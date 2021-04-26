上周，我开始向你们展示斯翠海文：魔法学校的洞察设计提交档案，上周还没讲完，所以今天是第二篇也是最后一篇。再次提醒大家，所有下面所列的都是源文件中的实际内容，补充的东西都会注记在右边的格子里。

返照（你可以从你的坟墓场施放此牌，并支付其返照费用。然后将它放逐）

一个在意咒语的系列会希望你能尽可能地施放越多瞬间及法术。返照—只会出现在瞬间及法术上—让你能施放咒语两次。那十分适合这个系列，返照本身也是一个很棒的设计。我并不后悔把它放进洞察设计里，只是很难过它无法留到最后。遗憾的是我今天也无法告诉你们为什么它得要离开这个系列，因为那包含了你们还不知道的信息，不过我答应你们在可以告诉你们的那天你们会知道的。

Embellish

{蓝}{红}

法术

本回合中，当你施放你的下一个，复制该咒语。你可以为该复制品选择新的目标。

返照 {二}{蓝}{红} （你可以从你的坟墓场施放此牌，并支付其返照费用。然后将它放逐）

返照是一个回归机制，它搭配了系列瞬间及法术的主题，让玩家能最大化每个对局所能施放瞬间及法术的数量。单色的返照咒语试着横跨两个能使用它的学院，而多色咒语则更着重在沟通这个色组所能做的事。较快的色组（[Shadix] 和 [Ravona]）会有更多费用较低的咒语以利它们更快能再次施放。

召灵[生物类别] – [费用] （若你以 [费用] 施放此咒语，当它进到战场时，派出一个 [适当大小、颜色、生物类别] 的衍生生物。）

衍生生物在一个在意咒语的系列里是很重要的，因为那让你可以在把更多瞬间和法术放进套牌的同时，却仍有足够的生物。系列设计团队最后采用的方式，是分别以个案方式处理，而不把它跟关键词紧密联系。在洞察设计里，我喜欢提供更有架构的内容给系列设计团队，因为抽掉东西要远比加入东西来得容易。另外，召灵使用的是替代性费用而非像是增幅一般的额外费用，因为我们发现这对玩家来说更容易操作。

Spirit Backup

{白}

瞬间

目标生物获得 +2/+2 直到回合结束。

召灵精怪– {二}{白} （若你以 2W 施放此咒语，则再派出 1 个 2/2 红白双色的精怪衍生生物。）

召灵是一个会出现在瞬间和法术上的异能，让你能支付额外的法术力来派出适当类别的衍生生物（少数情况下可以派出多个衍生生物）。这个机制是为了帮助玩家能施放更多瞬间及法术，且在后期还有可以使用的生物。这些牌的关键词可以被拿掉，但如此一来将只会有一个选项能让咒语自动带一个衍生生物。对了，这些衍生生物会跟个学院的五个衍生物类别一致。

佣兽 – [效应][nbsp] . . .[/nbsp] 若你操控一个衍生生物。

我喜欢把洞察设计团队定义为工具制造者，主要是提供系列设计一篮子可以用于建构系列的工具。在洞察设计时我们更倾向系列中有衍生物，所以这个异能文字只是在制作衍生物扮演重要角色的框架下的另一个让牌成型的方式。我最喜欢这个异能文字的部分在于它把佣兽的概念带进了系列里，而那在魔法学校里是一个很重要的比喻。

Black Buddy

{二}{黑}

生物～人类/法术师

2/2

威慑

佣兽~若你操控一个衍生生物，则当～牌名～进战场时上面有一个 +1/+1 指示物。

佣兽是一个若你操控衍生生物就可以获得额外效果的异能文字。这个机制不在乎你有什么衍生生物，只在乎你是否「有」衍生物。由于它是一个异能文字，在想要减少系列里文字量时也可以把它放弃。

多面牌（模式双面牌）

一开始模式双面牌会扮演一个更重要的角色，因为那原本是只打算在这个系列里使用的东西。当我们把它拓展到整个万智牌「年」后，数量就被缩减。

「击剑」里的多面牌全部都是在主题上代表着学院，并延续了它们内部的冲突。系列里总共有 15 张模式双面牌 ，分属三个不同的循环：

Dean of Death

{二}{黑}

传奇生物~人类/参谋

2/3

在你的结束步骤开始时，若本回合中任一对手曾失去生命，目标由对手操控的生物获得 -2/-2 直到回合结束。

//

Dean of Birth

{二}{绿}

传奇生物~人类/参谋

3/2

在你的结束步骤开始时，若你本回合中曾获得生命，派出一个 1/1 黑绿双色的幼虫衍生生物，且具有「当此生物死去时，你获得1点生命。」

让每个学院由两个院长领导，代表了学院早期冲突的两个部分，且显然那得要是模式双面牌。这张牌在系列设计时被重新制作，但循环留了下来。我们的版本计它们在机制上比印制的版本更加的镜像。

院长（秘稀）– 每个学院都由两个院长所领导，分别代表着学院冲突的其中一边—这些牌两面都是传奇生物，也分别在机制上代表对色冲突的其中一侧。我们相信这个循环能让指挥官的群众们（或许也包含构筑赛的玩家们）感到兴奋。

Reasoned Argument

{六}{蓝}

结界

当～牌名～进到战场时，只要～牌名～持续在场，你便获得至多两个目标生物的操控权。

这个循环里的牌大多都被重新设计过，但都留了下来。我们的版本更着重在展示学院内部的冲突。

//

Wild Emotion

{四}{红}

法术

重置至多两个目标生物并获得它们的操控权直到回合结束。它们获得敏捷异能直到回合结束。

永久物/咒语（稀有）– 这个循环其中一面是一个颜色的永久物，而另一面是第二个颜色的瞬间或法术。这些牌利用了学院内部的冲突，并设计可以在同一副套牌中运作。

这个循环并没有留到最后。它原本升级为了秘稀，而后被背面带有咒语的两张鹏洛客和三张传奇生物所取代。

Archeological Site

地

{横置}： 加{无色}。

{四}{红}，牺牲～牌名～，{横置}：～牌名～对目标生物或鹏洛客造成 X 点伤害，X 等同于放逐区你所拥有牌张的数量。

//

Historian's Library

地

{横置}： 加{无色}。

{四}{白}，从你的坟墓场放逐三张牌，{横置}：派出一个 2/2 红白双色的精怪衍生生物。

地牌（稀有）– 这个循环双面都是能横置产生无色法术力的地牌。其中一面是需要横置及有色法术力，但能每回合起动的异能；另一面则是需要有色法术力作为费用，但需要牺牲的起动式异能，让你能完成一次较大的效应。两面的设计彼此之间可以协同。

卷轴 （卷轴是一个衍生神器，可以牺牲以施放特定的瞬间或法术。）

所有在系列设计中被移掉的东西里面，这个是最令我难过无法留下的机制。它的风味十足，且利用了一个我们没有使用过太多的空间—除了压印以外。我相信这个概念带出了秘典牌，那也是这个系列里很棒的东西。这个想法将会被我保留，看未来是否可以为它找到一个家。

Wild Scrivener

{三}{绿}{蓝}

生物～人类/德鲁伊

1/1

闪现

当～牌名～进到战场时，放逐目标瞬间或法术。派出一个被放逐咒语的卷轴衍生物。

{横置}： 加一点任意颜色的法术力。

卷轴会保留瞬间及法术咒语（符合卷轴的风味），你可以牺牲神器以其法术力费用来施放咒语。该咒语会被视为实际施放，触发像是咒艺之类的效果，并可以被复制或反击。非普通有一个生物的循环会带着一个已被填上既有咒语的卷轴（全部都是万智牌里相对有名的咒语）。稀有则是一个双色的循环，及一个让你以不同方式派出卷轴的神器。卷轴的目的是为了有一些又新又华丽，有着低出现率及高稀有度的东西。

其他部分（主题和循环）

宿舍

这个循环并没有留下来，但用地牌代表每个学院校区的概念找到了新的家。我十分喜欢把宿舍作为一个地的副类别。

Art Dorm

地～宿舍

～牌名～需横置进战场。

当～牌名～进战场时，如果你操控另一张名为～牌名～的地，你获得 2 点生命。

{横置}： 加{蓝}或{红}。

宿舍是一个普通的地循环，也是「击剑」里面等同于门的地牌（普通的双色调色）。它们都有宿舍的附类别并奖励你使用多张相同的宿舍。

无色魔法

这个循环后来变成了课程牌，个别的牌张也被改变，但总归留了下来。无色第一学年咒语的风味实在太好以至于我们无法毅然决然放弃它。

Basic Geomancy

{三}

法术

从你的牌库中搜寻一张基本地牌，将之横置放进战场，然后将你的牌库洗牌。

普通牌里有多张无色的瞬间和法术（现在是五张）代表着学院的新生课程。（学生们会在第二年才加入学院）。我们把这作为帮助玩家在套牌里填上瞬间及法术的工具。这五个位置在一般系列里通常会填上普通的神器。

纲要

这个循环是因为我们想要一个展示每个学院锦旗的地方。这个系列最后没有使用魔法石，所以我们从未找到一个属于它的家，但我认为设计本身还不错。

History Prospectus

{三}

{横置}： 加{红} 或{白}。

{一}{红}{白}，牺牲～牌名～，{横置}：派出一个 2/2 红白双色的精怪衍生生物。

纲要是一个普通的神器循环，提供了这个系列所需能产生两种颜色之一的魔法石。它同时能支付包含两色法术力的费用，并牺牲以派出该学院的衍生生物。我们同时想象这个循环可以成为在创意上展示学院符号和/或锦旗的地方（假设我们会有学院的水印）。

伙伴生物

这是使用了佣兽关键词的普通牌循环，目标是制作一些带有风味但简单的东西。这个循环随着关键词被舍弃的同时被移出了这个系列。

Red Buddy

{四}{红}

生物～人类/法术师

4/4

践踏

佣兽～如果你操控一个衍生生物，力量等于或大于4的生物，则～牌名～进战场时上面有一个+1/+1指示物。

这是一个带有佣兽异能的单色生物普通牌循环，并会在你操控衍生生物时进战场时带有一个+1/+1指示物。

双倍咒语

我上周有提到提交档案里有比最终系列更多数量的复制内容，这就是一个例子。和上面那个循环一样，它在关键词被舍弃的同时被移出了这个系列。

Double Boost

{一}{绿}

瞬间

佣兽～当你施放此咒语时，如果你操一个衍生生物，则复制该咒语。你可以为该复制品选择新的目标。

目标生物获得 +2/+2 直到回合结束。

这是一个单色的普通牌瞬间及法术循环，并在你操控衍生生物时复制该咒语。这些设计是作为配合咒艺及派出衍生物使用。

逸才

这个循环变成了学徒，显然他们并没有成为传奇。

Rhetoric Prodigy

{二}{白}{黑}

生物～人类/法术师

3/3

咒艺～每当你施放或复制瞬间或法术咒语时，目标生物获得 +1/+0 及威慑直到回合结束。

这是一个非普通带有咒艺异能生物的对色循环。他们是为了利用每个学院的型态，并作为能够沟通该学院轮抽策略的牌张。他们有着学院里最好学生的风味，或许这个循环应该要是传奇。

指命

我们在探索设计中做的一项运用，是了解过去有哪些循环曾经出现在其他色组上，却从未有对色的版本。其中两个最重要的是传奇龙跟指命，所以我们把它们都放进了系列里。系列设计重新设计了个别的牌张，但保留了这两个循环。

Mathematical Command

{绿}{绿}{蓝}{蓝}

法术

选择两项

• 派出一个3/3绿色的象衍生生物。

• 派出一个衍生物，该衍生物为由你所操控生物的复制品。

• 放逐目标生物。该生物的操控者派出一个3/3绿色的象衍生生物。

• 你每操控一个生物，便抽一张牌。

指命是一个稀有对色的法术循环，提供四个模式让你从中选择两个。我们曾做过单色指命和邻色指命，但从未做过对色的。显然它们与学院有很好的连结。

混血稀有生物

这个例子很好地显示我们是如何看到过去及未来。塞洛斯：冥途求生里有个献力的要素，而对局设计要求我们加入大量的混血永久物来提供他们能在标准赛中调整献力的手段。这些牌最后并不被需要，所以被从系列中删除。系列设计团队在系列里其他地方加了一些混血的内容。

Hybrid Biologist

{黑/绿}{黑/绿}{黑/绿}{黑/绿}

生物～人类/祭师

死触

每当你牺牲另一个永久物时，抽一张牌。

这是一个稀有对色并与学院连结的混血生物循环。他们是作为对局设计用来在标准赛中调整献力的手段，并能在机制上与两个颜色皆能运作的华丽学院主题生物。

传奇龙

我从很早就知道我们想要制作对色的传奇龙，早到能让 Doug Beyer 把它们编进学院的起源里。然后是的，这个循环被升级为了秘稀。

Rw, the Reckony

{四}{红}{白}

传奇生物～龙

5/5

飞行

每当你所操控的生物受到伤害时，～牌名～对任意目标造成等量伤害。

万智牌有单色、邻色、闩色、弧色的传奇龙，但从未有过对色。我们知道把他们编进故事里是很重要的—五个学院分别由不同的龙所创立。这现在是一个稀有的循环但可能会被往上推到秘稀，他们同时要华丽且还能在赛场上有一席之地。

顶底设计

我一直相信比喻能加强系列设计。我们在洞察设计时花了一些时间创造顶底设计牌，并非因为我们真的觉得这些牌可以被发行（虽然有些确实如此），但也因为我们希望藉此展示使用顶底比喻来创造一个系列特别感觉的重要性。我很高兴这清楚地被接在我们后面的所有人所接受。另外，有另一个档案是我们在洞察设计时所搜集的学院和万智牌中学校比喻的清单，那也是我在上面提到的东西。

Student Protest

{一}{蓝}

瞬间

选择一项～

• 除非目标咒语的操控者支付 {X}，否则反击之，X 为由你操控的生物数量。

• 检视你牌库顶的 X 张牌，X 为由你操控的生物数量。将其中一张置于你手上，其余的牌则以任意顺序置于你的牌库底。

有很多的设计—尤其是在较高的稀有度里—是捕捉了学校顶底设计（有些还特别是魔法学校）的比喻。洞察设计团队和创意团队得为系列设计创造很多比喻，那是十分丰富、能引起共鸣且深度群聚。

我们有时会在提交档案里展示洞察设计里创造但最后被移除的东西，在需要时可以成为系列设计团队额外的工具。另外，它们或许能启发系列设计创造一些不同但相似的东西。

额外内容

下面是两个我们从设计里抽掉的东西。

研究

研究是一个很好的例子显示那些表面上看起来很有趣也很有风味的机制，最后却创造了比预期还要更多的对局复杂度。同时，它比这个系列需要的来得更为永久物中心。我认为这里有些很酷的东西，但它还需要再一到两次的时间。

Guardian Ancestor

{一}{白}

生物～精怪

2/2

{二}: 研究。只可以于你能施放法术的时机下起动此异能。

(A) 由你操控的精怪具有警戒异能。

(B) {横置}： 选择一种颜色。另一个目标由你操控的生物获得反无色保护或反该色保护异能直到回合结束。

研究是一个你可以支付一项资源（普通牌是横置、非普通则是法术力）来为牌加上一个异能的机制。每张具有研究异能的牌都有两个可以加上的选项。在你第二次启动时，可以加上那个在一第一次没有选择的异能。这张牌很有可能会有一个能帮助你清楚了解有哪些异能的牌框。这个机制最后被移除，因为带来了太多盘面的复杂度，且同时虽然研究充满主题性，与系列整体的框架间却没有太多连结。

器具

这是另一个有着很高尚的目标，却在对局上有让人遗憾副作用的机制。这个机制从未被规则经理正式看过， 所以我不确定「两项都选」实际上是否真的可以运作。

B/G Implement

2

神器

你只可以于你能施放法术的时机下起动～牌名～的异能。

{二}{黑}, {横置}： 目标生物获得系命直到回合结束。

{二}{绿}, {横置}： 在目标生物上放置一个+1/+1指示物。

{四}{黑}{绿}，{横置}： 两项都选。

器具是一个非普通，带有两个异能的神器循环（分属学院的一个颜色），而第三个异能是前两者的结合。这被设计来表现神器可以在三个学院中使用，但只有一个可以发挥最大效力。

结论

我这么喜欢斯翠海文的原因，是因为感觉洞察设计团队（再加上很多创意团队的帮助）为系列提出了一个很令人信服的愿景，而系列设计团队（以及 R&D 里许多其他的部门及公司里的其他人）藉由这个概念完成了一个最完美的版本。我很满意这个系列最后的样子。 如在洞察设计档案末尾所提到的，这份档案只是设计万智牌系列非常精密系统里的一小部分。虽然我写下了所有东西来帮助大家保持信息共通，洞察设计和系列设计团队之间（还有许多其他的团队）仍进行了许许多多未列在档案内的沟通。

这些是「击剑」里所有的主要元素，我相信如果这个系列可以满足在一开始所提到的四个要素的话一定会很热门。四个要素的焦点是五个学院的特性，如果它们分别有一个清楚的特性（这也是洞察设计团队和创意团队很努力要建立的）能与每个学校所代表的东西连结，包括强调颜色间的冲突并利用所有学校的比喻及咒语的主题，我相信我们正在通往成功正确的道路上。

系列设计团队有一些余量能在对局执行上使用（红白或许在中程或重视坟墓场的套牌里，会有比较慢且控制的套牌有更好的表现），关键是所有改变都要忠于学院的特性。我很期待看到你们能用我们所提供的工具建构出什么来。如果有任何问题，请随时与我联络。

谢谢，

Mark Rosewater

下周回来跟我一起回答你们所有关于斯翠海文的问题。

在那之前，希望你们有从 斯翠海文的设计中学到一些你们之前不知道的东西。