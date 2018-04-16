多明纳里亚是一个多层的世界。有趣的是，多明纳里亚也是一个充满故事的世界，其中一部分我将会在接下来的三周里告诉你们。所以坐稳了，我要开始讲述多明纳里亚的卡牌设计故事了。

烬火之风艾德莉兹

在2000年的时候，Bill Rose指派我架设一个万智牌的网站。我试着依照那些在传播学院中所学会的东西进行，并想确保每天每周每月都会有内容更新。每天都有内容的诀窍在于找到一些不需要太多气力去维护的东西。除此之外，我也真的很想尽可能找到更多互动的内容。

其中有个想法是做一个（二的次方个选项的）树形图，在里面放进所有同属某个万智牌相关类别下的东西，然后举办每日投票让观众选择该类别内他们最喜欢的两个选项。我们确实在胜利者出来前每天都举办了投票。这个想法被我称为单挑，并希望可以写一个程序来自动完成它，这样就不再需要维持。虽然我成功在网站上进行了几次树形图的投票（最知名的一个是从64个选择中选出最棒的传奇生物，而爱若玛获得了胜利），单挑却一直做不起来。

快转到多年之后。有一天，我得知推特刚推出可以让人们进行最多四个选项投票的功能。从隔周开始，我开始在推特上举办单挑（如果你想参加，那一直到现在仍然在@maro254进行中）。第一次选的是生物类别，我想龙赢了那一次的投票，不过这并不是故事的重点。

为了提供R&D一些乐趣，我提前印了树形图让所有人填写，就像三月狂热那样，然后赢家可以保有奖杯直到下一个人获胜为止。单挑有趣的地方在于我可以知道每个东西的表现，并拿结果跟R&D认为他们会做的事情相比。整体来说，R&D表现的很好，有些人甚至十五个投票都选对了。然而第一次投票里，有一个结果是大多数R&D成员并未预期的－那就是法术师表现的非常好。多明纳里亚的洞察设计在那之后不久就开始，在我们讨论哪些是系列可以加进去的东西时，我说「法术师部族怎么样？」

我们曾在奥德赛环境里做过法术师部族，但由于一些比赛的问题，我们最后降低了他们的强度。晨光也做了一些法术师部族，但在洛温的部族种族跟晨光的部族类别之间它有些被忽略了。通常在做部族主题时，我喜欢有至少两个颜色。蓝色显然是最佳的选择。而在稍作讨论过后，很清楚地红色是第二佳的颜色。

艾德莉兹被设计为可以在轮抽中作为构筑主题的非普通多色牌。我们选择了「在意巫术和瞬间」的主题（通常会在红蓝中看到是法术师特定的主题）并与灌大法术师连结。这最后成了一个非常有趣的轮抽主题。

古文明之战

这个传纪代表了在古文明之战 里第一次出现的克撒与米斯拉之间的战争。在那场战役里，两个兄弟使用从过去文明（称为索蓝，所以是「古文明」）挖掘出来并修复的神器生物大军战斗。这个传纪试图透过让你用神器大军攻击对手来捕捉这点。如同许多传纪一般，这个设计的前两章让你为戏剧化最终章的第三回合安排好一切。

大多数玩家对这张牌的问题在于，为什么这场战争被称为古文明之战而非兄弟之战－这个大多数玩家都知道的名字？有几个原因。首先，在这个世界中，大部分多明纳里亚的居民称其为古文明之战。其二，我们试着用名字来帮助对过去没那么熟悉的玩家了解这个故事是从哪来的。使用实际的系列名称是最容易能让玩家判定东西的方式。其三，古文明之战的字样帮助传达了牌张上的神器风味。

另一件有趣的事是我们让Mark Tedin画了这张牌。Mark的作品要追溯到限量版（第一版），而他实际上更画了一张古文明之战里的牌（Priest of Yawgmoth）。

重铸乌锋

在最初多明纳里亚洞察设计的会议中，我问了这个问题「玩家会期待在这个系列中看到什么？」我们都知道它将有怀旧的元素在，所以我想把所有要处理的期待写在白板上。在有超过30个系列可以使用（包括跟多明纳里亚有所重叠的瑞斯系列）的情况下，不可避免地我们可以放进系列的东西将会比实际出现在系列里的东西要多上很多。第一个被点名的就是乌锋。

如果你对乌锋不熟悉，它的起源要追溯到1994年的传承系列。在那里，我们认识了一个叫Dakkon Blackblade的男人。

Dakkon铸造了一把强力的剑，能吸取所有它杀掉生物的生命菁华。这把剑的强度反映在了Dakkon的数值（攻击力和防御力）上—等同于你所操控地牌的数量。乌锋在多年后的预知将来系列作为参考出现了一张称为Korlash, Heir to Blackblade的未来转移牌。Korlash的攻击力和防御力同样与操控者所拥有的地牌连结，虽然他在意的只有沼泽。

我们很兴奋展示这把剑而非另一个持有它的人的原因有两面：其一，现在有了武具这个副类别，所以我们得以让你的生物配带乌锋。其二，就算我们还没着手历史的主题，也知道我们想要多明纳里亚是一个有很多东西可以忆起过去的世界。除此之外，另一个考虑是确保不知道历史的新玩家可以喜欢这些东西。就算你不知道它的历史，一把强力的剑也是很酷的。

这个设计很直观。它让佩带的生物有着和Dakkon过去拥有同样的加成－就是依照你所操控的地牌来提升它的数值。并且加入了一个新元素，那就是这把剑希望被特殊的人所持有，所以我们让传奇生物佩带它更加容易。我们试了各种不同的方式，但最后决定了一个新的样板「佩带_____。」我很兴奋未来能透过这个样版所带来风味上的东西。我们曾讨论过让它只能佩带在传奇生物上，但最后决定不要，因为如果你还没抽到你的传奇生物，抽到这张牌将会很无趣且完全无法使用。

同时，我建议你阅读多明纳里亚的故事，因为乌锋在这当中扮演了一个角色（背景叙述文字可能已经暗示你了）。

贝赞洛祝福

这张牌是一个帮助我们厘清何时要提及传奇及何时该提及史迹的设计。我相信最早的版本是传奇，但后来被改成史迹－因为传奇只是史迹的其中一个子集。这个系列有一些神器生物，所以改成史迹能让我们有更多的目标。

但在游戏测试时，我们发现引用史迹生物会造成困扰，因为这只影响了史迹的一个子集（神器生物跟传奇生物－好吧还有变成生物的传纪，但这并不是能在多明纳里亚里完成的东西）。要了解该算入哪些子集要比想象的来得费力，所以我们把它改回了影响传奇生物。接着我们制定了一条规则－如果只想某个东西影响生物，我们会用传奇生物而非史迹。

缘尽而去

守护者被尼可波拉斯击败所衍生的一个后果，就是妮莎决定要退出守护者。一旦这被决定要是故事的内容，我们就想找到一张牌来展示誓约的破裂。那得是一张绿色的牌，因为是妮莎；我们也想找到机制上的方式来导向誓约已经破裂。在了解到所有的誓约都是结界时我们想到了解决的方法：如果让这张牌能消灭结界呢？确实，这在字面上可以破坏誓约。且由于这张牌是绿色，我们把效应做成了像回归自然（消灭神器或结界），并为了多一点妮莎的感觉而加了一条让你能获得一块地的文字－因为妮莎跟地牌有强大的连结。这是我们用来阐述妮莎离开守护者这令人难过故事的方式。

崔纳的绝境

这个传纪的名称来自两个不同的地方。首先，它提到了崔纳，一个奥德赛环境故事里的角色。崔纳是柯帮的成员并与奥德赛的主角卡马尔成为了朋友。这个名称同样来自于崔纳的绝境－那个崔纳是主角的延伸系列绝境的小说

在洞察设计里，我们做了一些传纪来展示希望它们运作的方式。接着，在系列设计中，故事联络人的Kelly Digges找到了他们希望传纪所代表的故事。十四个传纪分别述说了一个多明纳里亚过去曾在其他地方被提及的故事，让每个都成为了一个让玩家对过去故事更加熟悉的彩蛋。

我相信这个设计是其中一个我们在知道故事前就完成的设计。背后的概念是你用了前两章来建构一个资源（你的生命值），然后在最终章使用它。Kelly想要引用奥德赛的故事线，而这张牌看来十分适合。名字有趣地引用了书名。

典范达妮莎卡帕轩

当第一次洞察设计会议里在白板上列下清单时，我们不止包括了那些想要直接提及，还有想要以更间接的方式碰触的东西。其中一个就是多明纳里亚的过去中那些知名角色的后人。是的，泰菲力、卡恩、雅亚和尤依拉这些角色依然存在，但很多知名角色已归西。在预知将来里，我们试着找到方法制作在过去曾提示过有未来潜力的未来移转牌，在这时出现了制作后人的想法。这表现得很好，所以我们知道可以在多明纳里亚里再做一次。

所以我们做了一个提及会很有趣不同角色的清单。其中一个是杰拉尔德．卡帕轩，晴空号传说－一个横跨四年系列故事里的主人翁。问题是，杰拉尔德已逝去且没有任何后代。这时我们想到了卡帕轩后人的想法，即便它并非是杰拉尔德的直系。卡帕轩这个名字依然能唤起乡愁。卡帕轩已经跟宾纳里亚有所连结，但我们更在世界构筑里把他们绑在一起。

达妮莎背后的目标在于做出你会想要结附结界或佩带武具的生物。为了这个目标，我们先给了她一系列能跟灌大攻击力配合的异能，接着给了她一个可以更容易被结附或佩带武具的能力。这张牌被做成非普通牌是因为我们认为她在轮抽中是一张绕着构筑会很有趣的牌。

她是传奇和非普通牌的原因是史迹（神器、传奇的东西和传纪）是一个主要的主题，所以我们想确保出现率（当你打开一包补充包时，特定类别牌平均会出现的张数）够高来让它是回事。

大胆的考古学家

当我被指派设计一些会引起共鸣的史迹牌时，这是设计里的第一张。我记得它在对局测试中的名字是古墓中的奇兵。接着我们讨论了一个只会影响神器的异能跟另一个会影响史迹的异能放在同一张牌上是否合适。是否该被整合成一个？我认为不是，因为风味在两者有所不同时会比较好。考古学家发现特定的神器，但他依然是更广大历史的研究者。这张牌最后的样子与我一开始的设计十分接近。

恶魔领主贝赞洛

为了延后死亡及获得永生，莉莲娜与四个恶魔签订了契约（柯索非、棘泽边、拉札柯和贝赞洛）。我们在艾维欣重临见到了第二个恶魔（依照她杀掉他们的顺序）棘泽边，她把他从狱窖里解放出来以便杀掉他；接着在万智牌：起源里见到第一个恶魔柯索非同样丧命于她手，然后我们在阿芒凯见到了第三个恶魔拉札柯，莉莲娜透过守护者的帮助除掉了他。多明纳里亚里有第四个也是最后一个恶魔贝赞洛。然而他并非只是一个角色－他是多明纳里亚里一个重要的反派。这代表我们得以帮他做一张牌。

虽然在这之前，有件事是我要先提的。通常在万智牌里，我们会在未意识到的情况下做出一些规律。莉莲娜的四个恶魔就是一个很好的例子。莉莲娜第一个杀掉的柯索非是6/6，第二个死于她手的棘泽边是7/7，第三个拉札柯是8/8，我想你已经知道接下来要发生的事了。如果按照这个规律走下去，贝赞洛将会是9/9。我要强调我们从未刻意要做出规律，甚至没有把他们的死亡照着年代顺序设计。我们谈论过继续这个规律，但其中一个目标是把贝赞洛做成一张强牌，而不只做成9/9的费用很难定夺，还要让他能在比赛中出场更是困难。在经过讨论之后，我们决定放弃把它做成9/9。

贝赞洛是一个热衷于知识的角色，所以我们想要让他与抽牌互动。然他还是一个恶魔，所以也知道要让他有一些通常对你有利但可能会走偏的异能。最后我们做了会对你造成伤害的抽牌机制。很酷的是你可以用能降低风险到你想要程度的方式来构筑你的套牌。我们接着把它做成6/6并给了他飞行和践踏的异能来满足恶魔的风味。

册封

多明纳里亚的代码是浓汤（Soup）。在我们设计它时，一开始色拉会接在它后面－一个同样在多明纳里亚上的小延伸系列。所以在洞察设计时，我们不只要着手多明纳里亚的工作；也同样设定想要色拉成为的样子。我将不会详细介绍浓汤原本要做的事，因为我有信心我们会在未来的系列中找到很多元素可以安插的地方，但有一个主题影响了多明纳里亚的设计，所以我要在这里跟大家聊聊。

其中一个原本打算在色拉中着重的元素，是好势力（守护者及他的伙伴们）和坏势力（贝赞洛和他的仆役）间的战争。我们了解到这反映了时代，而因为多明纳里亚里的奇幻风味，代表双方都会有骑士。为了这个目标，色拉有一个骑士部族的主题。

在色拉变成核心系列2019之后，我们最后把一点点骑士主题（我相信这个系列里有两张在意你有骑士的牌）移到了多明纳里亚。册封技术上来说并不是骑士部族，因为它只是把某个东西变成骑士（它并不在意你是否有其他骑士），但它是为了一个本来更在意骑士的系列所创造出来的。我们谈论了是否把最后那段文字拿掉，因为骑士部族已经不再是一个重要的主题，但因为风味实在太棒了（如同它的名字）所以我们决定把他留下。

恶源重生

我们想要用传纪来述说多明纳里亚的故事，而最后其中一些成为了万智牌更大的故事。恶源重生述说了尼可波拉斯的死亡和复活。通常当我说到这里时，一般的反应是「尼可波拉斯死了？」是的（好吧，算是。这有点复杂）。这个传纪讲述了波拉斯复归的故事。

这个设计从第三章开始。它把一个鹏洛客从坟墓场放进战场。感觉有些狭窄，所以后来被改为带回一个鹏洛客或一个生物。这让我们得以把第一章做成一个强迫所有对手牺牲一个生物或鹏洛客的效应来反映第三步的动作。第一章，波拉斯死去；最后一章，他复归。第二章需要一个跟其他两章之一有所连结的黑色效应。弃牌的表现不错，因为如果你的对手弃掉了一个生物或鹏洛客，你就可以把它在你的下个回合移回战场。

完成了一个，还有两个！

这是我今天所有的内容。一如往常，我很想知道你们对今天文章或多明纳里亚系列整体的想法。你可以写email或透过任何我的社群媒体账号（推特、Tumblr、Google+和Instagram）与我联系。

下周我们再来一起看第二部。

在那之前，希望多明纳里亚提供你许多属于你自己的故事。