我在上週和更前一週开始述说Unfinity的个别卡牌设计故事。今天会是第三以及最后一部。

Pair o' Dice Lost

在大多万智牌的系列中，我们会设计一些已经想好名字的牌，但这些名字随时都有可能会改变。至于Un-牌呢，它们因为在本质上比较全面然后会用名字来做谐音梗所以有时候很早就会定名，这也会影响我们如何概念化这张牌。Pair o' Dice Lost就是一个好例子。我在洞察设计前期就用这个名字做了这张牌。当我们进入卡牌概念化时，我询问是否能概念化这个名字，而我们也这麽做了。我们拿回的插画是两颗被遗弃的蓬松骰子（游乐园的奖品）。要正式命名时，我和Ari（Zirulnik，负责名字和风味叙述）说「你可以找找看其他的名字，但我想应该是不太可能超越这个。」Ari笑着说「没错，我想这名字是不会动了。」

Rat in the Hat

帽中老鼠的栏位是要补上白黑「在乎帽子」轮抓原型的普通生物牌。我们设计的第一版是弃牌咒语，会根据你操控多少戴帽子的生物改变强度：

帽中老鼠（第 #1 版）

{一}{黑}

生物～老鼠

1/1

当～牌名～进战场时，目标对手展示X张手牌，X等于你操控中插画裡戴着帽子的生物数量。你选择其中一张牌。该牌手弃掉该张牌。

接下来我们尝试了吸血的版本：

帽中老鼠（第 #2 版）

{一}{黑}

生物～老鼠

1/1

当～牌名～进战场时，目标对手失去X点生命然后你获得X点生命，X等于你操控中插画裡戴着帽子的生物数量。

这两个设计的问题是如果你使用很多戴帽子生物的话它们就太过强大。这对非普通来说还好，但我们的普通牌通常都应该是R&D俗称的门槛1。门槛1这种牌只需要在机制上在乎一张牌就能运作了。有更多同类型的牌能给你更多选择，但不会大大强化卡牌的强度。

另外，我们也开始理解「在乎帽子」套牌的运作方式，且想要一个坟场再利用的要素，所以我们让帽中老鼠能从坟场裡捡一张戴帽子的生物回手上：

帽中老鼠（第 #3 版）

{一}{黑}

生物～老鼠

1/1

{一}{黑}，{横置}，牺牲～牌名～：将目标戴着帽子的生物卡牌从坟场移回你的手上。

除了将「戴着帽子」改为「带有帽子」之外（一堆插画裡的角色都只有拿着帽子而不是戴着） 之外，这张牌在设计期间基本上就没再动过—直到我们做了一个大改变之后。当我们决定大多数的贴纸都能在永恆赛制使用之后，就必须让它们在回手或进牌库时回到贴纸卡上。规则无法处理贴纸待在非公开的区域裡。这改变只影响了几张牌，但帽中老鼠就是其中之一。

虽然许多生物原本的插画裡就有帽子，但我们还是让贴上帽子做为「在乎帽子」的重要策略之一。帽中老鼠让你能将贴着帽子贴纸的生物牌从坟场拿回手上，但这样贴纸就会掉下来，而这就会和这原型的最大策略互相冲突。有办法保留帽中老鼠的基本功能，但又可以将范围限制在「在乎帽子」的策略裡吗？

结果是有的。与其让你将戴帽生物回手，它现在让你能从坟场施放该生物，这样就能保留帽子贴纸了。如果你能在这回合施放它，那就和拿回手上差不多。为了促进这点，我们拿掉了帽中老鼠的法术力起动费用让你能把法力留给施放坟场裡的戴帽生物。我们也将它从{一}{黑} 1/1改为{黑} 1/2。

A Real Handful

这张牌就是一个小改变造成大差别的绝佳例子。第一版是这样的：

弱小奴僕（第 #1 版）

{一}{黑}{黑}

生物～人类／员工／奴僕

1/1

只要有隻手在碰你的背部，～牌名～就是个3/3生物。

只要有两隻手碰你的背部，～牌名～就具有威慑。

只要有三隻手碰你的背部，～牌名～就具有繫命。

是这样的，第一张牌需要某个人碰你而不是你的牌（还指定要是你的背部）。这让不少测试者都吓坏了。（「我不要其他人碰我。」）我们花了许多时间讨论是否有其他更适合碰的地方。你的肩膀？你的头？你的鞋子？

最后我们找到的正确答案是：别强迫别人碰你。我们发现可以用另一种方法来捕捉这张牌的本质（即让另一个人来帮你，这是由Unstable的牌Handy Dandy Clone Machine所启发的）：只要碰牌就好了。我们（这裡虽然说我们，但基本上几乎都是我而已）只是花了太久的时间才想到这点。

Six-Sided Die

这张牌的设计故事和执行有关。George Fan在探索设计，当我们在脑力激盪掷骰子的设计时製作了这张牌。这张牌的本质是一个黑色的瞬间杀牌，让你掷一个六面骰然后依据掷出来的结果以不同的方式杀掉生物—这在George的第一个版本就存在了。我们面临的挑战是，每个结果能做什麽呢？让我们来看看这张牌在这方面的进化吧。

骰子结果（第 #1 版）

1：消灭它。

2：消灭它。它不能重生。

3：放逐它。

4：～牌名～对它造成4点伤害然后你获得4点生命。

5：它获得-5/-5直到回合结束。

6：它的操控者牺牲它。

你们可以看到George想出四种杀掉生物的好方法（消灭、放逐、吸血，和-N/-N）、一种调整过的方法（对手牺牲它—通常我们这麽做时是由操控者选择牺牲哪个生物），但第六个就卡住了。「消灭然后不能重生」自从2014 年（在万智牌2015裡，不过还有个来自近代新篇2的特例：坏透，不过这是为了致敬破灭）之后就没再用过了。重生则是在2016年退休了。这表示George需要一个更好的选择。

骰子结果（第 #2 版）

1：消灭它。

2：放逐它。

3：如果横置的话消灭它。

4：～牌名～对它造成4点伤害然后你获得4点生命。

5：它获得-5/-5直到回合结束。

6：它的操控者牺牲它。

我们接下来尝试了「如果横置的话消灭它」。这是个比较弱的杀牌异能，不过也是个黑色偶尔会用的效应。

骰子结果（第 #3 版）

1：消灭它。

2：放逐它。

3：放三个-1/-1指示物在它身上。

4：～牌名～对它造成4点伤害然后你获得4点生命。

5：它获得-5/-5直到回合结束。

6：它的操控者牺牲它。

我们接着尝试了-1/-1指示物。我们通常不会将+1/+1指示物和-1/-1指示物放在同一个系列裡，但这毕竟是个古怪的补充系列，而且Attempted Murder已经在使用它们了。

骰子结果（第 #4 版）

1：消灭它。

2：放逐它。

3：它的操控者牺牲它。

4：放四个-1/-1指示物在它身上。

5：～牌名～对它造成5点伤害然后你获得5点生命。

6：它获得-6/-6直到回合结束。

这个版本有一样的杀牌效应不过更动了一些对应的数值。-1/-1变成4、吸血变成5，然后-N/-N则是变成6。

骰子结果（第 #5 版）

1：它的防御变成1直到回合结束。

2：放两个-1/-1指示物在它身上。

3：～牌名～对它造成3点伤害然后你获得3点生命。

4：它获得-4/-4直到回合结束。

5：消灭它。

6：放逐它。

我们在最后改变了几个地方。第一，它移除了强迫牺牲目标生物，因为这不是我们常做的事。第二，这张牌在限制赛中有点太强，所以我们想要将它改弱一点。第三，我们想要这张牌在你掷出高点数时能取得更好的效应。有其他的牌会在乎不同的结果（之前的Un-系列通常都会把较强力的效应放在较高的点数裡），但这张牌六个结果都在乎，所以我们想要在你掷出高点数时感觉更好。之前的版本会让你不想掷出中间两个结果。

我们于是决定将-1/-1指示物放在2、吸血3，然后-N/-N在4。我们喜欢5和6的消灭和放逐，因为它们是你最想要的结果。我们然后挑了个比较弱，有时甚至杀不掉该生物的效应给1（不过你还是可以透过精算达到同样的目的就是）。这裡要注意的是除了5跟6之外其他的结果都和效应的数值相同。

Sole Performer和Trigger Happy

Sole Performer和Trigger Happy两者有Unfinity其他所有牌都没有的共同点。它们两个原本都不是设计给Unfinity，而是神秘补充包的测试牌。监管神秘补充包的Gavin Verhey知道我在製作Unfinity，所以他让我检视了所有的测试牌并抽走我认为适合下一个Un-系列的牌。我挑了一些放进档案裡，但只有这两张留到了最后。

Souvenir T-Shirt

我们在早期就写了一张清单列出你在嘉年华或是主题乐园可能会取得的东西，而其中之一就是件T恤。这感觉是个只有Unfinity可以做，然后其他系列不能做的酷武具。最大的问题是，它能做什麽呢？第一版是这样的：

T恤（第 #1 版）

{一}

神器~武具

佩带的生物获得敏捷和品牌。（它的操控者每穿一件万智牌品牌的衣物，它就获得+1/+1。）

佩带 {一}

一旦我们想到它会鼓励你穿万智牌品牌的衣物，我们就知道是它了。最大的问题是：我们要如何执行这个想法呢？第一个版本强烈建议你穿越多件万智牌品牌的物件越好，多到我们会假设牌手已经穿两三件的情况来设定它的费用，但这也表示如果你没穿或是只穿一到两件的话这张牌就毫无强度了。有些团队成员觉得这也很酷，但我强硬否决了这点。我说我不要设计一张只有一些人在发售赛能使用的牌。我想要加入穿着万智牌品牌衣物这点，但我们得平衡它，让它感觉是个优点而不是你必须要做的事。另外，我也想要牌手觉得穿万智牌的衣物很棒。

T恤（第 #2 版）

{二}

神器～武具

佩带的生物获得敏捷和品牌。（当它攻击时，至多X个你操控的攻击生物获得+1/+1，其中X为你穿着的万智牌品牌衣物数量。）

佩带 {一}

这个尝试给了一些奖励，但影响力被调得非常低，低到即使测试者有穿万智牌品牌的衣物也不会使用它。

T恤（第 #3 版）

{二}

神器～武具

佩带的生物获得敏捷和品牌。（只要你穿着万智牌品牌的衣物，佩带的生物就不能成为你不拥有的万智牌卡牌的目标。）

佩带 {一}

第三个版本给你的穿着奖励基本上就是辟邪。我们得到的回应是这奖励有点太淼小了。

T恤（第 #4 版）

{二}

神器～武具

佩带的生物获得+1/+1和品牌。（只要你穿着任何万智牌品牌的衣物，任何具有品牌的生物，以及至多一个没有品牌的生物可以组成一个小组攻击。小组必须以一群阻挡。如果你操控并具有品牌的生物阻挡或被生物阻挡，你可以分配该生物造成的伤害，而不是该生物的操控者分配。）

佩带 {一}

这接下来的版本更疯狂了。如果品牌给你结合（当然是写出来）呢？这让我们无比开心然后很长一段时间都待在档案裡（虽然这不应该）。最后是三个东西剔除它的：第一，结合非常让人困惑。第二，结合常常会阻止攻击发生，进而产生排排站你不动我不动的局面（这是结合本身的问题，也是为什麽征列只对攻击有用）。第三，它和上个版本一样，消灭了穿着一堆万智牌品牌衣物去打上市赛的美梦。

对于最后一个版本，我们决定有第二张由Elvish Impersonators启发的牌是没问题的（第一张被启发的牌会在下面谈到）。为每件品牌衣物提供额外的一次掷骰子让它变得更强，但却是有上限的强度，所以我们就可以调整它的费用，让没穿万智牌品牌衣物的牌手也会使用它。

Standard Procedure

在Unglued 2，我创造了一张叫做Shameless Plug（对于那些不知道的人，The Duelist，原本是威世智做来介绍这游戏的杂誌）：

自我推荐

{三}

神器

牺牲自我推荐：选择一张在最新一期Duelist杂誌中出现的万智牌卡牌（要有图片）。直到回合结束，你可以当这张牌在你的手上使用它。你只可以在带着最新一期The Duelist的时候起动这个异能。

这张牌的想法是它的功能会随时间改变。它的机制功能会依据一组流动的卡牌更动。Unfinity尝试了这点子的另一种做法，改用的是标准赛制而不是The Duelist。我们的第一版功能像是一个複製咒语，基本上你可以複製标准赛裡任何低费的咒语（定义为法术力值两点或以下）。第一个版本是蓝色的，因为这被定义为複製咒语。

标准咒语（第 #1 版）

{三}{蓝}

瞬间

说出一张目前标准赛制中法术力值二或以下的瞬间或法术。你可以不支付其法术力费用施放它的複製品。

虽然我们将它定义为複製咒语，但它感觉比较像个导师牌或是祈愿牌，所以我们决定将它改为黑色而不是原本的蓝色。我们同时也降低了它的法术力费用，因为花费四点法术力来施放一个二费咒语感觉就很差。

标准咒语（第 #2 版）

{二}{黑}

瞬间

说出一张目前标准赛制中法术力值二或以下的瞬间或法术。你可以不支付其法术力费用施放它的複製品。

我们喜欢这张牌的运作方式，但却有一点很不满。它打破了颜色派。只要{二}{黑}你就可以施放任何颜色的任何小效应。这让我们将它改为可以施放它而不是免费施放它，也表示它在施放低费咒语时需要的费用更低。这张牌在测试时很有趣，所以我们决定将它从黑色改为无色，让所有颜色都能使用它。这两个因素让我们将法术力费用降到{一}。最后，我们决定将法术力值调高到三或以下。

标准咒语（第 #3 版）

{一}

瞬间

说出一张目前标准赛制中法术力值三或以下的瞬间或法术。你可以施放它的複製品。

我基本上喜欢这张牌的运作方式，但我觉得它还是少了什麽东西，让它跟导师和祈愿还是有点像。我就是这时候提议你不是要找牌，而是将这张牌变成想要的牌。我们已经在在乎标准的橡实领域裡了，所以这感觉就是将这个效应变得更不同然后酷炫的方法。它也提供一些很酷的互动，因为这张牌在这整个回合都是另张牌的複製品，所以你可以在各区之间做出各种互动。（举例来说，你可以让它变成蓝色牌来给Force of Will弃掉，或是变成瞬间并从坟场移除来支付环塔门徒的费用。）

Vedalken Squirrel-Whacker

第一个使用掷骰子的系列是Un-版，而我最喜欢的掷骰子牌则是Elvish Impersonators。

它是掷骰子高差异性的最佳代表。它的大小可以是1/1到6/6之间的36种不同结果。它很好玩、具有足够的悬疑性，也很好理解。我有天突然想到，我们是否能在Unfinity裡直接重印Elvish Impersonators呢？表演者是个全新的生物类别。我们重印了电震地，但那感觉不一样。我们没有重印任何之前的Un-牌。（Unhinged的Water Gun Balloon Game是发售特卡。）另外，生物已经强化很多了，它们也和我说四费的生物可以做更多。

于是我开始设计新的Elvish Impersonators。我还能加什麽上去呢？我突然想到如果你能用骰子结果做些其他事情的话可能很有趣。如果你能和其他骰子结果交换呢？你可以让骰子结果变得更好或是让你的生物变得更强大，有时候甚至还能两者都做到。（Unfinity有些牌掷出较低的数值比较好。）原本的卡牌是个蓝绿的传奇生物，但我们最后将它改为纯蓝并移除了传奇身分，因为我们有其他效应想放在两个蓝绿传奇生物上（Ambassador Blorpityblorpboop和It Came From Planet Glurg）。

「从此之后他们幸福快乐住在一起」

我得做个收尾了。我希望你们喜欢这三週的Unfinity个别卡牌设计故事。如同以往，我很想听听你们对于今天的专栏、我谈到的卡牌，或是Unfinity本身的各种想法。这产品是我的宝贝，所我真的很想知道你们是怎麽想的。你们可以写emai 给我，或是透过我的社交媒体帐号（Twitter 、Tumblr、Instagram，或是TikTok）与我联络。