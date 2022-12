我在上週开始述说Unfinity的个别卡牌设计故事。今天我还有更多故事。

Astroquarium

我们在设计贴纸时的目标之一就是要找出不同的贴纸使用方法。没错,你可以更改卡牌的本质,但我们可以让个别的卡牌在其他方面在乎贴纸吗?于是Chris(Mooney,我的副手)带领的团队先设计了一些插画上的要素会和你互动的卡牌。Astroquarium是张在乎贴纸大小的牌。它想要牌手使用最大的贴纸。(Juggletron刚好相反,鼓励牌手使用最小张的贴纸。)这张牌一开始的风味就是一个水缸的玻璃有裂痕,然后你得使用贴纸来阻止水漏出来。如果你成功完成的话就能获得奖励。为了测试这些牌,Chris画了一些素描然后将它们放进资料库裡,这样它们才会出现在测试卡牌上。

在第一个版本中,你可以横置来掠夺(抓一然后弃一),然后如果你把裂痕都盖起来的话就可以直接抓一张而不用弃牌。第二个版本会给-2/-0然后盖起来时变成-4/-0。第三个则会根据裂痕是否被盖起来将生物变成4/4鲨鱼或是8/8章鱼的版本。

製做这张牌最具挑战性的地方就是插画。在大多的系列裡,插画会强化卡牌,但却不会在机制上改变它。但是在Astroquarium上,裂痕的大小真的会影响这张牌的强度。这表示我得和Annie(Sardelis,负责卡牌概念)以及Dawn(Murin,插画经理)进行多次的对话来决定这个裂痕到底要多大才好。另外一点就是这时候贴纸还没定案,所以我们无法明确知道它们会多大。我们最后猜测贴纸大小然后讨论我们觉得要多少张才能盖住裂痕。最后,我们决定最少两张、通常三张,然后有时候贴纸大小运气不好时需要四张以上。这就导致了最后从牌框顶端裂到底端的Y型裂痕。

在系列开始印刷之后,印刷厂寄了几盒补充包给我们打开和测试。我在第二包就开到Astroquarium然后就立刻开始测试贴贴纸在它上面。我很高兴它和Juggletron(两张在乎贴纸大小的牌)最后的运作方式和我们想像的一样。附带一提,下列这个就是卡牌的插画叙述:

背景:「雨伞」(这系列的代号)

颜色:蓝色神器

地点:人鱼码头29页、在防水舱裡面。只是这个舱的玻璃上面有裂痕!

动作:展示一个巨大水族箱的玻璃牆,后面则是有一隻鲨鱼和巨大的章鱼。这些生物戴着霓虹装饰,或者是有自带的霓虹花样(请到71页参考类似风格的霓虹人鱼)。玻璃上有个从框顶到底的Y型裂痕(请看附件)。我们可以看到水从裂痕中滴出/喷出/漏出来。

专注:玻璃上的裂痕。

氛围:要爆啦!

註:请划一个Y型裂痕就好(不要额外的裂痕)。

Done for the Day

这结界的进化展示了很多贴纸和景点的进化。

从那裡来的(第一版)

{三}{绿}

结界

在你维持开始时,派出一个票券衍生物。(它是个神器,你可以横置并牺牲它来加一点{无}。你只能在景点和贴纸上使用这个法术力。)

{二}{绿},牺牲一个票券:打开你景点套牌的牌库顶牌。你只能在法术时机这麽做。

票券在设计的这个时期还不是指示物而是衍生物。我记得我们这时还在为贴纸和景点设定法术力门槛,当时的想法是会有不少票券,让你能贴贴纸并参观景点,同时施放其他的普通咒语。要注意的是当时参观 景点只有法术力这个门槛,因为这张牌上有个能打开景点的起动异能。

从那裡来的(第二版)

{三}{绿}

结界

在你的维持开始时,你获得一个票券。

牺牲~牌名~:奖励0。你只能在法术时机起动这个异能。(你不会获得票券指示物但可以从奖品牆上买张贴纸。)

在这个版本裡,我们不再为景点使用票券,只将它们限制在贴纸上。与其说你能给某张牌贴上贴纸,我们正在尝试一个关键字:奖励。

奖励N表示你会获得N张贴纸然后可以贴在一张牌上。我们最后没使用奖励,因为它比想像中要来得複杂,另外就是我们想要一些只能贴特定贴纸的卡牌。

从那裡来的(第三版)

{二}{绿}

结界

当一个生物在你的操控下进战场时,获得一个票券。

牺牲~牌名~:奖励0。你只能在法术时机起动这个异能。(你不会获得票券指示物但可以从奖品牆上买张贴纸。)

这个设计让获得生物等同于获得票券。测试有段时间会将所有的贴纸贴在同一个生物上,所以我们製作了一些牌让贴纸套牌想要更多生物并且鼓励牌手不要都贴在同一个生物上。

从那裡来的(第四版)

{二}{绿}

结界

当一个生物在你的操控下进战场时,获得{K}。

牺牲~牌名~:将一张贴纸贴在你拥有的永久物上。({K}可以用来支付任何票券费用。)

在这时我们已经开始使用票券符号了。这张牌最后推出的版本会奖励你操控员工、表演者和机器人。这系列引进了一些新的生物类别来代表在园区裡工作的生物,而我也想要至少一张牌来在机制上在乎它们(至少员工和表演者要,机器人有完整的原型。)我们想到的点子是这张结界会代表所有的工作者。我喜欢这个员工可以选择领薪水(珍宝)或是园区门票的隐晦风味。

Embiggen

这系列需要一个普通的绿色灌大咒语。通常这类型的咒语会给生物+2/+2到+4/+4之间的强化。由于这是个Un-系列,我想要找出一个在这个范围中的变数。在寻找一番之后,我终于找到了:类别行上的字数。大多数的生物都会有生物这个卡牌类别,然后一到三种生物副类别。这运作得很完美。我在设计前期把它做出来,然后它很长一段时间都没更动。

快转到永恆或橡实的对话。虽然我们从来没算过卡牌上的超类别、类别,和副类别,但规则在处理这些东西时都没什麽问题。不过,问题在对局设计时发生了。大多数卡牌的类别行只有一些字而已,除了一个之外:化形机制(来自洛温)有所有的生物类别。我们使用过这机制几次,然后出现在50张以上的卡牌上。Embiggen加上化形能造成足够秒杀任何赛制裡任何牌手的伤害。这个组合表示它必须要是个橡实牌。

于是我问道「如果我能微调这张牌让我们能避免这个组合呢?」这裡的挑战是,我必须要在不加上太多字的情况下这麽做。拥有一个乾淨的橡实版本还是比一个複杂难懂的永恆版本要好。设计团队认为它作为橡实牌没什麽问题,但我相信还是有个乾淨的答案。在思考良久之后,我发现只要在模板上加入一个字就能解决这个问题了。如果我们指定一个非-[任何生物类别],那它就能对除了化形妖和该生物类别之外的所有生物生效了。但这生物类别该是什麽呢?

由于这是个Un-系列,我的目标就是要让它成为最滑稽的选项。什麽生物类别可以让看到的牌手笑出来,即使他们不知道这行为什麽会出现在这呢?我第一个建议就是丛枝兽。

丛枝兽原本是出现在海市蜃楼的生物,然后在万智牌社群中获得了「只有一张」的迷因地位,所以我们才在依克黎:巨兽时空中做了第二隻丛枝兽。我们讨论过非常多的选项,但每次都会回到丛枝兽,直到我们最后放弃寻找。就是你了丛枝兽!也有一张贴纸需要使用同样的把戏,所以我们也在上面使用了丛枝兽。如果这问题发生够早,让我们能给它设定插画的话,我敢说这系列一定会有一隻丛枝兽。而这就是为什麽Embiggen说「非丛枝兽」。

Get Your Head in the Game

这张牌几乎没动过,不过有经历一个我想要谈论的改变。最早的版本是这样:

抬头(第一版)

{一}{白}

结界

闪现

当~牌名~进战场时,放逐目标生物直到它离开战场。然后将~牌名~贴在你的额头上。当它掉下来时,牺牲它。

这原本的设计是个遗忘轮的变异版,只要这张牌待在你的额头上生物就会保持放逐。我一生都在玩纸牌游戏,而我在孩提时就知道可以用额头上的湿气将纸牌黏在自己的额头上。我以为每个人都知道这要怎麽做,直到我们第一次测试它的时候。

我正在和Chris Mooney对局,而他们就抓到这张。他们问我将卡牌黏在头上是什麽意思,所以我就示范给他们看。Chris无法理解我是怎麽做到的。他们和我说从来没有看人这麽做过,自己也从来没做过。所以对Chris来说,这张牌上面的叙述是:「做这个你从来没做过,然后也不知道怎麽做的事。」

我们最后改成它只要碰触你的头就好。这让牌手如果想要的话能将它贴在额头上,但他们也可以放在头上或者是拿在手上碰触自己的头。简单来说,你的选择更多了。

由于这比较简单,所以我们将费用从{一}{白}改成{二}{白}。同时我们也在寻找其他永久物类别的解决方法,因为我们已经增加费用了,所以我们就顺便将它改成放逐任何永久物而不只是生物而已。

Gobsmacked

我在Unfinity的目标之一就是带回外部协助,因为它在Unstable时真的很好玩,但我很想扩充它的运作方式。我们脑力激盪了很久,而一个很吸引我的点子就是在帮助你的人实际上不知道他们正在帮助你。我们要如何这麽做呢?这很明显不能是你和他们之间的互动。

这就导致我想出牌手需要看到他们的点子。这有什麽关係呢?如果某个效应只有在你看的到他们时才会生效呢?如果他们因为某些原因离开房间,那你的效应就会消失了。在思考了一下之后,我发现类似逮捕的机制非常适合拿来做这个效应。

在我的第一次测试时,我的对手在第五回打出了一个大生物,而我选择了测试中的另一个人(他们不知道被选了)。两个回合后那个人离开房间去厕所了。现在要怎麽办呢?我的对局策略是否变成要撑到他们回来呢?其他的测试很快就知道发生什麽事情了,因此每个人都在密切关注那个人的归来。我在输掉对局前终于从窗裡看到那个人走回来。

这种时刻就是那种,正确的机制能创造出强化体验的时刻,并且成为牌手会一直津津乐道的完美展现。当这种情况发生时,我就知道我们成功了,所以我就尽我所能将这张牌放进并留在系列裡。

Nearby Planet

对于这张牌,先让我回答每个人都会问的问题:这为什麽是橡实牌?这为什麽不能是永恆牌?从技术上来说,它无法在规则裡运作,但这是可以处理的。万智牌常常会给新效应微调规则,而这张牌需要的改变也不会很大。

比较大的问题是薪传和特选。我们让这系列的某些牌在永恆赛制中合法的原因是这样它们才能在指挥官中使用。指挥官是我们最休闲的赛制,而Un-系列也是我们最休闲的系列,所以如果我们想要让某个赛制能使用任何卡牌,那它就得是指挥官了。不过,这也表示对于放进薪传和特选的东西我们也得额外小心。

我组了一个团队来决定哪些卡牌应该是橡实,然后哪些又应该是永恆。这团队包括规则经理Jess Dunks、系列编辑Matt Tabak、带领系列设计的我本人,以及对局设计团队的Carmen Handy。Carmen的工作就是要确保我们製做的永恆卡牌不会在薪传或特选造成问题。有时候这表示得更动费用,有时侯则是表示不能将它做成永恆牌。

我们创造了Nearby Planet,因为我们需要一个能产五色的普通地来帮助限制赛的调色(身为五个基本地类别的确可以这麽做)。如同我上面所说的,Rangeling在技术上无法在规则裡运作,所以它可以出现在Un-系列裡(这是在永恆的讨论发生前)。当永恆的讨论发生时,我们有两个选择:重新制定费用让它不会在薪传或永恆造成问题(这表示提高稀有度)或是把它做成橡实牌。前者会造成各种问题(插画在这时已经完成了)然后还是有潜在的危险因素,所以我们决定将它做成橡实牌。我们对于薪传和特选的原则是「感到危险时就远离它」,所以我们就这麽做了。

Omniclown Colossus

Omniclown Colossus和Pie-roclasm原本是两张不同的咒语。Unstable有张叫做Just Desserts的牌,而它也是第一个使用π来做为伤害数直的牌。

Unstable的黑红阵营原本是小丑,而Just Desserts则是该设计唯一留到推出的倖存者。如果我们知道会有马戏团系列的话,我们就会把它留下来了。

我们决定微调Just Desserts,而三个不同的设计则分别製做了同样名称,然后功能也一模一样的牌。Pie-roclasm就是这样被加到系列裡的。Omniclown Colossus是由George Fan设计的顶底牌,当时的名字则是圣战小丑。一旦George发现这系列裡所有的小丑都是机器人之后,他就想做一个圣战士小丑了。他将它命名为圣战小丑,而第一个设计版本则是这样:

圣战小丑(第一版)

{七}

传奇神器生物 — 巨人/机器人/小丑

*/7

你可以牺牲三个小丑生物而不支付~牌名~的法术力费用。

当~牌名~进战场时,丢三个六面骰然后放X个+1/+1指示物到它上面,其中X为骰子结果。

如果~牌名~的力量:br /> 15+ — ~牌名~有践踏

0-6 — ~牌名~有繫小丑

质数 — ~牌名~有飞行。(质数包括2、3、5、7、11、13,和17)

原版的圣战小丑功能很多。你可以牺牲小丑来快速叫他出来。然后有丢骰子、+1/+1指示物、繫小丑(Unstable裡繫松鼠的变异版本),以及「在乎质数」。

下个版本比较乾淨了一点。

圣战小丑(第二版)

{七}

传奇神器生物 — 巨人/机器人/小丑

8/11

你可以牺牲五个小丑生物而不支付~牌名~的法术力费用。如果你这麽做,~牌名~获得敏捷直到回合结束。

威慑

{一},{横置}:~牌名~对目标生物造成π点伤害。

牺牲一个小丑:重置~牌名~。

当圣战小丑死去时,派出五个无色的1/1 神器机器人小丑衍生生物。

这个版本还是让你能牺牲小丑来施放它,但也给你另一种将小丑做为资源来造成伤害的方式。我想它将小丑数量提高到五个是用来捕捉圣战士的感觉。它也加入了π点伤害。最后,它也给你了一个死亡触发,把你可能(或可能没有)牺牲的小丑还给你。

我们知道Pie-roclasm和圣战小丑无法共存,所以我在一场会议中和团队说我们只能挑一个。我们的决定是将它们合併为一张牌。圣战小丑被移到红色,然后Pie-roclasm则是变成历险。这是个补充系列,所以我们可以使用一些其他系列的机制。为了节省空间并让卡牌变得更强,我们将牺牲小丑变成小丑共鸣。如果你要使用非常青的机制,为什麽要只用一个呢?

白红原型在设计后期从「在乎小丑」变成「在乎机器人」(有三个不是小丑的机器人,然后只有一个不是机器人的小丑),但这张牌还是因为风味的关係保留了小丑共鸣,也因此变成唯一一张的「在乎小丑」牌。下列这个就是卡牌的插画叙述:

背景:「雨伞」

颜色:无色神器生物

地点:在Astrotorium的街上游行(请参考17–20页)。也许可以在保护罩的玻璃上看到星空,或者是围绕着Astrotorium飞奔的巨大云霄飞车(15、21、31页)。

动作:这是个巨大的小丑机器人,然后是由许多较小的小丑机器人组成的。它感觉像个变形金刚,然后高20尺。它身上的图案是由那些较小的小丑机器人构成的,我们也可以在它的身体上看到许多闪亮的红鼻子。也许我们是从街道上抬头往上看它。

专注:巨大的小丑机器人

氛围:超酷或超可怕,看你问谁

註:所有的小丑机器人身上都漆上大胆的颜色,然后也都有闪亮的红鼻子(76–79页)。

「故事时间结束」

我今天时间就这多了。我希望你们喜欢这些Unfinity的卡牌设计故事。如同以往,我很想听听你们对于今天专栏、我谈到的任何卡牌,或是Unfinity的任何想法(这次尤其强烈)。你们可以写 email 给我或是透过我的社交媒体帐号(Twitter、Tumblr、Instagram,或是TikTok)来让我知道。

请在下週回来看更多Unfinity的更多个别卡牌设计故事。

直到下次,希望你们也能亲自体验Unfinity的乐趣。