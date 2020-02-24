在过去的两周（第一部和第二部）中，我们检视了 Unsanctioned 的设计和其中的十六张新牌。今天将是最后的第三篇。

Rings a Bell

制作 Un- 牌的其中一个技巧，是检视过去你喜欢的设计并找到调整它们的方法。Rings a Bell 是受到这张牌启发的：

Goblin S.W.A.T. Team 的使用方式是要在对手没有察觉到的情况下说出牌的名称（不然他们得要拍那张牌）。我喜欢一般 Goblin S.W.A.T. Team 的对局，但感觉那并不容易，且回报也和难度不成正比。Rings a Bell 试图要重做这张牌并让它更容易使用。

一开始本来不只限定在一个字（或是一串像是 Goblin S.W.A.T. Team 的字符串）。Rings a Bell 让你选择想要使用的字，但在经过几次的对局测试后，人们往往或选择像是「a」、「the」和「um」，这使我们了解到它需要是更实际一点的东西。我们检视了一些不同的限制；四个字母的限制最后成为最干净也最实用的一个。「一回合一次」也是从 Goblin S.W.A.T. Team 上保留下来，所以一旦你抓到（或错过）它们，这回合剩下的时间里也不需要再担心了。

下一个关于这张牌有趣的事情是玩家在抓到对手讲关键词时应该要做什么？我对拍桌子一直没有很满意，如果玩家手中有个铃呢？就像你在饭店或商店中会看到的，称为呼叫铃的东西。我想这应该满酷的。

这是一张银边牌，所以我认为如果牌建议你使用一个铃应该没什么问题，但我得在你没有铃铛时有个解决方法。我想要一些很清楚，且最好是有趣的东西，所以如果没有的话你得要模仿一个铃铛。一开始的文字是要你说「叮！」，在琢磨过规则文字后，最后决定要你模仿一个铃铛，但利用背景文字来强调铃会发出叮的声音。

Spirit of the Season

这是另一张由Chris Mooney 所制作「从想法付诸实现」的牌。我想唯一的一个改变是我们把它在原本的精灵上加上树妖（Spirit of the Season 就是这张牌提交上去的名字）。因为在设计上有些我想介绍的重点，我将向你们介绍 Chris 是如何设计这张牌的。

Chris 想要制作一张会根据季节而有不同异能的牌。过去我们曾制作过在意时间或在意白天晚上，但没有过在意季节的东西。想法是那将会是一个生物，带有一个可以获得异能的费用及数值，而异能将会随着季节而更动。我想 Chris 选择把这张牌做成绿色，是因为绿色像是最在意季节的牌。

至于选择了1绿绿 3/3 生物的原因，在于这是一组不错的数值，但仍保有加上一点东西的空间。不只是Chris想要可以有表现良好的异能，也同样尽可能地想要在主题上跟季节有所链接。连结最强的是春天的异能：绿色可以搜寻基本地，而那跟春天重生的风味有很好的搭配。敏捷搭配的是夏天，因为那是你通常会跑来跑去的季节；冬天是获得生命—一段无法那么活力十足，休养生息的时间；+1/+1 指示物的异能被用在秋天，主要目的是获得能量以储备过冬。

在这张牌被提交后，唯一修改的就只有让它成为树妖，因为我们认为那能在一张牌的画上展现不同的季节并加上规则文字。最后一点，我们选择把这张牌放进 Unsanctioned 而非未来可能有补充包的 Un- 系列的原因，是因为 Unsanctioned 跳脱既定思维的本性，增加了这能被在一年中被持续使用的机会。Un- 补充包系列大多数的限制赛对局都会在单一季节中完成，也就是当系列推出的时候，而这会使得这张牌大多数都是相同的样子。

Stet, Draconic Proofreader

这是我们对色传奇生物循环中红白的成员，他是一张有着白色起动异能的红色牌。在试着去了解如何制作这张牌后，我了解到我们从未做过一张银边的龙，所以决定要来做一张。我对设计的要求是我想要一张会做一般龙不会做事情的龙，那对龙来说什么是奇怪的工作呢？ Ari Nieh 建议了校对者。

他要制作一张校对者的想法是受到了能删除永久物名字字母的白色起动式异能的启发（一开始的版本只适用于永久物，但Ari 之后想出了加上玩家的想法，因为那看似可以带来一些有趣的互动）。Stet 将永远都会有一个受限于目标字母的直接伤害异能，但Ari 和我多方尝试了许多版本以希望能找到最好执行方式。我们喜欢最后的版本，鼓励你构筑一副有着各式各样起始字母的套牌。

Stet 的名字来自于「let it stand（保留）」这个校对用语。他用来标注在一个编辑过的东西上，告诉你忽略另一个被要求的改变。由于他是一名校对者，我向编辑寻求了一个我可以用来作为名字的词汇，而他们建议了Stet。

最后一个我想说的，也或许是所有新的Un- 牌上幽默最微妙的一个（而牌上有许多微妙的趣味—Un- 牌喜欢尽可能地塞进很多幽默之处。而 Stet 的是什么？他利用冰息把老鼠（mice）变成冰（ice）—也就是移掉了第一个字母。

Strutting | Turkey

如两周前在谈到Bat- 时所提的，我知道我想要 Unsanctioned 有一张新的宿主牌跟一张新的增强牌。Strutting | Turkey 正是前者。如同 Bat- 一般，我从列出所有曾经用在宿主牌上的每个异能开始制作我的宿主牌：

掷一个六面骰。你获得等同于掷出点数的生命 。

你可以消灭目标非地永久物。

掷一个六面骰。目标对手失去等同于掷出点数的生命 。

你可以消灭目标神器。

你可以弃一张牌。若你如此做，抽一张牌。

这只生物组合一个机巧。

目标对手弃一张牌。

你可以重置目标永久物。

掷一个六面骰。此生物对目标由对手所操控的生物造成等同于掷出点数的伤害。

派出一个无色的1/1 地侏神器生物。

把目标宿主或增强牌从你的坟墓场移回你的手上。

你可以抽一张牌。

掷一个六面骰。在此生物上放等同于掷出点数数量的 +1/+1 指示物。

掷一个六面骰。目标玩家把牌库顶的 X 张牌放进坟墓场，X 等同于掷出点数。

你可以放逐目标你所操控非马，且本回合并非因此异能而被放进战场的生物，并将它在其拥有者的操控下移回战场。

由你所操控的生物获得 +1/+1 直到回合结束。

目标由对手所操控的生物获得-1/-1 直到回合结束。

在目标生物上放置一个 +1/+1 指示物。

从你的牌库中搜寻一张基本地牌，展示并放进手里，然后洗牌。

理想的情况下来说，我希望宿主是绿色或白色，因为这两个是宿主和增强的基本色（我们已经决定了Bat- 是增强牌，这代表它将得是黑色），所以我制作了一个每个出现在绿色或白色但还没有出现在宿主上的清单。看似最诱人的是挖坟一只低费的生物。Chris检视了我所列出的清单，并注记了如果我们使用了限定总法术力费用的挖坟咒语（如我们平常所做的），那将会让玩家可以拿回任何的增强牌，因为理论上来说它们没有法术力费用，所以法术力费用为0。问题在于如果你把一张增强牌放进战场，没有结附在宿主身上的它将会马上死去。

Chris 和Gregg Luben（Unsanctioned 的编辑）一同试着找出一个可以让你拿回低费生物及移回一张增强牌并结附在宿主上的方法。最后使用的技巧是放逐那张牌—如果它是增强牌就结附，如果不是的话就把它放进战场。

我们或许花了同样多的时间在找到这张牌该是怎么样的生物。我们知道他是白色，且不会飞。以宿主生物来说，我们一直希望找到有最有趣后半部的生物，因为那将是它被增强后你会看到的部分。最后我们选择了火鸡。

Surgeon General Commander

另一个在 Unstable 中收到多次的要求，是我们并没有提供一个五色的宿主及增强指挥官。这个系列里有 Dr. Julius Jumblemorph 作为双色指挥官（绿白），但由于宿主和增强牌存在于全部五个颜色中，玩家想要一个五色的选择。所有 Unsanctioned 的牌都得要存在一副单色的半副套牌里，也就是我们得要做一个有五色特性的单色传奇生物。魔法风云会曾做过这件事，所以这并非不可能。宿主和增强主要是绿色和白色，代表或许该是这两个颜色其中之一。做成绿色的风味较佳（这让我们可以把它做成 Crossbreed Lab 的生物—是的，我们忘了放水印）且允许了更多选项来偷渡进五色的特性。

我有很多选择去推广宿主和增强，最后决定要用一个很直接的方式。在对局当中，宿主和增强一个最大的问题就是牌张劣势，所以让你在使用增强牌时获得牌张优势（也就是抽牌）看似一个很好的解决方式。下个要解决的问题是就算你使用了所有可能的宿主和增强牌，你依然没有足够的牌来组成一副指挥官套牌。（总共只有34张牌—20张宿主跟14张增强。）有没有什么方法可以让 Surgeon Commander 帮助你拓展套牌的？什么是最能紧密增强对局的方式？灵气。好吧。如果你让这张牌同样奖励你使用灵气呢？那将会拓广你可以在这副套牌中使用的牌张类型。

接下来所发生的想法有些天马行空。在试着思考宿主或是增强类的东西时，我们了解到一个即将出现在依克黎：巨兽时空中的全新机制—称为mutate的机制正好符合这个空缺。Unsanctioned 会在 依克黎前上市，但如果我们让他在意mutate呢？如此一来，当 依克黎 上市之际，那将会有新的一系列牌你可以用在套牌中。调侃一个未来的机制，那也是我们从未做过的。所以我去了解了我得要获得哪些人的许可，向他们提出要求并获得了同意。我承认我有点怀疑这是否会发生，但成真时非常地兴奋。所以 mutate 到底是做什么的？稍安勿躁。依克黎 的预览马上就要开始了。

接下来，我得要解决五色特性的问题。基本上来说，我需要让所有五个法术力符号出现在牌上的某处。由于他是绿色牌，法术力费用将会处理绿色的部分。最简单的解决方法，也是过去我们最常用的，是给他一个白蓝黑红绿的起动式异能。问题在于 Unsanctioned 有五组你得要让选两组的半副套牌。赛制里将没有任何你可以使用五色起动式异能的空间。我不介意制作在产品外会有更好表现的牌，但我并不想要制作有一部分完全没办法使用的牌。

下个解决方法是制作一些能创造法术力符号而非用于起动式费用的牌。这总归是一张绿色的牌，一个可以横置产生任意法术力的颜色。如果我让它横置可以产生任意颜色的法术力呢？问题在于，一般当我们在横置产生任意颜色时的模板会是「加一点任意颜色法术力到你的法术力池」，这样并不会给这张牌五色的特性。最终，我给了它横置能产绿色以外所有颜色的异能（因为法术力费用已经让张牌是绿色）。

但这个解决方法让我并不满意。不让它横置产生绿色削弱了他的强度，所以我把它改成横置产生任意颜色，但是用法术力符号的方式表达。是的，这并非我们一般会做的事，但我仍决定这么做。这总归是一张银边牌，我们可以开玩笑他没有使用正确的套版来给他五色的特性。我最后还用背景叙述来强调 Surgeon Commander 喜欢「有创意的套版。」

名字的由来是因为我了解到这是一张专注于指挥官的牌，且既然我们已经准备要安插一个指挥官版的笑话，我们可以选择一个利用这个笑话的名字。指挥官被一开始创造出来的玩家称为Elder Dragon Highlander，而在当时指挥官被称为General。如果这张牌有General的名字，但被划掉改为指挥官呢？ 我检视了一些带有General的表达方式。我喜欢Surgeon General 因为那广为人知（至少在美国是如此，他是美国政府公共卫生部门的发言人），而我们可以把这张牌实际做成一名外科医生。值得一提的是，当你提到这张牌时，你可以称他为 Surgeon Commander。General 的部分不需要因为那已经被划掉了。

这张牌花了很多工夫，但我很满意他最后的样子。

Syr Cadian, Knight Owl

在前期，Max、Gaby 和我有一个关于新牌想法的会议，而我提出了有一张称为Knight Owl 的白色牌应该会很有趣。我曾在Unhinged 中制作了一张称为 Ladies' Knight 的牌，认为是时候再做另一张有骑士双关语的了。Gaby 接受了这个想法并试图把它做出来—那是一个猫头鹰，任务就是骑士。有什么是一只猫头鹰和骑士都会做的？Gaby 原始的版本利用了我们一般会用在骑士上的机制，且由于猫头鹰是夜行性动物，也包括了一个在意是否是夜晚的机制。（Unstable 有一张叫 Old-Fashioned Vampire 的牌会在天色是暗的时候有所加成。）

当我接触到这张牌时，我认为如果把它做成对色传奇生物循环里的黑白牌，并把黑色的起动式异能做成在意夜晚—因为黑色正是昏暗的颜色—将会很酷。我接着发现如果有一个平行的白色起动式费用能在白天时加上异能将会很有趣。在检视了所有可能之后，我选择让Syr Cadian 在夜晚会飞行—因为猫头鹰是夜行性动物，且在白天获得警戒以便更轻易地环顾四周。

我们还需要再给他一个异能，一个能帮助你绕着他构筑的异能。由于他是一名骑士也是白黑（两个有最多骑士的颜色），骑士部族看似是一个不错的主题。我接个开始检视带有「骑士」的表达方式，来找到一个有趣的机制名字。偶然「night life」这个字浮现在我脑海之中，让我发现我可以把他和系命连结（Knight lifelink）来让你的所有骑士都获得系命。

这个设计最后一个完成的元素是名字。由于是一只传奇生物，他不能只是Knight Owl—他需要一个名字。艾卓王权 在所有的骑士上都用了Syr，所以那看似一个不错的起始点。又一次我开始找起了双关语，而当我发现 Syr Cadian 时，我就知道我找到答案了（Circadian 指的是「以24小时为一周的生物周期」。）

Underdome

在第一部里，我提到了Unsanctioned 原本的计划是有十五个新的设计，每组单色半副套牌里各有三张。这个产品最后有十六张新设计，其中一张出现在全部五组的半副套牌里。这是怎么发生的？由于对色传奇生物循环的出现，我们所知道的是一些对色指挥官出现的原因是因为银边牌里面没有，但 Unsanctioned 并未设计得让这件事情稍微简单一些。半副套牌的架构代表产品真正需要的是单色牌。我的解决方法是设计在只有一个颜色时会有用，但能有第二个颜色时有所加成的对色的传奇生物。但这在只有四分之一时间下可以使用的起动式异能时依然很奇怪（因为有四组其他半副套牌可以搭配）。

Gavin 有天问我要如何解决这个问题。我说我会在每组半副套牌里加进一张可以产所有五个颜色的地牌，但唯一有的是 City of Ass，那包含了分数，是我们选择不要加进Unsanctioned 里面的东西。如果我能设计我所需要的东西呢？我要怎么做？Gavin说他找到了可以支付第十六幅插画的预算，去设计一张新的银边地牌吧！

我的量尺十分简单。那得要是一张银边牌，且能要横置产生任意颜色的法术力。就是这样，没别的。令人意外的是，那比你所想象的更难。银边牌代表的是它得是在黑边牌中不能做的事，而那放在地牌上更是微妙。Chris想出了Underdome 的设计。我们制作了一些能产任意颜色，但只能用在特定牌张上的地牌。Chris 的想法是—如果这个特定牌张指的是银边牌呢？这个设计简单且引人注目。我和对局设计确认以确保它不需要进战场横置，而答案是肯定的。

在创意上来说，我们决定让他代表你在盒子上所看到的拳击场绳圈，不过是在所有人都离开以后。

这让 Un- 得以了解Un-

在短短的三周之内，我们介绍了Unsanctioned 的设计（至少介绍了新牌的设计）。如果你喜欢 Un- 牌，我想你收到了一份大礼。在谈到的这十六张新牌之外（你会各得到一张，除了五张Underdome 之外），这个系列包含了 70 张来自 Unglued、Unhinged 和Unstable 的重印牌—大多过去从未被重印过、十张全图地（两个循环—一套闪的跟一套不闪的），还有60张标准外框的新图几本地牌（每个基本地类别十二张）。如果你从未体验过 Un- 牌，这或许是一个以能重复体验Un- 产品最好的机会。

一如往常，我很想知道你们对于今天专栏、Unsanctioned、任何谈论到的牌，或是整体 Un- 牌张的反馈。你可以写 email 给我，或是透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumble 和Instagram）与我联络。

下周回来看看我得以终于得以继续进行的变异性第二部。

在那之前，希望你Un-, Un-, Un- 到你父亲把鸟带走为止。