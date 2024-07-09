欢迎来到Bloomburrow的预览。我会在这周和下周述说Bloomburrow的设计故事、和你们介绍制作它的团队，并且秀一些酷炫的预览卡牌。

小动物们的幕后功臣

我会在这周介绍探索设计和洞察设计团队。如同之前的传统，这些介绍会由洞察设计带领来撰写。对Bloomburrow来说，这就是Doug Beyer。

点击这里来看设计团队 Doug Beyer（探索设计洞察设计带领） 身为 万智牌世界建构的创意总监，我通常是不会带领任何的游戏设计团队的。但是我们知道这个系列的架构会被设定的创意大大地影响，所以我这次很开心能做点设计，并且带领一群Bloomburrow探索和洞察设计的惊人设计者们。 Mark Rosewater（探索设计和洞察设计） Mark从一开始就非常确定Bloomburrow的概念可行，同时也是我在这系列中的好导师。我上次带领游戏设计是万智牌2013，而设计团队的很多东西在那之后就完全不同了！不过没有人比Mark更清楚设计的前期，他的指导也让我能处理各种挑战和避过各种问题，让这个新系列和时空能得到一个完整的架构。 Emily Teng（探索设计和洞察设计） Emily是世界建构团队的资深创意设计，同时也是我在这系列创意方的相对应者。能和我自己团队的人合作一直都是很有趣的，尤其是以新角色或角度的时候。在我带领探索和洞察设计团队时，Emily和插画总监Zack Stella以及Neale LaPlante Johnson带领了Bloomburrow的世界建构团队，让这系列的新时空可以更丰富。我当时因为不能亲自处理这系列的世界建构所以感到非常焦虑，但现在看来，有Emily带头处理时我一点都不用担心。 Jeremy Geist（探索设计和洞察设计） Jeremy是个有天分的设计者，对于早期的Bloomburrow设计有非常多的有趣点子。每当我想要给某个动物颜色配对做点新尝试时，Jeremy都会有各种想法让这世界的风味能变成全新的机制。他对于有趣风味的掌握和设计能力让他和Bloomburrow非常地搭配。 Daniel Xu（探索设计和洞察设计） Daniel的洞察力除了在展现Bloomburrow的设定时极为有用，在追踪我们的设计在限制赛中会如何结合也是极有价值。一旦我们取得了十组双色配对的主题之后，Daniel就画了一个巨大的矩阵来显示这些配对会如何交叉并且组合成元原型，让我们能更清楚地检视这系列整体的限制赛动向。 Dan Musser（洞察设计） 身为我们关键的对局设计者之一，Dan对于这系列的设计在构筑赛会如何运作可是非常清楚的。他在洞察设计时加入了我们的团队，然后会常常提出微调或者是重整系列和机制的好建议，以确保它们在较大的赛制中也能良好运作。

一开始

Bloomburrow的由来是Aaron Forsythe说他想要做一个「动物世界」。「拟人化动物」类型的故事会把人类的角色替代为动作像人类的动物。他们会直直站立、穿衣服，并且使用人类的对象，不过他们还是会显示出一些动物的本质。

这个类型通常只会出现在动画和漫画里，因为这些媒介最适合呈现这种类的故事。

拟人化动物时空的这个点子已经出现了。奇幻通常比较喜欢使用类人的动物种族，所以它感觉和奇幻很接近。我们可以把服装和世界建构设定地比较奇幻一点。我们一直觉得它是个迟早会做的东西，而它也终于在Aaron决定要做之后被放上了行程。

一旦这计划放上行程，我就提前做了点功课来熟悉一下这个类型。我发现从传统上有两种方法可以制作它：

选择#1 – 动物代表整群的人们。这些人们会是家鼠、会是獾，会是水獭。每个动物类别的特质在该群组里都是一样的，而这些特质和真实世界的该动物也会非常相似。在这个版本里，设定通常是个生物群系，而会在这个群系里出现的动物也是会住在此群系里的动物。这些动物的大小和真实世界里的基本上不会差太多。

选择#2 – 动物代表个别的人们。这个人神经兮兮地，所以她是只青蛙。那个人偷偷摸摸的，所以他是只狐狸。另外那个人会一头冲进事物里，所以他是一只犀牛。每只动物都是用来代表一种个性。在这个版本里，设定的架构通常会比较偏人类，通常是个城市，而动物的差异性也会比较大。这里的动物选择不限于生物群系，所以我们可以在这里让真实世界里不会一起出现的动物放在一起。这些动物的大小基本上不会差太多（浣熊还是会比大象小），但比例还是会稍微压缩一点。

选择一对世界建构来说比较简单。这里会有比较少的独特生物类别，然后他们也会以生物类别来分类。由于我们可以用动物来表示人群，所以他们的行为比较像是传统的生物类别，像是妖精、鬼怪，或是人鱼。这会把我们推往一个阵营的部族主题。

选择二比较好设计，因为设计者可以使用比较多的动物，也可以做出更多个别来看比较酷的设计。举例来说，第十二张家鼠牌会比第一张长颈鹿难设计很多。这种处理方式会把我们推向一个让机制和比较大的动物主题链接的路上。我们在这种情况下比较有可能创造出一个有许多不同动物合作的环境，这样就可以比较着重在个别的顶底卡牌设计上。

Aaron比较想做选择一，而我则是比较想做选择二。所以我们就进行了一堆市场调查，而回来的结果则是刚好一半一半。一半投票的喜欢选择一，而另一半则是喜欢选择二。在平手的情况下，Aaron原本的愿景就会胜出，所以我们就用选择一了。（另外，我记得内部大多数人都比较喜欢选择一。）我还是得特别强调不管哪种选择都能让我们做出一个酷炫的系列就是。它们只是会在机制和创意上前往不同的方向，并且到达不同的终点。

聚集小动物们

选择一把我们推往一个有阵营的部族主题路线，所以我们就这么做了。如果十种双色轮抽的原型都代表一种不同的动物呢？于是我们就列出了十个双色的配对，然后开始选择我们的动物。

白蓝

蓝黑

黑红

红绿

白绿

白黑

蓝红

黑绿

白红

蓝绿

魔法马车 军械库鼠群 狂怒战鼠

我们从一开始就知道我们想要两种动物，因为他们和这类型基本上密不可分。拟人化动物故事里最受欢迎的主角就是家鼠。我们在艾卓王权中把家鼠这个生物类别引进了万智牌。他们大多是出现在白色中，然后在Unfinity里偶尔出现在红色和白绿两色中。家鼠做为士兵是个这类型我们想要使用的常见比喻之一，所以白红家鼠感觉就是个完美的搭配。

Plague Rats 邪鬼仆役墨目

家鼠最常见的敌人则是老鼠。老鼠在万智牌的一开始就存在了，基本上也是个黑色的生物类别。在Bloomburrow想要使用的类型空间里，老鼠通常都是偷偷摸摸的，所以我们就把他们放到蓝黑里。

在加入了这两个之后，我们的列表长这样：

白蓝

蓝黑：老鼠

黑红

红绿

白绿

白黑

蓝红

黑绿

白红：家鼠

蓝绿

我们接下来检视了我们想要在这时空上建构的生物群系里的动物们。选择二把我们推向了一个比较田园的生物群系（池塘、树林、田野等等）。这加上我们探索的类型空间就让我们开始思考是否要使用像是兔子、青蛙，和鸟这类的动物。

Zodiac Rabbit Kezzerdrix 漫游捣乱者快隐

设计任何双色动物阵营的一部份就是要抓到该动物的感觉。兔子在这类型中有个非常明确的身分，即兔子的特质之一：兔子会创造出更多兔子。我们想要一个双色阵营是个可以以量取胜的衍生生物套牌，而这没意外就会是白绿。兔子第一次出现是在入门版：三国志里的绿色牌上，不过真的要说的话暴风雨的Kezzerdrix也可以是第一只兔子（虽然它看起来很可怕），不过它一开始并没有兔子这个生物类别。指挥官传奇的漫游捣乱者快隐则是现代具有生物类别兔子的第一个生物。兔子在之前大多出现在白和绿色里，所以这个颜色组合感觉很适合。于是我们就把兔子放在最会生衍生物的两个颜色中了。

Chub Toad 鞭舌蛙 全能蛙

青蛙第一次是出现在冰雪时代的Chub Toad上，不过它当时的生物类别是蟾蜍，之后才会被改为青蛙。第一个具有青蛙这个生物类别的生物则是出瑞斯记的鞭舌蛙。青蛙双栖的本质让他们非常适合蓝绿两色，而我们也做过不少多色的蓝绿青蛙。我们会试图把生物放在他们曾经出现过的颜色里，所以如果我们要青蛙的话（我们的确是要没错），那蓝绿就是他们唯一的选择了。

我今天的两张预览牌都是青蛙，所以这感觉是个适合秀出他们的地方。

点击这里来看Clement, the Worrywort和Dreamdrew Entrancer 0209_MTGBLB_Main: Clement, the Worrywort 0329_MTGBLB_SCWdlnd: Clement, the Worrywort 0347_MTGBLB_BLJPAlt: Clement, the Worrywort 0211_MTGBLB_Main: Dreamdew Entrancer 0365_MTGBLB_ExtRM: Dreamdew Entrancer

在处理完青蛙之后，我们想应该和鸟类一起飞上天了。

天堂鸟 Zephyr Falcon Kangee, Aerie Keeper

第一张鸟的卡牌天堂鸟是出现在第一版中。它是少数生物类别中有两（三）个字的卡牌之一：「魔力」和「鸟」。鸟在之后会开始获得个别的鸟生物类别。我想要能设计出在机制上在乎鸟的卡牌，所以我说服创意团队我们应该给所有的鸟使用鸟这个生物类别。在那之后，鸟就出现在全部的五个颜色里。他们最常出现在白蓝这两个飞兵最多的颜色里。和青蛙一样，我们把鸟放在支持最多的颜色组合里。内部对于一个一直会飞的生物类别主题有些担忧（我们在洛温的仙灵上领悟到了这个教训），但是鸟对这设定来说非常地自然，所以我们还是用了。

所以进行一半时列表长这样：

白蓝：鸟

蓝黑：鼠

黑红

红绿

白绿：兔

白黑

蓝红

黑绿

白红：家鼠

蓝绿：青蛙

接下来，我们认为这个环境能让我们创造出更多牌手喜爱，但没办法大量设计的动物生物类别。

松鼠贩子 乐舞会新手 好战恶棍

浣熊第一次是出现在Unstable的松鼠贩子上。它们第一次出现在黑边万智牌则是新卡佩纳，不过只有两张牌而已。牌手受众对这个生物类别的反应非常地正向，所以我们想要找个地方来做更多的浣熊牌。浣熊可以出现的颜色组合只剩下红绿、蓝红，和黑绿。蓝红和它们身为小偷的本质非常搭，因为蓝红两色都是偷窃的颜色，但之前的浣熊都不是蓝色的，而且绿色感觉比较适合当主色。我们有考虑使用黑绿，但最后找到一个更适合的生物类别（这我待会会提到）。我们最后将它们放进红绿。

Eon Frolicker 逐咒獭灵拉翠 嬉闹佣兽

水獭这个生物类别第一次是出现在和依克黎：巨兽时空一起推出的指挥官（2020版）的Eon Frolicker上。水獭调皮爱玩的特质让他们很适合蓝红这个组合。除此之外，我们已经把拉尔查雷克设定为这系列的鹏洛客，而创意团队则是想出了这个让鹏洛客时空跳跃到这时空时会变成动物的酷炫点子。

我们会找机会把特定的生物类别塞到在乎他们的系列的前一个系列里，尤其是那些原本卡牌就比较少的生物类别，像是浣熊和水獭。因为如此，浣熊和水獭都出现在艾卓荒野里。

我们现在的原型长这样：

白蓝：鸟

蓝黑：鼠

黑红

红绿：浣熊

白绿：兔

白黑

蓝红：水獭

黑绿

白红：家鼠

蓝绿：青蛙

我们还剩下三种原型。我们在检视列表时发现的一件事就是我们挑的一些生物类别卡牌的数量并不多（浣熊、兔、水獭、家鼠，和青蛙）。对于剩下的空位，我们决定选一些历史比较悠久的生物。我得说明我们建立的生物群系中有许多生物是不太适合的，但我们想要一些数量比较多的类别。

黑绿非常明显。我们有个生物类别能和这环境完美搭配、大受牌手欢迎，同时也是黑绿两色的常客。这个生物类别呢，当然就是松鼠了。

松鼠暴群 Acornelia, Fashionable Filcher 松鼠将军聒牙

松鼠在早期万智牌的卡牌插画上就出现过了，但它们要等到奥德赛才正式成为一个生物类别。这可能和我是奥德赛的创意带领有关，因为我超爱松鼠的。松鼠有一段时间被品牌团队禁止出现在黑框的万智牌系列里，所以我就持续把它们放进机飞系列中（其中包含了来自Unsanctioned的第一个传奇松鼠Acornelia, Fashionable Filcher）。松鼠会在之后回到黑框系列里，甚至成为摩登新篇2的轮抽原型之一。

吸血蝙蝠 盲猎手 尖鸣蝙蝠

蝙蝠这个生物类别第一次是出现在 传承的吸血蝙蝠上。蝙蝠在万智牌的历史中也算是常客了，只是数量不多然后几乎都是出现在黑色里。我们需要它们能飞，所以白黑感觉就是最适合的颜色组合。我们谈论是否要两个能飞的生物类别，但决定这是一个可以围绕的主题，因为我们从创意面相来说真的很喜欢蝙蝠。

Leaping Lizard Lava Runner 芽生叉齿蜥

我们剩下的就是黑红了。我们理想的状态就是要某个比较不同的东西来显示差异性，而且也真的很想要一个在过去有比较多卡牌的生物类别。我们在寻找许久之后得到的就是蜥蜴。蜥蜴第一次是出现在家乡的Leaping Lizard上，但它很快就成为红色的固定班底。和其他的生物类别不同的是，蜥蜴有超过140张牌。单独来看，我们可能该把蜥蜴做成红绿（因为从历史来看它几乎都是这两色的），但这个颜色组合我们比较喜欢浣熊。我们觉得可以在这世界里把蜥蜴设定地更黑暗一点，让它出现在黑色中比较合理。

我们最后的结果是这样：

白蓝：鸟

蓝黑：鼠

黑红：蜥蜴

红绿：浣熊

白绿：兔

白黑：蝙蝠

蓝红：水獭

黑绿：松鼠

白红：家鼠

蓝绿：青蛙

我们还有计划让一些其他生物以单一张的状态出现。这些都是我们有考虑，但因为某些原因而没在最后选择的生物。

0183_MTGBLB_Main: Lumra, Bellow of the Woods

我们也喜欢这个时空的怪物会是比较大的生物的这个点子。一只熊在普通的时空上可能是个2/2，但在Bloomburrow这个时空上可是个巨大的怪物。在洞察设计时，我们把这些生物称呼为「掠食者」。它们是不具有智能的生物，不过系列设计把它们改为大自然的力量并且加上了元素这个生物类别。

我们在洞察设计中做了两件事来强化我们的部族主题：我们制作了一个叫做伙伴的部族机制，以及一个给「动物」的大批次。这两个东西在最后都被拿掉了。我会在两周之后展示Bloomburrow的洞察设计交接档案给你们看，并会在其中更加详细地谈论这两个东西，所以在那之前我就先不讨论它们了。

我们在最后为部族主题找到的答案是这个：系列设计建立原型来符合动物的感觉，然后加上了一点零星的部族卡牌。这表示如果你抽的是青蛙的话，你最后就会得到一个有完整对局模式的蓝绿套牌。一些牌会特别指定青蛙，但出牌率并不高，所以对于限制赛不会有太大的影响。大部分奖励你使用部族的卡牌稀有度都比较高，所以如果想要的话你是可以组一副构筑套牌的。

我上面提到的零星大概就是这些青蛙部族奖励的感觉：

一个如果你操控青蛙就能减少费用的普通牌

一个如果你操控青蛙就会有附加效果的法术

一个具有能帮助青蛙的效应的非普通地

一个在乎这回合有青蛙进战场的非普通地和稀有生物

一个能给予青蛙异能的非普通生物和稀有生物

一个在乎施放青蛙的稀有生物

部族卡牌的数量可能会有些许的差异，但这就能让你们大概理解我谈到的出牌率是什么。

匆匆跑走

我今天时间就这么多了。我会在下周谈到系列的机制，然后述说十个轮抽的原型。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏、我们选择的动物，以及Bloomburrow本身的想法。你们可以写email给我，或是透过我的社交媒体账号（X、Blogatog、Instagram，或TikTok）来与我联络。

请在下周回来看设计故事的第二部。

直到下次，希望你们也能找到自己的心灵动物。