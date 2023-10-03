大家好，欢迎来到万智牌® — 神秘博士™的预览。系列设计负责人Gavin Verhey将会有另一篇文章详细陈述设计上的细节，而我将探讨製作无疆新宇宙产品时所面临的挑战，为此我将使用来自于万智牌® — 神秘博士™的例子。在我结束之前，我也将会展示两张很炫酷的新卡牌。希望这会听起来很有趣！

在最初的时候

让我们从最广阔的问题开始：我们如何决定要将那些IP製作成无疆新宇宙产品呢？以下是我们所主要关注的事项：

与万智牌牌手或潜在的万智牌牌手重叠

首先我们要问，怎样才具有商业意义？这必须要结合现有的万智牌牌手，与潜在的新牌手—包括有着该IP的粉丝、对新游戏有兴趣的，且因为对于该IP的喜爱而愿意学习玩万智牌游戏。基本上，我们的问题在于该产品是否会有足够的潜在观众。如果对于这问题的答案是否定的，那麽其它的一切都不重要了。它不适合出现在无疆新宇宙里。

神秘博士™在这一范畴特别的出色。这是一个深受喜爱，拥有大量跨越多个世代观众的科幻品牌。还有就是游戏牌手与科幻小说迷之间也有着很高的关联性。

可以很完好的转化成为万智牌的元素

以便能够融入一个万智牌系列，该IP需要满足许多要求。

一：是否有足够的元素来填满各种卡牌类型？是否有角色、物件、地点、事件等等来製作激动人心的卡牌？是否足够製作成为产品？

我们也需要考虑到IP在万智牌游戏中所复盖的主要游戏动作（进攻、阻挡、保护、伤害生物、使生物丧失能力、破坏生物、强化生物、抓牌和治疗等等）。某些IP非常专注于它们有多少东西-它们可能拥有非常小的角色阵容，或则是拥有非常小的复盖范围，使其没有足够的元素来填满一个更大的产品。

二：是否有足够的元素来填满系列里不同的法术力值与体型？这里面有着大、中、小之分吗？某些IP主要环绕于人类角色，这会在需要製作更大的生物时带来问题。

三：这IP是否有足够的元素来填满各五种颜色？万智牌的环境是专门为颜色平衡而设计的。其它的IP没有这顾虑，因此大部分的时候它们都不太管。

就万智牌® — 神秘博士™而言，它偏向于蓝色。博士都是关乎于与对手比计谋、使用科技及穿越时空与时间，这些全都偏向于蓝色。相比之下， 本质上属于绿色的内容比较少。（是有一些，这变成了设计团队的其中一个挑战。）

四：这IP是否拥有万智牌需要的层面，以便能够运转成为游戏。经典的例子就是迴避。万智牌对局中经常仰赖大量的飞行生物来确保战场不会阻塞。万智牌® — 神秘博士™没有像往常的万智牌环境里有那麽多的飞行生物，这意味着设计团队需得寻找其它方法来提供迴避。

这个范畴关乎于这IP是否具有可以製作成一个好万智牌游戏的元素。就如同产品需要足够大量的观众一样，我们也需要确定我们能够製作出令人信服的游戏体验。如果一个IP无法製作成一个有趣的万智牌系列，其馀的一切都不重要了。

万智牌® — 神秘博士™非常合适。首先，它拥有60年的内容，因此拥有很多的角色、生物、物件、地点与事件。它拥有充足的内容横跨所有的法术力值与颜色（其中包括了某些颜色比其他颜色合适的限制）。在拥有足够的迴避这方面存在着一些问题，但这是设计团队能够解决的。

IP如何应对这问题将会很大程度的影响我们所能製作的产品。只有几个角色？也许比较适合像 Secret Lair 这样的产品。有着完整的环境？也许可以做成一个巨大的轮抽系列。万智牌® — 神秘博士™看起来很适合一系列的指挥官套牌。我所提到关于颜色与迴避的问题，可以透过降低牌张数量来解决，这让指挥官套牌成为了最佳选择。

愿意与我们合作的伙伴

假设我们找到了与万智牌观众很好重叠的IP，也认为其拥有能够成为引人注目产品的要素。下一关：IP的拥有者是否对将其製作成为一个万智牌系列感兴趣？

製作一个优秀无疆新宇宙产品的其中一部分，就是与授权者建立巩固的合作关係。我们是万智牌方面的专家，而他们是该IP方面的专家。一个良好的合作关係将带来一个万智牌的粉丝、IP的粉丝，特别是两者共同的粉丝都会喜欢的产品。这都得归功于跟授权者密切的合作。

我们非常的幸运，万智牌® — 神秘博士™的授权方The BBC（英国广播公司）是非常优秀的合作伙伴，也对展示神秘博士™感到很兴奋。

总而言之，我们找到了一个跟我们观众很好重叠的IP。我们所做的前期工作是为了确保可以将其製作成一个具有说服力的万智牌体验。我们与授权者建立了合作伙伴的关係。现在，我们到了可以开始设计产品的时候（请注意到我们在流程的调查工作做了一些的前期工作）。

产品抉择

一个无疆新宇宙产品可以有很多的体现形式。它可以是小数量卡牌的Secret Lair。它可以是卡牌以复盖形式呈现为两种型态，一个为IP形式，另一个为万智牌形式，但两者都会是相同的卡牌文字。它可以混入一个特别系列。它可以是指挥官套牌。它可以是一个小型系列。它可以是一个大型轮抽系列。这里有很多的选择。

通常，产品的设计师会与做了探索设计的研发部门合作，来决定那一形式的产品能够最有效的提高IP的优势。在万智牌® — 神秘博士™，我们决定该产品最适合作为一系列的指挥官套牌。

起初的计画是有两款套牌，但在我们的第一个无疆新宇宙指挥官套牌（Warhammer 40,000）取得成功之后，产品的规格就改为四款套牌了。在开始设计产品之前，我们都会先与我们的合作伙伴针对如何製作产品沟通并达成一致。

组建设计团队

我们在研发所寻找的第一样东西（有时在更广泛的公司中），就是我们所说的SMEs（主题专家）。如果我们要将一个IP转换成为万智牌，我们就得需要该IP的铁粉。

理想情况下，我们都希望设计负责人（洞察设计与系列设计）是该IP的专家；我们会儘可能完成这点。如果达不到的话—换句话说就是没有人同时具备领导设计万智牌系列的团队与拥有该专业知识—我们的后备计划是确保设计负责人在其设计团队中有着SMEs，以便在需要时可以谘询确保IP没有被误解。

就万智牌® — 神秘博士™而言，我们很快拍板决定：Gavin Verhey是神秘博士™的铁杆粉丝。我多次在San Diego Comic-Con中见过他装扮成神秘博士。 Gavin对製作这产品是如此的兴奋，以致于他在其他产品的设计中段就离开来参与製作万智牌® — 神秘博士™。 Gavin全程负责带领着产品的设计，因此洞察设计与系列设计之间没有任何划分。研发部门/Studio X还有许多其他主题专家也参与了这项产品的开发。

值得一提的是，除了这些之外，有着IP拥有者的参与就如同有着一个你可以谘询回馈的伙伴，以确保我们解读IP上没有错误。The BBC给予我们非常棒的註释，让我们能够调整我们的设计。

弄清楚产品的细节

通常设计团队被赋予产品设计的任务，但如何最好的呈现该IP就得靠他们来定夺了。

在许多情况下—也包括神秘博士™，素材元素要比卡牌可以表现出来的更多，因此设计团队必须弄清楚该专注于IP的那一层面。与所有的无疆新宇宙产品一样，我们的任何一项决定都会知会合作伙伴，以确保它们同意目前正在进行的事项。我们的合作伙伴都是该IP的专家，对于我们是否有捕捉到粉丝们喜爱这IP的精髓，能提供很有建设性的回应。他们提供给我们的註释都被纳入下一轮系列的更新中。

让我们透过万智牌® — 神秘博士™具体看看这个过程是如何运作的。Gavin与他的设计团队在设计起初就知道他们是製作指挥官套牌，但如何划分每个套牌将由他们决定。

他们起初的想法是像传统指挥官套牌般製作。这是Dalek套牌。这是Cyberman套牌等等。 但他们发觉这种方法不行。神秘博士™不如万智牌一般的倾向于派系为中心点，因此我们在为套牌填上足够的不同概念时非常地挣扎。在这同时，还有其它一大部分的有趣素材被拒于套牌之外。

设计团队对划分的部分越加思索，就越意识到神秘博士™的观众们已经有他们自己的看法了：根据时间来划分。粉丝们都是透过时代来识别那个时候是那些博士。如果他们以时代来分类套牌会怎样呢？接着他们也决定了反派们将会有自己一个套牌，因为许多代表性的都跨越多个时代。

Blast from the Past（绿白蓝） Timey-Wimey（蓝红白）

Paradox Power（绿蓝红） Masters of Evil（蓝黑红）

捕捉品牌的精髓

设计无疆新宇宙产品的另一个独特元素是在于你得确保捕捉到人们喜爱这IP的地方。那些会是什麽将会因不同的IP而不同，但它们是设计一款好无疆新宇宙的关键。以下是万智牌® — 神秘博士™的设计过程。

Gavin与他的设计团队清楚知道捕捉博士们与同伴们（与博士同行的人们）将会是製作万智牌® — 神秘博士™的关键。他们之间的关係是整个系列的核心部分。首先也是最重要的，这意味着他们大部分都会被製作成卡牌设计，但还有一个超出此范围的需求。博士们与同伴们之间必须得有机制性的关联性。

起初的方法是查看现有的万智牌设计，看看是否有存在的合适设计。就同伴而言，确实有一款名为「行侣」的机制（源自于依克黎）。如果同伴真的使用了「行侣」的机制会怎样呢？

它是如此操作的：你免费获得一张不是在你起始套牌里的一张卡牌，你只能在操控着对的博士时才能使用该卡牌。但这样会有一些问题：

由于博士们是指挥官，他们将会重複的被施放，但拍档们如果离场了就不会回来了。 集换式游戏卡牌的其中一种乐趣在于它的模块性让你可以自由的混合搭配。没错，同时使用Amy Pond与The Eleventh Doctor非常的有趣，但将她与The Fourth Doctor或The Thirteenth Doctor组成一队不也是很酷吗？ 行侣的文字佔据了文字栏的一大半，这限制了团队设计趣味性兼好玩的行侣。

这引领他们至使用「与____拍档」类型的想法。如果每一位博士都能配搭一名同伴为指挥官就会相当的酷了。他们在影视剧里是配对的，因此这非常的趣味性。他们在限制搭档起来的指挥官不超过三种颜色的前提下操作。那你该如何设置博士与同伴们以便达到这一点呢？

答案就是将所有的博士设为两种颜色，而所有的拍档都是单一颜色。如果任何一个博士只能配对任何一个拍档，那麽你将至少有等于或小于三种的颜色数量。

这里稍微离题一下：捕捉颜色与角色是一项棘手的事情。任何一个出现在许多故事里的角色，都有潜力成为多种颜色。大多时候，一个角色上有多少种颜色取决于IP的需求大于个别卡牌的设计。

比如说，博士们必须是两种颜色并且与套牌的标誌色吻合。大多时候，这让设计师们可以专注于最能体现角色的两种颜色。但有时候，他们必须找到方法来解释其它组合的合理性。最常见的方法就是专注于故事中呈现你想要的颜色的某一个特殊时刻。

为同伴们选择颜色则更加的棘手，因为他们只有一个颜色。最初的想法是为所同伴们选择的颜色，当他们跟所搭配的不是搭档起来时，组合成套牌所呈现的三种颜色。

这在一些时候是行得通的，但却要成为稳定的条例就略微困难了。例如The Tenth Doctor是蓝红的。Rose Tyler是纯白色—这里没问题，但是 Donna Noble在单红色中比起单白色更为合理，因此这搭配无法达到全部三种颜色。设计团队决定了搭配角色的风格大于设计模式。

决定哪些该用而那些不该用

无疆新宇宙设计另一个重要部分就是确保IP粉丝们最想见到的都必须要纳入其中。IP的规模越大，这个问题就越棘手。就比如神秘博士™已经60岁了。神秘博士™已经有很多很多的剧集了—超过850集。将每一集都显示在卡牌上是不可能的。产品根本没有跟剧集数量一样多的卡牌数量。这就意味着设计团队必须选那些该用而那些将会被弃掉。

Gavin与他的设计团队决定他们将採用一些代表性的剧集（比如「Blink」这一集）然后为每一集各自一张卡牌，但每一集都不会获得多于一张卡牌以确保可以儘量的涵盖更多的剧集。他们也决定为每一位博士配上一个传纪，它将代表他们的一个关键剧集。

这无法涵盖所有东西的问题也一样影响到角色那里。这系列只能够有那麽多的传奇生物。在神秘博士™的六十年里，拥有庞大数量的角色。不是所有角色都能获得自己的卡牌。Gavin与他的团队将他们认为粉丝们就想要的优先，然后再尽可能想办法延伸到其他角色。例如有很多卡牌的概念是为了没有获得自己卡牌的角色可以在画作上出现而设的，粉丝们可以向他们致意。

使用你的艺术资源

无疆新宇宙产品的其中一个特色就是里边所有的画作都是新的，这是因为它必须根据IP而设。即便是在大多数产品保持原画的重印，都会得到新的画作。

这在设计上可能会有着很大的影响。例如通常在一个指挥官套牌里，每幅套牌设计团队都会有大约十张新的卡牌。但由于万智牌® — 神秘博士™指挥官套牌拥有全新的插画，Gavin与他的团队可以自由地根据需求而製作任何数量的新卡牌。这允许他们探索一些机制性的主题（就如时光之息套牌中的时间操控主题），这在平时的指挥官套牌是无法实现的，因为不会有足够的卡牌来支撑主题。

这也让他们解决了很少可以合理重印万智牌生物的问题（这在非幻想根据的无疆新宇宙IP是个常见的问题）。

平衡颜色（尽你所能）

设计无疆新宇宙的其中一个关键点就是颜色之间的平衡。普通的万智牌产品都会尝试在每个颜色中有着均衡的代表。指挥官与Secret Lair套牌比起随机的补充包来说相对比较容易，儘管正常的理解是每个颜色都会出现，且不会有一个颜色出现的比较频密。

就万智牌® — 神秘博士™而言，蓝与黑最终成为相对麻烦的两个颜色。蓝色就是要出现在所有的套牌中。就如我之前所说的， 神秘博士™理论上偏向于蓝色。设计团队尝试了一个没有蓝色的套牌，但其带来的空缺太大了。最终他们决定全部四款套牌都有蓝色是没问题的。

黑色所面临的问题是相反的。其中三款套牌的指挥官为博士，将黑色加在任何一个博士身上感觉起来不太对，因此设计团队决定让一款套牌有黑色，它就是邪恶大师。

如果你们对所有四款套牌都不熟悉，我们是这样分类它们的：

Blast from the Past 是以重启前的博士们为基础，由First Doctor直到Eighth Doctor。这套牌是绿白蓝。它以史迹的机制为中心。

是以重启前的博士们为基础，由First Doctor直到Eighth Doctor。这套牌是绿白蓝。它以史迹的机制为中心。 Timey-Wimey 是以重启后的前三位博士为基础，由Ninth Doctor直到Eleventh Doctor。这套牌是蓝红白。它是一个操控时间的套牌，善于运用一款新的穿越时间机制，这机制将让你在卡牌上添加或去掉时间指示物。

是以重启后的前三位博士为基础，由Ninth Doctor直到Eleventh Doctor。这套牌是蓝红白。它是一个操控时间的套牌，善于运用一款新的穿越时间机制，这机制将让你在卡牌上添加或去掉时间指示物。 Paradox Power 是以Twelfth与Thirteenth Doctors为基础。这套牌是绿蓝红。它使用一款名为paradox的新异能，当你施放非手牌上的卡牌时这异能将会奖励你。

是以Twelfth与Thirteenth Doctors为基础。这套牌是绿蓝红。它使用一款名为paradox的新异能，当你施放非手牌上的卡牌时这异能将会奖励你。 Masters of Evil 是以神秘博士™中的反派为基础。这套牌是蓝黑红。它带来了一项名为villainous choice的新机制，它让你给予对手在两种负面效果中二选一。

确认与正常万智牌执行相矛盾的地方

无疆新宇宙设计团队最后的考虑的就是什麽时候他们必须做出一些万智牌平时不会做的事情。我们自己的时空是根据游戏的需求设计的，因此捨弃我们自己制定好的规则并不常见，但非为最佳化万智牌游戏建立的IP可能会碰上一些问题。这里就有一个神秘博士™中很好的例子：

其中一个万智牌的规则就是如果我们在绘画中展示了翅膀，这个角色会飞。这来自于一些早期的插图描绘着生物们有翅膀，某些更是在飞翔中，但却不是飞行生物。牌手们基于绘画会将它们默认为拥有飞行异能的生物，这引起了问题。为了解决这问题，我们制定了一条规则：如果一个生物有翅膀，它就有飞行异能。如果它没有飞行异能，它就不可以有翅膀。

这就把我们带到了Weeping Angel这张卡牌。Weeping Angel是神秘博士™中很受欢迎的反派。它们呈现为天使的石像。它们有着翅膀。它们的规范是无法飞的。设计团队甚至再三地与BBC确认以确保无误。我们不希望万智牌® — 神秘博士™没有Weeping Angel。它们非常的受欢迎。它们有翅膀。它们不会飞。

唯一的解决方案就是打破我们自己的规则。这并不是我们计画经常做的事情，但在製作无疆新宇宙系列的其中一部分就是了解某些情况将会发生，而我们得做出一些我们平常不会做的事情。

完整预览

在我结束今天的文章之前，我这里有两张预览卡牌。

首先是一张出现在三幅套牌（Masters of Evil, Timey-Wimey与Paradox Power）里的地牌，它还以我上边提到的Weeping Angels为特色。

点击这里来看Ominous Cemetery Ominous Cemetery Ominous Cemetery（潮涌闪）

最后，你可能以为已经见到了所有的博士，但我这里还有一位。点击下边来看The War Doctor（来自于Timey-Wimey套牌）。

点击这里来看The War Doctor The War Doctor The War Doctor（潮涌闪） The War Doctor（扩图） The War Doctor（扩图潮涌闪） The War Doctor（特色牌） The War Doctor（潮涌闪特色牌）

这就是今天最后一张预览了，我的文章也到此结束。希望你们喜欢我对于无疆新宇宙製作过程的了解。如往常一样，我希望能得到你们对今天文章、任何一张我所展示卡牌、我所谈到的元素，或则 万智牌® — 神秘博士™本身的任何反馈。你们可以通过email联繫我，或透过我的任何社群媒体帐号（Twitter, Tumblr, Instagram和TikTok）与我联络。

下週回来与我一起分享「经验教训」系列的下一篇。

在那之前，祝你与博士一起旅途愉快。