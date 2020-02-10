随着塞洛斯：冥途求生的上市，是时候来跟大家聊聊下个系列，也是我心头上的一块肉—Unsanctioned 的设计了。在过去几年，我设计了很多的 Un- 系列（也就是包含许多幽默且有趣内容的银色牌框系列），Unsanctioned 是第一个不以随机补充包方式贩卖的Un- 产品。为什么会以这样的方式，以及我们是如何设计当中的十六张新牌的？坐稳了，让我来告诉你们跟最新Un- 产品有关的点点滴滴。

那些日子的Un-

这一切都是从 Gavin Verhey 开始的。在这个产业中，当我们需要时，得有一个我们可以马上创造且接着展开的万智牌产品。Gavin 拿到了下面这个产品。这个想法在于花费现在的时间和精力去设计未来的产品对我们有所帮助，因为如此一来在需要的时候，手头已经有了东西且马上就可以使用。这个项目的代码是降落伞，由来是在需要的时候马上就可以拉开绳子使用。

由于降落伞的天性，这个产品有诸多限制。首先，它不能有时效性。很多我们设计的东西都会和附近的产品有所链接，但由于不知道这产品何时会上市，它得要可以独立运作且不在乎时程。这尤其会让重印那些需求量很高的牌变得很微妙，由于还没有要印制产品的需求，我们不希望让大家想要的重印牌过量（如果有一个系列重印了一张牌，那会让其他附近的系列都无法使用）。

有一天，Gavin 跑来找我跟我说他的想法。Unstable 非常成功，也代表的玩家社群对银框牌有需求。如果制作一盒银框的牌呢？大部分都会是重印牌，但由于我们从未重印过任何Un- 的牌（除了一些赠卡以外），那将会是一个从未使用过的资源。由于是银框，不管是什么时候上市都不会对附近的系列造成压力。Gavin 提出了一个有一些新全图基本地及少量新牌的系列，都是我认为设计可以掌握的东西。我跟他说这个想法听起来挺不错的。

Un- 也是唯一

要如何执行 Unsanctioned 的想法是在一场由 Gavin 所主持的脑力激荡中想出来的。我们讨论了许多年要用半副套牌来做一些东西，那将是一个以年轻玩家为受众的产品（我们从未做过这样的东西）并使用半副套牌来产生很棒的效应。Unsanctioned 看似是最适合使用的地方。那将会包含五组三十张的半副套牌，每个玩家将可以把两个半副合成一副六十张的套牌进行对局。原本的产品内容要求每半副套牌包含三张单色的新牌，以及只能有单面的牌，这代表我们不能在产品中使用机巧，因为它们有着不同的牌背。

Gavin 把这个产品分配给了R&D 成员的Max McCall，接着 Max 找了一个名叫Gaby Weidling 的自由工作者来做出第一版的设计。Gaby 将会负责制作半副的套牌，包含了选择主题和挑选重印牌，而我将会负责新牌的设计。

在产品设计开始之前，有人问我想要看到什么新的银边牌。有什么玩家在要求东西是这个产品可以提供的吗？我说有。这些是我想要看到的东西：

一个对色 Un-指挥官的循环

Unstable 做了一些临色的指挥官，但并没有任何对色的银框Un-指挥官，我希望这个产品可以修正这个问题。问题在于产品的设计有单色套牌，我们要如何放进对色的指挥官呢？解决办法是制作单色法术力费用的传奇生物，且有着第二个颜色的起动式异能以提供双色的特性。技巧上要确保这张牌在没有第二个颜色的情况下也可以运作，如果没有把这半副套牌跟第二个颜色搭配的话，在设计中将会带来一些麻烦。

一个五色的宿主/增强的指挥官

指挥官玩家对Unstable 最大的一个抱怨，就是我们没有制作可以使用所有宿主/增强牌（在那个系列里是绿白）的宿主/增强指挥官。这将会需要一张上有五色法术力符号的单色牌。在之后讲到这张牌时将会有更多内容。

一个新的Un- 鹏洛客

Unstable 有Urza, Headmaster，但我想要另一张Un-的鹏洛客。如等下在我们讲到这张牌时你所会看到的，这需要和我们管理鹏洛客的特许团队有一些协商。

一些回顾

我们会重印来自所有三个Un- 系列的牌。我们不只想要一些可以引用Unstable的牌，还有一些可以引用Unglued 和 Unhinged。

一些玩家预期但我们并没有制作的牌

有一些玩家预期会出现在Unstable 的牌我们并没有制作。我想回顾那个清单看我们这次是否可以做个一两张。

一张新的宿主及一张新的增强牌

我知道我们不能放进机巧，因为没办法印双面牌（呃，不能印正常牌背以外的东西），但我可以使用Unstable 的另一个主要机制。由于宿主/增强是一个组合，就算只各加一个都能让机制更加生动。技巧在于我们得找到一个还没做过的触发及效应。

Gaby 制作了第一版的套牌，其中包括了一些致敬过去概念的新牌。在提交之后，Max McCall 和Chris Mooney 会检视这些套牌及重印的选择，且由我检查新的牌张设计。即使我有来自很多设计师的意见，在设计上投入最多的是Ari Nieh 和Chris Mooney （他们都是寻找伟大设计师3 出身的）。由于新牌只有十六张，我想一张一张来看应该会很有趣。

Abstract Iguanart

如上面所解释的，我不只想要向 Unstable 的主题致敬，也包括 Unglued 和 Unhinged。尤其是 Unhinged 最后有些挑战，因为原版Unhinged 中有些我不喜欢的主题被我要求排除在这个产品之外— gotcha 机制和分数。前者已经被证明不是一个有趣的机制且阻止了玩家间的互动，而后者则是比我们所希望的更难进行。（你剩 9 点生命，然后被一只攻击力 3½ 的生物攻击，你的血量剩多少？很多玩家没办法在第一时间回答出来。）另一个 Unhinged 中主要的主题是「在意画家」，你的牌会在意画家是谁。这看似是一个我们可以利用的机制。

大多数 Unhinged 中在意画家的牌让你会想要放进很多相同画家的牌。这在休闲的构组赛中表现不错，但限制赛中的表现则不佳，且在 Unsanctioned 半副套牌的赛制中将不会有好表现。如果换个方向呢？如果这张牌奖励你使用很多不同画家呢？这为我们带来了下个问题—要如何让你从不同画家身上得到红利？我喜欢 +1/+1 指示物这样简单的红利。随着你使用越多画家，他就会变得越大。

原版的版本中你会记录使用过的画家，但这碰到一些问题。首先，一些画家的名字并非一直都一样。举例来说，有些画家改变了他们想要出现在牌上的名字，还有一些在法律上更改了姓名。如果不是在意画家，而是名字里的第一个字呢？大多数情况下，这将会让你没有那个迫切想要使用同一个画家的牌，但却清楚地解决了画家改名的问题、减缓了生物变大的速度也同时平衡了牌张。最终，我们得以创造一个新的生物类别—画。

Acornelia, Fashionable Filcher

所有从Unstable上得到的抱怨中，最多的大概就是我们少了一个松鼠指挥官。这个系列有 Earl of Squirrel，但由于有叠加效应，我们并不想把它做成传奇，这样非指挥官的套牌可以一次放不只一张。大多数的松鼠牌都是黑色或绿色，所以看似这是指挥官应该的颜色。我们曾做过对色的指挥官，我想这是一个我们应该把它放进Unsanctioned当中的信号。

这个设计需要解决很多问题，所以让我们照着我选择解决他们的顺序来讲。首先，大多数的松鼠都是衍生生物。（在万智牌中只有六张松鼠生物牌—两张来自奥德赛而四张来自Unstable，其中一张还是增强牌。)这代表任何提供的红利都得和衍生生物相关，而这是一个很大的限制。你得要在意他们在战场上，代表要把他们找出来或是挖出来；不能在意施放它们，也不能闪烁或回手。你得要很专注于不管是提供他们一个红利，或是在意他们进入或离开战场的时候。后者激起了我的好奇心。为了确保这件事会发生，我制作了在松鼠进战场或死去都会触发的效应。

这为我们带来了第二个问题。就算计入每张是松鼠或是可以派出松鼠衍生生物的牌，我们依然没有足够的数量来构组一副指挥官套牌。（我相信名字里有提到松鼠的牌共有二十二张，其他还有一些可以让你可以命名派出的衍生物。）要如何在保持松鼠的主题下增加这个数量？由于我们是银框牌，所以可以在意一个黑框牌所不能在意和松鼠有关的特性—插画。不再让松鼠进进出出时得以触发，我们可以在意玩家施放插画中有松鼠的牌（数量要多上不少）。是的，大多和松鼠有关的牌插画当中都有松鼠，但那只是代表会有更多的触发，这我是可以接受的。

最后一个问题是解决我们要如何制作一张带有不同颜色起动费用的单色牌，而整张牌依然能感觉像是没有额外的起动式费用。基于建构这个循环的方式，这张牌需要是带有一个绿色起动式异能的黑色牌。在早期，我想到了所有触发都会产生一个由玩家控制橡实衍生物的想法。我决定要有两个起动式异能—一个是黑色一个是绿色，目标是让它们在主题上看起来感觉连接。我尝试了许多不同的东西，但最简单的其实是一开始所尝试的那一个：黑色的起动式异能让生物 -X/-X，而绿色的起动让生物 +X/+X 。我让两个异能的模板一致，并接着给它们适当的费用（让东西变小比变大要强，因为前者可以去除东西）。这张牌只有黑色的话不错，但加了绿色后绝对增加了更多利用价值。有一些顾虑是在自己本身的套牌中并不会有太多触发，不过我决定要优先解决指挥官的需求。最后我们多加了一些松鼠的数量来帮助这件事。

两个有趣的小故事。其一是在我提交这张牌上去时，它利用了橡实衍生物。绘图设计师 James Arnold 建议我制作一个橡实的标志，且当下就被我接受了。其次，这张牌是在我花了一整个下午想一个最好的松鼠名后命名的。我试着让他绕着一个和松鼠有关的字，而在我发现Cornelia 的开头是「corn」的时候，我就知道我找到答案了。这张牌在设计中的名字是 Acornelia, Goth Squirrel，但不足以让人抓到我们想要引用 Squirrel/Girl 的双关（「Squirrel」这个字会根据你来自的地方而有不同的发音），所以我们把它改掉了。

Alexander Clamilton

在 Unglued 里，我想要调侃我们喜欢把动物做成人类的倾向，所以我想了感觉最傻的动物。 我想到了蚌，于是设计了Clamfolk。且由于我们在回顾有趣的Unglued 内容，我建议我们制作一只新的Clamfolk。和之前的Clamfolk一样，关键在于要确保它有一个很棒的名字。Gaby 建议了Clamity Jane，我觉得这很有趣，但有些担心并没有够多人知道Calamity Jane 是谁（她是一名拓荒者，也是知名的狙击手）。所以我打电话给 Pit，请他帮我找到最棒双关语的蚌名。有一天Chris Mooney 建议了Alexander Clamilton，我说，「我们可以停止了，我们已经找到牌的名字了。」

我们知道这张牌要叫做Alexander Clamilton，也知道它是带有一个红色起动异能的纯蓝牌，但功能是什么？我们试着从了解玩家对 Alexander Hamilton 的认识开始。显然音乐家 Hamilton 广为人知，这让人们对他有更多了解。首先，他是一名多产的作家；其次，他隶属于政府；第三，他在一场决斗中死去。我们能怎么利用这些元素？Chris 建议这张牌利用曾经在 Unhinged 和 Unstable中出现过的 Wordy这个关键词（a 如果一个咒语的规则文字有超过四行就是Wordy）

至于红色的起动式异能，我们的想法是让Alexander Clamilton 决斗，红色也是互斗的次要颜色。Chris 一开始的设计让你开始一盘互斗的小游戏。Ari 建议我们把它跟 Wordy 的机制结合，并想出了在意牌库顶的牌有多 Wordy 来加大攻击力的想法。这让我们得以把第一个异能的效应做成占卜以让你为决斗做准备。我们把它做成 0/4，这样你就会真正需要Wordy 的牌来让他在决斗中获胜。

他一开始只是一张Clamfolk 参谋，但Chris 想出了让他也同时是反抗军的绝妙想法。

Bat-

我们知道我们想要制作一组宿主和增强牌，这也是我们最后选择Bat- 作为增强牌的原因。我们并没有一定要把它做成什么颜色，唯一一个我在前期提出来的是希望它们在不同颜色里。所以为了制作增强牌，我写下每个我们会用在增强牌上的触发。

每当你受到伤害时， . . .

在每个结束步骤开始时，如果本回合中有任一对手受到伤害 . . .

在你的维持步骤开始时， . . .

每当一个非衍生物的生物进到战场， . . .

每当你以两只或以上的生物进行攻击， . . .

每当一个由你所操控非衍生物的生物死去时， . . .

在每个维持步骤开始时，如果本回合中你曾掷过骰子， . . .

每当此生物对玩家造成战斗伤害， . . .

每当此生物阻挡时， . . .

在每个结束步骤开始时，如果本回合中有神器在你的操控下进到战场， . . .

每当一张地在你的操控下进到战场， . . .

法术力起动费用： . . .

法术力起动费用，从你的坟墓场中放逐一张生物牌： . . .

我们找出了所有直观的选择，还有一些没那么直观的。透过宿主/增强的对局测试，我们了解最棒的触发是那些玩家可以有机会让它发生的。Half-Orc, Half- 有个在意对手受到伤害的触发，如果我们稍微调整一下呢？如果让它改为在意对手失去生命呢？这样依然会在意伤害，但也同时会在意对手支付生命。为了把它跟巨魔做区别，我们把门槛做得比1高。最后选了3，我们认为这是一个可行但并不容易的数字。

接下来就是了解我们希望那是只什么生物。触发必须要是黑色，所以我尝试了解什么黑色的生物可以带来有趣的增强。我们已经在Unstable 里做过殭尸和忍者，而第一个想到的是吸血鬼，但接着了解到蝙蝠将会有相同的感觉，且不需要有那么多红利。蝙蝠让我们 +1/+1，也让我们加上飞行。过去只有蜂鸟式唯一让我们可以加上飞行的增强牌。

希望你能做出很多蝙蝠生物。

黔驴技穷

这是所有我今天的内容，希望标题的「第一部」暗示了我还没讲完。我很想知道你们对于今天专栏、Unsanctioned、或任何提到牌的反馈。你可以写email 给我，或透过我的任何社群媒体账号（推特、 Tumble 和 Instagram）与我联络。

下周回来跟我一起看第二部。

在那之前，希望你做一些未经认证 (unsanctioned) 的事。