我会在这週和下週述说许多Unfinity的个别卡牌设计故事。这些专栏比较酷的地方就是Unfinity是我很久没从设计第一天带到最后一天的系列，所以我知道所有的故事。我这第一篇文章会谈到这系列中的许多传奇卡牌，而它们也都会有个世纪中期现代主义风格的补充包添趣版本。

Ambassador Blorpityblorpboop

我们今天的第一个故事和卡牌的设计无关而是和它的命名有关。这次撰写Unfinity名称和风味叙述的是个顶尖的喜剧团队（团队包括LoadingReadyRun的Kathleen De Vere、Cameron Lauder、Graham Stark、Seanbaby、Austin Bridges、我，与负责团队的Ari Zirulnik）。

这过程是这样的：我们每週都会拿到几张牌，然后他们会和我们说这些牌是需要名称、风味叙述，或是两者皆要（不需要名称的原因是可能在设计时就取好了，然后我们也对该名称很满意）。每个成员都要为每个栏位提出至少三个建议，不过如果有更多的话也是没问题的。

我在设计开始时想到的一个点子就是一张牌如果有个超长又古怪名称的话应该非常滑稽有趣。我不确定会是哪张牌，但仍然保持关注。我不知道为什麽Ambassador感觉是正确的地方。他是个我们特地为这系列创造的外星种族：Blorbian。（Captain Rex Nebula不小心倒船撞到了Blorbian的母星，所以Myra就给了他们园区的终身票。）他感觉就是正确的牌。另外他的名字也在规则叙述中提到了两次，所以就更好笑了。我第一次的尝试就是Ambassador Blorpityblorpboop。我真的不知道这名字是哪来的，但它就完整地跳出来，而我也瞬间就爱上这名字了。

我感到非常兴奋，并且和我的设计团队分享了这名字。他们有点怀疑。他们问我们是否该缩短它，我说不行。他们问它是否应该有更少重複的声音。有太多b和l和p，以及更多o。我说就是这些才让这名字这麽好笑。我知道它的命运取决于Ari。我是撰写团队的一员，也有提出建议的资格，但带队的是Ari。如果Ari不喜欢它的话，那不管我多喜欢它都不会是最终的名字。这就导致了下列的对话：

我：好吧Ari，我需要知道我们对于幽默感的同步率有多高。我要给你一个卡牌名称，然后你要告诉我这是否好笑。

Ari：没问题，来吧。

我：Ambassador Blorpityblorpboop。

Ari：这非常好笑。我们不能动它。

我：我想这是一个美好友谊的开端。

Comet, Stellar Pup

Unsanctioned是个盒装的Un-主题产品，裡面有十五张新的卡牌设计。其中之一预定是个鹏洛客，所以我就带着整张Un-鹏洛客点子的清单去询问当时负责鹏洛客的团队。

这裡面其中之一就是隻狗。不是个像狗的人或是会讲话的聪明狗，只是隻普通的狗狗。这就只是隻会在依尼翠挖出骨头，然后跑去贊迪卡把它埋起来的狗。狗狗鹏洛客是个我多年来在部落格和社交媒体上常常收到的要求，而我也很想做一隻。

Un-系列感觉就是个完美的地方。有趣的是，当我提出狗点子的时候，他们给我的回复是：「嗯，也许我们可以在黑框做这个。」所以我使用了一群哔宝（这也是我们如何获得B.O.B.的原因）。快转到几年之后，我们在处理Unfinity。负责鹏洛客的团队（至少负责万智牌系列的）已经换人了，所以我再度提出狗狗鹏洛客的想法，而这次得到的回复则是「好啊，没有问题。」

我们要解决的第一个问题就是，你要如何捕捉狗狗鹏洛客的风味呢？在思考许久之后，我们得到的答案是，如果它不听你的话呢？如果这隻狗能做很多酷把戏，但它却只会做它想要的，而不是你想要的呢？由于这是个Un-系列，创造随机性的最好方法看起来就是用骰子了。（这是在龙与地下城：被遗忘国度战记加入掷骰子之前的事。）

我们想要每个动作都是狗会做的事，然后对你来说也大多是正向的。我们先列出了一堆许多狗会做的事（追松鼠、挖出骨头等等）。我们然后将这些变成我们认为有用的异能。

除此之外，我们发现我们有改变忠诚值的方法。Comet总会有时候不爽然后离开的时候，所以我们就设定一些异能会获得忠诚、其他则是会减少。Comet的设计名字是莱卡，即第一隻上太空的狗。我们觉得狗狗鹏洛客应该是白红，所以我们确保它的机制有符合颜色派。我们第一个设计是这样：

莱卡

{一}{红}{白}

传奇鹏洛客～莱卡

在你的主阶段开始时，丢一个六面骰并照着结果做：

1或2～追松鼠～获得骰子结果的忠诚值，然后派出两个1/1绿色的松鼠衍生生物。它们获得敏捷直到回合结束。

3～挖出东西～失去1点忠诚值，然后将坟场裡的一个神器拿回手上。

4或5～攻击～失去2点忠诚值，然后牌名对任何目标造成等同于其忠诚值的伤害。

6～做把戏～获得1点忠诚值，然后用两颗骰子再丢一次。

第一是追松鼠。这会给你一些松鼠。由于这是1或2，我们使用了系列中其他地方用到的机制，即掷骰子结果会影响你效应的大小，而在这裡则是你会获得多少忠诚值。为了风味的关係，以及为了符合系列中的衍生物，我们将松鼠做成绿色的，但派出1/1衍生物主要还是白色的领域。

第二是挖出东西。神器感觉是最接近挖出骨头的东西。这就是纯白的效应了。

第三是攻击。前两个异能都是白色的，所以我们想要一个红色的异能。直击伤害感觉不错。为了加入一点随机性，我们决定将伤害和忠诚值绑在一起。基于某些原因，我们在第一版中让你先失去忠诚值。

第四则是我们想要加入额外刺激感的要素。Comet有机会做一件事以上。

我们觉得第一个异能应该能获得忠诚值，然后第三个异能应该失去忠诚值，所以我们让第二个异能失去忠诚值，然后第四个异能获得忠诚值来平衡。在这第一个版本中，你失去的忠诚值会比获得的要来得多，这样才能确保Comet不会永远待在战场上。

这基本的架构可以运作，但我们需要做出一些改变。第一，我们需要做至少一个0：异能的忠诚值异能（这也让Comet成为第一个只有一个忠诚值异能的鹏洛客）。遗憾的是，我们没有足够的风味叙述空间。

我们然后用忠诚值符号来表示忠诚值的加减。「追松鼠」异能改为一个获得二点忠诚值的异能来节省空间。「挖出东西」异能从神器改为低费咒语来最大化它在大多数套牌中的可用度。「攻击」异能则是将失去忠诚值改到造成伤害之后来强化它。「做把戏」异能基本上没变。

这故事最后一部分就是我们审视并思考它应该是要个橡实符号或是个永恆合法的牌。自我们创造它之后，掷骰子已被加入永恆万智牌，所以我们决定它可以永恆合法。我们的狗狗鹏洛客可以在Un-以外的套牌中出现。Comet真是好狗狗。

Devil K. Nevil

Devil K. Nevil这点子是在世界建构很早期就出现的。我们这系列想要一个不怕死的傢伙（因为这是个我们想要使用的比喻），而由于这是万智牌，让魔鬼来担当这个角色真是太适合不过了。我们想要 Devil K. Nevil这比喻来使用的设计就是它要跳过东西。这在机制上有办法做到吗？

我们问的第一个问题是：Devil K. Nevil要跳过什麽东西呢？我们想要这些是战场上的东西，这表示它必须要是地或生物。跳过地在风味上比跳过生物要无趣的多，所以我们决定他要跳过生物。那，跳过生物又是什麽意思呢？由于这是个Un-系列，我们第一个想法是让他真的跳过生物。但这要怎麽进行呢？

我们将一堆生物排排站然后尝试了一堆方法让他跳过去。我们扔他、抛他、丢他，尝试了各种方法。感觉最棒的方法就是他在生物堆前升空然后在他们之后的地方落下。这动作很好捕捉了我们想要的风味。

我们最后使用的方法就是一个我小时候在露营玩的游戏。首先你要拿一张折过的纸，将它的一半放在桌边，然后往上弹让它飞到空中。万智牌卡牌的重量刚刚好，所以让我们可以将Devil K. Nevil面对他即将要跳过的一排生物。我们喜欢这个Devil K. Nevil（在和他的操控者谘询之后）可以决定要跳过多少生物的点子（当然限制就是战场上的生物数量），所以这张牌也有点「冒风险」的要素。我们然后就可以依Devil K. Nevil跳过的生物数量来奖励他。+1/+1指示物和敏捷最后就是完美的答案。

我们轻易地想出了这些，而且对他的运作方式也感到很满意。不过有个小问题。你要如何在规则叙述中解释这些呢？我们的尝试是这样：

敏捷

当牌名进战场时，将战场上任意数量的生物水平并排，并且离桌边至少一张牌的距离。将牌名水平放在桌边，然后将牌名弹到空中。如果他落在最远的生物之后，每跳过一个生物他就获得一个+1/+1指示物。

我们将这个叙述拿给这系列的编辑Matt Tabak看，而他的回复则是「这叙述得要更长一点」。事实上，他不确定这是否能全部都塞在牌上。有太多东西要解释了，而万智牌的规则叙述也因为其精准性常常得加上更多字。除此之外，我们也想给这张牌风味叙述，因为他是我们的主要角色之一。

设计团队有点灰心。当我们展示他给其他人看的时候，他们很快就知道他要怎麽运作。它是个非常顶底的设计，所以当你看到它的展现方式时你就会知道要怎麽做。但是要用规则来表现就不是这麽一回事了。

我们就是这时候灵光一闪想到一件事。这是张橡实牌（因为在乎身体灵巧），所以我们可以使用普通永恆卡牌不能用的选项。举例来说，我们一直在寻找方法来将系列与科技结合（像是Mobile Clone和Photo Op等卡牌）。如果这张牌能展示它的使用方法给你看呢？Unstable有需要你上网查看能做什麽的Urza, Academy Headmaster。如果Devil K. Nevil能使用影片而不是一块规则叙述呢？我们第一版的提醒叙述是「（这有点複杂。请到<网址>看看。）"

以下是该连结和影片（由我们在LoadingReadyRun的朋友製作）：

D00-DL, Caricaturist

在地窖（即大多 万智牌R&D成员坐的地方）到处都有许多空白的卡牌。在测试时，我们常常会需要还没印出来的衍生物。有时候测试者会直接拿笔画出来，而这基本上就是这张牌的启发。如果我们有张会派出衍生物的牌，而这衍生物要牌手来画呢？Un-卡牌的好设计（尤其是橡实牌）就是要想出一个有趣的活动，然后思考要如何让它变成有趣好玩的对局。好，那如果牌手画出来的东西会影响能力呢？这感觉很有趣。

这表示我们得想出你可以画出来的实际物件来代表常青的生物关键字。（我们选择将它设计成无色的神器来让我们使用想要的关键字。）翅膀和飞行是最简单的。还有其他身体部位能代表什麽异能吗？我们可以用角来代表践踏、尖牙来代表死触，然后爪子代表威慑。

我们然后思考有哪些生物可以拥有的道具来代表其他异能。这边最简单的就是剑和先攻。我们又使用盾牌来代表警戒、弓来代表延势、盔甲来代表辟邪，然后鞋子来代表敏捷。这衍生物从一开始就是个4/4。我们也因为风味的缘故将这生物设定成漫画家，因为这也是我们嘉年华会的比喻之一。为了强度起见，我们将它设定为1/1，然后因为它是个神器所以做成机器人。它是系列裡三个不是小丑的机器人之一，同时也是唯一的传奇机器人。另外，我们从一开就决定给牌手十五秒的时间来画衍生物。这时间足够能画一些东西、但却不够画所有的东西。（这也是我们想要许多异能的原因，这样牌手才得做出选择。）

我们在测试时发现这张牌超好玩，但还是碰到了一些问题。第一，我们挑的东西不见得都很好快速画出来。我们想要这张牌让牌手能尽力画出来，然后解释画出来的东西，但盔甲并没有个代表性的东西能画。你没有办法展示你画出来的指示物给另一个牌手看，然后让他们猜到你画的是盔甲（当然除非你是个天才画家）。除此之外，辟邪也是个不有趣的异能，所以我们就把它整个砍掉了。

我们后来发现忘了繫命，而它感觉也是个牌手想要的异能。所以我们又陷入思考繫命会是什麽。我们什麽都想不到，直到把它和吸血鬼连在一起。如果尖牙代表的是繫命呢？但尖牙本来是给死触用的。死触可以用爪子，但这样威慑又得换别的了。我们决定给威慑想出新东西会比死触简单，所以爪子就变成死触了。那威慑会是什麽呢？

同时，我们也发现没有人会给这生物画脸，因为他们正忙着画和机制有关的东西。我们有办法让眼睛有影响力吗？眼睛可以是威慑吗？眼睛为什麽能威慑呢？那如果是很凶的眼睛呢？我们大笑并觉得就这麽做吧。我们只测试了一场就发现凶凶眼是个非常棒的效果。

规则叙述最后的改变就是当我们询问自己是否每个异能都有用到。我们发现九个裡面只用到八个，而完全没人用的就是延势。大多数时候你都会给生物飞行，所以延势基本上没用。我们最后把延势也砍掉了，而这也没什麽不好，因为在卡牌上列出来的时候第九个异能应该也塞不进去。

这卡牌最后的微调就是把它改成传奇。我们有三十个传奇生物的栏位，然后在完成轮抓和故事需求之后还有一些空位。我们想要一个无色的橡实指挥官，然后这张牌也非常好玩，所以我们决定将它做成传奇生物。

我对于D00-DL最后的结果感到很满意。我希望你们也有机会可以画出自己的衍生生物。

Grand Marshal Macie

我在多年前设计了一个让暂时性效应不会结束的白色的结界。举例来说，如果你变巨术了一个生物，那它直到对局结束前都会获得+3/+3，而不是只到回合结束而已。我将它放到系列裡，然后就被规则经理移除了。和之前的策略一样，我等到规则经理换人之后又将它放进别的系列裡。它又再度被规则经理移除了。在这发生了三次之后，我决定将它放进Unhinged。Un-系列正是那些牌手可以理解，但是规则无法处理的完美场所。

Staying Power在推出之后，牌手（至少那些会跟我聊天的）不是爱死它就是和我抱怨它不应该出现在Un-系列裡。当我在寻找Unfinity设计时，我觉得一个拥有Staying Power这个起动异能，而不是全场效应的生物应该挺有趣的。这是设计的第一个版本：

修订法师（第一版）

{白}{蓝}

生物～人类／法术师／员工

2/2

{一}：目标「直到回合结束」或是「这回合」效应直到此生物离开战场为止前都不会结束。

你们会发现这生物一开始是个白蓝生物。我想要这个异能在多色的生物上，而白蓝感觉就是最适合的地方。另外基于某个原因，这张牌一开始并不是个传奇生物，但那大概是因为我还没认真思考这是否该成为一个可能的指挥官。

修订法师（第二版）

{白}{蓝}

生物～人类／法术师／员工

2/2

{白}：目标「直到回合结束」或是「这回合」效应直到此生物离开战场为止前都不会结束。

{蓝}，{横置}：给任何永久物或咒语的数字永久加一或减一。

我后来发现我想将有另一张旧Un-卡牌上的效应变成生物的起动异能—Unstable的More or Less。（它让你能微调加减数字。）

我觉得这两个异能相关，因为你是在重写咒语和效应的功能，所以将这两个异能都放到这张牌上。由于Staying Power异能感觉比较白色，所以我将它设定为白色的起动异能；因为More or Less异能感觉比较蓝所以设定成蓝色的起动异能。我想白色异能不用横置单纯是因为我直接拿第一版来用。这两个异能都很强大，所以第三版就出现了。

修订法师（第三版）

{白}{蓝}

生物～人类／法术师／员工

2/2

你可以选择在重置阶段不重置牌明。

{白}，{横置}：目标「直到回合结束」或是「这回合」效应直到此生物重置之前都不会结束。

{二}{蓝}，{横置}：给任何永久物或咒语的数字永久加一或减一。这效应直到此生物重置之前都不会结束。

现在白色的Staying Power异能要横置，然后蓝色的More or Less需要更多法术力。这样没事了对吧？一点也不。这两个异能根本都超强。设计团队也在这时候决定这两个异能都应该有自己的牌。然后我们也是这时候开始思考哪个效应应该在哪个颜色。

我们有三个稀有和/或秘稀的传奇生物栏位—白蓝、蓝黑，以及白黑—要满足三种不同的效应。其中之一会是Staying Power、另外一个则是More or Less，最后一个则是让衍生物能在其他区域存在的效应。Staying Power异能必须要是白色的，然后More or Less异能则是要蓝色。衍生物存活异能原本是白黑，但我们发现纯白或纯黑都可以，所以它能轻松满足这三个栏位的要求。

让Macie变成白黑两色的是下一个微调。我们需要给这个异能一些费用，而最简单的额外费用就是失去生命，所以这就是黑色的领域了。

游行领队梅希（第四版）

{一}{白}{黑}

传奇生物～人类／表演者

2/2

{一}，支付1点生命：选择一个「直到回合结束」或是「这回合」效应。该效应直到下个回合结束之前都会生效。

我们大约是在这时候获得了一些对局设计的意见，而这异能还是过于强大，所以我们尝试了横置生物并保持横置来维持效应的期限。这样还是太强，所以我们将失去生命从一回合一点改为越变越多。你维持效应越久就越痛。这个更动被证实是足够的。

More or Less的效应会变成蓝黑的Truss, Chief Engineer，然后衍生物存活的效应会变成白蓝的Claire D'Loon, Joy Sculptor。

啪！

我今天时间就这麽多了。我希望你们喜欢这些故事。如同以往，如果你们对于这篇文章、我谈到的卡牌，或是Unfinity本身有任何想法，你们可以寄 email 给我或是透过我的社交媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram，或是TikTok）来让我知道。

请在下週回来看我述说更多的Unfinity个别卡牌设计故事。

直到下次，希望你们在游玩Unfinity时也能创造出许多精彩的故事。