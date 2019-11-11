在负责洞察设计团队的过程中，提交设计给系列设计团队时必须要一并提交洞察设计报告。这份文件的目的是要具体化系列的愿景，并解释系列在机制上的定位，好能平顺地转交给新的团队。在洞察设计和系列上市间会有很多的改变，所以我想带大家来看看这中间的过程，尤其是艾卓王权的设计（在这份文件中的代码是「弓术」）很有趣且能提供很多信息。

顺序是这样的：我会向你们展示实际的文件，并时不时地解释发生的事或是解释背景。其中有一段不能给你们看的部分将会被反黑，但届时我会向你们解释我必须这么做的理由。另外，这份文件有超过 7000 个字（不包含我在中间评论的部分），所以将会被拆成两篇。由于这份文件同样也包含了两个部分，所以这么切割是再好也不过了。说了那么多，让我们开始吧。

「弓术」洞察设计报告

洞察设计团队:

在这份报告中，我们会从介绍洞察设计团队以及与创意上的连结—包括与洞察设计团队有着密切合作的创意团队开始。洞察设计从未超过五名成员，但这个组合会在四个月的时间中持续的交换。我们同时进行很多产品，所以团队间成员的互换是很常见的事。虽然和这个系列无关，但这次交换的频率比平常更高。在创意团队中，Kelly 负责文字及故事，而 Cynthia 是艺术总监。我们和她们两人在构筑世界上有密切的合作，好确保设计和创意是同步的。

Mark Rosewater（负责人）

Peter Lee

Ethan Fleischer

Mark Gottlieb

Pete Ingram

Dan Burdick

Andrew Brown

Sam Stoddard

Mickey Cushing

与创意团队的联系:

Kelly Digges

Cynthia Sheppard

弓术是一个全新故事线的开端。我们把视线暂时从守护者身上移开来到一个全新的时空，并开始一段新鹏洛客的故事，并在概念上以延续依尼翠的顶底比喻作为基础架构。让我从愿景的描述开始：

弓术的重点在于让玩家透过对局来讲述他们自己的故事。

在洞察设计的文件当中，我一直喜欢有段愿景描述，它能汇总使这个系列和其他系列之间有所区隔的东西。系列设计成员能从这份文件中得到最重要的东西，就是有个清楚的愿景让他们了解设计该往哪个方向进行。

为了进一步解释我想表达的意思，让我用个比喻。想象一下你刚买了一套「2017 年超级英雄电影」的乐高，里面有几个袋子。其中一袋是神奇女侠，另一袋是蜘蛛侠，而第三袋则是银河护卫队。现在你可以把神奇女侠和亚马逊战士摆在一起，也可以把第一次世界大战的士兵和美国队长放一起；你可以重制整部神奇女侠的电影，或着把蜘蛛侠、钢铁人和秃鹰摆在一起；或是可以摆上所有的银河护卫队，补齐飞船上的成员。每个操作都和原本的电影息息相关。

但也有一个完全不同的方式：把神奇女侠的头接在卡魔拉的身体上，并给她蜘蛛网发射器；也可以给火箭钢铁人的盔甲及秃鹰的翅膀，更可以肆意地照着所想的自由搭配。

长时间的读者应该会知道我是比喻的爱好者，那在把一个概念扎根于另一个观众已经熟知的东西时很有用。我从艾卓王权的工作中所学到最重要的东西，就是一个顶底系列跟其他顶底系列运作起来不同的原因是因为它利用了 a) 为人熟知 b) 结合大家熟悉组件 所组成的空间。这提供了一个很好的模块，让玩家可以享受游戏里不同的组件之间的互动。 另外，由于我们利用了故事叙述上的面向，需要这个系列本身可以用来讲故事。确实，一般的万智牌也有部份这样的内容，但并没有像艾卓王权一样扮演这么重要的角色。那也是我想要在这里传达的：这就是能让系列以自己独特的方式发光发热的东西（也就是愿景）。 另外别忘了我引用的当下是 2017 年，也就是我交出这份文件的时候。洞察设计会在系列问世两年前提交报告。

这正是弓术所做的事，它利用了来自卡美洛及童话故事的组件。你可以在迷人公主身上施放催眠咒，等待真爱之吻来唤醒她；或是给佩戴着神剑的仙灵教母一颗毒苹果。洞察设计团队把后者称为疯狂实验室效应—让玩家混搭各种一般不会放在一起的东西。我们觉得不管是重塑原本的故事或利用疯狂实验室效应都能带来令人满足的游戏体验。

这个系列被分为两个部分：受卡美洛启发及童话故事的部分。我接下来将告诉你们它们分别是如何执行的。

今天的文章将会是关于卡美洛那一半的设计。

卡美洛

如果你记得我形容艾卓王权时所用的蛋糕比喻，那卡美洛就是蛋糕的基底，而童话故事则是那华丽的糖衣—但当时我并没有使用蛋糕的比喻来表达（如果在提交报告时我有想到这个比喻方式我一定会用的）。

弓术将会向大家介绍[名称未定]的时空—萝婉和威尔的家乡时空，而那将设定故事开始时的稳定度。我们来到了一个相对开心的世界，虽然有冲突，但没有什么横亘千年的深仇大恨。世界的稳定性透过系列里我们称为卡美洛的那一半传达，也与阿瑟王传说绑在一起，代表了社会的结构和时空上的政府组织。

我们在洞察设计中所学到重要的一课，是了解到系列的各个部分分别负责什么。卡美洛并没有和童话故事一样能带来回响的深度，或是能让系列感觉新颖那绚丽的部分，但有很多我们可以用来建构世界的基础组件。如 Cynthia 所说的：「我们无法制作一个灰姑娘的种族。」我厘清了卡美洛的部分该如何在机制上符合这个系列的设计及其原因。洞察设计主要的工作是创造系列设计能用来建构系列的蓝图，也就是整座房子大部分的墙都将建构在系列中卡美洛的那个部分。

卡美洛的部分有着当我们在制作一些经常制作东西时的问题—中世纪的忠诚和骑士—要让他们感觉新颖有很高的难度。（显然我们得要靠生物来帮我们完成这个任务。）从机制上来看，我们选择给它一个非常有架构的特性：它有着最强烈的机制主题，也包含了大部分的关键词；它几乎有着所有的循环，本身的性格也与颜色轮有很强烈的连结。这个系列被打造来提供卡美洛那部分一个很强的基础性，以用来平衡童话故事那部分—那将能吸引大家的目光，成为设计中更有故事性的那一半。

这些是我们用来提供卡美洛那部分特性的东西：

王室

文明世界被拆成五个王室。由于这是一个万智牌的系列，王室要能扮演提供这个世界性格的角色。每个王室都与万智牌的其中一个颜色连结，也有自己的架构以及需要遵守的规范。

在打造新时空时，洞察设计团队得要和创意团队密切配合以了解颜色派要如何在这个世界中展现。颜色派是万智牌的核心价值，而要让一个时空感觉像是一个万智牌的时空，找到一个方式来把世界分成五个颜色是很重要的。五个王室分别每个颜色一个的概念，在很早期（探索设计和世界构筑时）就已经诞生。

白色王室

白色的王室重视忠诚的价值，他们会为了更大的群体利益而彼此帮助。从机制的角度来看，我们利用了让一个生物能帮助另一个生物或是整个群体的效应。

蓝色王室

蓝色的王室重视知识的价值。他们会透过探索来让世界更加进步。从机制的角度来看，我们利用了抽牌、掠夺和占卜这样与牌张互动的效应。

黑色王室

随着在解释每个王室的主题时，我也会提到它们是如何跟机制特性连结的。

黑色的王室重视坚毅的价值。他们在为了达成自己目标上坚毅不拔，并会采取必要的行动来确保王室的稳定。从机制的角度来看，我们利用了黑色从坟墓场里带回东西的能力，不管是回到手上或是战场。

红色王室

在进到系列中卡美洛那部份的机制特性前值得一提的，是洞察设计创造牌张并非一定是为了付印，而是代表了对这个系列会有影响的概念，以及展示执行它们可行的方法。我将会解释对每个机制来说什么是重要的。另外，这份文件不是洞察设计团队和系列设计间沟通唯一的桥梁。设计负责人通常会亲自与系列设计团队对话，而在系列设计过程中也有许多的来来回回。到了最后，我喜欢把实际的卡牌设计放进洞察设计的报告里，因为它们能很好地直接展示我所说的东西，并能具体地适用在设计上。R&D 有受过以卡牌方式进行检视的训练，所以我在报告中利用了这一点。

红色王室重视勇气的价值。他们相信胜利的关键在于永不畏惧攻击。从机制的角度来看，我们利用了红色在战斗中强攻的特性，提供他们进行攻击额外的诱因。

绿色王室

绿色王室重视力量的价值，他们相信在重要战役中获胜的关键在于力量比对方强。从机制的角度来看，我们利用了绿色的尺寸和它能把生物不管是暂时或是永久变大的能力。

显然每个价值都利用了颜色原本专注的机制空间，但我们仍在系列中把它们更加突显出来。这里是几个利用了王室价值的循环：

骑士循环（普通）

这个循环是用来展示五个王室的价值，我们需要一些东西在普通牌的位置来帮助推广这个概念 （也就是帮助强调这个世界上的颜色派）。系列设计后来找到了另一个完成这件事的方法。

忠诚骑士

2 白

生物～人类/骑士

2/2

当～牌名～进战场时，你所操控的骑士获得 +1/+1 直到回合结束。

普通牌有一个名为「[价值]骑士」的骑士循环。他们全部都是一点指定色的三费 2/2 生物，并带有一个进战场的效应。这同时利用了该价值的机制主题。

誓约循环（普通）

这个循环展示了其中一个可以把系列推往单色的方式。系列设计最终决定不想要在灵气循环上用掉五张普通牌的位置。

坚毅誓约

1 黑

结界～灵气

结附于黑色生物

所结附的生物得 +1/+1

当所结附的生物死去时，将所放逐的牌在其拥有者的操控下移回战场。

普通牌里有一个名为「[价值]誓约」的灵气循环。每张都是一个可以结附于该色生物上的生物结界（因此强度要强一些），且有可以利用该价值机制主题的能力。

探索循环（非普通及稀有）

探索遗落的知识

蓝

结界～探索

辟邪

（标注每个你完成的任务。当你完成探索，牺牲以获得奖励。）

这是我在过去预览文章中有讨论过的探索机制，下面将会聊到更多细节。

• 你操控一个骑士或法术师

• 你在一回合中抽了两张牌

• 你操控一个神器

奖励—抽三张牌

我等下会更详尽地介绍这个机制。非普通循环是设计给限制赛的对局，而稀有牌循环则是让构筑赛可以绕着构筑，两个在主题上都跟王室相连。探索的风味是隶属于该王室的骑士被派任任务，而稀有牌则会和童话故事以及卡美洛有所连结。

战旗循环（非普通）

这个非普通的神器循环展示了每个王室的战旗。它们可以产生适当的法术力，且有一个在施放正确颜色咒语时会触发的效应。这个效应试着让你利用该王室的机制空间，但加上一些细节以避免每个王室主题的循环都感觉一样。

和灵气一样，洞察设计有些过于积极地去推单色对局，而系列设计团队则认为不需那么积极并移除了很多低稀有度的循环。

熊族战旗

3

神器

每当你施放一个绿色咒语时，目标生物获得 +2/+2 直到回合结束。

王室城堡循环（非普通）

我们尝试制作一套地循环来支持限制赛里的单色对局，系列设计认为那并非必要。

红色王室城堡

地

横置：加 {C}

{1}，横置：加 {RR}

这个非普通的地牌循环在插画中展现了王室，并帮助玩家更密集地专注在颜色上。

领袖循环（稀有）

这个领袖的循环被保留了下来，而你可以看到这张牌是如何进化成阿娅拉的。

荣耀女王

RB06

黑黑黑

生物～妖精贵族

3/3

系命

每当你施放一个黑色咒语，目标对手失去1点生命且你获得1点生命。

这个循环绕着每个王室的领袖设计，全部都是在使用适当颜色时有触发式效应的生物。他们和战旗类似，但由于是稀有牌的循环所以效应也较大。整个循环可以透过与其他领袖（或许是王室队长）不同的方式和王室连结，因为那些可能会基于风味的原因而被个别设计。

传奇神器循环（稀有）

这个循环也被保留了下来，虽然在系列设计中经过多次的修改。

圆桌

3 白（或 5）

传奇神器

你所操控的骑士获得 +1/+1。

横置：加一点任意颜色的法术力到你的法术力池。此法术力只能用来施放骑士咒语或起动骑士的异能。

在故事中每个王室都有一个特殊魔法神器，那在王室是如何运作中扮演着重要的角色。这些神器被给予适当的颜色并有个很帅气的效应。

单色对局

每个王室都有自己积极推进的哲学，我们在系列中把这反应到了单色主题上，也就是卡牌会鼓励你全部或大部分都使用的单一颜色的牌。这也是我们希望在限制赛中推的东西—让一些玩家只使用一个颜色，而其他使用双色套牌的人则会着重在其中一个颜色上。

编辑按：实则不然，我们把这段文字移除了，现在还不能让你知道，你还没准备好。很快你就会知道接下来要发生的事，但现在时候还未到。在未来的某一天你会知道这个东西—这个充满魔法的东西—被很不当地隐藏起来了。想当然尔，那天将会令你惊艳，但时候还没到。

这个章节谈论的是尚未公开的未来系列，所以我很遗憾必须把它反黑。

这个系列还有一些为了单色主题所植入的工具：

可选择的费用

这个工具不只是单色对局，还对主题有很大的影响，所以我将在这里跟大家分享。可选择的费用指的是右上角有两个法术力费用，当时的计划是，一个是主要费用而另一个是次要费用—以现在的说法就是替代性费用。主要费用会用来决定总法术力费用，目的是把需要最大颜色投入的费用作为主要费用来帮助玩家专注于该色上。

可选择的费用被分成三个类别：（我同样列举了我们实验但最后被放弃的第四个类别。）

类别 #1：颜色专注度较高的咒语费用较低—1 白白（或 4 白）

这个类别藉由降低咒语的施放费用来奖励放进更多单色的东西。它利用了我们过去会在混血法术力中所使用的空间，但这个系统不需要计算且让我们可以在每个费用间调整有色跟无色法术力的比例（之前混血时的比例是 2:1。）

类别 #2：颜色专注度较高的咒语会有额外的效应—1 白白（或 2 白）

这个类别藉由为咒语加上额外的效果来奖励放进更多单色的东西，当时档案里每个这个类别的咒语都会带有一个名为「专注」的异能文字。这个文字是为了完成以下两件事：带来更大的效果或是一个与第一个效果协同的效果。我们想要的风味是支付更多颜色能让咒语感觉更「强壮」。

类别 #3：支付有色法术力可以减低神器施放的费用—1 白白（或 6）

这个类别里都是神器牌，不管是生物或是非生物都偏向某一个颜色—使用那个颜色施放可以减低它们的费用。不管支付什么法术力该神器都是有色的，而这会和一些其他的有色主题有关。许多有色的神器在风味上被用来搭配一些童话故事的比喻（下面会有更多介绍）。

类别 #4：多色牌可以用不同颜色的法术力来施放—1 白白（或 2蓝）— 放弃

这是当洞察设计为了更有故事性而稍微用力推动一个主题时，系列设计用他们感觉完成系列所需元素推回来的一个好例子。我很喜欢可以选择的费用，但在使用上依然有很多包袱（最大的问题在于规则互动及是什么构成了费用上所带来的问题）。显然固色的机制是在这样的探索下诞生的。在系列设计抽掉的所有东西里，这其实是我最难过见到离开的东西，因为在直觉上我非常喜欢有两个费用的牌。洞察设计的任务是把东西推往新的空间，而系列设计则是去挑战何时以及在哪里是最合理的。

我们实验这个类别是因为单色的主题喜欢有可以被放进两副不同单色套牌的牌张。为了避免混血牌，这个类别的第一个尝试是可以在其中一个颜色里较低的费用。在被证明无法令人满意后，我们尝试了总法术力费用相同，但其中一个费用有的更高颜色专注度的牌。最后我们还是把它们改回了混血咒语。

颜色限制

由于不需要它来让玩家使用单色，它最后被放弃。

这个类别藉由只对特定颜色有效或当以特定颜色为目标时有更好表现的效应来帮助单色。团队在这个空间中实验了一些不同的牌，唯一留在档案里的是只能结附特定颜色生物的誓约循环。

颜色触发

这保留了下来，但做了些调整。

这个类别填满了每当施放特定颜色咒语时会有触发效应的永久物，非普通的战旗循环和稀有的领袖循环（如上）都落在这个类别中。

骑士风味

在一盘以战斗为中心的对局中，捕捉卡美洛感觉很重要的一部分正是骑士。我们以几个方式捕捉他的感觉：

骑士部族

五个颜色都有骑士，每个都有符合其王室的风味。骑士部族牌主要放在两个颜色—白色和黑色，这代表当你在构筑骑士部族套牌时有很多选择，但得要选择黑色或白色作为其中一个颜色。部族的效应带有骑士的风味，他们倾向专注于召唤骑士或膨胀骑士的奖励以利在战斗中互相帮助。

骑士部族的组件在系列设计中被加到红色里，因为他们觉得这个主题够大可以容纳三个颜色（并让更多的轮抽原型可以使用）。

战斗机制

这主要是把骑士和良好的攻击者做链接，我们感觉在系列里有个主要出现在—如果不是仅出现在—骑士上的战斗机制是很重要的。我们尝试了许多机制：

骑士精神 N（每当这个生物进行阻挡或被阻挡时，它获得 +1/+1 直到回合结束。）

这是重新命名过的武士道，最后由于对攻击方来说太弱阻挡方太强而被舍弃。

铭勇 N （当此生物对任一玩家造成战斗伤害时，若它未铭勇，则在其上放置一个+1/+1指示物且它已铭勇。)

这个机制没有让骑士在战斗中变得更好，也没有很好地呈现「受训练的斗士」的面向。它最后利用了「进行一个任务」的感觉，但我们用另外一个机制完成了这个目标（见下面的探索）。

果敢（当此生物对任一玩家造成战斗伤害时，在其上放置一个+1/+1指示物)

这是「斯立兹机制」。风味并不差，但有些太雪球了。

合作（当此生物对任一玩家造成战斗伤害时，在另一个目标生物上放置一个+1/+1指示物)

这个「斯立兹机制」的变型在捕捉骑士是如何互相合作上表现得很好，且没有那么雪球。

竞技 N （当这只生物被阻挡时，他获得 +0/+N 直到回合结束。若他未被阻挡，则改为获得 +N/+0。)

这个机制在狂乱上做了点调整，加上了在被阻挡时会触发的相关的效应以帮助对局。这个机制表现得不错，但事实证明它太难让玩家体会。

训练 N （每当这张牌被阻挡时，在其上放置 N 个+1/+1指示物。)

最后的这个战斗机制是武士道的修正，它有永久的效果但只在攻击时会有影响。这个机制在对局测试和加强系列中 +1/+1 指示物的主题上有很好的表现。

洞察设计团队建议使用训练，但更重要的是—让骑士有一个有名字的生物战斗关键词，即使系列设计最后选了其他机制。

我们花了很多时间来探索骑士战斗的关键词。在这份文件里附上那么多的原因，是因为我们一直没有找到最完美的答案，而想让系列设计看看我们探索了哪些东西。我希望我们的努力能启发他们些什么，但最后，系列设计决定让骑士有一个关键词是没有必要的。

探索

攻击城堡

白

结界～探索

辟邪

（标注你完成的每个任务。当完成探索时，牺牲它以获得奖励。）

• 你操控一个骑士或士兵

• 你操控一个灵气或武具

• 你使用至少三个生物攻击

奖励—在每个你所操控的生物上放两个 +1/+1 指示物。

除了战斗以外，另一个和骑士有关的是他们会进行探索。我们利用了一个新的机制来捕捉这件事。探索牌是张需要你完成三个任务的结界，你可以以任何顺序完成它们。一旦完成了三个任务，就可以牺牲探索来换取一个较大的效应。不管是自动牺牲或是操控者可以选择时机都是可以在系列设计中做调整的开关，它们都带有辟邪也保护在探索任务完成前不会被对手所消灭。

每个系列都想要一些很华丽的东西，而这是我们尝试放在艾卓王权里的。系列设计确实使用了它一段不短的时间，但最后决定系列中华丽的角色已经由探险所扮演，而它跟探索太像使得我们无法在一个系列里同时做两个。探索一开始出现在原版赞迪卡的设计中但最后没能出现，我希望有一天我们可以为它找到一个家。

我们感觉这个机制可以成为系列中华丽的机制。外框上需要下额外的工夫，尤其是要帮玩家标记哪些是他们完成的任务。探索也可以不是结界（虽然洞察设计建议使用结界），甚至是一个新的牌张类别。如果这件事情发生的话，它们也可以失去辟邪。

非普通的循环和骑士和王室有直接的连结。（当下第一个任务是有一个骑士或另一个特定属于一个颜色的生物类别。）稀有的循环也可以和骑士或不同的童话故事做连结。

强化主题

这个主题的比重在系列设计中被调降，但我们依然可以看看它出现的过程。

另一个贯穿整个系列但比较靠近卡美洛那边的主题是利用正面灵气、武具及 +1/+1 指示物的强化主题。我们可以看到骑士利用魔法、武器和训练来加强自己。这个主题主要环绕着白色和绿色。

卡美洛的比喻

最后在这个系列中，我们为卡美洛所做的牌包含了以下这些比喻：

CW01 忠诚侍从—每个骑士都有一名忠诚的侍从。

CW03 会动的铠甲—一个在流行文化中常见的比喻。

CW06 城堡围墙—王室受到城堡所保护。

CW07 忠诚骑士—价值骑士循环里的白色牌。

CW08 女王骑士—强调了骑士和忠诚之间的连结，也稍微致敬了桂妮维亚和兰斯洛特的故事。

即便我们制作了受桂妮维亚和兰斯洛特启发的牌，我们选择和「桂妮维亚和兰斯洛特」的故事划清界线。

CW09 长矛骑士—长矛是骑士的经典武器。

CW10 忠诚誓约—价值誓约里的白色牌。利用骑士宣誓永远忠诚。

CW16 战略攻击—捕捉骑士是会使用战略的斗士感觉。

UW02 荣誉骑士—利用因为荣誉而不得不完成任务的骑士的比喻。

UW03 王室法师—王室总会有一两个在必要时会施法的法师。

UW06 宫廷大臣—管理城堡的人。

UW09 攻击城堡—卡美洛中有很多攻击城堡的场景。

UW13 闪耀盔甲—贵族骑士的衣装。

RW02 纯粹骑士—其中一个比喻是有着最高道德标准的骑士。

RW03 挑战骑士—这个骑士活在挑战中以证明自己的价值。

RW04 正义女王—有着最高道德标准的女王。

RW04 桂妮维亚女王—白色领袖之妻。在领袖不在时领导王室，以桂妮维亚女王作为蓝本。

通常在洞察设计里当两张牌被设计出来但无法并存时，我们会把它们放进同一个位子来强调终有一张会离开。通常我们不会把两张都送往系列设计，但我们这次这么做因为这是一个很重的顶底设计。

RW06 圆桌礼仪—圆桌聚集了阿瑟王招募一起的骑士们。

RW09 骑士荣誉—强调了骑士间荣誉的重要性。

RW10 圆桌—实际圆桌武士围着坐下的桌子。

RW11 宫廷地牢—每个城堡都有收容囚犯的地方。

CU02 智慧法师—对王室法术师的另一个致敬。

CU05 知识骑士—价值骑士循环中的蓝色牌。

CU06 流放骑士—利用了骑士摆脱不待见王国的探索的概念。

CU13 知识誓约—价值誓约里的蓝色牌。利用骑士宣誓永远忠诚。

UU08 寻找遗失智慧—梅林一直在寻找遗失的智慧。

UU11 神秘长矛—强调骑士的魔法装备。

UU12 知识帽—大家熟知梅林戴了一顶法术师帽。

RU06 智慧国王—利用了小心评估每个决策的国王的比喻。

CB02 预兆法师—利用了黑法术师利用黑魔法来预知未来的比喻。

CB05 坚毅骑士—价值骑士循环里的黑色牌。

CB06 黑暗骑士—利用了黑骑士冒险接受恶魔誓约的比喻。

CB08 杀手助手—杀手是王室的黑暗面。

CB09 复归骑士—利用殭尸骑士效忠于暗黑大帝死而复生的比喻。

CB10 黑色水晶球—一个让法师及女巫窥视未来的物品。

这和黑魔镜感觉太像所以被排除了。

CB11 坚毅誓约—价值誓约里的黑色牌。骑士宣誓永远忠诚。

UB03 不灭骑士—有些骑士对自己的勇气有着过多的认知。

UB10 不死骑士—一个无法杀死的骑士。

UB13 灾难一击—无法治愈的忧伤，费舍尔．金所承受的苦难。

这是其中一个无法留到最后的深入知识。R&D用了「深入知识」来代表只有很了解原本素材的人才会理解的顶底应用。

RB02 王室假冒者—最高级的诈欺。

RB04 隐匿杀手—另一个向有最高技巧杀手的致敬。

RB05 荣耀女王—向恶魔女王的概念致敬。

RB06 女巫大釜—女巫的主要道具。

RB08 摩根魔药—由摩根勒菲所配置的黑魔药。

另一个无法付印的深入知识。

CR03 急切证明自己的骑士—利用了会做任何事情来证明自己的骑士比喻。

CR06 勇气骑士—价值骑士循环的红色牌。

CR10 勇气誓约—价值誓约里的红色牌。利用骑士宣誓永远忠诚。

CR12 勇气的力量—强调骑士在面对危险时的意志。

CR13 魔法漂浮匕首—另一个带有魔法的武器。

CR14 权力诱惑—利用了骑士在受到诱惑时测验的比喻。

CR15 攻击！—骑士投身战斗。

CR17 滚油—常见用来保护城堡的武器。

UR02 令人厌烦的小丑—小丑是王室里的另一个经典角色。

然不知怎么的，我们最后没有制作任何小丑。我想那应该是创意团队有意识而为的决定。

UR05 受封骑士的屠龙者—利用了屠龙骑士的比喻。

UR07 勇敢骑士—这是无所畏惧骑士的比喻。

UR09 赢得竞赛—骑士参加竞赛以展示自己的勇敢。

UR12 神秘滚动条—另一个梅林的道具。

RR05 诱拐巨龙—会诱拐王室成员（通常是公主）巨龙的比喻。

RR08 石中剑—阿瑟因为拔出了石中剑而成为阿瑟王。

和阿瑟王有关的知名宝剑实际上有两把。我们把两把都放进了洞察设计报告中，但发现系列设计里大多数人都以为那是同一把，所以便把它们合而为一。当我们再回到艾卓的时候，我会确保我们制作一张石中剑的牌，因为我很难过我们这次没能如愿。（这是卡美洛其中一个最广为人知的比喻。）

RR09 魔法令牌—另一个经典的法师道具。

RR10 无尽竞赛—红色王室有一场永无结束之时正在进行的竞赛。

CG05 宫廷骑士—保护宫廷的骑士。

CG07 力量骑士—价值骑士循环的绿色牌。

CG16 马上竞技—马上竞技是骑士公开决斗很常见的方式。

如我所解释的，这将会被改为红色因为红色是艾卓上发生马上竞技的王室。

CG16 力量誓约—价值誓约里的绿色牌。利用骑士宣誓永远忠诚。

UG05 强壮骑士—力大无穷的骑士。

UG06 竞技挑战者—某个人—通常是经过伪装—参加一场竞技只是为了要获胜以让某人感到惊讶，常出现在罗宾汉的故事里。

UG07 探索野兽—参考了除去令人畏惧野兽的探索。

这里你可以看到我当时并未意识到那其实是引用了一只特定的生物。（也就是因为同样的原因很多人忽略了它是一只传奇生物。）

UG11 唤醒沈睡的巨人—一个与巨人互动的探索。

UG13 重整部队—强调骑士通常成群出现参与战斗。

RG04 优秀女王—一个总是能赢得战斗的女王。

RG09 巨石阵—经典的古老英国遗迹，它在这个故事里有魔法的特性。

RZ04 湖中女神—她创造了王者之剑并把剑插入石中。

RZ05 罗宾汉—目的是让有一张牌能捕捉罗宾汉的原型—劫富济贫。

MZ01 梅林导师—向梅林致敬。

CA05 剑桶—城堡里武器的收藏。

UA04 猎犬军旗—白色王室的徽章。

UA05 猫头鹰军旗—蓝色王室的徽章。

UA06 蛇军旗—黑色王室的徽章。

UA07 狮子军旗—红色王室的徽章。

UA08 熊军旗—绿色王室的徽章。

RA01遭祟板甲—会自行移动的铠甲。

MA01 王者之剑—阿瑟王的魔法之剑。

UL01 白色王室城堡—展示了白色王室的外观。

这不是我们在大部分洞察设计文件中会列举的东西，只有在有很多个别卡牌设计的顶底设计中才会出现。你下周会看到的童话故事清单包含了很多更好的细节。我们发现大家对阿瑟王传说的认识并不足，所以我感觉应该要把全部列出来。这个清单也包含了一般的比喻，数量和引用卡美洛的部分相差无几，因为世界构筑很大的一部分是建立在世界中卡美洛那一边的。

UL02 蓝色王室城堡—展示了蓝色王室的外观。

UL03 黑色王室城堡—展示了黑色王室的外观。

UL04 红色王室城堡—展示了红色王室的外观。

UL05 绿色王室城堡—展示了绿色王室的外观。

RL01 骑士街区—骑士居住的地方。

呼！如我上面所解释的，有太多东西无法在一篇文章内讲完，所以下周我将会再带着文件里童话故事的部分回来。一如往常，我很想知道你们关于今天文章的反馈。你喜欢目睹这份文件并想在未来看到更多吗？你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr 和 Instagram）与我联络。

下周回来跟我一起看第二部。

在那之前，希望你为多年前的努力找到发光发热的地方。