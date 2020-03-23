益智问答
两年前，我为万智牌的 25 周年庆做了一个问答专栏。那篇文章的回响非常好，所以我决定再来写一篇。上一次是万智牌的每一年各出了一题，再加上额外的五题总共 30 题。 这次我将再出另外 30 题，但将会是我负责或共同负责的三十个项目。
在过程中记录下你的答案，再来对我的答案吧！
问题 #1 – 暴风雨
下面这些经典牌当中，哪些第一次是出现在暴风雨？
问题 #2 – Vanguard
Vanguard牌会改变玩家的起始生命值和手牌数量。使用Vanguard 牌你所能获得的最高及最低起始生命值是？
- 38 & 12
- 35 & 15
- 32 & 16
- 30 & 17
问题 #3 – Unglued
下面哪一张Unglued的牌同时引用了冰雪时代和海市蜃楼？
问题 #4 – 天命之战
下面哪一张天命之战的牌不属于一个循环的一部分？
问题 #5 – 奥德赛
下面哪一张奥德赛 瞬间的插画，原本是为一张生物牌所做的？
问题 #6 – 秘罗地
下面哪个生物类别第一次出现并不是在秘罗地？
- 地侏
- 人类
- 秘耳
- 维多肯
问题 #7 – 五色曙光
是谁因为在五色曙光设计团队中的表现而获得万智牌R&D 的工作？
- Aaron Forsythe
- Bill Rose
- Erik Lauer
- Mark Gottlieb
问题 #8 – Unhinged
Unhinged里有一则秘密讯息是谈论未能付印的牌张。下面哪一张秘密讯息曾提到的牌实际上有在对局测试的系列中？
- Celery Stalker
- Chump-Blocking Orphan
- Disrobing Scepter
- Look at Me, I'm Accounts Receivable
问题 #9 – 拉尼卡公会城
下列哪个拉尼卡公会城的机制，原先是为另一个不同的公会创造的？
- 发掘
- 召集
- 辉耀
- 易质
问题 #10 – 预知将来
在预知将来里有多少时间移转牌？
- 34
- 48
- 67
- 81
问题 #11 – 暗影荒原
下列哪个生物类别在暗影荒原里单色牌上并没有和洛温环境有颜色的改变？
- 妖精
- 仙灵
- 鬼怪
- 人鱼
问题 #12 – 暮光
在暮光里的单一一张牌上所出现最多的混血法术力符号是多少个？
- 5
- 6
- 9
- 11
问题 #13 – 赞迪卡
赞迪卡是寇族的家乡时空，但赞迪卡并不是我们第一次遇到这个种族的地方。我们第一次碰到他们是在哪里？
- 神河群英传
- 家乡
- 暴风雨
- 时间漩涡
问题 #14 – 秘罗地创痕
在秘罗地创痕的 249 张牌当中，多少比例有非瑞克西亚的水印？
- 16%（40 张牌）
- 20%（50 张牌）
- 26%（65 张牌）
- 32%（80 张牌）
问题 #15 – 依尼翠
依尼翠 里的双面牌是受到另一个由威世智所生产的集换式纸牌游戏里的双面牌所启发。那是哪一个游戏？
- Duel Masters 集换式纸牌游戏
- G.I. Joe 集换式纸牌游戏
- Harry Potter 集换式纸牌游戏
- Star Wars 集换式纸牌游戏
问题 #16 – 黑影笼罩
下列哪一个颜色特性并没有出现在黑影笼罩的牌上？
- 白蓝
- 黑红
- 绿蓝
- 黑蓝红
问题 #17 – 兵临古城
下面哪个没有出现在兵临古城里？
- 神器
- 基本地
- 鹏洛客
- 法术
问题 #18 – 塞洛斯
下列哪个机制出现在塞洛斯大多数的牌上？
- 献力
- 勇行
- 蛮化
- 占卜
问题 #19 – 鞑契可汗
鞑契可汗里的每个部落都跟龙的一部分有所连结。洁斯凯是哪个部分？
- 爪
- 眼
- 鳞
- 翼
问题 #20 – 再战赞迪卡
再战赞迪卡里有多少张地牌有出赞迪卡远探的版本？
- 零张
- 两张
- 五张
- 十张
问题 #21 – 卡拉德许
哪个关键词动作是从卡拉德许开始的？
- 派出
- 死去
- 放逐
- 互斗
问题 #22 – 阿芒凯
下列哪个没有出现在阿芒凯的打孔纸卡上？
- -1/-1 指示物
- 砖块指示物
- 耗竭标记
- 洪水指示物
问题 #23 – 依夏兰
下面哪一个生物类别属于依夏兰时空一开始的设定？
- 恐龙
- 人鱼
- 海盗
- 吸血鬼
问题 #24 – Unstable
Unstable里有多少不同的牌有多于一个版本？（这代表他们有很多相同的内容，但有一些元素改变的版本。）
- 八张牌
- 十张牌
- 十二张牌
- 十三张牌
问题 #25 – 多明纳里亚
下面哪个牌张类别在多明纳里亚中有最少的传奇牌？
- 神器
- 结界
- 地
- 法术
问题 #26 – 烽会拉尼卡
烽会拉尼卡中每个公会门有几个不同的版本？
- 一
- 二
- 三
- 四
问题 #27 – 效忠拉尼卡
在效忠拉尼卡里哪个生物类别不会获得 1/1 衍生生物？
- 鬼怪
- 士兵
- 精灵
- 扑翼机
问题 #28 – 火花之战
火花之战里大部分的鹏洛客 都有一个使用他们名字所有格的咒语（像是欧尼希兹的酷行 ）。一些守护者有两张或以上，因为他们出现在得胜循环中（守护者起始的五个成员有一个和幻灭时刻当中的败退循环对应的法术循环)，以及/或是有鹏洛客套牌。只有一名非守护者的成员有两个自己名字所有格的咒语。他是谁？
- 多密雷德
- 多温班恩
- 尼可波拉斯
- 薇薇安瑞德
问题 #29 – 艾卓王权
艾卓王权 里有多少张牌有食品的副类别？
- 1
- 2
- 3
- 4
问题 #30 – Unsanctioned
下面哪个不是我们确定Surgeon
General Commander 会喜欢的？likes?
- 增强
- 创意模板
- 毛茸茸的动物
- 午茶时间
在你完成了所有三十个问题后，点击下面来看答案。
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问题 #1 的答案—暴风雨— b. 横行
威迫第一次出现在憧憬，和平主义第一次出现在海市蜃楼，而 风龙兽 第一次出现在入门版。横行 被设计为「全队的变巨术」，践踏被加进去是为了提供更多吸引力，它很早就出现在档案里且从未离开。我想开发团队把它的费用从 4绿绿改为 3 绿绿绿，但其他都和一开始设计的样子相同。横行也在其他很多万智牌 的系列和产品中发行。
问题 #2 的答案—Vanguard— a. 38 & 12
这些都是实际的数字。Gix 会把你的起始生命值增加18，而 Ashnod 和 Takara 会减少8。 Eladamri 会把你的起始生命值增加15，而 Hanna 和Titania 会减少5。Sidar Kondo 和Orim 会把你的起始生命值增加12，而 Squee、 Tawnos 和 Lyna 会减少4。最后，Urza 会把你的起始生命值增加10，而 Sisay 和Volrath 会减少3。
问题 #3 的答案—Unglued — a. B.F.M.
B.F.M. 有戴耳环。其中一个是冰雪时代的 Polar Kraken，另一个是海市蜃楼的 Phyrexian Dreadnought。选择他们的原因是由于当下他们是万智牌 里最大的生物（分别是 11/11 和12/12），而我们想要展示99/99 的B.F.M 到底有多大。Censorship 利用了从出瑞斯记当中 Keeper of the Mind 插画所撷取出来的部分；Clambassadors 的插画和背景叙述是在开海市蜃楼里 Reparations 的玩笑；Lexivore 的背景叙述是在开一段我们很常使用公版背景叙述的玩笑。
问题 #4 的答案—天命之战 — d. 亚维马雅长者
贪婪巨龙 属于一个三张的生物循环（还有帝王鳄鱼 和 炼栓狮鹫），当你没有特定永久物类别时则需要牺牲。这个循环套用了所有当时存在的非地永久物类别。诛灭 属于一个五张牌的循环（还有 除垢、作废、覆盐 和 碎裂），能帮你除掉特定的牌张类别并搜寻该玩家的手牌、坟墓场及牌库且一并除去同名牌。道义使者属于一个四张的 2/2 白色天使循环，具有反剩余四个颜色保护的能力。循环里的两张牌（美善使者 和 律法使者）出现在克撒传，而 道义使者 和理性使者 出现在 天命之战。亚维马雅长者 使用了一个系列中的机制，R&D把那称为「从对局中循环」，但它并未以任何方式成为循环，那出现在黑色、绿色和神器牌上（Brass Secretary、Heart Warden、Marker Beetles、Plague Dogs 和 Slinking Skirge）。
问题 #5 的答案—奥德赛 – a. 火焰爆发
这幅画一开始是艾文织烟师，一只2/3 带有反红保护及飞行的蓝色艾文。虽然艾文实际上并不会受到红色魔法爆发的伤害，但办公室里的大家都喜欢它的样子，所以我们决定把它移到一个红色的直击咒语上。我们把图上下颠倒以更专注在爆发而较少在生物上。
问题 #6 的答案—秘罗地– a. 地侏
地侏的生物类别第一次出现在Legends中名为 Quarum Trench Gnomes 的红色生物上，后来成为神器生物的类别。第一张神器地侏是海市蜃楼里的 Ersatz Gnomes，虽然由于当时神器生物并没有生物类别，这张牌也没有生物类别。第一张有地侏生物类别的神器地侏是奥德赛里的Patchwork Gnomes。（我是其中一个积极推动所有神器生物都有生物类别的人。）
问题 #7 的答案—五色曙光 – a. Aaron Forsythe
Aaron 一开始的工作是运营万智牌的网站，我们把他加进五色曙光的设计团队以让他能写待在万智牌设计团队里是什么感觉的文章。Aaron 有很好的表现，包括为系列设计了占卜和辉映，使我们最后希望邀请他加入R&D。虽然Mark Gottlieb 一开始是编辑，Bill Rose、Erik Lauer 和Mark Gottlieb 都是直接加入R&D 的。
问题 #8 的答案—Unhinged – c. Disrobing Scepter
过去我在The Duelist里曾有一个称为「Extra Pulled」的幽默专栏，在那里我会展示「未能留到最后」的牌。其中一张称为Disrobing Scepter 的牌用起来很像 Disrupting Scepter，但对手得以选择要移除衣服的一部分还是弃一张牌。作为笑话，我把这张牌放在Unglued的档案里提交给一个和品牌团队一起进行的对局测试。由于其中一张牌我们无法印行，我接着把它拿掉并放进秘密讯息中。后来又把它放进Unhinged的对局测试，因为那看似属于那个系列，之后又因为传统而被移除。最后它被放进Unhinged的秘密讯息，表示它又被移除了 。
Celery Stalker 是 Unglued 2 里实际的一张牌，不过这个 Un- 系列从未得以发行。系列一个主要的主题是拟人化的蔬菜会在对玩家造成战斗伤害时放伤害指示物。Chump-Blocking Orphan 和Look at Me, I'm Accounts Receivable 只是设计时的笑话。
问题 #9 的答案—拉尼卡公会城 – b. 召集
召集是 Richard Garfield 为波洛斯所创造的，我很喜欢这个机制，但觉得它更适合瑟雷尼亚，所以便把它从红白移到绿白。
问题 #10 的答案—预知将来 – d. 81
对于时间漩涡 环境里的每个系列，我们都有一个时间移转的列表，那是一系列利用了过去、另一个现在或系列未来主题的牌，它们都有一个和包里剩余牌不同的边框。时间漩涡有 121 张时间转移牌使用了原版的牌框，且在补充包中有单独的一个位置；时空混沌有45 张时间转移牌使用了原版的牌框，且也在补充包中有单独的一个位置。预知将来 有81 张时间转移牌，使用了一个「未来」的牌框并和其他牌混在一起，但它并没有像前两个系列一样得到特别的位置。
问题 #11 的答案—暗影荒原 – b. 仙灵
在机制上，仙灵是洛温环境中需要和暗影荒原里同样颜色—蓝与黑的部族生物类别。（有一些混血的白蓝仙灵，但所有都可以放进蓝黑的仙灵套牌。）妖精在洛温环境里是黑绿，而到暗影荒原环境里被改为白绿。鬼怪在洛温环境里是黑红，而在暗影荒原环境里被改为红绿。人鱼在洛温环境里是蓝白．而暗影荒原 环境里改为蓝黑。暗影荒原 里有一些混血牌是延续洛温里每个部族的色组，但所有的单色牌都是上面我所列出的颜色组合。
问题 #12 的答案—暮光– d. 11
有十一个混血法术力的牌是天任斯人。
问题 #13 的答案—赞迪卡– c. 暴风雨
在暴风雨的故事里，瑞斯是非瑞克西亚人作为入侵多明纳里亚计划的一部分所创立的时空。其他时空的生物在违反它们意志的情况下被带到瑞斯，也包括赞迪卡的寇族。我们还没看到瑞斯里其他种族的家乡时空（Vec、Dal、索泰利、萨拉卡斯和道西).
问题 #14 的答案—秘罗地创痕 – a. 16% (40 张牌)
秘罗地创痕 是秘罗地的回归，当时非瑞克西亚人的威胁被发现但还不是个问题；到了围攻秘罗地时，秘罗地命运之战发生并很快有所改变，非瑞克西亚人便达到 50% 以上。在新非瑞克西亚里当他们获胜后，非瑞克西亚人便到达90%。
问题 #15 的答案—依尼翠 – a. Duel Masters 集换式纸牌游戏
Duel Masters 是威世智专为日本市场所做的集换式纸牌游戏。Duel Masters 倾向比万智牌 更大力地去推机制的边界（他曾有多次以Un- 系列作为启发的例子）。Tom LaPille 在加入依尼翠 的设计团队前曾设计过Duel Masters 的系列，而当我们在寻找一个制作狼人很酷的方法时，他建议使用Duel Masters 团队正在使用的双面技术。我一开始有些怀疑，但在对局测试后马上就买单了。
问题 #16 的答案—黑影笼罩 – d. 黑蓝红
黑影笼罩里有两张白蓝的金牌（卓兹克队长和卓兹克裂肢灵 ），两张黑红的金牌（伐肯纳豪族和溪堡队长 ），一张带有蓝色返照费用的绿牌（追猎者直觉 ）。这个系列没有三色牌或三色为优化的牌。
问题 #17 的答案—兵临古城 – b. 基本地
每包兵临古城 的补充包都有一张公会门取代了基本地。
问题 #18 的答案—塞洛斯 – d. 占卜
塞洛斯 有29 牌有占卜异能（三张白色、十张蓝色、一张黑色、五张红色、一张绿色、一张蓝白、一张黑绿、一张神器和五张地）加上一张在机制是在意占卜的牌。有 18 张有勇行（五张白色、三张蓝色、两张黑色、三张红色、三张绿色、一张蓝白和一张红白，并有 16 张牌有献力（两张白色、两张蓝色、五张黑色、两张红色、四张绿色和一张地）及蛮化（一张白色、两张蓝色、两张黑色、四张红色、四张绿色、一张红绿、一张绿白和一张神器）。
问题 #19 的答案—鞑契可汗 – b. 眼
洁斯凯（蓝红白）代表诡诈，是龙的眼睛；阿布赞（白黑绿）代表耐力，是龙的鳞片；苏勒台（黑绿蓝）代表残忍，是龙的尖牙；玛尔都（红白黑）代表速度，是龙的翅膀；铁木尔（绿蓝红）代表野蛮，是龙的爪子。
问题 #20 的答案—再战赞迪卡 – c. 5
再战赞迪卡里有五张双色地（沃原溪流、沉落幽谷、闷燃沼地、烬火林地和林冠远景），同时也出现在不同插画及牌框的赞迪卡远探里。
问题 #21 的答案—卡拉德许 – a. 派出
派出在卡拉德许 里第一次出现。死去第一次出现是在万智牌 2012，放逐第一次出现是在em>万智牌 2010，而互斗首次出现是在依尼翠。
问题 #22 的答案—阿芒凯 – d. 洪水指示物
阿芒凯 的打孔纸卡有「已遗存」和「已耗竭」的标记和 -1/-1 及砖块指示物。虽然系列里有一张牌使用了洪水指示物（罗夏河恩泽），而数量并不足以使用打孔纸卡。
问题 #23 的答案—依夏兰 – d. 吸血鬼
在Jenna Helland 第一次提出依夏兰时，她提出的是一个受中美洲影响有着吸血鬼侵略者的世界。当我们把依夏兰放进排程表时，我问了创意团队是否可以把双边对立改为三边对立？他们为此接着加进了海盗。恐龙是在塑形这个世界时出现的，我选择把他们作为部族。人鱼是在我们了解到需要第四个部族时加进去的。
问题 #24 的答案—Unstable – d. 十三
有四张牌有异画，各有四个版本（Amateur Auteur、Extremely Slow Zombie、Target Minotaur、Beast in Show）。有一张普通牌有不同的背景文字但没有异画共四个版本（Novellamental）。有一张牌有不同的水印共五个版本（Secret Base）。有一张牌有不同的名字四个版本（Curious Killbot、Delighted Killbot、Despondent Killbot、Enraged Killbot）。有四张牌有不同的规则叙述，各六个版本（Knight of the Kitchen Sink、Very Cryptic Command、Sly Spy、Garbage Elemental、Ineffable Blessing、Everythingamajig）。这全部加起来共十三张。
问题 #25 的答案—多明纳里亚– c. 地
多明纳里亚有六张传奇神器（重铸乌锋、军团之盔、琥珀玛珂、索蓝时间闸门 、萼城劫运剎索斯和晴空号），四张传奇结界（受制波拉斯、巫妖掌控、泰菲力的誓约和承撒拉之翼），及四张传奇法术（雅亚的燃焰炼狱、卡马尔的德鲁伊誓约、卡恩的时间碎裂、太古诸龙的辉煌重生、克撒的毁世震荡和约格莫夫的邪恶献祭），但没有传奇地。
问题 #26 的答案—烽会拉尼卡 – b. 二
每个公会门都有两个插画—其中一个是主要的正门，另一个是一个更隐密的入口。
问题 #27 的答案—效忠拉尼卡 – b. 士兵
鬼怪集群会派出鬼怪衍生生物；赦免虚灵、终息骑士和所有具有往生异能的生物派出精灵衍生生物；大仲裁者多温和宣派派出扑翼机衍生生物。在效忠拉尼卡里没有牌会派出士兵的衍生生物，不过在烽会拉尼卡里有一些。
问题 #28 的答案—火花之战 – d. 薇薇安瑞德
问题 #29 的答案—艾卓王权 – b. 2
两张有食品的副类别的神器（由于食品是神器副类别）是姜饼怪人和金蛋。
问题 #30 的答案—Unsanctioned – d. 午茶时光
Surgeon
GeneralCommander 的背景叙事揭露了他喜欢增强、毛茸茸的动物和有创意的套版。或许他也喜欢午茶时光，但我们并不确定。
现在来把你答对的题数加起来：
- 答对1–9 题：你对万智牌 的问答还有很多要加强的地方。.
- 答对10–15 题：显然你有在留意。
- 答对16–20 题：你展露了一些万智牌 问答的潜力。
- 答对21–24 题：不错，你有万智牌 的资质。
- 答对25–27 题：很棒，我很感动 。
- 答对28–29 题：你万智牌 问答的能力无与伦比。
- 答对30 题：受我一拜。
有问题吗？
这是今天我的内容，我希望你们喜欢这次的问答！一如往常，我很想知道你们对于今天专栏的想法。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumble 和Instagram）与我联络。
下周回来跟我一起探讨人类的历史。
在那之前，希望你玩更多万智牌以习得更多知识。