌只是微调了一个常驻的白色效应而已。

反对的辩论点是，我们已经有个在乎生物多硬的红色了，因为红色的毁灭和直击伤害有关。唉呀，但这就表示红色擅长杀低防御的生物而不是高防的（和黑色的-N/-N效应一样）。什么颜色擅长消灭高防御的生物呢？不是蓝或绿色，毕竟用咒语去除生物不是他们的专长。

在讨论许久之后，我们决定目前没人会这么做，但最接近的是白色，因为白色有个「消灭大生物」的习惯。要注意的是这种效应在这系列中是很合理的，但却不是个我预期我们会常做的东西就是了。

研谋 // 研药

为了要继续今天的这个颜色议会争辩的主题，让我们来谈谈研谋吧。这张牌的目的是要做一个低费的蓝黑混血瞬间或法术。蓝黑混血的瞬间和法术是最难做的，因为它们咒语的重叠最少。很明显地蓝色是可以操控其他生物的，毕竟它是这个异能的主要颜色。不过呢，黑色在窃取生物方面排名第三，然后频率也是非常的低。

我们的问题是，烽会拉尼卡的系列设计团队想要一个我们没给蓝黑混血做过多次的效应，所以这就表示我们必须要在某个地方凹一下。由于黑色在这效应牌名第三，然后整体来说这张牌就是窃取牌张的限制版本（只能抓小东西），所以议会就让这张牌通过了。

寒意蔓延

虽然蓝色和黑色会磨很多牌，但我们实际上并没有做太多在磨牌时会触发的牌张。（我会在下周谈论这系列中备受注目的一张。）寒意蔓延是张磨掉时会给予你等同于施放时效果的牌。这是另一张在颜色议会中引起讨论的牌，因为磨牌时是没有颜色需求的，所以举例来说，一副纯蓝的自磨套牌也可以吸血，即使这不是蓝色可以做的事情也一样 。我个人会想要看到一些颜色需求，但所有的版本都会在字已经很多的牌张上加太多字。最后，我们决定对于非黑色套牌来说，将它抓起来就是个最大的缺点了。

离开城市

而我今天时间就这么多了。由于我还没结束，所以我还有几篇专栏可以叙述公会之城的牌张。如同以往，我很想听听你们关于今天的专栏或是烽会拉尼卡的回馈。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）联络我。

请在下周回来听我述说更多烽会拉尼卡的牌张。

直到下次，希望你们在探索城市时所获得的乐趣和我们制造它时一样多。