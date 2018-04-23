我在上周开始分享多明纳里亚的单卡故事。如同标题的「第二部」所说的一样，还没结束呢。

荷马利族探险家

我们常常会收到玩家寄来的有趣玩意儿。我们收过上面用意式香肠拼成讯息的披萨。我们收过写着「这是提示」讯息的玩具恐龙。我们收过甜甜圈－他们虽然什么都没说，但是很好吃。不过，荷马利族探险家的出现则是多亏了一个拼图。有一天，Kelly Digges、Allison Luhrs、Mel Li，和Shawn Main都收到了一个神秘的信封，其中各有某个拼图的四分之一。一旦他们发现有人得到其他的部份时，他们就将它拼起来了。它展示了四个不同荷马利族的插画，并且带有「王朝会堕落，但潮汐还是会升起」。这拼图是万智牌玩家和荷马利族狂热者Andrew Weisel的创作。

快转到多明纳里亚设计。我们正在列出这系列要包含什么的列表。我的记忆是这样的：

我：好，来列出我们需要包含的东西吧。

Ethan：荷马利族。

我：这是「需要包含」的吗？

Ethan：我们收到一个拼图。

我：好，进去吧。

我不会说这个拼图导致了多明纳里亚上有个荷马利族，但我可以说拼图式的请求目前有100%的成功率。

晴空号船长尤依拉

在时间漩涡设计中，我制作了一张能给任何非地牌延缓4的牌张。（除了从手中施放，你可以支付（费用）并将它放逐，且上面有四个计时指示物。在你的维持开始时，移除一个计时指示物。当移去最后一个时，施放它并且不需支付其法术力费用。它获得敏捷。）

我认为这挺酷的。我们在数个月后得到一个需要被设计的传奇生物清单。我们在获得传奇生物时做的第一件事就是检视档案来看看我们是否已经有牌张适合这些角色。尤依拉是蓝红，推迟牌张也是蓝红，所以我将它变成尤依拉。不过有个问题：尤依拉是个工匠。她为什么在推迟东西呢？这不应该发生的。它不知为何没被发现，而我们也推出了一个本身还不错的尤依拉，虽然她实际上并不是个尤依拉。我一直为这件事感到愧疚。

多年后指挥官大受欢迎，玩家也很想要能捕捉特定套牌原型的传奇生物。我们一直没设计的就是一个在乎神器的蓝红生物。我们没这么做的原因之一是当我们有完美的时机时，我把它搞砸了。然后卡拉德许，这个看起来终于可以推出在乎神器的传奇蓝红生物的完美系列到来了。万智牌：起源甚至将卡拉德许归在蓝红中，这问题看似终于要被解决了。然后我们需要一个鹏洛客来代表这个系列。它最后变成了莎希莉，尽管她是个很棒的角色，她还是吃掉了我们的蓝红位置，让我们无法推出在乎神器的蓝红传奇生物。

而这就要提到多明纳里亚了。虽然故事还在进行，但我很清楚一件事：我知道尤依拉要扮演一个很重要的角色。这表示我们终于、终于有机会设计一个在乎神器的蓝红生物了。我们这次不会再搞砸了。一旦我们设计了史迹机制之后，我们很清楚知道尤依拉要使用它。而我们在档案中已经有个让你在施放史迹咒语时抽牌的蓝红生物。（这时史迹还是个异能字，会在施放史迹咒语时的时候触发－更多细节请看我上周的文章。）

我一开始有点害怕，因为我们上次犯的错误就是使用一个现有的设计，但是洞察设计团队越思考这个问题就越清楚知道它是这角色和指挥官最完美的设计。史迹还会经历一些改变，但是尤依拉完全没动（可能微调了一些数值之类的）。我的信箱终于可以移往下一个要求了。

巫妖骑士霍苏维斯

多明纳里亚是莉莲娜的故乡时空。也是她第四个，同时是最后一个恶魔的居住地。你可能会认为她要处理的事情已经不少了，但并不是。莉莲娜在多明纳里亚上还有一件事要做，而这和她的起源故事息息相关（即我们在万智牌：起源)中述说的故事。）对那些没阅读过故事的人，莉莲娜有个重病、名为霍苏的兄长。当时的莉莲娜是个治疗师，迫切地想要找出能拯救他的东西。失去挚爱兄长的恐惧使她实验了一些黑暗魔法。不过这魔法不但没有拯救他，反而将他变成了灵俑。这个创伤也是点燃莉莲娜火花的事件（并将她传送到依尼翠－不过那是另一个故事了。）

如果我们要让莉莲娜重返她的家乡时空，那不解决这个未了结的部份好像说不太过去。最大的问题是霍苏要做什么呢？我们知道他已成为了一个巫妖骑士，所以问题就变成要如何在机制上展示这点。在尝试了各种不同的版本之后，我们最后选择了他派出许多灵俑的版本。我们觉得霍苏和他的妹妹都会派出灵俑在主题上非常搭。早期的版本将派出灵俑设定为起动费用，但我们最后决定利用增幅。四点法术力可以让你获得一个4/5，然后十点法术力可以让你获得额外的八个2/2灵俑。一张牌就能让你获得20点力量（和21点防御）。现在你也可以体会到莉莲娜不想看到巫妖骑士霍苏维斯出现的感觉。

克撒传人卡恩

[注意：虽然我称呼卡恩为男性，而这也成为这角色的惯例，但卡恩实际上是无性的。]

Michael Ryan和我创造了卡恩，因为我们想要给晴空号的船员里添加一个神器生物。我们最后决定将他和Legacy Weapon以及杰拉尔德的天命做连结。（克撒的影响都是以后才加进去的。）由于我们想要角色和原型有密切关联，我们选择将卡恩做成「温和的巨人」并给他一个让他成为和平主义者的背景故事。

卡恩的第一次出现应该是晴空号的Steel Golem上（它原本叫做「银魔像」），但是由于没和插画家解释清楚，所以我们拿到的插画和想要的「温和巨人」感觉有点差距。于是我们将名字改为Steel Golem来明确表示它不是卡恩。

卡恩第一次是出现在Vanguard的牌上。

他后来获得了活化神器的异能，因为我们是在知道牌张会代表谁之前先设计它们的。所以我们一旦决定要使用晴空号的船员之后，我们试图将角色和现有的设计做搭配。卡恩和远古遗产（一系列的神器）有关，所以我们决定给他一个神器相关的异能是OK的。大约一年后，我们在克撒传推出了传奇生物的卡恩。

由于玩家渐渐爱上他的Vanguard牌，所以我们也给传奇生物版本同样的能力，只是将它改成起动式的异能并且只会影响一个神器，而不是你全部的（非生物）神器。我们在设计他时碰到的问题是，我们想要他够大来展现他的体积，但同时又要是个和平主义者，因为这是他在故事中很重要的特色。解决方法就是将他定为4/4但是在战斗中变成0/8。

卡恩在各个故事中（包含创造秘罗地这个时空）都有戏份并且成为了鹏洛客。卡恩也和秘罗地创痕环境的故事有关，而故事团队也面临了两个选择：卡恩是要被非瑞克西亚影响而堕落，变成称为机械之父的传奇生物，或是摆脱它们的控制而变成鹏洛客呢？他们询问我们玩家会比较喜欢哪个。我们说鹏洛客，所以我们在新非瑞克西亚终于推出了这张牌：

它是我们第一个无色的鹏洛客，所以我们花了很多时间想出要如何设计一个既酷炫又有风味，但又不是所有套牌都能使用的东西。我们也决定不将卡恩设定为神器鹏洛客，背后的原因是设计一个具有其他牌张类别的鹏洛客一定是自找麻烦。我们决定鹏洛客这个特色能凌驾其他所有特质。

我记得我们是先创造出大招（-14的异能）然后再设计前两个和它互动的异能。我们将它的费用定为七点，因为我们想要它是个强力、但又不会在对局前期出现的东西。我们喜欢它是唯一可以在标准和近代赛中移除中毒指示物的方法。

而这就要提到多明纳里亚了。我们知道卡恩在故事中扮演了很重要的角色，所以我们必须要设计另一张鹏洛客牌。这张牌的设计有两个目标：第一，捕捉卡恩在故事中的风味，以及第二，设计一个费用比较低的无色鹏洛客。七费的卡恩是会出现在近代里的。我们想要设计一个不太一样的东西。

第一个决定是别给他一个传统的大招（即最后一个需要大量忠诚费用的异能，通常会产出一个极大能助你获胜的效应）。我们给了他一个随着时间经过而能更加强大的异能，但是你也必须要往这方向努力。我们后来采用了卡恩的原点，将这最后一个异能绑在他和神器的关联上。这异能也能单独使用，因为每个新神器衍生物都会让其他的变大，但我们知道如果构组神器套牌的话，你就可以让这异能更强大。这也很重要，因为我们想要给没有指定色的低费牌张特定的需求，这样它们才不会出现在所有的套牌里。

我们也想要展现卡恩和知识的关联。和这系列一样，这故事和历史也有很强力的关联。卡恩的前两个异能让他可以透过抽牌使用这些「知识」，其中加值的异能会增加数量，而负值的异能则是会增加质量。

身为卡恩的共同创作者，我很高兴看到他回来、并且让你们都可以使用他。

美善骑士和恶意骑士

这一镜面组就是要致敬第一版中另一组著名的对照生物组－White Knight和Black Knight。

我们知道我们想要提到他们，但有些小问题。第一，保护已不再是常青异能了。第二，生物自从第一版之后已经变强了不少。

为了解决第一个问题，我们尝试了一个在R&D里讨论一阵子的东西。我们是否有方法能利用辟邪机制来镜像保护的一个面向呢？保护有四个能力（不能被指定、伤害减至零、不能被挡，以及不能被结附/配戴），其中指定是最为强大的。如果辟邪只应用在一个颜色上呢？

我们讨论了各种不同的用字方法。我们后来决定使用「反黑辟邪」因为这和「反黑保护」类似，而且我们认为这也是最容易理解的版本。我们也喜欢它和保护的致敬意味。我们会持续使用「反色辟邪」或是其他属性吗？我们也不确定。我们先设计了这两个做为实验。

我们后将这些生物定为具有先攻和反对色保护、费用为白白和黑黑的2/2人类骑士。他们实在太弱了，所以系列设计将他们改成1白和1黑。还是太弱。系列设计尝试了许多不同的东西，但后来采用的是如果对手有对色永久物的力量增强。

最后一点，和永远不会在战斗中相遇（他们因为保护无法阻挡彼此）的White Knight和Black Knight不同的是，美善骑士和恶意骑士是可以在战场上碰头的。

新宾纳里亚骑士

在很长一段时间中，我们有个没有白色普通生物力量能大于2的规定。白色是小生物的颜色，所以我们的想法是在普通放较小的生物。这持续了很多年。然后在预知未来时，我试图要设计一组未来来的全图生物（即没有规则叙述的生物）循环。我的目标是要找出之前没做过的白板力量/防御的组合，因为这些是要从可能的未来而来的。我们已经讨论是否要在普通放个3/1白板多年了。我们的想法是白色可以用1W的费用施放它，而没有地方比未来来的牌张上更适合尝试了。如果不成功的话，那它就只会是个我们不会造访的未来之一。因此，Blade of the Sixth Pride就诞生了。我们将它设定为猫/反抗军，来开个反抗军可能会在未来回归的小玩笑。

我们发现闸门一开之后，1白出3/1是非常可行的。围攻秘罗地推出了轮驻军神圣武士并给了它战嚎（当此生物攻击时，每个进行攻击的其他生物各得+1/+0直到回合结束）。兵临古城更大胆地在普通的大胆空耶克上放了异能，这次则是协战（当大胆空耶克与至少两个其他生物攻击时，大胆空耶克获得飞行直到回合结束）而不是战嚎。

天神创生之后也推出了一个1白叫3/1的稀有结界生物迷宫精怪，而它也具有一个静止式异能（每位玩家每回合不能抽一张以上的牌）。尼兹之旅也在普通推出另一个白板版本，只是将它从猫反抗军改为猫战士并重新命名为俄瑞恣迅爪兵。龙命殊途推出了一个带有触发异能的非普通（当云游斗僧对玩家造成战斗伤害时，若你操控蓝色或红色永久物，你可以弃一张牌。若你如此做，则抓一张牌。）鞑契龙王又回归普通的白板版本，只是这次不是猫战士而是变成了称为卓茉卡族战士的人类战士。

闪烁 动词：放逐并将之移回战场 闪烁的牌张会放逐一个永久物（通常是本身），然后将该永久物移回战场。这个异能通常会用于防御，保护某个东西不被去除，但也可以用于攻击，像是用于特定的进战场异能或是杀掉衍生物（不能从放逐区移回，因此会依状态动作而被移出游戏）。

再战赞迪卡会做另一个不同的普通白板（惩恶寇族），只是加了一个小正面效果（不能被奥扎奇孽裔阻挡）来助它在限制赛中的使用。依尼翠暗影也做了另一个普通白板版本，只是又做了点改变将它改成狐狸（魔荆狐）。以太之乱追加了两个1白出的3/1，其中一个普通一个稀有。普通的和惩恶寇族类似，也有个阻挡的限制（不能被神器生物阻挡）来助它在限制赛中的使用。稀有的乙太岩矿工则是使用了这系列的能量主题（当它进战场时可以获得两个能量，然后使用两个能量就可以闪烁自己－即放逐自己然后移回战场）。

阿芒凯带来了稀有的1白叫3/1，崇耀祀徒。你可以耗竭它（耗竭的生物在你的下一个重置阶段不会重置）以获得+1/+3直到回合结束。幻灭时刻也有个会耗竭的普通3/1（欧柯塔的复仇者），只是它不是增强自己而是会预防对自己造成的所有伤害。依夏兰也推出了一个普通的白板3/1，并且再一次将它改成恐龙（迅猛龙旅伴）。迅猛龙也在决胜依夏兰中重印。

而这就要提到多明纳里亚了。新宾纳里亚骑士是第六个白板版本，这次则是人类骑士。你们可能会认为这是最多不同名称版本的白板组合纪录，但那个荣耀是由1绿 2/2的七种版本所保持的。不过它目前还没有士兵－所以我认为1白 3/1会在不久的将来超越1绿 2/2。

徘徊幻影

这是我试图设计能引起共鸣的史迹牌张时冒出来的其他牌张之一。为了分散我的设计，我挑战自己为每个颜色找出共鸣的空间。对于黑色，我则是专注在一个让身为作家的我深深着迷的比喻上－一个会在人们理解更多关于自身时复活的远古邪恶。我非常喜爱这个知识和历史有时候是很危险的点子。这张牌原来的版本会直接回到战场上，但这样太强了。再把它改成回手之后，我们可以将它做的更大（同时也符合我们想要捕捉的风味）。

两出局

我今天已经没时间了。我希望你们都喜欢这些多明纳里亚的故事。如同以往，我很想听听回馈，不管是关于今天的文章或是多明纳里亚本身。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Google+，和Instagram）来联络我。

请在下周回来看我述说第三以及最后一篇多明纳里亚的个别牌张设计故事。

直到下次，希望你也能在挖掘多明纳里亚的历史时获得自己的乐趣。