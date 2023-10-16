系列补充包和轮抽补充包合并成了一种新补充包，我们称之为常规补充包。我会在本文中解释这么做的理由，全面介绍常规补充包里的内容，还会讲讲设计它的详情。

常规补充包的缘起

时钟拨回到2018年。X工作室（公司内负责桌面版万智牌的部门）处理了大量牌手的数据，研究他们喜欢万智牌的什么，哪些措施不太有效。偶尔会有一些数据引发我们重新思考如何设计万智牌。这一次，我们发现了这么一条数据：大多数牌手打开补充包不是用来玩限制赛（例如，轮抽或现开）。由此，我们觉得或许应该有一种不同的补充包，如果不受限制赛的制约，我们可以让打开这种补充包的体验更有趣。由此，系列补充包诞生了。它在赞迪卡再起系列问世。在此之前，我写了一篇文章向大家介绍这件事。曾经唯一的补充包改名为轮抽补充包。

简单补充一句。我们还有聚珍补充包。购买聚珍补充包的牌手很喜欢它，我们也没有更改它的计划（往大里说，它们会根据不同系列定制，所以它们也算是与时俱进）。今天的内容有关系列补充包和轮抽补充包。那么，在接下来的内容里，我就不提聚珍补充包了，但绝不是因为我们忘掉了它，只是没什么可说的，因为没有重大变化。

系列补充包十分成功。牌手很高兴有机会开到多张稀有牌，喜欢必出闪的卡位，喜欢有机会开到精选列表里的牌，也喜欢插画牌。我们制作了内容更有趣的补充包，受众也明确表示他们更愿意购买这种补充包。尽管如此，它也带来了一些问题，接下来我就要说说这些问题。

问题#1——系列补充包让轮抽补充包失色。

系列补充包成为了牌手的首选，强调一下，差距不是一点点，而是相当明显。这就是说大多数牌手在能买到系列补充包的情况下不会买轮抽补充包。问题是系列补充包无法用于限制赛。举例来说，如果一家店只备了系列补充包，就没法举办轮抽赛了。一些较小的市场没有能力印刷两种不同的补充包，他们只能选择其一。因为系列补充包卖得更好，所以他们选择这一种。换句话说，在这些市场难以举办轮抽赛（以及现开赛）。因为别无选择，许多牌手尝试用系列补充包来进行限制游戏，但由于它们不是为限制赛设计的，所以体验相当糟糕。

问题#2——它引发了备货的问题。

这个问题很直观，不过还是先解释一下零售店管理万智牌产品的方法。他们购买A产品，然后出售。然后他们用销售款购买B产品。他们出售B产品，然后用这钱买产品C。如果他们因故无法尽数卖出其中一种产品，这些东西就会压在库存中，也就是说没法转化为钱来继续购买产品。这种情况多了以后，对零售店而言就成了巨大的问题。（注：这个基本概念对分销商也一样。分销商指从我们这里购买万智牌产品，然后卖给零售店的公司。）

曾经，零售店在每个万智牌系列都只有一种补充包可选，所以他们只需要买它就行了。如今，每个系列都有系列补充包和轮抽补充包。大多数顾客喜欢系列补充包，但是限制比赛（能培养社群以及让店里多点收入）需要轮抽补充包。每种补充包各要进多少？进了太多系列补充包而轮抽补充包不足，就没法办限制赛了，这样零售店就可能亏钱。进了太多轮抽补充包而系列补充包不足，顾客买不到自己想买的产品，零售店依然可能亏钱。

问题#3——它导致轮抽补充包开始被淘汰

第二个问题加剧了第一个问题。两种补充包增加了店家的压力，于是他们选择购买系列补充包。当然，这样他们就没法举办限制赛了，但为了能存活下去，他们不得不这么做。我们在X工作室里对未来做了多次展望，大家都认为假以时日，轮抽补充包将无人问津。市场显然不想要两种核心补充包。

在万智牌的体系中，限制赛，尤其是轮抽赛，占了很大的比例。我之前解释过，这是店内活动的重要部分。它是建立社群的巨大驱动力。我们的售前赛也利用限制游戏来让牌手体验新系列。这是让牌手长期参与游戏的关键元素。我们的数据显示，你玩得时间越长，限制赛在你游戏经历中的比重就很可能越大。万智牌的重要优势之一是有许多体验它的方式。许多牌手可能确实不参加限制赛，但是对玩限制赛的数百万牌手来说，有限制赛可玩对他们而言非常重要。回看轮抽补充包，和靠它在背后支持的限制赛。如果它们彻底消失，对牌手和店家来说，可能都是大问题。

问题#4——它引发了市场端的困惑。

提供两个相似但不一样的选择，还会引发几个问题。其中之一是人们会把二者搞混。可能会有人想买系列补充包，结果买成了轮抽补充包，或者相反。我本人就多次想开一包补充包参加限制赛，结果发现我其实拿的是系列补充包。遇到这样问题的不只是牌手了。我听到过许多次店家订的是一种补充包，收到的却是另一种（虽然不少情况下是由于库存问题导致的，并非弄混两种补充包）。

有两种常规补充包还意味着我们在向各位讲解补充包比例和内容时所用的精力也得翻倍。举例来说，可能会有某些牌只出现在其中一种补充包里。再加上牌张有不同版本，这就让沟通和理解更复杂了。

问题#5——这导致某些万智牌补充包没人要了

举个例子，一家店办比赛，奖品是当前系列的补充包。有些参赛者希望奖品是系列补充包，他们希望能尽快打开。还有些参赛者想要轮抽补充包，他们要用这些奖品来接着玩轮抽。店家从沟通和库存两方面出发，都希望只发放一种补充包。有两种补充包可选，很可能导致分歧。牌手拿到“不想要”的补充包，自然不太开心。

到头来，很少会有牌手决定自己是“玩系列补充包的牌手”还是“玩轮抽补充包的牌手”——大家都是万智牌的牌手。我们希望所有人无论拿到何种万智牌补充包都能开心，不管是自己购买，是作为奖品或者赠礼收到。

问题#6——购买一种补充包无法获得所有好东西。

在系列补充包和轮抽补充包的体系里，顾客无法获得完整体验。他们买了系列补充包就无法体验限制赛，他们买了轮抽补充包也会错过了一些激动人心的体验（例如获得多张稀有牌）。牌手为什么不能兼得呢？

分析出上述原因后，X工作室决定必须作出改变。发现问题很容易，难处在于该怎么解决。我们需要回到只有一种核心补充包的体制——这便是本次介绍的常规补充包。我们的目标是将轮抽补充包的游戏体验和系列补充包的打开体验结合在一起。问题在于，我们要怎么做？

系列补充包是更受欢迎的产品，因此我们决定从设计能用来游戏的系列补充包入手。我们当时分析出的几个难点如下：

难点#1——牌张数量不足

系列补充包有12张可以独立使用的牌（外加插画牌和衍生物）。轮抽补充包里有15张可独立使用的牌。如果我们要让新补充包能用于限制赛，我们就要增加其中可独立使用之牌张的数量。我们将插画牌和衍生物并入一个卡位，然后增加了两张可独立使用的牌。

难点#2——颜色不平衡。

系列补充包首次问世时，我们推出了相关联的牌，也就是说一包里的普通牌和非普通牌，相邻两张牌有主题上的联系。可能是它们有相同的生物类别，也可能体现了类似的创意元素，或者只是因为它们配合很好。牌张相关联就使得我们无法平衡颜色，但系列补充包不必用于限制赛，所以这不算什么大事。此外，在系列补充包的所有特色中，根据对牌手喜好度的调查，这一点的得分最低。相联系的普通牌和非普通牌已经成为过去，而让新补充包可以用于限制赛需要平衡其中的颜色，所以新的常规补充包会做到这一点。

难点#3——稀有牌的比例要调整。

轮抽补充包（通常）内含10张普通牌、3张非普通牌和1张稀有或秘稀牌（这些数字不包括传统闪，因为不是每包都有传统闪）。系列补充包有3-6张普通牌、3-6张非普通牌和1-4张稀有和/或秘稀牌。为了保持系列补充包的趣味性，我们维持其卡位上的灵活性。因此我们不能完全锁定每包牌里各稀有度的数量，但我们肯定要提高普通牌的数量。我们也想维持有机会获得1-4张稀有和/或秘稀牌的机会，因为这是牌手选择系列补充包的首要原因。我介绍常规补充包的内容时会具体讲这一点。

难点#4——我们要改变制作系列的方式。

我们如何在补充包里加入牌会极大地影响我们设计系列的方法。改变稀有度的排列（也就是说打开补充包看到的不同稀有度的数量），在卡位中加入多样性，加入更多“编外”牌——所有这些都会影响系列运作的方式，从而需要我们改变设计系列的方法。这个改变会是诸多改变中最大的一个。它需要我们重新审视如何制作万智牌的系列。R&D在这件事情上花了很多时间（在预览卡洛夫庄园谋杀案时，我会介绍改变设计构架的更多细节）。

上文大致讲了改变的方面，接下来介绍新的常规补充包的内容。（接下来我会列出常规补充包的具体构成。各牌张或稀有度的比例，或者各卡位有哪类牌，这些数据都来自卡洛夫庄园谋杀案的常规补充包，这也是大家第一次见到常规补充包的系列，不过有些内容可能每个系列都有所不同。换句话说，常规补充包会大致遵守这种卡位的模式，但具体情况可能每个系列都有所变化。我们还会继续发文介绍新系列各产品和补充包的内容详情，其标题通常为“收集[系列名称]”。）

卡位#1–6：普通牌

这些都是主系列的普通牌。在系列补充包里，你最多能得到6张普通牌，但是这样就无法获得额外的非普通牌、稀有牌以及秘稀牌。请注意，这些牌不会像系列补充包里那样彼此有联系。不过在这个卡位有机会获得补充包添趣版本的普通牌。

卡位#7：普通牌/精选列表牌

大多数时候（八分之七或者说87.5%），这个卡位是第七张普通牌，但是八分之一的情况下（12.5%），你会开到精选列表里的牌。精选列表背后的想法是选出一组牌让打开补充包的过程更激动人心，但这些牌不会进入标准赛。

在此之前，精选列表主要是老牌重印。从常规补充包上市起，我们会调整精选列表里可能出现的东西。举例来说，常规补充包初次登场时，精选列表会包含“特别登场”牌，它们是10张激动人心的重印牌，有新插画且和所在系列的主题相关。特别登场牌每个系列都会不一样。（依夏兰迷窟没有常规补充包，但特别登场牌会在该系列首次问世，所以你应该对它们有一些初步概念了。）

除了特别登场牌外，还有40张没有新插画的重印牌。其中有30张普通牌或非普通牌，10张稀有牌或秘稀牌。相比之前300张牌的精选列表，这个数字大大下降了。

在首次推出的常规补充包里，你能获得各类牌张的概率如下：

87.5%——主系列里的普通牌

9.38%——精选列表里普通或非普通的重印牌（非特别登场版）

1.56%——精选列表里稀有或秘稀的重印牌（非特别登场版）

1.56%——精选列表里的特别登场牌

卡位#8–10：非普通牌

这些专门留给非普通牌的卡位和在系列补充包里的一样。这些牌都是主系列里的非普通牌。其他卡位也有可能开出非普通牌，但是这三个卡位始终是非普通牌。请注意，这些牌和普通牌一样，不像以前系列补充包那样彼此有联系。和普通牌一样，这个卡位里也有机会获得补充包添趣版的牌张。

卡位#11：稀有/秘稀牌

系列和轮抽补充包里都有这个卡位。这个位置必出主系列的稀有或秘稀牌。七分之六的时候是稀有牌，七分之一的时候是秘稀牌。它也有可能是稀有或秘稀的补充包添趣版本。

卡位#12：地

这个卡位只会有基本地或者主系列里稀有度为普通的地。（卡洛夫庄园谋杀案里是基本地。）20%的时候是传统闪，80%的时候是不闪的版本。

卡位#13：不闪的任意稀有度

这张牌可能是主系列里的任何牌张。它可以是任意稀有度，也可能是补充包添趣版本。无论开出什么，都会是不闪的版本。请注意，系列补充包有两个不闪的任意稀有度卡位，常规补充包只有一个。

卡位#14：传统闪任意稀有度

这和上一个卡位基本一样，只不过这张牌肯定是传统闪。

卡位#15：不可单独使用卡位

这个卡位有很多可能性。可能是衍生物，可能是游戏辅助用牌，可能是广告卡，还可能是插画牌。如果是衍生物或游戏辅助用牌，其背面很可能是广告（假设游戏辅助用牌不是双面牌）。《MTG竞技场》的广告通常两面都是广告。插画牌可能是有金色戳记画师签名或鹏洛客符号的版本。

以下是这个卡位的概率：

65%——衍生物/游戏辅助用牌/广告卡

30%——插画牌

5%——有签名的插画牌

我介绍完了常规补充包的内容，接下来我用它和系列补充包和轮抽补充包作一下比较，展示其中的差别。

和系列补充包的不同

+2可在游戏中单独使用的牌

不含彼此联系的普通或非普通牌

-1不闪的任意稀有度

-1不可在游戏中单独使用的物件（衍生物和插画牌在系列补充包里是两个不同的卡位。）

只有三分之一的时候有插画牌（每包系列补充包里都有插画牌。）

和轮抽补充包的不同（基于默认配置无传统闪牌。以前，轮抽补充包里出现传统闪的几率大约为三分之一。）

有机会开出最多4张稀有或秘稀牌

-1游戏中的可用牌

-3普通牌

+1不闪的任意稀有度

+1传统闪任意稀有度

八分之一的机会获得一张精选列表里的牌（轮抽补充包里没有精选列表。）

大约三分之一的机会获得插画牌（轮抽补充包里没有插画牌。）

我们对常规补充包能有什么期待？

常规补充包会在卡洛夫庄园谋杀案首次登场。这就是说依夏兰迷窟和拉尼卡：重制版不受影响。我们提前告诉大家，因为它会对店家预订产品造成巨大的影响。常规补充包的价格和系列补充包一样。不过，常规补充包展示盒跟轮抽补充包展示盒一样有36包补充包（两盒牌能正好够三次8人轮抽）。因为它比如今的系列补充包展示盒多六包补充包，所以请注意常规补充包展示盒的价格要高于系列补充包展示盒的价格。

新的信息发布后，必然伴随着新问题，那么我花点时间回答一下可能会听到的问题。

常规补充包会让轮抽不如以前好玩吗？

R&D认为不会。我们努力了很多年来了解常规补充包可能对轮抽造成何种影响，我们已经调整了构建系列的方式来顺应这种影响。设计卡洛夫庄园谋杀案时，我们已经考虑到常规补充包的影响及其平衡性。我们适应新系统时有没有什么教训？当然，不过万智牌一直在进化，所以我们很善于调整。

平均来说，常规补充包里有更多稀有/秘稀牌，这是不是说限制赛里炸弹变多了？

稀有和秘稀强度等级的牌确实变多了，但是适应这个变化（确保牌手有更多低稀有度的解牌）就是R&D调整系列设计的内容之一。我们的游戏测试一直把这点考虑在内，整体来说体验非常不错。

为什么只有14张游戏内的可用牌？

改为常规补充包让我们得以重新思考封包的方式。（绝大多数）补充包里一直是15张牌，因为这是Richard Garfield为第一版选择的数字，而好几年之后才有轮抽这一说。我们测试过不同数量每包牌的可用牌，最终发现14最能提供我们想要的游戏体验。我们在系列补充包里减少普通牌的数量有一个原因是回应牌手普遍有的抱怨——开到太多用不上的牌。我们为了推出常规补充包而在设计方面做出的调整也包括减少轮抽中低可用性普通牌的数量，这就使得第十五张牌显得多余了。

参加限制赛要花更多的钱吗？

很有可能是这样。常规补充包的价格对标系列补充包，而非轮抽补充包，这会稍微提高限制赛的价格。不过，新补充包的期望回报也更高，因为有机会开出额外的稀有和秘稀牌。所以说，没错，大家要多付一点钱，但有机会在补充包里获得更多有价值的东西。每一分钱对应稀有/秘稀牌的比例依然相同。

游戏体验最重要

这就是有关常规补充包的一切了，至少目前先说那么多。我非常渴望看到各位对今天内容或者常规补充包本身的反馈。你们可以给我发电子邮件，通过社交媒体联系我，例如Twitter，Tumblr，Instagram以及TikTok。期待听到你们的想法。

下周来和我一起看看依夏兰迷窟的首次牌张预览。

祝愿大家喜欢新的常规补充包，而且用它玩限制赛能尽兴。