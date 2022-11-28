我在两週前述说了米斯拉的融合牌是如何诞生的。今天我则是要述说克撒的版本。

护城勋爵克撒、强能石与弱能石，和鹏洛客克撒

翻面 翻面

如同我上次所说，限量版（第一版）是第一个包含有克撒这个名字的牌的系列（像是Glasses of Urza和Sunglasses of Urza—他很明显喜欢各种眼镜），但他要到古文明之战这个第一次提到兄弟之战的系列才正式成为一个角色。克撒会持续出现在卡牌的名字上，我们要等到以他为主角的克撒传环境中才会看到他出现在卡牌的插画上。他会在大战役环境中回归，其中他会第一次以生物牌的姿态出现，但却不是用他的名字。你能说出那个生物的名字吗？

点击来看答案 在故事中，克撒将自己伪装成盲先知。他想要帮助杰拉尔德等人，但又不想让他们知道他就是克撒。我们当时没有鹏洛客卡牌（他们要等到多年之后的洛温才会出现），所以这是让他以生物出现的方法之一。不过如果你没有读小说的话，即使卡牌上的风味叙述有些微的暗示你也不可能猜的到这就是克撒。

克撒终于在Unstable中获得有标示自己名字的卡牌：Urza, Academy Headmaster。在Unhinged中，克撒会以一颗头的样子出现（这是要搞笑晴空号传说的某个事件—他的头被砍下来了，但却以一颗头的姿态活着）。Unstable裡面有第一个Un-鹏洛客：五色的克撒（因为牌手常常要求我们这麽做，而他们似乎也很喜欢克撒头这个角色。附带一提，克撒头是少数出现在三个不同的Un-系列裡的角色之一）。克撒之后曾以传奇生物的样貌（铸物勋爵克撒）出现在摩登新篇中，这是他火花点燃前的样子。

当Ari和我在建构示范套牌时，我们知道我们需要做一个融合的克撒，而融合后的版本则得是一个克撒的鹏洛客牌。要设计大融合之前的鹏洛客的挑战之一就是得展现他们到底有多强大。克撒在故事中是个非常重要的角色，所以我们知道他的鹏洛客牌必须要够劲爆。融合他的牌感觉挺困难的，所以这就让我们能设计一个非常强力的鹏洛客。我们第一次的版本是这样的（年轻版本的克撒也会在兄弟之战获得自己的卡牌）：

年轻神器师克撒（稀有）

{二}{白}{蓝}

传奇生物 — 人类／神器师

2/4

{X}，{横置}：将目标总魔法值为X的神器从坟场拿回你的手上。

在你的回合的战斗阶段开始时，如果你操控一个名为未加工的魔力石，你可以放逐它和～牌名～并且将它们融合为鹏洛客克撒。

克撒是个神器师，所以我们想要使用这点。一个单纯的异能就是让他从坟场捡回神器让你再度施放它们。我们想要让较高费的神器比较难拿回来，所以在起动费用中加入了X。克撒是2/4来镜像米斯拉的4/2。（米斯拉感觉是两者中比较具有侵略性的那个。）

当克撒变成鹏洛客时，强能石和弱能石变成了他的眼睛，所以这也是一个挑出会真正和角色融合的物件的好机会。不过这裡有个小问题—古文明之战中已经有强能石和弱能石这两张牌了。

遗憾的是，不管是从设计或是强度方面来看，这两张牌都不怎麽让人兴奋。我们讨论是否要直接设计新版本并且直接无视旧版，但还是决定不那麽做。在示范套牌中，Ari建议我们直接做一个名字比较普通的魔力石。我们原本想将强能石和弱能石的插画放在这些牌上面。这是在魔力石成为神器衍生物之前的事情。

未加工的魔力石（非普通）

{三}

神器

当～牌名～进战场时，获得2点生命。

{横置}：加1。

我们想要融合版本的克撒成为一个鹏洛客牌来反映他在故事结束的改变。另外牌手自从我们在Unstable（这是牌手多年的要求）做了一个非永恆的克撒之后也一直要求我们做一个能在永恆赛制中使用的克撒鹏洛客。最明显的选择就是做一个拥有许多忠诚异能的鹏洛客，而且要比之前的鹏洛客牌都要来得多。我记得我们挑了六个，因为这就是我们能塞下的最大数量（猜测是这样）。我们第一次尝试是这样的：

鹏洛客克撒

传奇鹏洛客

忠诚～7

+1 – 将至多一个目标神器生物从坟场移回战场上。

0 – 派出一个*/*的神器生物，其攻防等同于你操控的神器数量。

-1 – 将目标非生物神器从你的坟场移回战场上。

-3 – 派出一个具有「若任何来源将对你造成伤害，防止此伤害中的1点。」

-X – 加X到你的魔法力池。此魔法力只能用来施放神器咒语或是起动神器异能。

-10 – 消灭所有永久物。

这些异能有点杂乱。让我来仔细说说吧：

+1 – 将至多一个目标神器生物从坟场移回战场上。

-1 – 将目标非生物神器从你的坟场移回战场上。

克撒以挖出远古神器，并且想出要如何让它们再度运作而闻名。我们将这分成两个异能，因为我们觉得挖掘神器生物应该比非神器生物简单。

0 – 派出一个*/*的神器生物，其攻防等同于你操控的神器数量。

这个异能出现在许多克撒主题的卡牌上（铸物勋爵克撒和克撒传）。

-3 – 派出一个具有「若任何来源将对你造成伤害，防止此伤害中的1点。」

这是致敬克萨之铠这张牌。

-X – 加X到你的魔法力池。此魔法力只能用来施放神器咒语或是起动神器异能。

这个是最后会成为魔力石衍生物异能的最早版本。

-10 – 消灭所有永久物。

在故事的最后，克撒使用同兆炸掉了所有的东西。这就像是出现在克撒的毁世震盪这张牌上一样，我们觉得需要在克撒的卡牌上提到这个故事焦点。

克撒的融合鹏洛客大概是示范套牌中最大的亮点（不过所有的套牌都大受好评）同时也让我们能开始製作兄弟之战这个系列。

现在我们要谈谈洞察设计了。我们第一次设计的传奇生物克撒（即融合牌的前面之一）是长这样的：

护城勋爵克撒（第一版）

{一}{白}{蓝}

传奇生物 — 人类／神器师

2/2

你施放的非生物咒语减少1来施放。

{七}：如果你同时拥有和操控～牌名～和一个名称为～另一个牌名～的神器，放逐它们，然后将它们融合为～另一个牌名～。

有趣的是这和推出的版本很接近。非生物咒语小改了一点，变成了「神器、瞬间，和法术咒语」。我记得这个改变一部份是因为强度，另一部分则是因为风味。除了这点和将攻防从2/2改成2/4之外，系列设计和对局设计对这张牌都感到很满意。

插画叙述是这样的：

背景：兄弟之战

颜色：白蓝的传奇生物

地点：在亚格斯的海岸上，被摧毁的岩石巨像之上

目的：克撒是兄弟之战小说的主角，同时也是万智牌最着名的鹏洛客。这张插画会展现它身为人时最强大的状态（升级成鹏洛客之前）。他在这时正和他的兄弟米斯拉进行小说中的决战。

动作：展现从强能石对插画外的敌人射出红色光束的克撒。克撒用另一隻手护着同兆。我们可能会看到他背后的风暴海岸，以及冲打着巨象的海浪。我们可能会看到插画外燃烧的森林（即他射出光线的方向）。这看起来像是个即将要毁灭的世界。

焦点：克撒

氛围：最终决战，故事的完结

洞察团队想出了解决强能石和弱能石问题的方法。虽然它们已经有属于自己的卡牌了，但并没有卡牌展现出现在一起的两颗能石。这两颗能石最后变成克撒的眼睛了。我们这样开始的：

强能石和弱能石（第一版）

{四}

传奇神器 — 魔力石

{横置}：加{无}{无}。你不能用这个魔法力施放咒语。

{三}：目标非生物神器成为3/3神器生物直到回合结束。

{三}：目标生物获得-3/-0直到回合结束。

基本的架构一开始就出现了。它有三个异能。一个来匹配魔力石的功能、一个捕捉强能石的感觉，以及一个捕捉弱能石的感觉。让我们来仔细看看吧。

{横置}：加{无}{无}。你不能用这个魔法力施放咒语。

这能横置产{无}{无}而不是{无}是因为它有两个魔力石。这时的魔力石产出的法力并不能用来施放咒语。

{三}：目标非生物神器成为3/3神器生物直到回合结束。

这个起动异能代表的是强能石。它能产出资源，在这裡则是一个生物。我想生物是3/3应该是要搭配三费的起动费用。美感是个很强力的东西。

{三}：目标生物获得-3/-0直到回合结束。

这个起动异能代表的则是弱能石（它会让东西变弱）。这第一个版本只会减攻击而已。

强能石和弱能石（第二版）

{四}

传奇神器 — 魔力石

当～牌名～进战场时，选择一项：

• 派出两个无色的1/1士兵衍生神器生物。

• 目标生物获得-4/-4直到回合结束。

{横置}：加{无}{无}。这个魔法力不能施放有色咒语。（和护城勋爵克撒融合。）[鹏洛客克撒]

这个版本有一些微调和一个大更动。它改变顺序，将强能石和弱能石的效应排在前面。它将强能石的效应改为派出多个小生物而不是一个较大的生物。它大大强化了弱能石的效应（从-3/-0变成-4/-4），让它能去除生物。最后它更动了魔力石的异能来匹配当时的魔力石神器衍生物。推出的版本将4改成5让效应变得更强。强能石效应从派出衍生物变成抓牌，这对更多套牌来说更有用。弱能石异能可以杀掉更多生物，从-4/-4变成-5/-5。魔力石异能和魔力石神器衍生物一起变更了。

插画叙述是这样的：

背景：兄弟之战

颜色：无色神器

地点：沙滩的战场上

动作：展现置于玻璃化黑沙坑中，冒烟的强能石和弱能石。强能石要有微亮的红宝石光芒、弱能石则要有微亮的绿宝石光芒。

焦点：强能石和弱能石

氛围：具有强大力量的神器

剩下的就是设计融合版本的克撒鹏洛客了。由于示范版本获得非常好的评价，所以我们就从那裡开始。第一个洞察设计的版本有六个忠诚异能：

鹏洛客克撒（第一版）

传奇鹏洛客～克撒

忠诚～4

+2：占卜2，然后抓一张牌。

+1：派出一个具有警戒的无色1/4士兵衍生神器生物。

-2：你获得「你操控的神器生物获得+1/+1」的徽纪。

-4：将目标神器牌从你的坟场移回战场上。

-6：洗你的牌库，然后放逐牌库顶的四张牌。直到回合结束，你可以使用这些牌，且不需支付其魔法力费用。

-9：你操控的神器获得不灭直到回合结束。消灭其他所有的非地永久物。

虽然架构很类似，但效应却经过了大改。这版还是能派出神器生物，但现在会派出1/4而不是*/*。两个从坟场挖回神器的效应被合併为一个异能。大招则是消灭你操控的神器以外的所有永久物。新加入的异能之一专注在神器生物上（给予+1/+1），但是其他两个只是普遍有用的异能，让你能抓更多牌并且施放它们。

鹏洛客克撒（第二版）

传奇鹏洛客 — 克撒

忠诚～6

+2：抓两张牌，然后弃一张牌。

+1：派出三个无色的1/1衍生神器生物。

-2：你获得一个「你操控的神器生物获得+1/+1」的徽纪。

-4：放逐目标生物。你获得等同于其力量的生命。

-7：洗你的牌库，然后放逐牌库顶的四张牌。直到回合结束，你可以使用这些牌，且不需支付其魔法力费用。

-9：你操控的神器和鹏洛客获得不灭直到回合结束。消灭所有非地永久物。

鹏洛客通常都蛮难设计，将忠诚异能的数量加倍就更困难了。但是每个人都知道融合牌（尤其是克撒）会是这系列的主要焦点之一，所以我们必须要将他做好。我们测试了很多次也微调了很多次。每个栏位的功能基本上都相同，即使在执行上有点不同（举例来说，占卜和抓牌变成抓牌和弃牌）。最大的改变就是第四个异能是从挖神器改为生物去除。我们这麽做是因为克撒需要更多解决攻击他的生物的方法。另外，这系列的挖神器异能比较多（毕竟这是重要的主题）。为了风味，我们将大招改成克撒可以活过他的毁世震盪（如果你有10点以上忠诚的话）。

鹏洛客克撒（第三版）

传奇鹏洛客 — 克撒

忠诚～6

你每个回合都可以额外起动克撒的忠诚一次。

+2：抓两张牌，然后弃一张牌。

+1：派出两个无色的1/1衍生神器生物。

-0：你这回合施放的神器、瞬间，和法术减少2来施放。

-4：放逐目标生物。你获得4点生命。

-9：你操控的神器和鹏洛客获得不灭直到回合结束。消灭所有非地永久物。