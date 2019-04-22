火花之战的预览已经全部结束，是时候开始分享单卡的设计故事了。这个系列里包含了很多值得谈论的风味，让我们开始吧。

至善阿耶尼

在整个洞察设计中，阿耶尼都是只是一个-2异能会在目标生物上放+1/+1指示物的非普通白绿鹏洛客。我们设计非普通混血循环的方式，是先设计异能（混血异能往往很难设计），接着再放到与那个异能配合起来最合理的鹏洛客上。阿耶尼看起来是最适合放+1/+1指示物的，因为他的异能正是强化他人。

在系列设计里，我们决定让所有的鹏洛客都具有一个静止式或触发式的异能，因为那是火花之战中鹏洛客的新风貌，并让他们更有鹏洛客的感觉。给予警戒适合绿白的混血，并可以和放置+1/+1指示物有所协同。接着我们又决定了让所有守护者的稀有度都是稀有或秘稀，所以阿耶尼的稀有度被提高并加上了+1的异能。阿耶尼是治疗者，虽然在机制上和其他异能的协同较低，那仍满足了阿耶尼的角色设定。我们也把给予+1/+1指示物的异能改为影响所有你所操控的生物，并在你的鹏洛客上放一个忠诚指示物。原本阿耶尼白绿的非普通牌空缺则留给了华特莉。

阿耶尼的群伴

我终于可以讲阿耶尼的群伴功能修正的幕后故事了。火花之战的每个鹏洛客都有一张招牌卡牌，代表他们可能施放的咒语，每张招牌咒语的牌名里都会提到它所属的鹏洛客。招牌咒语中有些是新制作的牌，但团队也持续寻找可以使用的重印牌。可以寻找的范围并不广，因为那张牌得有个[鹏洛客][的][什么]这样的名字。阿耶尼的群伴正是一个很好的选择。玩家喜欢这张牌，它适合这个系列，也跟阿耶尼+1获得生命的异能有所连结，但只有一个小问题。

随着Magic: The Gathering Arena的成功，我们在需要额外点击的牌上变得更加小心——非强制的异能（因为「你可以」）会带来额外的点击。由于这是一个你几乎不可能关掉的异能，导致它看似不值得额外点击。我们曾经讨论过制作一张新的版本，但既然牌名内已经有了所有格，我们觉得那会招致玩家对于我们制作一张已经存在牌的抱怨，所以最后决定在最新的版本上修正来让它成为强制性。

这个改变在在线版提早上线，而当时火花之战尚未公开——我们无法解释这个改变是为了配合已印行牌张的新功能，但现在可以告诉大家了，所以各位玩家，这就是改变的原因。

混沌船长安戈斯

和之前解释的一样，我们会先设计混血的鹏洛客，再看哪个鹏洛客最适合那个异能。红黑有三个选项：安戈斯、欧尼希兹和提勃。后两者一直以来都是单色牌，但也有符合黑红的特性。一开始的设计只有-2的囤兵异能，当持续性异能被加到非普通的混血鹏洛客上时，这张牌获得了给予威慑的异能，因为那是个首要颜色为黑、次要颜色为红的异能。

另外，由于我们使用了囤兵，在风味上这个鹏洛客得站在波拉斯那一边。我相信最后选择安戈斯的原因在于他已经是黑红，且大家对他成为黑红的期待远胜过欧尼希兹或提勃。（我们有两个非普通的单色鹏洛客循环，也就是说如果安戈斯不是混血黑红，他就会是纯黑或纯红。）

狼群之声雅琳

这张牌一开始是有个-2异能，会派出2/2狼衍生生物的非普通纯绿鹏洛客。一般来说，万智牌里的2/2绿色衍生物都是狼，所以雅琳成了最明显的选择。我们有过很多是否该使用雅琳的讨论，因为火花之战里并没有双面牌，但创意团队提醒了我们她不会在依尼翠以外的时空转化。接着由于我们想要她成为一张被狼和狼人所围绕的牌，所以为她加上了持续性异能。这个系列有许多我们过去一直在为其寻找有限适合空间的鹏洛客。我们也曾讨论过把她的稀有度提高到稀有，但妮莎和薇薇安已经占了稀有牌的空缺，且我们也不想让某个颜色的稀有单色鹏洛客数量多于两个

裂梦师安梭苛

蓝色和黑色在R&D眼中是恶名昭彰的颜色，它们有着任何双色色组间最少的机制重叠。使得设计蓝黑的混血牌长久以来都是个挑战。这张牌最简单的选择就是磨牌效应（也就是把牌张从牌库中直接放进坟墓场），因为那是少数蓝黑有所重叠的异能之一。一旦我们制作这个设计，也就完成了鹏洛客的选择；安梭苛是唯一一个可以扰乱人们心绪的蓝黑鹏洛客。这张牌在把持续性异能加到所有混血鹏洛客上时成了挑战。最后，系列设计团队选择了一个不常见但与牌库有关的异能。这让鹏洛客的适用空间变得紧窄并帮助在主题上链接这两个异能。

维图加基醒转

波拉斯利用永生煞神攻击，拉尼卡要如何响应？答案是唤醒维图加基的地并让它成为巨型元素。我相信这个设计最早的版本是一张有起动式异能可以唤醒自己的地牌，但最终那比我们想要得还要再强一点。我们接着还尝试了一张可以唤醒地牌的绿色法术。我们讨论了很多维图加基应该要有多大，最终选择了9/9——这数值足以给永生煞神带来一些麻烦。那张地会获得敏捷，那是因为让地变身时，我们不再需要记得哪些地是这回合才下的会以致有召唤失调。

战争伤亡

这张牌的出现是因为我们试着捕捉战争所带来的破坏。如果有一张会消灭每个永久物类别各一张牌的牌呢？这听起来挺酷的。最早的模板是「消灭目标神器、生物、结界、地和/或鹏洛客。」这并没有清楚地表达你可以选择你想要消灭的东西，而现在这样的写法「消灭」出现了很多次感觉也挺吓人的。这很清楚地显示了文字的呈现是如何影响大家对牌张的认知。

炎技茜卓

一开始我们就知道自己想要茜卓是一张稀有牌的鹏洛客（和其他守护者的成员一样）。最早的版本是让她保有一般的直接伤害型效应，但感觉不太对。波拉斯弧中，茜卓在她的故事线里一直受到雅亚的训练，并开始了解自己使用火花术的细微差别，我们希望捕捉那点。除此之外，这个系列也有雅亚，同样是一名烈焰术士，我们希望让她们保有不同的感觉。

茜卓是第一张我们使用冲动抽牌（R&D所给的昵称，意指放逐牌张并可在本回合使用）的牌，所以利用这个异能看似是正确的。如果小加号异能让她冲动抽一张，大招让她冲动抽七张呢？听起来很酷，但她仍是个烈焰术士，我们需要找到某个办法来让她造成伤害。那如果她的持续性异能跟其中一个异能用某个方式连结来造成伤害呢？在试过多个不同方法后，我们最终把伤害和忠诚指示物被移除做连结。这个伤害被限定只能对玩家或鹏洛客造成，因为我们想要让她感觉在和其他鹏洛客战斗。插画强烈暗示了与她战斗的是多温，你也可以在插画中看见多温的振翼机。

终谋始动

当我们——观众——知道永生大军要来了的时候，故事里的鹏洛客们并不知道。那时正是永生大军在补上了永生煞神后第一次出现。我们想要这张牌使用囤兵，因为那是代表永生大军的机制。为了呈现所显露的规模，我们制作了一个可以带来很大军队的咒语。我们为了价值上的原因加上了抽牌，接着根据手上的牌所带来的价值，抽牌得以与囤兵异能连结在一起。「不能被反击」被加上去的原因更多是为了风味（不过它也在设计上对这张牌有帮助）。没有任何东西可以阻止波拉斯的永生大军。

离群影法师达夫黎

在洞察设计里，我们做了三个非普通的循环——两个五张单色的和一个十张混血的。好让我们为所有混血的鹏洛客找到角色，但在找单色时却出了一些问题。以纯黑来举例，只有四个角色曾经出现在纯黑的鹏洛客牌上：莉莲娜、欧尼希兹、索霖和瓦丝卡（瓦丝卡只出现在鹏洛客套牌里）。莉莲娜是火花之战里的主要角色所以是秘稀，索霖是白黑的稀有牌，而瓦丝卡则是黑绿的混血。我们可以使用欧尼希兹，但这会空出一个纯黑的鹏洛客位置而没有任何角色填补。所以我们设计了一个纯黑、会迫使别人弃牌的鹏洛客。当布兰登山德森创作出达夫黎后，我们了解到他很适合并把这张牌改成了达夫黎。而在获得持续性异能的时候，我们为他加上了一个可以让这张牌作为弃牌套牌中心的异能。

波拉斯逆竖多密

这张牌一开始是只有-2互斗异能的非普通红绿混血鹏洛客。但对限制赛来说太强，所以我们把他的稀有度提高到稀有，并因为在生物套牌里不错的表现加上了强化生物的持续性异能，这也可以和互斗的异能有所协同。加号异能一直到了设计的后段才出现。我相信这经过了很多不同的版本。最后，系列设计想要给他一个产生法术力的异能，而红绿通常正是会做这件事情的颜色。「不能被反击」的叙述可以完成两件事：其一，这让异能和生物相关并与牌余下的部分相连接；其二，「不能被反击」是另一个主色为红绿的异能。很快地多密就成了呼之欲出的选择，因为他是可能的红绿鹏洛客选项中最互斗导向的一个。

操控之手多温

这张牌最早的版本是派出一个1/1白蓝具有飞行异能的振翼机神器衍生生物。但有太多牌（卡拉德许的莎希莉也着实需要派出神器衍生生物，虽然那是自动机而非振翼机）都是派出衍生物，所以最后我们必须把它改成别的东西。在所有混血鹏洛客的异能中，这是我们所做最大的妥协。蓝色可以做气态形体类的牌来防止生物受到及造成的伤害，或是-N/-0的效应来降低生物的攻击力，但通常不会是像多温这样防止伤害的方式。同样地，减少法术力费用传统上是蓝色而非白色的东西，但每个颜色可以屈服于做其他颜色的事情，而整体来说这张牌也很有多温的感觉，所以我们让他得以面世。

震惧军入侵

这张牌显示了永生大军的成长，设计的概念是来自于Phyrexian Arena和Bitterblossom，每个维持步骤会让你失去一点生命但有重复效应的结界。最后一个异能的设计是提供你一个达成的目标。一旦你有一只6/6的军队，你将得以开始取回成长时你所失去的生命。

至尊咒

在一个卡牌系列中述说一个故事的挑战，在于找到一个方式来在机制上传达重要的故事焦点。其中一个波拉斯弧最终章中被回答的问题是「波拉斯到底想干嘛？」为什么他要引诱这么多鹏洛客到拉尼卡并接着用永生圣阳抓住他们？还有就是他到底需要永生大军做什么？答案是他想施放至尊咒，那会让永生大军得以吸收所有鹏洛客的火花（顺便在过程中除掉他们）并把火花存在波拉斯体内。你瞧，波拉斯曾经拥有神力，而在世界愈合中被剥除了。整个计划就是为了要拿回那股神力。我们有办法用卡牌来传达这个概念吗？

最后显示我们不只可以，它更成了一张很棒的牌。首先，它得要除掉鹏洛客，从风味上来说越多越好，所以我们让你消灭每个你想消灭的鹏洛客，并可以选择不需要杀掉自己的或在多人游戏中友军的鹏洛客。接着，为了表示吸收火花，你得以在一个你的鹏洛客上放忠诚指示物（每消灭一个鹏洛客放两个）。是的，在风味上来说这最好是放在尼可波拉斯上，但我们保持开放，好让你创造自己的故事或套牌，那也是这个很酷的纸牌游戏所该做的。

复耀飞羽

我收到很多要让特定角色获得传奇牌的要求，其中一个最常收到的就是飞羽，波洛斯教团的成员，也是阿固寇斯的伙伴。她是一只天使，所以很显然她得会飞。（有趣的是，在小说中她的翅膀被剪去，但这篇故事是在她得到飞回来的能力之后发生的。）我们想要一个战斗中心的新奇机制，所以她最后获得了一个可以拿回任何以你所操控生物为目标的法术或瞬间的能力—那些通常是用来加大你的生物。基于我们从购回机制（来自暴风雨环境）所得到的经验，我们不让你在当下拿回来，而是延迟到结束步骤开始时。

终时循环

这个秘稀的循环是在系列设计中创造来捕捉战争是多么宏伟的。每张都被设计为XMM的法术（M代表那张牌的颜色）、有个规模的效应，并在你X大于十的时候（也就是整个咒语要十二点或以上的法术力）会有所加成。这个循环背后的概念是每个咒语都会在游戏中的任何时候有用，但随着你有更多的法术力会变得更好。

白色咒语描绘了聚集军队包含了天使的到来，蓝色展示了当乌金了解到是什么让好人获胜时的重要时刻，黑色展示了莉莲娜起身与波拉斯对抗，红色是波拉斯施放的至尊咒，而绿色则是拉尼卡的兽群加入战争。

迷途的夫毕佐

在Unstable的设计时，我和创意团队说「我有兴趣制作一张夫毕佐牌。你们有让他出现在黑边牌里的计划吗？」他们说有，所以我把他留在了第三个Un系列之外。当火花之战的洞察设计开始时，我回到创意团队说「你们说想做夫毕佐，通常在拉尼卡系列中因为倾向让循环与公会连结，所以制作传奇生物不是件容易的事，火花之战将是最好制作单次拉尼卡角色的时机。」创意团队说「那就做吧！」

在设计夫毕佐的时候，我们用来作为启发的牌是来自时间漩涡的战士诺林。

诺林同样是一个设计来自于背景叙述的传奇生物。和夫毕佐一样，他不想做任何成为冒险家的事。我们喜欢夫毕佐通常会迷失而非死去的想法。他是一只造妖，所以显然他会是纯蓝。我们给了他一个在成为咒语目标时被会把自己洗回牌库的触发式异能（他迷失了），这让他很难被杀掉；也把他做成让你抽牌的生物，这样就不会因为他而失去牌张优势。创造出抽额外牌的条件是为了提供一个作为主题的异能，让玩家尝试他们是否可以构筑出夫毕佐的套牌，一个通常会迷失在牌库中又被找出来的主题。我希望夫毕佐的支持者会享受使用他的时光。

量束联能师

当增殖第一次出现在秘罗地创痕环境中时，R&D很犹豫是否要做太多能够重复增殖的牌。设计团队在秘罗地创痕的档案中加进了很多，而开发又大比例的削减了增殖牌的数量和出现率，包括减少了可以增殖多次的牌张数量。量束联能师这类的牌显示了这一次R&D愿意在增殖的使用上更为积极，其中一个原因是增殖在这个环境中更倾向建构东西而非破坏。

拉锯战

这是我今天所有的内容了。一如往常，我很想知道你们对于我今天专栏的想法、任何谈论到的牌，或是 火花之战。你可以写email给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、Tumblr、Google+和Instagram）与我联系。

下周回来跟我一起了解更多火花之战单卡的设计故事。

在那之前，希望你创造更多属于自己的火花之战故事。