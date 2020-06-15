上周，我们开始聊到2021 核心系列的设计，但内容可不只那么多。今天我就要来聊系列剩下的部分，并预览一个很酷的稀有牌循环—我想有一部分的玩家会很开心的。

在一开始，我要先来讲的是一件几乎从我加入威世智第一天开始就在努力的事，终于要在 2021 核心系列 发生了。是什么？猎犬被正式更正为狗，且不只是在这个系列。这个改变将会回溯把万智牌里过去所有的猎犬并全部改为狗。这个决定是怎么诞生的呢？非常有趣，你应该要知道。

含糊不清的狗狗故事

这一切是从 1996 年开始的，前一年我才刚加入威世智，当时我们正在进行暴风雨的开发工作，那是我第一个负责设计的系列。我放了三只狗进去。

Watchdog 是一张神器生物，也因为这样在当时并没有生物类别。（这场战役我一直到几年后才获胜。如果你想知道更多，可以 看这里。）另外两只我给了狗的生物类别，这带来了很大的争论。在这之前，万智牌 一共只印了两只狗。

Snow Hound 来自Ice Age，而 Ghost Hounds 来自Homelands。Snow Hound 本来印的类别是狗，而 Ghost Hounds 的类别是猎犬。所有人都同意有些狗的生物类别是狗，其他生物是猎犬实在有点蠢，我们需要选择一个，问题在于要选哪一个—狗或是猎犬。

Bill Rose 是猎犬那派的队长，他的论调是猎犬感觉比较奇幻，像是龙与地下城里的地狱猎犬就是一只很热门的生物。他觉得我们尝试让游戏感觉华丽、不那么平凡是很重要的，而他认为狗给人的感觉很普通。

我则是狗这派的队长，我认为我们在之后几年还会制作很多狗。玩家们喜欢狗，而且狗有很多不同类型。猎犬是狗的一个子类别，如果有不是猎犬的狗被列为猎犬将会很奇怪。（有另外一个说法是「猎犬」是「狗」的同义词，但我认为我的说法依然有效—像是如果把贵宾狗称为猎犬就很奇怪。）既然我们把家猫和野生猫科动物都统称为猫，为什么狗不使用“狗”的类别呢？

我认为我的立论基础比较好，也认为自己要赢了，但结果并没有。万智牌 R&D 在当时只有五个人（全职员工—还有一些其他人主要是在做其他事情的同时做万智牌的工作），而最后决定支持 Bill 以及暴风雨里另外两只生物都做成猎犬。我不记得谁投给我谁投给 Bill，但记得结果是 3 比 2 ，所以结果相差不远。

我对这个决定并不满意（而我对我自己的感觉绝不会默不吭声），这在之后我们印制新猎犬时成了 R&D 里一个广为人知的笑话。我也在之后温和地在 Unhinged 里挑战这个决定—用了B-I-N-G-O 这张牌的背景叙述（译注：B-I-N-G-O的背景叙述采用了一首英文儿歌，而歌词的第一句是“There was a farmer had a dog”。）。

我并未放弃，一般读者会知道我有个策略就是保持耐心。万智牌R&D 会随着时间改变，一群人相信一件事情并不代表另一群人也会如此相信，所以我一直等待着属于我的时机到来。随着时间推移，我持续传达把猎犬改为狗的想法，但并没有得到任何需要继续追踪的回复。我并没有在这个想法上得到任何支持，直到 Erik Lauer 加入R&D 之后。我知道 Erik Lauer 喜爱狗，我特别在 奥德赛里为 Erik 制作了一组狗的循环（基于 Randy Buehler 的要求— Randy 和Erik 是老朋友了）。

我们谈了一下，而他同意这应该有着狗的生物类别，而不是猎犬。其他听到我跟 Erik 的对话的人也认为那应该改变。受到了鼓舞，我开始跟更多人讨论并找到了更多同伴。在经过稍微计算并确认支持我观点的人这次应该占多数后，我在适当的会议中提出了这个议题，手上有着数字，也有一场动人心弦的演说。我想这次改变应该要成真了。

不幸的是我们碰到了意想不到的困难。所碰到的问题并非在于在讨论狗或是猎犬比较好（如果是这个我觉得我可以赢），而是在经过了那么多年之后把猎犬改成狗是否是一个好想法。确实，会议中的大部分人都同意狗比较好，但真的值得在这么多年之后做修改吗？就这件事来说，我并没有得到多数人的支持。（值得一提的是万智牌里大部分的决定并非由多数决决定的。通常决定是单一一个人—有时候是一小群人—的责任，他（们）会听取所有人的意见并做出他们觉得对游戏来说最好的决定。）

这次的论点碰上了问题，也与我保持耐心等待R&D 改变的策略互斥。所经过的每一年都让「现在把猎犬改成狗已经太迟了」这样的论点日益茁壮。我要怎么样才能取胜？

有趣的事来了，实际上我并没有获胜。多年来一直有我们犯了错应该要选择狗而非猎犬的声音传出（很多是来自于我，但不仅仅是我），多到这已成为 R&D 里公认的事实—我们搞砸了。当 Adam Prosak 订出系列的方向并了解到他将要有一个小的狗主题时，他提出了我们是否应该把猎犬改为狗的问题—他并不知道我刚讲那一段的历史。对他来说，这是一个2021 核心系列 应该要进行的正面改变，所以他问了很多人。看似没有人在乎，所以他就改了。

是的，猎犬正式成为了狗，这是一场我奋斗了20 年以上的战役，但别人就在突然间不费吹灰之力地为我办到了。我想我就把这看作是胜利吧：）

伴随这个改变，Adam 和他的团队在这个系列里加入了一张狗领主。

还有另外三只白色的狗和三只红色的狗，艺术团队藉此制作了很多不同类型的狗，主要是偏可爱的那种。

而且，“买一盒”赠卡同时是一只猫和一只狗，这让你能够构组一副三色的猫狗套牌。（2021 核心系列里会有四只绿色的猫和一只白色的猫。)

我想同时指出犬群领袖是一个广义稀有部族牌循环的一部分。这些牌在机制上的运作方式不太一样，但都鼓励了一副很特殊的部族套牌。在这个循环里，蓝色会支援精怪，黑色支援浪客，红色支援鬼怪，而绿色支援猫。这些是该循环中目前我们已知的牌：

只是我的副类别

我博客的日常读者们会知道有一些主题时不时就会出现，当中最常出现的—已经成为了博客上的一个笑话—是要求回到神河。在2004 年时，我们在神河群英录里第一次造访神河，一个基于日本神话的顶底设计。那实际上是我们第一次设计一个顶底设计的环境（有人会说第一个顶底系列是阿拉伯之夜，万智牌的第一个扩展系列）。当你第一次做一件事情的时候，有时你很难做到最好，而群英录环境在机制上算是万智牌的低点（我们之后在顶底设计上的表现已经好了许多。）由于它的表现没有太好，这让回归这件事变得更加微妙。

但这并不代表我们不能給神河的支持者们提供一些好东西，而今天的预览牌也希望能为他们带来一些笑容。你瞧，2021 核心系列里会有一个新的祭祠循环。是哪些祭祠呢？让我们来看看。

神河群英录环境有一个传奇主题。在当时，我们会制作传奇生物、传奇神器和传奇地，但没有传奇结界（由于这是在鹏洛客出现之前，它是唯一一个没有传奇的类别），神河群英录 想要改变这点。问题不在于要如何有创意地代表它们（它们是特别且独特的结界），而更多是机制上的问题。为什么结界需要是传奇？在机制上你每次只能有一个在战场上，有没有方法能让这件事变得有关系呢？

我们尝试了不同的东西，但很快就发现表现最好的点子是让结界之间彼此有所连结。你会希望让它们全部都在战场上。由于是传奇，这代表每个颜色只能有一个，因此我们可以稍微加强一下它能做的事。最后决定让它们每个回合都会产生一个效果，战场上有越多祭祠效果就越强。

从机制上来说，为了能够运作，我们需要给结界一个副类别；从规则上来说，我们需要有个你可以计算的东西。我们选择了祭祠，这样在每一张牌触发的时候，它可以计算战场上你所操控的祭祠数量。另外从创意的角度来看，我们选择用神社的方式呈现。这个创意或许也是我们选了祭祠这个字的原因。虽然就整体来说神河群英录的表现并不好，但祭祠依然很热门。

快转到多年后2021 核心系列的系列设计。Adam Prosak 和他的团队在找寻一个稀有牌的循环。他们列了以下的条件：

它要和过去连结 他们想找一些较有经验的玩家可以辨识的东西，最好是一个过去只做过一次的循环的新版本。越受喜爱的循环越好。

它要可以自行运作 这个循环要是对不知道参考对象的新玩家来说很酷的东西，且要在标准赛里能有好表现。如果能跟范围较广赛制中的旧循环有所互动自然很好，不过没有也没关系。

如果是个结界循环更好塞洛斯：冥途求生有个很强的结界主题，如果这个循环是结界就能有所连结。整体来说这个系列也可以使用更多结界。

它不能使用任何非常青的机制 2021 核心系列是一个核心系列，这代表它只能使用常青（或曾是常青）的机制。这个循环不能用到任何著名的非常青的机制，而这实际上删掉了很多有趣的循环选项。

Adam 主持了一场会议，在会议中他们在白板上写下了所有可以想到的想法，而表现最好的就是祭祠。祭祠的优点在于他们是结界、和过去有所连结（代表跟旧的祭祠可以搭配），也能自行运作让你在标准赛中使用。他们符合所有的条件。

在我谈论到他们的设计前，让我先来展示给你看：

点击来看祭祠循环

一开始的意图是不要重复任何原始五张祭祠中的效应，但抽牌和直击伤害比起其他的选项来得好上太多，所以团队决定保留它们。你会发现这个循环有一些过去祭祠没有做的事，像是白色和红色的祭祠就有起动式异能而非触发式异能。

不过等等，不只是这样。在团队制作了祭祠循环后，他们了解到这是个可以做更多东西的机会。他们发现祭祠和裂片妖有点像：两个机制都让你想要使用很多不同颜色，鼓励能把更多套牌在意的东西放进战场。由于五色的天性，大多时候你看到裂片妖时，都会有一张五色牌。如果我们也这样制作祭祠呢？我想你应该猜到了，我还有一张要向你们展示的预览牌，这次的祭祠循环不是五张，而是六张。

点击来看万物圣殿

万物圣殿鼓励你构组一副五色的祭祠套牌，并提供你获得所有祭祠的任务。如果你参加的是可以使用神河群英录的赛制，你的祭祠套牌就会有再多五个选择，这也让万物圣殿的任务更容易达成。我希望神河的支持者及剩下的大家都能喜欢祭祠。

越核心，越开心

这是今天所有的内容，我希望透过这两周的专栏让你们更知道2021 核心系列里有什么。一如往常，我很想知道你们对于这篇文章或是系列本身的反馈。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr、Instagram 和抖音）与我联系。

下周回来跟我一起来看看2021 核心系列里个别牌张的设计故事。

在那之前，愿你的祭祠与你同在。