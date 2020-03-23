两年前，我为万智牌的 25 周年庆做了一个问答专栏。那篇文章的回响非常好，所以我决定再来写一篇。上一次是万智牌的每一年各出了一题，再加上额外的五题总共 30 题。 这次我将再出另外 30 题，但将会是我负责或共同负责的三十个项目。

在过程中记录下你的答案，再来对我的答案吧！

问题 #1 – 暴风雨

下面这些经典牌当中，哪些第一次是出现在暴风雨？

问题 #2 – Vanguard

Vanguard牌会改变玩家的起始生命值和手牌数量。使用Vanguard 牌你所能获得的最高及最低起始生命值是？

38 & 12 35 & 15 32 & 16 30 & 17

问题 #3 – Unglued

下面哪一张Unglued的牌同时引用了冰雪时代和海市蜃楼？

问题 #4 – 天命之战

下面哪一张天命之战的牌不属于一个循环的一部分？

问题 #5 – 奥德赛

下面哪一张奥德赛 瞬间的插画，原本是为一张生物牌所做的？

问题 #6 – 秘罗地

下面哪个生物类别第一次出现并不是在秘罗地？

地侏 人类 秘耳 维多肯

问题 #7 – 五色曙光

是谁因为在五色曙光设计团队中的表现而获得万智牌R&D 的工作？

Aaron Forsythe Bill Rose Erik Lauer Mark Gottlieb

问题 #8 – Unhinged

Unhinged里有一则秘密讯息是谈论未能付印的牌张。下面哪一张秘密讯息曾提到的牌实际上有在对局测试的系列中？

Celery Stalker Chump-Blocking Orphan Disrobing Scepter Look at Me, I'm Accounts Receivable

问题 #9 – 拉尼卡公会城

下列哪个拉尼卡公会城的机制，原先是为另一个不同的公会创造的？

发掘 召集 辉耀 易质

问题 #10 – 预知将来

在预知将来里有多少时间移转牌？

34 48 67 81

问题 #11 – 暗影荒原

下列哪个生物类别在暗影荒原里单色牌上并没有和洛温环境有颜色的改变？

妖精 仙灵 鬼怪 人鱼

问题 #12 – 暮光

在暮光里的单一一张牌上所出现最多的混血法术力符号是多少个？

5 6 9 11

问题 #13 – 赞迪卡

赞迪卡是寇族的家乡时空，但赞迪卡并不是我们第一次遇到这个种族的地方。我们第一次碰到他们是在哪里？

神河群英传 家乡 暴风雨 时间漩涡

问题 #14 – 秘罗地创痕

在秘罗地创痕的 249 张牌当中，多少比例有非瑞克西亚的水印？

16%（40 张牌） 20%（50 张牌） 26%（65 张牌） 32%（80 张牌）

问题 #15 – 依尼翠

依尼翠 里的双面牌是受到另一个由威世智所生产的集换式纸牌游戏里的双面牌所启发。那是哪一个游戏？

Duel Masters 集换式纸牌游戏 G.I. Joe 集换式纸牌游戏 Harry Potter 集换式纸牌游戏 Star Wars 集换式纸牌游戏

问题 #16 – 黑影笼罩

下列哪一个颜色特性并没有出现在黑影笼罩的牌上？

白蓝 黑红 绿蓝 黑蓝红

问题 #17 – 兵临古城

下面哪个没有出现在兵临古城里？

神器 基本地 鹏洛客 法术

问题 #18 – 塞洛斯

下列哪个机制出现在塞洛斯大多数的牌上？

献力 勇行 蛮化 占卜

问题 #19 – 鞑契可汗

鞑契可汗里的每个部落都跟龙的一部分有所连结。洁斯凯是哪个部分？

爪 眼 鳞 翼

问题 #20 – 再战赞迪卡

再战赞迪卡里有多少张地牌有出赞迪卡远探的版本？

零张 两张 五张 十张

问题 #21 – 卡拉德许

哪个关键词动作是从卡拉德许开始的？

派出 死去 放逐 互斗

问题 #22 – 阿芒凯

下列哪个没有出现在阿芒凯的打孔纸卡上？

-1/-1 指示物 砖块指示物 耗竭标记 洪水指示物

问题 #23 – 依夏兰

下面哪一个生物类别属于依夏兰时空一开始的设定？

恐龙 人鱼 海盗 吸血鬼

问题 #24 – Unstable

Unstable里有多少不同的牌有多于一个版本？（这代表他们有很多相同的内容，但有一些元素改变的版本。）

八张牌 十张牌 十二张牌 十三张牌

问题 #25 – 多明纳里亚

下面哪个牌张类别在多明纳里亚中有最少的传奇牌？

神器 结界 地 法术

问题 #26 – 烽会拉尼卡

烽会拉尼卡中每个公会门有几个不同的版本？

一 二 三 四

问题 #27 – 效忠拉尼卡

在效忠拉尼卡里哪个生物类别不会获得 1/1 衍生生物？

鬼怪 士兵 精灵 扑翼机

问题 #28 – 火花之战

火花之战里大部分的鹏洛客 都有一个使用他们名字所有格的咒语（像是欧尼希兹的酷行 ）。一些守护者有两张或以上，因为他们出现在得胜循环中（守护者起始的五个成员有一个和幻灭时刻当中的败退循环对应的法术循环)，以及/或是有鹏洛客套牌。只有一名非守护者的成员有两个自己名字所有格的咒语。他是谁？

多密雷德 多温班恩 尼可波拉斯 薇薇安瑞德

问题 #29 – 艾卓王权

艾卓王权 里有多少张牌有食品的副类别？

1 2 3 4

问题 #30 – Unsanctioned

下面哪个不是我们确定Surgeon General Commander 会喜欢的？likes?

增强 创意模板 毛茸茸的动物 午茶时间

在你完成了所有三十个问题后，点击下面来看答案。

有问题吗？

这是今天我的内容，我希望你们喜欢这次的问答！一如往常，我很想知道你们对于今天专栏的想法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumble 和Instagram）与我联络。

下周回来跟我一起探讨人类的历史。

在那之前，希望你玩更多万智牌以习得更多知识。