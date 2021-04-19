在每个系列洞察设计完成后，我们都会提交一份称为「洞察设计提交档案」的文件来向系列设计团队解释整个系列的愿景，并带他们了解我们在洞察设计中所设计的那些主题和机制。过去我曾向大家展示过艾卓王权提交档案的第一部和第二部、依克黎、赞迪卡再起，以及原版赞迪卡, 第一部和第二部。今天，我就要来带你们看看斯翠海文所提交的档案。

在开始之前，我还是要如往常一样向大家介绍洞察设计提交档案是什么。你在下面所看到的所有东西，都是我在一年半前实际提交的档案。所有的注记都会写在档案内文右边的方格子里，而方格外的就是实际的档案。系列设计时总会有很多东西改变，所以我将会解释这份档案里面的东西最后在系列里变成什么样子。希望你们喜欢这样从幕后一窥究竟的方式。

斯翠海文的系列代码是「击剑」(Fencing)。大部分的主要系列（有些东西像是即将上市的 D&D 系列就是例外）都会照着顺序沿用下一个字母开头的体育项目。艾卓王权从「箭术」（Archery）开始，接着下来是「棒球」（Baseball）—塞洛斯冥途求生、「板球」（Cricket）—依克黎、「跳水」（Diving）—赞迪卡再起和「马术」（Equestrian）—凯德海姆。其他还没上市（但已经开始设计）的系列：「高尔夫」（Golf）、「曲棍球」（Hockey）、「滑冰」（Ice Skating）、「柔道」（Judo）、「泛舟」（Kayaking）、「长曲棍球」（Lacrosse）、「马拉松」（Marathon）和「篮网球」（Netball）。（N 没有太多好选择，这是一种英国在进行篮球的变型。）

击剑洞察设计

提交档案

洞察设计团队

Mark Rosewater（领衔）

Doug Beyer

George Fan

Ari Nieh

Yoni Skolnik

Andrew Veen

每份洞察设计档案我都会从大方向开始下手。与个别机制相比，更重要的是定义系列的整体架构，以及我们预期玩家会怎么认知这个系列。从最一开始，斯翠海文就一直都是一连串令人赞赏元素的集合，其中包含许多是我知道玩家已经等了很久的东西。有些主题—像是传统的对色多色内容—是我想放进一个系列很久的东西；而其他内容像是在意瞬间和法术，我则一直都在为它们寻找一个家。

「击剑」里有四个主要的特征，这四个特征定义了这个系列：

这是一个顶底设计的魔法师学校。

我们试图找到更多有着丰富比喻的世界。虽然魔法学校有很多自己的比喻，它同时也让我们得以利用学校的比喻—那更广泛被大家所认知且内容充足（尤其是在流行文化里）。这个系列很多的共鸣都来自我们是否能尽量在牌上使用学校和/或魔法学校的比喻。

这是一个对色为主的多色系列

你会发现系列最后的样貌确实符合所有四个特征。虽然使用机制的不同也会造成不小的改变（下面会提到更多），但这个系列最基本的本质却从未改变过。有几点是值得一提的： • 你会在这份档案里看到我把色组称为「学校」。我们最后把它改为「学院」以更好地强调这是一所魔法大学。 • 通常聊到档案里提到但现实中还没发生事情的时候，我会把那些部分反黑，但在这篇中所讲到的都已经公开和/或非常容易推测。我们总会思考系列前后的系列分别是什么，它们无法独立评估，也是我们要特别注意的。 • 在把依尼翠称为「下一个系列」时，我跳过了夏天那个 D&D 的系列。在撰写这份档案的时候，我们还在定义那个系列究竟该扮演什么样的角色。

虽然我们时不时就会制作对色的多色牌，上一个把这作为主题的系列是启示录—那是 18 年前！（最后一个把对色作为主要主题的系列是暮光—那也是 11 年前了。）「击剑」要确保它包含几个众人期待的对色循环（几个之后会在这个档案里列出）和传奇生物（那是指挥官玩家持续在要求的东西）。

这是一个双色色组系列

「击剑」 里一个最大的挑战是展示我们可以制作跟拉尼卡不同，有着自己特性的双色色组系列。因此「击剑」里一个主要的主题就是创造五个独特的色组—我们称为学校，让它们能具有风味及主题，且让颜色能忠于自我。给色组一个新的设定是亮点，而非设计上的失误。另外，这些色组建立在彼此间的内部冲突而非重叠的部分上，更是学校间一个独特的差别。

它有显著的瞬间及法术主题

虽然我们在过去曾把瞬间及法术作为一个小的次主题使用，它们在「击剑」里利用魔法师学校的中心思想而成为系列里的主要主题。这个焦点很大程度会受到我们选择的机制和如何执行系列中的特定元素而影响。同时，由于下一个系列将会回到依尼翠，把焦点带到咒语上能跟「高尔夫球」之间产生更强烈的对比—因为那将会是一个把焦点放在生物上的系列。

学校

下面列出的所有东西都是由洞察设计所创造的，我们和创意团队紧密合作以设计出能同时在风味和机制上都符合它们角色的色组。当内容和最后完成品有偏离时我会特别提出。

洞察设计从定义五个色组开始，每个学校都会有一个该研究领域的主题（包括该学科有几堂课）、几个学生的原型、衍生物类别、和一种对局形式。所有使用的名字都只是暂定。

[Shadix]

这里叙述的跟最后成品并没有偏离太多。我们在洞察设计中把黑白限制为快攻的色组（特别是我们并不希望快攻是红白），并花了很多时间和创意团队一起去了解要怎么把它们结合在一起。这个概念很好地与银毫关于文字及声音魔法学院的概念连结—它是能最快施放咒及最适合战斗的学院，让白黑成为最战斗取向的色组。 唯一的改变—且不是一个很大的改变—是我们本来把银毫的衍生生物/苑像设定为石像鬼。我们喜欢其中一个学院把苑像设定为石像鬼的想法，因为那很好地符合学院的设定，且白黑最后会有飞行的衍生物。然而最后它与学院并没有那么搭配，所以石像鬼便被改为了墨灵，一个全新的生物类别能在主题上更好第契合。石像鬼本来会是白黑的神器衍生生物。 你也会发现这个学院本来要被称为Shadix。白黑龙长老的名字是沙垂兹（Shadrix），我想这是从学院早期的名字转过来的。 最后一点，或许只是我在回顾自己工作的时候过于挑剔，但我相信心理学实际上应该要被放在衡鉴，因为那是更偏向社群及激励众人的学院。银毫应该会有像说服写作这样的课程，更深入心理学的其中一个面向。

颜色：白黑

研究领域：修辞法（具有说服力的演说及写作）

课程：文学、写作、演说、心理学、伦理、外国语言、沟通、营销广告、新闻

魔法类型：口述文字及碑文

哲学冲突：我们该启发世界成为它应该有的样子（白色）或是告诉它它应该是什么样子（黑色）？

学生原型：储备军官、「辣妹」、运动选手、背景好的孩子、成就超乎预期的人

衍生物类别： 2/1 飞兵（石像鬼）

对局型态：快攻

Shadix 是文字的学院。它教授许多不同以使用文字为中心的课程（文学、写作、公开演说、外国语言、沟通等），也教授口述及碑文魔法。口述是能最快完成咒语施放的形式，也是仪式战斗的魔法。也因为这样，Shadix 同时也是教授魔法战斗的学院。所有的学院都会教你如何用魔法去做不同的事情，但 Shadix 教你如何用它来战斗。因此，这个学院所教的魔法都是费用最低且最容易施放的，使得Shadix 有一个非常积极的魔法型态，能尽快用咒语去试着击倒对手。

[Mithren]

颜色：蓝红

研究领域：艺术

课程：绘画、制图、音乐、舞蹈、剧场、时尚设计、雕塑、室内设计

粹丽同样跟在洞察设计里所设计的学院没有太大的不同。从过程上来说，这个学院在要跟拉尼卡公会做出区别时造成了最多的问题，因为这个系列的主要主题—瞬间及法术—正是伊捷的主题。我想我们「把东西搞大」的策略奏效。我唯一发现的改变是元素衍生生物从 3/3 长大到 4/4，那在洞察设计中是我们制作最大的衍生物，但系列设计团队了解到它还可以更大。

魔法类型：姿势及艺术

哲学冲突：艺术应该是要让人们思考（蓝色）还是感觉（红色）？

学生原型：幻想家、天才、富有创意的那类人

衍生物类别：3/3（元素）

对局型态：大型咒语

Mithren 是艺术学院。它教授许多不同以表现为中心的课程（绘画、音乐、舞蹈、剧场等），并教导姿势和艺术的魔法。由于这个学院大多在进行表演，Mithren 教的是大型且华丽的魔法，让 Mithren 能专注在建构更大且更炫目的咒语上。（因为伊捷是专注在咒语上．我们花了额外的努力来让 Mithren 利用一个不同的空间—希望施放一个更大的咒语而非多个小咒语。）

[Ravona]

颜色：黑绿

研究领域：生命科学

课程：生物学、化学、解剖学、地质学、药学、农学、植物学、实务科学、基因学、动物学。

靡华或许是改变最小的学院。「在意生命」的主题留到了最后，且衍生生物也仅是从幼虫被改为害虫。

魔法类型：结构及生物魔法

哲学冲突：生命是受到其所创造的东西（绿色）或是塑型及抹去的那股力量（黑色）所定义？

学生原型：哥特年轻人、很酷的麻烦制造者、会带来负面影响那类。

衍生物类别：1/1 带有死去会触发「获得 1 点生命」的异能（幼虫）

对局型态：中速

Ravona 是生命的学院。它教授许多不同以生命科学为中心的课程（生物学、化学、药学、农学等），并教导结构及有机魔法（你会把自然的结构混合起来创造咒语）。有机魔法着重在生命的循环，同时利用生命和死亡作为资源。（为了能够区分 Ravona 和葛加理，我们特别强调了把生命作为资源而非坟墓场。）

[Primald]

颜色：红白

研究领域：历史

课程：历史、法律、政治科学、哲学、金融、教育、商业、神学、社会学、考古学

虽然衡鉴保持了洞察设计团队所创造的设计本质，它在执行愿景上经历了大幅度的改变。坟墓场仍然是学院里一个重要的部分，但系列设计找到了另一个能让它很好地运作的方式。同时，我相信他们为这个学院加快了一点速度—它在洞察设计里是最慢的。 这是唯一在创意上改变了魔法类型的学院。从以精怪为基底（比起最后的样子，在洞察设计里我们放在精怪部族上的比重更重），变为基于滚动条的魔法。衍生生物/苑像维持了精怪，但从 2/2 长大到 3/2。

魔法类型：召唤精怪

哲学冲突：文明本质上是受到混乱（红色）还是组织（白色）所引导？

学生原型：书呆子，历史迷

衍生物类别：2/2（精怪）

对局型态：控制

Primald 是历史的学院。它教授许多不同以社会为中心的课程（历史、法律、政治科学、心理学、神学等），并教导召唤魔法，能呼叫远古的精怪来完成咒语。在所有的学院里面，Primald 是最专注在过去的学院，也会从坟墓场里寻找许多资源。

[Zymmot]

颜色：绿蓝

研究领域：数学

课程：数学、物理、工程、会计、经济、天文学、航天学、程序（或许是在奇幻设定下创造咒语的方式）

量析是所有学院里改变最多的。我们在洞察设计时把它做成一个注重铺场的色组，但在系列设计时被改成了规模型态—你可以在衍生生物/苑像上发现这个改变。分灵（名字并未改变）在洞察设计时是 1/1 的生物，而在派出时你大多数时候会派出两个或以上。系列设计团队依循了洞察设计的期望让它感觉有点「数学」。

魔法类型：公式或几何魔法（像是画出多边形）

哲学冲突：数学是一个被我们发现的自然系统（绿色）或是我们造出的产物（蓝色）？

学生原型：怪人、边缘人、对数字着迷的人

衍生物类别：1/1（分灵）—通常派出多只

对局型态：铺场

Zymmot 是数学的学院。它教授许多不同以硬科学—那些大部分以数字为基底—为中心的课程（数学、物理、工程、经济等），并教导以公式和几何为基底的魔法。这是会利用自然系统的魔法，通常利用形状作为表达的方式。几何学魔法大多建立在成长上，并透过重复相同的动作产出更大的系统以获得优势。

系列机制

在我们进到机制之前，让我先来解释一开始被我很快带过的一句话。斯翠海文的重点在于证明我们可以创造一个跟拉尼卡有着不同特性的双色色组系列。我们了解到玩家们有多么喜欢多色色组，而两个颜色的组合显然是最容易设计的。虽然玩家并不排斥时不时回头造访拉尼卡，我们并不希望那是在想做双色色组时唯一的解决办法。斯翠海文其中一个很重要的目标是试图去展示其他可以完成这件事情的方式。 这里包含两个重要的部分。第一部分是让色组有自己的特性，那包含了制作一些像是会着重在冲突上而非重迭部分的东西，并寻找不同机制上执行的方式。第二部分是重新思考整体的架构。确实，在色组设计上打安全牌就是给每个色组自己的关键字，但那并非是唯一的做法。斯翠海文是一个有更为一致中心主题的色组系列（在意法术/瞬间），这让我们能有一些适用于所有色组的机制。能够运作的方式是确保每个色组都能用一个能搭配自己主题的方式来使用机制。 我们在探索设计中探索了一些在意法术/瞬间咒语的方式，但很快就发现想要的基本上就是瞬间/法术落（注：类似地落）。瞬间和法术不是会待在战场上的永久物，能在机制上在意它们的方式也少得多。同时，这是一个可以放在永久物上让它们在意瞬间和法术的异能。加上「复制」从一开始就是设计的一部分，我们知道在限制赛中要有足够的瞬间和法术早晚会变成问题，所以希望这个机制会计算所有可以算进去的东西。对了，一些早期的设计包含了更多复制的成分。 为了支持这个新的色组架构，展示每个学院怎么以不同的方式来使用这个机制是很重要的。我认为最后的成品在让不同颜色以不同方式在意法术/瞬间咒语这件事情上有很好的表现。

为了区分这个系列跟拉尼卡—且不使用每个色组分配一个关键字的方式，斯翠海文有着可以延伸到全部五个色组的机制，但每个学院用起来的方式都不同。这个系列的机制是：

咒艺（Spellcraft） （每当你施放或复制瞬间或法术咒语 . . . )

Reckless Tremormancer

2红

生物～人类/祭师

2/2

咒艺– 每当你施放或复制瞬间或法术咒语，～牌名～对每个生物造成 1 点伤害。

咒艺是一个放在永久物上的异能关键字，并会在当瞬间或法术被施放或复制时触发。每个学院是这么使用它的：

[Shadix] – 在这个学院里，咒艺的效应是小型渐进式的生物加大咒语，并会在特定生物上变得十分积极。瞬间和法术能帮助你维持快攻的威胁，这个学院喜欢看到你在同一回合里施放多个低费的瞬间或法术。

[Mithren] – 在这个学院里，咒艺的效应不会叠加，所以不鼓励在单一回合里施放多个小型的瞬间及法术，而是奖励多个回合间更加一致的行为。它也有一些会奖励你施放大型咒语的效应。

[Ravona] – 在这个学院里，咒艺的效应通常会让你获得生命（以利用这个学院「在意生命」的主题），并让你永久地扩张永久物或资源。

[Primald] – 在这个学院里，咒艺倾向更为防御且控制的效应。在一些较高的稀有度上，它们也会利用学院与坟墓场的连结，且有时会把东西从坟墓场移回玩家手上。

[Zymmot] – 在这个学院里，咒艺的效应倾向支持学院聚积生物并扩张的主题，也有通常在你有更多生物时更强力的效应。

别错过第二部

我们今天已经来到了字数上限，下周你们将会看到洞察设计档案的的第二部，我会告诉你们洞察设计里的其他元素，也包含了一些没能进到最终系列的机制。一如往常，我很想知道你们对于这份档案、这篇专栏或是斯翠海文整体的想法。你可以写 email 给我，或是透过我的社群媒体账号（Twitter、Tumblr、Instagram 和 TikTok）与我联络。

下周回来跟我一起看第二部。

在那之前，希望你们喜欢这样一窥幕后的方式。