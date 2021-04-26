斯翠海文洞察设计提交档案，第二部
上周，我开始向你们展示斯翠海文：魔法学校的洞察设计提交档案，上周还没讲完，所以今天是第二篇也是最后一篇。再次提醒大家，所有下面所列的都是源文件中的实际内容，补充的东西都会注记在右边的格子里。
- 返照（你可以从你的坟墓场施放此牌，并支付其返照费用。然后将它放逐）
Embellish
{蓝}{红}
法术
本回合中，当你施放你的下一个，复制该咒语。你可以为该复制品选择新的目标。
返照 {二}{蓝}{红} （你可以从你的坟墓场施放此牌，并支付其返照费用。然后将它放逐）
返照是一个回归机制，它搭配了系列瞬间及法术的主题，让玩家能最大化每个对局所能施放瞬间及法术的数量。单色的返照咒语试着横跨两个能使用它的学院，而多色咒语则更着重在沟通这个色组所能做的事。较快的色组（[Shadix] 和 [Ravona]）会有更多费用较低的咒语以利它们更快能再次施放。
- 召灵[生物类别] – [费用] （若你以 [费用] 施放此咒语，当它进到战场时，派出一个 [适当大小、颜色、生物类别] 的衍生生物。）
Spirit Backup
{白}
瞬间
目标生物获得 +2/+2 直到回合结束。
召灵精怪– {二}{白} （若你以 2W 施放此咒语，则再派出 1 个 2/2 红白双色的精怪衍生生物。）
召灵是一个会出现在瞬间和法术上的异能，让你能支付额外的法术力来派出适当类别的衍生生物（少数情况下可以派出多个衍生生物）。这个机制是为了帮助玩家能施放更多瞬间及法术，且在后期还有可以使用的生物。这些牌的关键词可以被拿掉，但如此一来将只会有一个选项能让咒语自动带一个衍生生物。对了，这些衍生生物会跟个学院的五个衍生物类别一致。
- 佣兽 – [效应][nbsp] . . .[/nbsp] 若你操控一个衍生生物。
Black Buddy
{二}{黑}
生物～人类/法术师
2/2
威慑
佣兽~若你操控一个衍生生物，则当～牌名～进战场时上面有一个 +1/+1 指示物。
佣兽是一个若你操控衍生生物就可以获得额外效果的异能文字。这个机制不在乎你有什么衍生生物，只在乎你是否「有」衍生物。由于它是一个异能文字，在想要减少系列里文字量时也可以把它放弃。
- 多面牌（模式双面牌）
「击剑」里的多面牌全部都是在主题上代表着学院，并延续了它们内部的冲突。系列里总共有 15 张模式双面牌 ，分属三个不同的循环：
Dean of Death
{二}{黑}
传奇生物~人类/参谋
2/3
在你的结束步骤开始时，若本回合中任一对手曾失去生命，目标由对手操控的生物获得 -2/-2 直到回合结束。
//
Dean of Birth
{二}{绿}
传奇生物~人类/参谋
3/2
在你的结束步骤开始时，若你本回合中曾获得生命，派出一个 1/1 黑绿双色的幼虫衍生生物，且具有「当此生物死去时，你获得1点生命。」
院长（秘稀）– 每个学院都由两个院长所领导，分别代表着学院冲突的其中一边—这些牌两面都是传奇生物，也分别在机制上代表对色冲突的其中一侧。我们相信这个循环能让指挥官的群众们（或许也包含构筑赛的玩家们）感到兴奋。
Reasoned Argument
{六}{蓝}
结界
当～牌名～进到战场时，只要～牌名～持续在场，你便获得至多两个目标生物的操控权。
//
Wild Emotion
{四}{红}
法术
重置至多两个目标生物并获得它们的操控权直到回合结束。它们获得敏捷异能直到回合结束。
永久物/咒语（稀有）– 这个循环其中一面是一个颜色的永久物，而另一面是第二个颜色的瞬间或法术。这些牌利用了学院内部的冲突，并设计可以在同一副套牌中运作。
Archeological Site
地
{横置}： 加{无色}。
{四}{红}，牺牲～牌名～，{横置}：～牌名～对目标生物或鹏洛客造成 X 点伤害，X 等同于放逐区你所拥有牌张的数量。
//
Historian's Library
地
{横置}： 加{无色}。
{四}{白}，从你的坟墓场放逐三张牌，{横置}：派出一个 2/2 红白双色的精怪衍生生物。
地牌（稀有）– 这个循环双面都是能横置产生无色法术力的地牌。其中一面是需要横置及有色法术力，但能每回合起动的异能；另一面则是需要有色法术力作为费用，但需要牺牲的起动式异能，让你能完成一次较大的效应。两面的设计彼此之间可以协同。
- 卷轴 （卷轴是一个衍生神器，可以牺牲以施放特定的瞬间或法术。）
Wild Scrivener
{三}{绿}{蓝}
生物～人类/德鲁伊
1/1
闪现
当～牌名～进到战场时，放逐目标瞬间或法术。派出一个被放逐咒语的卷轴衍生物。
{横置}： 加一点任意颜色的法术力。
卷轴会保留瞬间及法术咒语（符合卷轴的风味），你可以牺牲神器以其法术力费用来施放咒语。该咒语会被视为实际施放，触发像是咒艺之类的效果，并可以被复制或反击。非普通有一个生物的循环会带着一个已被填上既有咒语的卷轴（全部都是万智牌里相对有名的咒语）。稀有则是一个双色的循环，及一个让你以不同方式派出卷轴的神器。卷轴的目的是为了有一些又新又华丽，有着低出现率及高稀有度的东西。
其他部分（主题和循环）
- 宿舍
Art Dorm
地～宿舍
～牌名～需横置进战场。
当～牌名～进战场时，如果你操控另一张名为～牌名～的地，你获得 2 点生命。
{横置}： 加{蓝}或{红}。
宿舍是一个普通的地循环，也是「击剑」里面等同于门的地牌（普通的双色调色）。它们都有宿舍的附类别并奖励你使用多张相同的宿舍。
- 无色魔法
Basic Geomancy
{三}
法术
从你的牌库中搜寻一张基本地牌，将之横置放进战场，然后将你的牌库洗牌。
普通牌里有多张无色的瞬间和法术（现在是五张）代表着学院的新生课程。（学生们会在第二年才加入学院）。我们把这作为帮助玩家在套牌里填上瞬间及法术的工具。这五个位置在一般系列里通常会填上普通的神器。
- 纲要
History Prospectus
{三}
{横置}： 加{红} 或{白}。
{一}{红}{白}，牺牲～牌名～，{横置}：派出一个 2/2 红白双色的精怪衍生生物。
纲要是一个普通的神器循环，提供了这个系列所需能产生两种颜色之一的魔法石。它同时能支付包含两色法术力的费用，并牺牲以派出该学院的衍生生物。我们同时想象这个循环可以成为在创意上展示学院符号和/或锦旗的地方（假设我们会有学院的水印）。
- 伙伴生物
Red Buddy
{四}{红}
生物～人类/法术师
4/4
践踏
佣兽～如果你操控一个衍生生物，力量等于或大于4的生物，则～牌名～进战场时上面有一个+1/+1指示物。
这是一个带有佣兽异能的单色生物普通牌循环，并会在你操控衍生生物时进战场时带有一个+1/+1指示物。
- 双倍咒语
Double Boost
{一}{绿}
瞬间
佣兽～当你施放此咒语时，如果你操一个衍生生物，则复制该咒语。你可以为该复制品选择新的目标。
目标生物获得 +2/+2 直到回合结束。
这是一个单色的普通牌瞬间及法术循环，并在你操控衍生生物时复制该咒语。这些设计是作为配合咒艺及派出衍生物使用。
- 逸才
Rhetoric Prodigy
{二}{白}{黑}
生物～人类/法术师
3/3
咒艺～每当你施放或复制瞬间或法术咒语时，目标生物获得 +1/+0 及威慑直到回合结束。
这是一个非普通带有咒艺异能生物的对色循环。他们是为了利用每个学院的型态，并作为能够沟通该学院轮抽策略的牌张。他们有着学院里最好学生的风味，或许这个循环应该要是传奇。
- 指命
Mathematical Command
{绿}{绿}{蓝}{蓝}
法术
选择两项
• 派出一个3/3绿色的象衍生生物。
• 派出一个衍生物，该衍生物为由你所操控生物的复制品。
• 放逐目标生物。该生物的操控者派出一个3/3绿色的象衍生生物。
• 你每操控一个生物，便抽一张牌。
指命是一个稀有对色的法术循环，提供四个模式让你从中选择两个。我们曾做过单色指命和邻色指命，但从未做过对色的。显然它们与学院有很好的连结。
- 混血稀有生物
Hybrid Biologist
{黑/绿}{黑/绿}{黑/绿}{黑/绿}
生物～人类/祭师
死触
每当你牺牲另一个永久物时，抽一张牌。
这是一个稀有对色并与学院连结的混血生物循环。他们是作为对局设计用来在标准赛中调整献力的手段，并能在机制上与两个颜色皆能运作的华丽学院主题生物。
- 传奇龙
Rw, the Reckony
{四}{红}{白}
传奇生物～龙
5/5
飞行
每当你所操控的生物受到伤害时，～牌名～对任意目标造成等量伤害。
万智牌有单色、邻色、闩色、弧色的传奇龙，但从未有过对色。我们知道把他们编进故事里是很重要的—五个学院分别由不同的龙所创立。这现在是一个稀有的循环但可能会被往上推到秘稀，他们同时要华丽且还能在赛场上有一席之地。
- 顶底设计
Student Protest
{一}{蓝}
瞬间
选择一项～
• 除非目标咒语的操控者支付 {X}，否则反击之，X 为由你操控的生物数量。
• 检视你牌库顶的 X 张牌，X 为由你操控的生物数量。将其中一张置于你手上，其余的牌则以任意顺序置于你的牌库底。
有很多的设计—尤其是在较高的稀有度里—是捕捉了学校顶底设计（有些还特别是魔法学校）的比喻。洞察设计团队和创意团队得为系列设计创造很多比喻，那是十分丰富、能引起共鸣且深度群聚。
额外内容
下面是两个我们从设计里抽掉的东西。
- 研究
Guardian Ancestor
{一}{白}
生物～精怪
2/2
{二}: 研究。只可以于你能施放法术的时机下起动此异能。
(A) 由你操控的精怪具有警戒异能。
(B) {横置}： 选择一种颜色。另一个目标由你操控的生物获得反无色保护或反该色保护异能直到回合结束。
研究是一个你可以支付一项资源（普通牌是横置、非普通则是法术力）来为牌加上一个异能的机制。每张具有研究异能的牌都有两个可以加上的选项。在你第二次启动时，可以加上那个在一第一次没有选择的异能。这张牌很有可能会有一个能帮助你清楚了解有哪些异能的牌框。这个机制最后被移除，因为带来了太多盘面的复杂度，且同时虽然研究充满主题性，与系列整体的框架间却没有太多连结。
- 器具
B/G Implement
2
神器
你只可以于你能施放法术的时机下起动～牌名～的异能。
{二}{黑}, {横置}： 目标生物获得系命直到回合结束。
{二}{绿}, {横置}： 在目标生物上放置一个+1/+1指示物。
{四}{黑}{绿}，{横置}： 两项都选。
器具是一个非普通，带有两个异能的神器循环（分属学院的一个颜色），而第三个异能是前两者的结合。这被设计来表现神器可以在三个学院中使用，但只有一个可以发挥最大效力。
结论
这些是「击剑」里所有的主要元素，我相信如果这个系列可以满足在一开始所提到的四个要素的话一定会很热门。四个要素的焦点是五个学院的特性，如果它们分别有一个清楚的特性（这也是洞察设计团队和创意团队很努力要建立的）能与每个学校所代表的东西连结，包括强调颜色间的冲突并利用所有学校的比喻及咒语的主题，我相信我们正在通往成功正确的道路上。
系列设计团队有一些余量能在对局执行上使用（红白或许在中程或重视坟墓场的套牌里，会有比较慢且控制的套牌有更好的表现），关键是所有改变都要忠于学院的特性。我很期待看到你们能用我们所提供的工具建构出什么来。如果有任何问题，请随时与我联络。
谢谢，
Mark Rosewater
下周回来跟我一起回答你们所有关于斯翠海文的问题。
在那之前，希望你们有从 斯翠海文的设计中学到一些你们之前不知道的东西。