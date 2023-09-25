当我谈到艾卓仙踪（第一部和第二部）的设计时，我提到我们是如何选择十个双色的轮抽原型并且给每个原型分配一个故事的。我今天要检视这十个故事并且说说这些故事到底是什麽（因为我们也喜欢这些经典故事的改编），以及我们是如何将它们搬到卡牌上的。这里要说明的是，标题是启发我们的原本故事。

我会先从和凯澜这个主线剧情有关的五个故事开始（并且以它们在故事中出现的顺序排列）。结束之后我会说说其他的五个故事。

睡美人（蓝黑）

角色

塔莱恩 ：至高仙的领导者。塔莱恩好奇、非常强大，并且超凡脱俗。塔莱恩认为自己是艾卓的守护者。

：至高仙的领导者。塔莱恩好奇、非常强大，并且超凡脱俗。塔莱恩认为自己是艾卓的守护者。 欧拜拉：塔莱恩的女儿，同时也是艾卓最强大的决斗者。她目前被困在恶邪倦眠的效果里，但她千锤百鍊的斗剑本能却无法被压制。欧拜拉在艾卓上漫游，即使在睡着了的情况下还是在寻找其他的决斗者。

由塔莱恩带领的至高仙是一群喜欢恶作剧的吵闹傢伙们。他们从时空边境的短程旅游归来之后发现非瑞人正在侵略这个时空。在和三个女巫姊妹阿加莎、希尔妲，和艾纶缇达成协议之后，一个叫做恶邪倦眠的巨大睡眠咒语快速在艾卓扩散并且扭转了非瑞人侵略的局势。

在非瑞人被打败之后，恶邪倦眠并没有消失，而且还在持续强化着。

它招来了会噬食美梦和噩梦的生物。

最后，它侵袭了至高仙居住的图因谷。

塔莱恩的女儿欧拜拉睡着了，但却在睡着的情况下梦游决斗了整个时空，造成了极大的破坏。

塔莱恩叫来了一个来自于边境地的男孩凯澜，并吩咐他取回送给三个女巫姊妹的礼物（灵魂鼎镬、凛冬皇冠，以及诱人苹果）来破除这个咒语。

同时，欧拜拉的随员美丽、歌唱，和祝福使用各种办法让她不造成更多的麻烦。

小红帽（红绿）

角色

小红玉 ：一个坚强、务实的年轻女性。她可以为了家人做出任何事。她狡猾又足智多谋。

：一个坚强、务实的年轻女性。她可以为了家人做出任何事。她狡猾又足智多谋。 阿加莎 ：三个巫女姊妹之一。她亲切和充满母爱的外表伪装了她禽兽般的本性。

：三个巫女姊妹之一。她亲切和充满母爱的外表伪装了她禽兽般的本性。 大野狼：小红玉的哥哥，同时也是一个可怕的战士。他被迫服从阿加莎和妹妹战斗。

故事

塔莱恩为了答谢巫女阿加莎帮助创造恶邪倦眠而送给她一个魔法鼎镬。

这个鼎镬可以将活的生物浓缩成他们的魔力精华。她在边牆镇附近住了下来，希望可以哄骗一些可怜的傻蛋成为她的下一餐。

同一时间，小红玉的哥哥突然消失了。小红玉不知情的是，她的哥哥已经被阿加莎抓走并蛊惑成为她的打手。小红玉在边牆镇的街上碰到被塔莱恩送去取回鼎镬和其他神器的凯澜。她答应帮他找到当地的女巫，希望在这麽做的同时让她能找到她哥哥。

在边境地的森林中碰到许多危险的遭遇之后，小红玉和凯澜终于抵达了阿加莎的小屋。

在一场激战之后，凯澜把阿加莎推进她自己的鼎镬里，活活煮了她。

在完成了他的第一个任务之后，凯澜和小红玉一同继续旅行。

杰克与豌豆（蓝绿）

角色

特洛扬 ：一个透过预兆路，从拉尼卡到来的维多肯族人。

：一个透过预兆路，从拉尼卡到来的维多肯族人。 巨风贝伦娜 ：一个巨人贵族，同时也是暴风域巨人的领导者。好死不死也是一个窃盗狂。

：一个巨人贵族，同时也是暴风域巨人的领导者。好死不死也是一个窃盗狂。 小红玉和凯澜：这对主线故事的主角爬上豆茎寻找凡翠丝的魔镜，希望可以问出寒冰皇后希尔妲的居处。

故事

小红玉和凯澜为了破除恶邪倦眠而寻找着塔莱恩送给女巫姊妹的三个礼物。他们请求特洛扬，一个来自遥远地区的奇特探险者，来帮助他们找到凡翠斯堡的宝藏，即传说中的魔镜因卓隆（因为它被人偷走了）。

他们爬上豆茎并抵达风暴巨人的居城—暴风域。

他们偷偷躲过各种危险，最后在贝伦娜的生日当天抵达了风暴巨人的客厅。

贝伦娜并不信任他们，毕竟外来者都是有可能来这里偷她的许多宝贝的（先不管这些宝贝一开始就是她先偷走的）。

在盖伦碧前统治者约沃的坚持之下，贝伦娜让他们进入她的宝窟谘询魔镜。

他们发现女巫皇后在拉伦特湖上建立了一座堡垒，因此立即前往该处。

冰雪女王（白蓝）

角色

希尔妲 ：三个女巫姊妹之一。她和她操控的暴风雪一样，既冷漠又冷酷。

：三个女巫姊妹之一。她和她操控的暴风雪一样，既冷漠又冷酷。 莎蕾：居住于拉伦特湖的人鱼领导者。希尔妲在创造出她的寒冰城堡时将他们困在湖底下。

故事

做为协助创造出恶邪倦眠的谢礼，希尔妲从塔莱恩手中获得了一个能招唤暴风雪、大雪，和寒冰的凛冬皇冠。

她在黯沼野最边境的拉伦特湖上方创造了一个冰雪王国。

她的冰雪能力对这地区的居民造成了不小的问题，同时也让当地的湖泊结冰，将栖居于此的人鱼困在冰块之下。

正在寻找塔莱恩赐予的礼物的凯澜和小红玉为了寻找寒冰冠而来到了希尔妲的冻结王国。

他和冰元素护卫战斗。

在一个关键时刻，他发现他可以用空灵之光显现出武器。

他利用显现出的发光之刃击倒了一个元素。凯澜在能抵达希尔妲面前就先倒下了。小红玉将他搬到城堡的城门之前。

在一时的善意之下，希尔妲亲吻了凯澜的额头。在她的祝福之下，凯澜和小红玉就不会再受到寒冷的伤害了。

白雪公主（白黑）

角色

涅娃 ： 一个受到恶邪倦眠的影响，而被封在玻璃棺里面的年轻贵族。

： 一个受到恶邪倦眠的影响，而被封在玻璃棺里面的年轻贵族。 艾纶缇：三个女巫姊妹之一。她既自负又爱掌控其他人。

故事

在恶邪倦眠横扫大地时，涅娃也受到了这个咒语的影响。凡翠丝的法师为了研究这个睡眠咒的效果以及为了保护她而将她放进一个玻璃棺里。

同时，在非瑞克西亚的侵略已经被击退了非常久之后，女巫之一的艾纶缇还是使用着塔莱恩给她的诱人苹果来维持恶邪倦眠的诅咒。

涅娃在梦境中被各种梦魇逼近，有些甚至长得像是在真实世界中追猎她的非瑞人。

艾纶缇也在这时候掌控了雅登瓦堡的废墟，并且蛊惑了来打倒她的所有骑士。她在之后像操控傀儡一样，使用她的魔法来操纵那些受到恶邪倦眠诅咒的人。

涅娃在一个神祕的幽魂访客的帮助之下击退了这些梦魇。

艾纶缇说服萝婉成为她的学徒。当凯澜和小红玉到达艾登堡来取回诱人苹果时，他们面对的就是萝婉。

一个女巫已经是个很难对付的对手了，但他们还得面对鹏洛客安梭苛。在威尔肯理斯的帮忙之下，这两个意想不到的英雄还是拯救了这个时空。

凯澜发现他真正的父亲可能不是躲在艾卓的远处而是在另一个时空里，所以就启程去寻找他了。

接下来要提到的五个故事和主线剧情没有关联。

花衣吹笛手（黑红）

角色

托腾坦 ：一个苦苦挣扎、努力维持生计的艺术家。他的绝望让他变得邪恶。他怪异又极具报復性。

：一个苦苦挣扎、努力维持生计的艺术家。他的绝望让他变得邪恶。他怪异又极具报復性。 捷敏王：一个住在边牆镇地下的恶魔老鼠。他既残酷又狡猾。

故事

托腾坦是个苦苦挣扎，几乎无法维持生计的音乐家。

当他在边牆镇的街道上闲晃时，他掉到城镇底下的下水道，并被那里的老鼠带去见捷敏王。

捷敏王赐予了托腾坦各种能力，尤其是他的音乐从来无法做到、让听众彻底着迷的能力。

做为交换，托腾坦必须引诱受害者进下水道里，让捷敏王和他的一窝幼雏可以吃掉他们。

托腾坦吹奏他的音乐带领一大群倒楣的边牆镇镇民进入地下城。

捷敏王和他的幼雏日益增强，而老鼠们最后也蜂拥闯进了边牆镇。

一开始，边牆镇的人们完全不是捷敏王的对手。

镇民尽全力对付老鼠，但在最后他们团结了起来并偷走托腾坦的笛子、闯进了下水道，然后将这邪恶的魔法转回捷敏王和托腾坦身上，进而导致他们被自己的老鼠大群吞噬。在没有领导者的情况之下，边牆镇的老鼠变回原本的样子，不过没有人知道捷敏王是否真的就这样永久消失了。

美女与野兽（白绿）

角色

娅蒙女士 ：一个以善意和美貌闻名的雅登瓦骑士队长。她无法忽视不公正的行为。

：一个以善意和美貌闻名的雅登瓦骑士队长。她无法忽视不公正的行为。 业娜：半狐妖精的领导者。她猜忌又自傲。

故事

在非瑞人的侵略之后，试图寻找復原境界方法的娅蒙女士和她忠诚的骑士团前往仙境深境。

在森林里，她们不小心闯进了居住着一群古老血脉妖精的赤牙砦。

这些妖精被诅咒了，所以会在夜晚变成半狐。

娅蒙女士决定尽全力解开这个谜题并且破除诅咒。她的一些骑士担忧着自己的性命，所以违背了她的命令和半狐战斗。

半狐的领导者叶娜渐渐地对娅蒙的善意打开心扉，所以和她述说有一个能解开咒语的魔法玫瑰。

这朵玫瑰是由附近林间空地的统领守护的。娅蒙和叶娜为了寻找玫瑰而冒险前往林间空地。

魔法师的学徒（蓝红）

角色

约翰 ：一个愚蠢的学徒，在老师离开高塔之后造成了严重的浩劫。

：一个愚蠢的学徒，在老师离开高塔之后造成了严重的浩劫。 盖威克：约翰的老师，在故事中并没有出现，不过在艾卓王权中有这个角色的牌。他既强力又神秘。

故事

在盖威克为了神祕的法师事务离开卡维林之后，约翰试图维持统治这巫师领域的複杂机关。

他失败了，导致巨大数量的元素被释放到高塔中。更糟糕的是，火和水元素开始打架了！

约翰尝试了各种方法，包括将元素塞进瓶子里，

研究如何打倒它们，

最后甚至活化家具来对抗，但他所有的方法都失败了。

他被迫从窗户逃离高塔，

然后看到高塔在水火华丽的交战之下爆炸。

韩塞尔和格蕾特（黑绿）

角色

格蕾特 ：一个凶猛的女巫猎人。甘贻村的各种恐怖生物夺走了她哥哥的性命。

故事

当她还小的时候，格蕾特和她的哥哥被引诱到甘贻村。

他们在那里发现了一群由糖果做成的凶猛生物。

这次遭遇非常地可怕。格蕾特逃走了，但是她的哥哥就没这麽幸运了。现在，她要回来復仇。

格蕾特手持利斧强攻村庄，看到糖果怪物就是一阵左噼右砍，意图找出整个行动幕后的女巫。

在战斗时，她发现了一个困在村庄里的小男孩。她拯救了这个像她小时候一样被困在这里的他，并带他逃离了这个村庄。

灰姑娘（白红）

角色

灰钴娘 ：一个住在深掘台的鞍博雷难民。她的养父母都是铁匠。

：一个住在深掘台的鞍博雷难民。她的养父母都是铁匠。 戈垂克：一个英俊、优雅的男人，但他的真实身分是一条龙。

故事

灰钴娘一直想要参与在深掘台举办的堂皇舞宴，但大多数的人类都无法参加。

她打造了一个计划：她会用盔甲伪装自己并熘进堂皇舞宴。

家鼠帮她取得盔甲。在她抵达派对时，帅气的戈垂克邀请她和他共舞。

突然间，红帽客和食人魔发动攻击了！

矮人和其他人赶紧利用手边能用的所有东西，不管是派还是串叉，进行回击！

她英勇地帮戈垂克挡下一记红帽客的攻击。

这让戈垂克展示他的力量，透过龙魔法将非请自来的宾客全部驱逐。

半夜时，灰姑娘必须要离开了，但匆忙时她的头盔不小心掉落到地上。也许这个英俊的陌生人会利用这头盔来找到她。

从此过着幸福快乐的日子

而这就是透过系列述说的十个童话故事。我希望你们喜欢这些述说不同故事的各种卡牌。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏、我谈到的任何卡牌或故事，或是艾卓仙踪本身的想法。你们可以写email给我，或是透过我的社交媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来与我联络。

请在下週回来看我开始万智牌®–神秘博士™的预览。

直到下次，希望你们在透过对局混搭童话时也能获得乐趣。