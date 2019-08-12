我今天要谈论一个我和我太太都喜欢的嗜好—举办派对。我会谈论一些我们举办的派对，并且提出一些如何举办好派对的撇步。这到底和万智牌设计有什么关系呢？嗯，简单来说，举办一个好派对和设计一个好万智牌系列的关键是一样的—也就是理解主题的重要性。所以今天的专栏就是要探讨如何好好地使用这些主题。

重复流程

举办派对和设计万智牌系列有个重点：你会在做这些事情的时候重复很多同样的动作。对派对来说，你会邀请许多人到家里。你会布置你的家。你会提供各种食物以确保每个人都能吃到自己喜欢的东西。你会设计一些娱乐的活动让客人参与或观赏。对于我们来说，基于我们的兴趣和相处的朋友群，这通常就是解谜和玩游戏。

对万智牌系列来说，大部分的设计骨架（系列的内部架构）每次都会非常相似。你会有大约55%的生物（分散到五个颜色中—白色卡牌大概会有62%生物、绿色59%、黑色56%、红色53%，然后蓝色50%，然后依据系列分配一些神器生物）。你会将基本效应分给适当的颜色。蓝色在普通会有个正康咒语（能反击任何东西的咒语）和软康咒语（在某些时候能反击的咒语）。红色在普通平均会有三个直击咒语：一个能打任何东西、一个只能打玩家，然后一个只能打生物（我们会混合这些数量，然后有时候会加上「或鹏洛客」）。绿色在普通会有个变巨术效应、一个 回归自然效应、一个找地效应，和一个浓雾效应。让万智牌 系列能运作的基础是个我们已经使用了超过二十年的核心公式。没错，我们会持续微调它，但基本的公式大致上会维持不变。

这也是主题为什么这么重要的原因。它们会将从核心来说非常相似的东西并将它变得没那么相似。举个例子，我们先倒退几年，到许多朋友的第一个小孩出生的年代吧。由于 Lora 和我喜欢举办派对，所以我们会为所有的朋友志愿举办新生儿派对（我们的派对会同时顾到妈妈和爸爸）。不过有个问题—我们的朋友都认识彼此。每个人都和威世智有关，所以受邀客人的重叠率很高。

对于没参加过新生儿派对的人来说，它的过程是这样的。每人都会带个礼物给婴儿（从婴儿的衣物到能抚养婴儿的东西—尿布、婴儿玩具、学步车等等）。你会花些时间做点婴儿主题的活动和吃东西。我们在一年的时间里计划了三场。我们到底要如何在一年里举办三场客人几乎相同、但又要每场派对都感觉不同的新生儿派对呢？

所以这就是第一个诀窍。

#1：挑选一个主题

我们去找每位家长，并要他们挑一个新生儿派对的主题。第一对选了嘉年华。第二对选择电影。第三对选择了夏日。

对于嘉年华派对，我们真的就在车库里设置了一个嘉年华会，里面充满了各种婴儿主题的嘉年华游戏。每位客人能透过像是击倒奶瓶等活动赢得票券，并使用这些票券来兑换各种婴儿主题的奖品。我们提供的食物仿造了嘉年华的感觉，而邀请函则是附在爆米花袋子里。

对于电影派对，我们让每位进入我们家的客人都要走红毯，旁边还附有拍照的狗仔队。我们设计的游戏是婴儿主题的电影猜谜。我们提供的食物仿造了电影院小吃部的感觉（当然质量更好）。这派对的邀请函是张电影海报。

对于夏日派对，我们在客厅摆设了野餐（附带假草）。主要的游戏是个像是棒球的婴儿主题猜谜，让客人透过正确的答案推进垒包。食物则是和野餐有关，而邀请函则是附在小型的野餐篮里面。

我们这三场派对获得了不少赞赏，客人觉得每场感觉都很客制化。这些都是新生儿派对，但每场感觉都是很独特的新生儿派对。

万智牌的系列也是一样。我会在设计开始之前先思考它的主题是什么。要这么做有很多方法。有时候我们会从世界开始。举例来说，依夏兰的设计是从依夏兰这个世界开始的。创意团队想出了一个很棒的世界，而我的工作就是要想出如何将这世界转换为游戏对局。一旦我们确定要做更大数量的海盗和恐龙之后，部族的主题就出现了。

有时候我们会从使用机制开始。拉尼卡是因为我想要做一个以双色组合为中心的世界而出现的。这是我们第二次做多色主题（第一次则是大战役环境），而我则是想做一个和五色环境相反的东西。我和创意团队说我想要平均地注重全部十个双色组，而他们则想出了这个充满公会的城市世界。

有时候我们会从混合的主题开始。塞洛斯原本是个希腊神话启发、并具有结界主题的系列。我不知道为什么这两个被放在一起了，但我很喜欢这个将它们做连结的挑战。我们设计了一个众神殿并让结界代表他们对这世界的影响。

要让每个万智牌系列感觉不同的关键就是从一个全新的制高点开始，而这就需要在非常早期就敲定主题才办得到。

#2：用所有面向充满主题

让主题发光发亮的诀窍就是让它能交织到每个面向里。举例来说，我常见到的派对计划错误就是这派对只会将主题包含到一个面向里（比如说装饰），然后在其他地方都忽视它。举例来说，他们会在派对里提供一样的食物，不管这派对的主题是什么。我认为这是因为人们会视主题为某种义务，而不是能客制化派对的好用工具。

每当我和 Lora 计划我们没办过的新主题派对时，我们会做的第一件事就是思考要如何将它应用到所有的不同面向上。举例来说，Lora 负责的是食物。她处理每个派对的态度都是「我要如何选择食物，让它能加强这个派对呢？」如果这是我们的年度美式足球派对，那她就会思考哪些食物和美式足球有关。有些可能是会在球场卖的食物。其他的食物可能是可以做成足球造型的东西。（有一道食物就是做成足球形状的吉士蛋糕。）其他的可能是特定的颜色，会和当年的队伍有关。这里的关键是，她都会在思考主题的状况下处理菜单。附带一提，这并不表示她没有思考哪些食物好不好吃，只是会透过主题的透镜去思考而已。

Lora 负责食物，而我就是负责娱乐了。我们派对的基本款之一就是「纸上游戏」（ 即给客人游玩的主题猜谜）。谜题都会和派对的主题相关，然后分数最高的都能从奖品墙上获得主题奖品。如果这是我们较大的派对，那我也会计划一个现场活动。其中最有名的就是我在年度饼干派对举办的实时游戏活动。在这个游戏里，两人组成的队伍要和另一个队伍比赛佳节主题的游戏或是挑战。你可能游玩的是使用和佳节有关字眼的绘图游戏、或是透过狗叫声猜出佳节歌谣，或是比赛谁能在嘴里塞入最多的佳节饼干。

但主题可不只这些而已。装饰、碗盘、音乐、我们门上的门铃（我们可以变更门铃）—这派对的每个面向都有考虑到主题。我们这些年来举办了许多场派对，并发现你越逼近主题，那你的派对就会让人觉得更专门，然后参与者也会给你更棒的回馈。

万智牌的系列也是差不多。选择一个主题，并思考你能塞多少到系列里。赞迪卡有个地的主题。我们首先检视了可以使用哪些和地有关的机制。然后我们探讨了我们能编织哪些地相关的主题到系列里。在那之后，我们也查询了有哪些和地有关的循环。然后，我们检视了有哪些和地有关的单独设计。有哪些玩家一直要求、并且和地有关的东西吗？我们是否能执行和地主题有关的、对局的其他面向呢？举例来说，机飞版和机飞版第二代都使用了大受欢迎的全图地，但我们却从来没在黑边的系列中这样做过。赞迪卡感觉就是该这么做的完美系列，因为它强化了这系列的特色。

另一个不同的例子就是火花之战。一旦我们决定使用鹏洛客主题，我们就思考要如何将它连结到设计上。我们想出要如何设计更多、以及如何将他们放到非普通和稀有。我们谈论了鹏洛客的新功能（静止式异能、触发式异能、混血法术力等等）。我们想出将鹏洛客和他们的招牌咒语连结的方法（通过名称和插画）。我们找出将鹏洛客编织到系列中其他卡牌的方式，在适合的地方加上了「或鹏洛客」。我们设计了平常不能做的独特鹏洛客主题卡牌，因为鹏洛客的出牌率通常都太低。我们探索了像是「每个补充包一张鹏洛客」等方法以确保每个玩家都能确切感受到这系列的主题。

这对于万智牌系列的冲击和对于我们派对的反应很相似。我们找出越多能客制化每个系列主题的方法，就越能为这系列刻出一个身份。这会让该系列感觉特别和难忘。另外，这也能让玩家在乎他们平常不会在乎的东西，而这也会让系列有个独特的感觉。这让我们能设计平时不能设计的卡牌。这也会让系列的营销更简单，同时也会大大增加玩家的期待度，因为玩家通常会注意系列中有什么新玩意儿。

#3：细节很重要

当我谈到投入主题时，我不只是谈论广泛的运用而已—我也会倡导深入的使用。很多人都不觉得细节很重要，因为很少人会注意到它们，但我认为刚好相反。当人们注意到细节时，他们会注意到你对主题的投入，而这也会吸引他们进来。虽然不会每个人都看到每个主题，但每个细节总会被某些人看到的。

举例来说，在野餐主题的新生儿派对里，我们在地毯上放上假草和一些野餐篮。我们甚至买了些塑料蚂蚁并将它们放在我们的假草上。虽然这些蚂蚁很久之后才被发现，但客人都被这些逗乐了。这就成为这场派对的高潮之一。这和派对客人传达了一个我们是全力以赴的感觉。

我有两个万智牌的例子。第一个是机飞系列。我们通常都会尽力塞最多的笑话到银边框的系列里。我们会在一张牌的插画中提到另一张卡牌的小笑话。我们会在闪卡里放入笑话。我们会在法律叙述中放入笑话。我们会尽其所能的塞入笑话，因为我们知道有些人会在某个时间点看到这些笑话，而这也会提升他们对于这系列的感觉。

近代新篇的彩蛋也是同样的道理。这系列是为了致敬这游戏的过去而设计的，而我们也尽其所能塞了各种信息进来。没错，并不是每个人都会知道这些信息是哪来的，但知道的人对于这系列的体验就会更棒。

你永远不会知道是什么能让人们喜爱你的派对或系列，所以你每个层级的每个机会都得把握住。你的投入会让你获得最死忠的粉丝。

#4：建立传统

另一个我们的派对和万智牌系列的共同点是，我们常常会重访同样的主题。举例来说，我和 Lora 每年都会举办特定的派对。除了我们的佳节饼干派对和美式足球派对之外，我们也会举办年度的国庆派对，我也会在海鲜餐厅举办生日派对。同样地，万智牌的系列也会在重返同样的世界的时使用同样的主题。我们回拉尼卡就一定会有公会、回到依尼翠也一定会有哥特恐怖。

这里的诀窍是知道，重访一个主题可以透过观众已有的熟悉度来强化。让我先来谈谈我们的派对吧。今年十二月会是我们第24个年度的佳节饼干派对。这派对的重点是饼干装饰。我们会预先烤好各种形状饼干（有些佳节主题的但不是全部，因为客人们很爱给不相关的东西加上佳节主题）然后摆出糖霜和各种饼干装饰。客人就会在派对结束时将他们的饼干放在盘子上给其他人评分，而赢家则会获得一个奖品。

除了做饼干和比赛之外，佳节饼干派对还有许多传统：

我都会从制作我爸的马铃薯松饼开始派对

我们会在客厅播放所有之前的饼干派对，以及获胜的饼干

我们都会举办现场游戏活动

我们该晚最后一道菜一定是我们称为「肉包肉」的食物

我们的国庆派对都会有自己做的冰淇淋三明治。我们的美式足球派对都会有个和比赛一起进行的宾果游戏。我的生日派对都会有超级英雄主题的派对风味。我们的每个派对都有熟客能预料到的要素。

万智牌的系列也是一样。如果我们要回到拉尼卡，那你就会看到公会法师和混血法术力和连体牌。如果我们要去依尼翠，那你就会看到双面牌和同样的怪物部族。如果我样要去赞迪卡，那你就会看到地落、伙伴，和全图地。重访一个世界就是我们允诺你们会看到之前造访时喜欢的部份。

这教训的重点就是要理解熟悉度的力量。没错，你会想要你的派对和系列感觉独特，但你也应该要利用你之前所付出的努力。传统可以是个很强大的力量、一个你可以利用的力量。不过，这并不是说你在重访什么东西的时候不应该做点创新。我每年的游戏活动都不一样。我们每次重访拉尼卡都会用到一些之前没用过的资源。你可以用之前留下来的东西做为模板，并利用它来怀旧或是创新，让你最新的派对或是系列能更佳地发光发热。

#5：聆听回馈

我常常会谈到反复的重要性。你可以在实做的时候学习，因为你可以在下次碰到同样的问题时利用回馈解决它。从我们的派对来说，这就是在每次派对结束时花点时间评估派对进行的怎样。举例来说，Lora 都会检视哪些食物比较受欢迎。她会思考每道菜的反应是什么。有时候她会直接问客人关于某道菜的意见。光是在前台创新是不够的，你也需要在后台评估。

我也会对游戏做同样的事情。比如说，每年的七月四号我们都会和大约20–30人这种大群玩个游戏。并不是所有游戏都适合这样的人数，所以我常常会检视哪些可用哪些不可用来确保我在之后数年可以挑出最棒的游戏（我尽量不重复同一个游戏）。举例来说，我在这些年学到我在促进游戏（而不是下去玩）的时候运作的最顺利。每个人能同时参与的话也比轮流的情况要来得好（不过小组游戏问题比较小，因为客人只会帮他们那一组）。随着时间的演进，这些游戏也变得更好，因为我可以将我前几年学到的东西应用在之后的游戏上。

万智牌设计也很类似。我在在线社群非常活跃，所以我可以听听他们对于每个系列的意见。我可以透过部落格和其他的在线账号聆听。如果有什么运作很棒的话，我会想知道。如果运作很差的话，我也会想知道。我还能取得是市场调查和各种形形色色的资料，像是销售，一直到哪些卡牌在在线的使用量最大。

这个教训的重点就是，要良好处理主题的方法不只是在前台努力而已，而是还要持续把那些运作良好的应用在之后的东西上。

派对结束

我今天时间就这么多了（不过你们还是可以看看下面额外的谜题）。我希望你们喜欢我和我太太对于举办派对的热情，以及它是如何连结到我对于万智牌设计的热情。如同以往，我很想听听你们的反馈。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，或是Instagram）来联络我。

请在下周回来看我解说为什么差异性对良好的游戏设计非常重要。

直到下次，希望你们也能找到你们能热情创造的东西。