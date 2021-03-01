欢迎来到时间漩涡重制版预览！我会详细和你们说这产品是如何成形的故事，并且秀一些这系列的牌给你们看。希望这听起来很有趣。

重制可能性

我们的故事得回到2014。Magic Online有个它必须要解决的问题。玩家通常会更快速地处理完数字的内容，因为数字对局能更轻易地玩到。所以Magic Online要创造一些额外的内容。这个想法有很限制，不过最大的问题就是它不能创造任何新卡牌。这些新内容必须要来自于原本就写好的卡牌。他们要如何才能这么做呢？

他们想到的解决方法就是将一个老环境的三个系列（当时三系列环境才是标准型态）浓缩成一个大系列。这个大系列需要做到以下这几点：

它会捕捉该环境的精随。 它会是个有趣的限制赛体验。 它会让玩家取得想要的卡牌。

在多次的寻找之下，他们决定要使用暴风雨环境（即暴风雨、天罗城塞，和出瑞斯记）。我虽然没在该产品的设计团队里，但他们还是有来找我谈谈，因为我是暴风雨（我第一次带领设计）的设计带领，同时也是天罗城塞和出瑞斯记设计团队的成员。Tempest Remastered于2015在Magic Online上推出。多年之后，万智牌：竞技场也碰到类似的问题，所以选择在2020年制作并推出阿芒凯重制版和卡拉德许重制版。

Gavin Verhey在几年前被指派负责为桌上型游戏想出补充产品的新点子。其中一个想法就是他常常从玩家那边听到的回馈。我们为什么不完整重印旧轮抽环境，让玩家能重新轮抽那些环境呢？Gavin正在思考要如何让这件事情发生。

同一个时间，我们也开始了另一个叫做「独木舟」的计划，而在这计划中一堆设计者（包含我在内）会在两个月中的每周里都开一次会来给未来的设计做些脑力激荡。这个计划其中之一的想法就是「重做一个系列」。我想这点子的推力就是我们觉得某个系列没发挥它的潜力，所以打算利用我们现在的工具给它第二次机会。

Gavin最后将这两个点子合而为一（重访旧系列，但以某种方式更新它），而他这时才发现他要做的正是Tempest Remastered曾经做过的事。筛选一个环境所有的卡牌，并且将其浓缩成一个可以轮抽的系列，我们就可以重访旧轮抽的亮点，同时又能利用最新的技术来重整它。（我要声明这是在阿芒凯重制版和卡拉德许重制版之前就定好的—只是不同的时间线导致这两个产品抢在时间漩涡重制版之前推出。）是时候给桌上型万智牌一个重制版系列了。

不过现在还有一个问题：他们要使用哪个环境呢？理想的情况下Gavin会想要一个三系列的环境，因为这样设计者就能有最多的空间来建构新东西了。你们要知道，重制版系列是不能创造新卡牌的，所以他们只能使用该环境原本就有的牌。他们通常也不能加入原本不是该环境的牌，但你们待会会发现时间漩涡重制版的设计团队找到一个解决这问题的漏洞。Gavin想出了五个候选者（我不能告诉你们其他四个是什么，因为如果时间漩涡重制版成功的话它们就有可能是接下来的重制版产品了）并开始询问地窖里各位的意见了。为了让你们理解这个过程，以下这个是Gavin和我说的他和产品构组 Mark Heggen的对话。

Gavin：我这里还有一个。

Mark Heggen：好吧，不过这很难赢过上一个—我可是给了它10/10满分。

Gavin：你觉得时间漩涡环境如何？

Mark Heggen：我给它一百万/10的超级无敌满分。我不知道这是否正确或合理，但我超爱的，然后将它们放到同一个地方听起来就超棒的。

在Gavin询问的五个环境里，时间漩涡环境遥遥领先其他的环境。这个轮抽环境非常受老玩家的欢迎。它是我们设计过最复杂的标准轮抽环境。摩登新篇显示复杂轮抽环境的补充产品也是有人爱的。（要记得这整个点子原本就是时间漩涡 2。）系列的密度也能给设计者更多的精制选择。最后，它里面有很多在多个赛制中被使用的卡牌，而我们也知道玩家会很高兴看到它们的重印。我们决定了。这系列会是时间漩涡重制版。

也该是时间了

这系列的代号是「杯子蛋糕计划」（我想是因为它是一个非常让人颓废的产品），而Ben Hayes则被指派为设计带领。他的设计团队是、Reggie Valk、Megan Smith、JC Tao，和Chris Mooney。他们要做的第一件事就是将三系列的环境浓缩为一个单一大系列。扣掉基本地和时间转移的重印牌之后，这环境有626张牌。（时空混沌和预知将来的时间转移牌有算进去，因为它们都是这环境的新设计。）时间漩涡有281张牌（121张普通、80张非普通，和80张稀有）。 时空混沌有165张牌（60张普通、55张非普通，和50张稀有）。预知将来有180张牌（60张普通、60张非普通，和60张稀有）。秘稀这个稀有度要到两年后的阿拉若断片才会出现。

这些全都要被精简为大约一个普通大系列的数量，这表示一半以上的卡牌都得被移除。（时间漩涡重制版最后有289张牌。）设计团队做的第一件事情就是移除所有没意义的牌。时间漩涡是十五年前推出的，所以使用了很多较旧的设计技术。这表示有许多牌不管是在限制还是构组赛里都没什么用。根据Ben的说法，这第一次的过滤删掉了比他们想象中还要多的牌。

在移除那些没有意义的卡牌之后，接下来的任务就是要记录每个颜色的限制主题是什么。团队于是检视了所有的主题并思考哪些是支持最多哪些是最有趣的。普遍来说，团队很清楚要处理哪些主题。不符合任何主题的卡牌就成为被移除的人选。普通和非普通的卡牌除非特别有指标性，否则也会被移除。稀有牌则会看情况决定，因为它们对限制赛的影响比较小，所以是否被移除要看它们在构组赛的需求和影响。

下一个要处理的大任务则是裂片妖。时间漩涡环境推出了43个新的裂片妖。它们通常会以循环的方式出现在五个颜色里。在早期的测试中，设计团队保留了所有的裂片妖，不过这造成了一些问题。首先，时间漩涡环境的裂片妖都是在所有的裂片妖都是对称的时候设计的，这表示每个裂片妖都会强化战场上的所有裂片妖（不只有你操控的）。这给限制环境加上了不必要的复杂度，并且让裂片妖套牌无意间强化了使用单张裂片妖的玩家。第二，裂片妖的数量和每个颜色的存在感让对局感觉太相似了。第三，它们的数量将不少酷炫的东西挤出系列了。解决方法就是大大缩减它们（系列中有25个），然后将裂片妖限制在能在限制赛中导致最棒对局的颜色里。这组合就是白红绿三色（还有些多色具有蓝黑两色的裂片妖）。

下一个任务就是要看哪些卡牌在原版的时间漩涡环境中造成限制赛的问题。这里基本的想法是不要太过于精制这系列。时间漩涡环境有趣的部分之一就是你能在限制赛中取得的疯狂卡牌。不过有张卡牌需要处理。如果你曾轮抽过整套的时间漩涡环境，那你就知道我在说哪张牌。

萌芽大群是个预知将来的普通瞬间。它是我们混搭牌（将没出现在同一个环境中的非常青异能放在一起）的其中一张。召集和购回感觉就是能很好地搭配（因为购回是个能用召集支付的额外费用），所以我将它们放在同一张卡牌上。它在我设计时感觉可爱又无害。这张牌之后会在轮抽中造成极大的问题，因为它在动起来之后几乎无法阻止。（一旦你派出足够的腐生物衍生生物之后，它们就可以不使用法术力产出更多生物了。）

设计团队尝试将这张牌移到非普通，但它还是造成了不少问题。他们于是将它移到稀有，然后它还是在造成问题。他们考虑移到秘稀，但发现这问题太难解决了，所以干脆将它从系列中移除了。

设计团队还做了两个决定。第一，他们决定将给所有的卡牌使用目前的牌框。时空混沌和预知将来的时间转移卡牌都有自己的外框（我下面会解释），但是这些外框在原版的系列之外就没什么意义了。这表示有些卡牌会第一次以新牌框的姿态出现。（没错，下一节会谈到旧牌框。）

另一个决定则是关于颜色派。时间漩涡环境以乱搞颜色派而闻名。举例来说，时间漩涡有不少卡牌使用的是现在已不在原本该色里的异能了。时空混沌有个另类实境的主题，其中颜色派是以不同的方式处理的。预知将来透露了颜色派可能的未来，其中很多都没有出现。设计团队讨论是否要包含这些卡牌。他们在最后决定这个疯狂的颜色派也是原版时间漩涡环境的乐趣之一所以保留了下来。（我得声明由于它们都是重印牌，所以所有环境能使用的卡牌都没有变，对颜色派也没有造成更多的伤害。）

之后还有更多的测试和微调，但他们最后整理出来的289张卡牌系列就是你们之后能玩到的系列。如果你们没有玩过原版的时间漩涡环境，那你们就有福了。有玩过的玩家也有福了，因为我们使用了现代的设计技术来让它变得更好。

等等，还有喔。

额外的奖励

原版的时间漩涡环境还有一个特色。它是我们第一次使用额外印张（即一张会放进补充包里的额外牌印张，通常数量是一张来增加对局的差异性）的系列。在这个环境里我们称呼它为时间转移牌列表。它是这样运作的：

在时间漩涡里有个 121张牌的时间转移牌列表，其中都是以初版万智牌牌框印制的旧重印牌。万智牌的外框在第八版经历了第一次改变，而每张出现在时间漩涡奖励单上的牌都是在这个改变之前推出的。每个补充包里都能开到一张来自额外列表的牌，这些卡牌的系列符号都是紫色的（而非黑、银，或金色）。

在时空混沌里则是有一个45张牌的时间转移牌列表，其中的卡牌都是颜色转移到新颜色的重印牌。时空混沌的风味是它是个另类实境的现在，其中颜色派则是以不同的方式分配（不过还是遵从颜色的本质）。时间转移的卡牌代表的是从这个另类实境的「重印牌」。由于它们是全新的卡牌，所以它们的出现率比时间漩涡的时间转移牌要来得高。每个补充包都有三张普通的时间转移牌和一张非普通或稀有的时间转移牌。它们的新牌框则是由第八版的卡牌外框微调得来的。

在预知将来则是有个81张牌的时间转移牌列表，而这些卡牌都是预印牌（即来自万智牌可能未来的牌，展示了目前还没看过的机制、主题，和创意要素）。其中的一些卡牌都在未来的系列中「初次」出现了。（你们可以在这些文章中读到更多关于未来转移的卡牌，以及哪些会再度出现—第一部、第二部，和第三部。）未来转移牌和普通牌被混在一起放进补充包里，所以你可以在一个补充包里开五到十张未来牌。这些卡牌有个未来牌框。

设计团队知道他们想要一个时间转移列表，因为这对该环境来说非常具有指标性。不过最大的问题是，我们要选哪些牌呢？重印之前的时间转移列表感觉就不对，所以他们决定更大胆一点。如果这些时间转移牌是来自未来，但不是我们的未来（像是预知将来的时间转移单），而是时间漩涡环境的未来呢？已经过去了十五年，我们可以重印很多牌。

为了加入一点额外的刺激感并且使用原版时间转移卡牌的牌框风味，我们决定将时间转移的卡牌外框都改为原本的万智牌外框，就和时间漩涡的时间转移牌列表一样。由于这些卡牌都是出现在2006到2020年之间，所以它们将会是第一次以旧牌框的姿态出现。

设计团队最大的挑战就是要想出哪些卡牌要出现在时间转移印牌列表上。和时间漩涡一样，他们决定做一整张印张，这表示他们要选出121张不同的牌。他们在挑选卡牌时有这些条件：

它是从时间漩涡环境的未来来的吗？

每张卡牌都必须是从时间漩涡环境的未来挑选出来的。

它目前有在哪个赛制中被使用吗？

设计团队检视了玩家最多的赛制（指挥官、近代、先驱等等）并挑出玩家明显想要拥有的卡牌。

它是个受欢迎的指挥官吗？

设计团队优先选择了受欢迎的指挥官。

它适合限制赛的主题吗？

每个补充包都有表示这些卡牌也会出现在限制赛里。当挑选时间转移的卡牌时，设计团队要思考这些卡牌会和每个颜色在限制赛里的互动。这优先度比较低，但是却可以帮助他们缩小卡池。

Ben和我说他们在某个时间点有有将近两倍多的时间转移人选。他们尝试了多种不同的组合。设计团队开会的主要会议室里面有挂了一张时间漩涡 的奖励印单，而Ben和他的团队也会常常检视它来寻求灵感。他们讨论的一点就是选择幽默（但不强）的卡牌。举例来说，时间漩涡有个1/2的白板生物扈从。他们在最后决定这不是他们想要做的东西。这121张牌已经有太多的竞争者了。我们得让每个字段都能让玩家感到兴奋。最后，这些时间转移卡牌在每个补充包里都会有一张，而且也有可能会是闪卡。

重返黑色

在我今天结束之前，我还是有三张预览牌要给你们看，而三张都是纯黑的。第一张是来自时间漩涡。它是个生物去除咒语，条件则是要使用非常多的黑色。它是张普通牌，在限制以及构组赛中都有出镜。你们猜的到吗？你们猜的到吗？

点击下面的链接来看看你是否猜对了（或者你只是想看看卡牌也行）。

点击来看预览牌

我们下一张预览牌在某一天侵入了万智牌的官方网站，做为将时空混沌介绍给全世界知道的方法。它是张人气很高而且常常被使用的牌，而且也是另一个高人气而且常常被使用的牌的另类实境版本。

点击下面的链接来看看你是否猜对了。

点击来看预览牌

最后，我们有张时间漩涡环境未来的时间转移牌，不过并不是太未来。它是张稀有牌，而且是张大受欢迎的洛温弃牌咒语。

点击下面的链接来看看你是否猜对了。

点击来看预览牌

我希望你们可以在不久后的将来将这些卡牌塞到黑色的套牌里。

没时间了

而今天就要在这里画下句点了。我希望你们喜欢这个时间漩涡重制版是如何成型的故事。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏或是时间漩涡重制版的想法。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr、Instagram，和TikTok）来联络我。

请在下周回来看我分享一些你们可能不知道的原版时间漩涡环境的设计细节。

直到下次，希望你们也能在万智牌的过去、现在，和「未来」找到乐趣。