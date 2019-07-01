是时候来分享一些牌的设计故事了。由于我并不是本系列设计团队的一员，我将会用设计负责人的角度来谈论牌。另外，我也会着重在系列中所有的传奇对象，包括七位鹏洛客、十一个生物及一个非生物的神器。

狮群之力阿耶尼

由于本系列是个核心系列，所以我们想要一个单色的鹏洛客循环。白色实际上并没有太多选择，过去只有七位鹏洛客曾出现在纯白的牌上：阿耶尼、艾紫培、基定、娜希丽、撒拉、泰佑和飘萍。艾紫培、基定和撒拉已经死去，娜希丽虽然一开始是纯白，但现在已经转变以红白为主。泰佑和飘萍则都是全新的角色（首次出现于火花之战），代表在系列设计时他们甚至不在选项之中（相邻的两个系列大部分的设计期间都是重叠的）。有一些其他有带白色的鹏洛客（阿密娜图、多温、艾斯翠、华特莉、卡娅、娜尔施、索霖、多美代、泰菲力和凡瑟），但其中没有一个真正属于白色，这使得我们只剩下阿耶尼这个选项。阿耶尼现在虽然是白绿的鹏洛客，但他依然是白底，所以我们有时会把他放在纯白（鹏洛客不需要拥有所有的颜色，但我们不会把他们放进基色外的颜色）。

过去曾有过一些阿耶尼，所以他有一个很强的机制特性。阿耶尼的能力在于他可以治疗或加大自己以外的其他人。这通常会以几种方式呈现：

他可以让你获得生命

他可以暂时或永久地（使用 +1/+1 指示物）来加大生物

他可以暂时给予生物能力

他能以放置忠诚指示物的方式加大其他鹏洛客

他能召唤猫；有时候也是士兵

他可以摆脱生物的威胁（虽然这通常会是一个减号忠诚异能，因为并非他想做的事）

除此之外，我们想要核心系列鹏洛客能提供玩家一些利用他们来构筑套牌的方向，也帮助我们处理因为火花之战而为标准赛带来的许多鹏洛客。更多专注的鹏洛客则需要更多专注的套牌选择。以这张阿耶尼来说，他所传达的讯息是「把生物和鹏洛客一起使用」，鹏洛客的部分来自于本系列在火花之战带来强烈的鹏洛客主题后上市这件事。第一个异能正是要传达这个讯息并与获得生命相连，而获得生命能帮助阿耶尼保护你，也就是玩家。（无论如何，你仍是一名鹏洛客。）

第二个异能对鹏洛客来说很一般：派出一个衍生生物。衍生生物因为有几个功能而有不错的表现。其一，他帮助保护鹏洛客不受到攻击；其次，他给玩家能更积极赢得比赛的能力；其三，衍生生物有很好的风味。我们一直喜欢让异能间能够协同，所以想法是让这个异能不仅只是派出一只猫的衍生生物，而是一只特别能和阿耶尼—阿耶尼的群伴连结的生物。这张牌才刚出现在火花之战 中（异能稍微做了一些调整，移除了「你可以」），所以玩家仍记忆犹新。同时，获得生命的触发和阿耶尼的第一个异能配合地很好，看看这个协同是如何双向运作的：第一个异能需要更多生物，而那正是第二个异能所做的事；而第二个异能需要的获得生命，也可以透过第一个异能完成。

阿耶尼的大招和一般有些不同，并不需要一定门槛的忠诚指示物，而是足够的生命。这和前两个异能有很好的配合。他所使用的字样是「你的起始生命」， 所以可以在起始生命大于 20 的赛制中使用（像是指挥官）。由于没有和忠诚值连结，效应会要求你放逐阿耶尼，好让你只能使用一次。我想这个异能在一开始只有影响生物，但后来神器因为对局设计的原因而被加了进去。少了依靠忠诚值的大招让我们能更轻易为他加上派出衍生生物的减号忠诚异能。

全观爱缇席

爱缇席是我们经典传奇生物循环的一部分。这张牌的目标是制作一只有史芬斯感觉又能作为有趣构筑主题的纯蓝史芬斯。由于专注于讯息的特性，史芬斯被选为蓝色的经典生物。这个生物类别一开始是来自于希腊神话，旅者必须要回答史芬斯所提出的谜语，否则就会被杀掉。为了捕捉史芬斯的感觉，我们想要让史芬斯与讯息有某些方式的互动。除此之外，我们想让那感觉像是一个需要被解决的问题。爱缇席在这两点上的表现都很不错。

首先，由于所有的史芬斯都会飞，爱缇席也会；其次，它有一个与掠夺异能合并的抽牌异能。这么做的原因在于我们想让史芬斯强迫玩家去思考。抽牌加上掠夺会让每次的互动都让玩家需要评估不只是当下这个回合，还有未来几回合将会发生的事。最后一个异能利用了创造谜题的想法。爱缇席可以帮助你获得游戏的胜利，但你得要预先计划如何解决眼前的任务。

这个异能让对手输掉比赛而非让你获得胜利，因为我们纳入考虑了多人游戏的情况。在双人游戏中，这两件事情之间没有区别；但搬到多人比赛上，如果不是一下就让你直接击败所有人肯定是要好得多。这需要你更有策略性并预先思考在你淘汰一人后局面的走向。

茜卓

红色鹏洛客的选择并不难，这也是本系列最早做出的决定之一。每个核心系列都需要一个代表人物，而 2020核心系列将会是茜卓。在这个系列当中，茜卓的挑战在于我们不只要在系列中制作一张茜卓，而是三张—包括非普通、稀有和秘稀。我们决定让每个版本都有一般的三个忠诚值异能，但依照所被赋予的稀有度来打造。（秘稀除了这些之外还有多一点。）

在 2020核心系列之前，我们制作了十张茜卓的鹏洛客牌（包括了鹏洛客套牌的牌）。很显然，她的能力特色在烈焰术。以下是一些我们在机制上展现这点的方式：

直接伤害（各种方式及类型，以任意大小为目标；茜卓是造成伤害鹏洛客中的第一位）

产生暂时性的法术力（为了帮助你使用你的直接伤害咒语）

「冲动抽牌」（也就是从牌库顶放逐牌张，并在一个短暂的时间带内—通常是这个回合—可以使用它；另外近代万智牌中冲动抽牌第一次的出现正是在茜卓鹏洛客上。）

从你的坟墓场施放瞬间及法术

复制瞬间及法术

翻拣（弃牌然后抽牌）

派出元素衍生生物（通常具有敏捷并在回合结束时放逐）

我们将从非普通的舞焰新手茜卓开始。我们想要她具有方向性并在限制赛中有用。这个系列有元素主题（在红色、蓝色和绿色），所以让她的第一个异能—也是唯一一个加号异能—与其连结十分合理。过去她从未加大过生物的攻击力，但如果仅限于元素的话感觉符合风味。我们倾向给予牌张合理的风味—她利用烈焰术来加大火元素—但允许和所有的元素有更广泛的互动，因为这会带来更好的对局。第一个减号忠诚异能是产生法术力，而第二个稍微大一些的减号忠诚异能是直接伤害，这两个都恰好符合她的特性。第二个和第三个异能被设计为很基本的能力，所以就算是在一副非元素的套牌里你也会想使用这张牌。

其次，我们把焦点转到稀有的火焰侍僧茜卓上。她的第一个异能是新的，特别被创造来和其他的版本互动。制作三个茜卓的其中一个目标是在标准中让茜卓主题套牌变得可行。这个异能经过了反复的调整，讨论究竟是要放忠诚指示物在茜卓或是全部红色的鹏洛客身上，但最后因为她加大元素的理由而选择了后者。她的风味是利用火焰的强度来帮助其他以火为基底的鹏洛客（像是自己或是雅亚），但额外的灵活性能带来更好的对局，并让你在茜卓套牌里加进其他的鹏洛客。她的第二和第三个忠诚异能直接来自于上面所列的异能，只是不再是一只暂时性的大型元素（像是 3/1），而是两只 1/1 的元素—我认为这是要为系列中的元素部族创造更多协同（像是非普通上的第一个忠诚异能）。最后一个异能（别忘了非普通或稀有的版本都没有大招）让她能够从坟墓场施放便宜的瞬间及法术咒语。从主题上来说，那些将会是直接伤害咒语。

最终，我们来到秘稀的版本—觉醒炼狱茜卓。（值得一提的是每个版本随着稀有度提高，代表了茜卓年龄上的增长。她对烈焰术有更好的控制也有更多可见的火焰。）秘稀的版本实际上有四个异能，其中一个是静止式异能。而我们在这里用上了火花之战为鹏洛客加进的这个工具—这是个简单的异能来让她不会被红色的对色蓝色反击。第一个，也是唯一一个加号忠诚异能，向对手开火，由徽记的技巧所完成。为了帮助多人对局，这个异能会让每个对手获得徽记。她的第二个异能是直接伤害，但不只对一个，而是会对所有生物造成伤害。标明非元素有两个原因：首先，这具有风味—由火生成的生物对火有抗性，由水生成的也一样；其二，这让你能绕着这张牌构筑。如果你使用很多元素（这正是茜卓的主题），它们将会对她的火焰有抗性。大招基本上是一个烧生物及鹏洛客的 X 费咒语，如果杀掉的是生物的话会再有一些 Disintegrate 的风味—那些生物会被放逐而非被放进坟墓场，显示他们被火焰彻底的消灭，永无重生之日。

三个茜卓被设计为彼此有自己的风味和焦点，更希望能全部被放进同一副套牌。举例来说，每张都有一个元素部族的组件。非普通的版本加大元素．稀有的版本派出元素，而秘稀的版本消灭所有元素以外的东西；非普通的版本可以让你产生法术力让稀有的版本能施放坟墓场里的便宜咒语；稀有的版本能加上忠诚指示物让秘稀版本造成额外的伤害。制作这三张牌是为了带来茜卓感觉的延伸，但一起出现则像是完整的一套茜卓。

茜卓的稳焰器

说到茜卓，这是唯一一张不是生物也不是鹏洛客的传奇牌。茜卓是这个系列的门面，所以看似要给他一个传奇对象才合理。问题在于我们该给她什么？我们已经做了雅亚的护目镜（万智牌：起源里的烈焰术士护目镜），所以茜卓的护目镜看似了无新意。如果是她的稳焰器，那个她父亲创造来帮助她对付自己不成熟烈焰术的呢？

设计团队知道他们希望这张牌和三个茜卓有良好的配合，所以第一个异能是被设计来与茜卓鹏洛客有直接的互动。本质上，它能让你使用一个茜卓的异能两次。这个异能唯一的限制在于法术力，所以如果有足够法术力，你可以把它用在每个战场上的茜卓身上。第二个异能是确保这张牌在还没抽到茜卓牌前也有用。实际上，它能帮助你找到茜卓牌好让你施放。这个异能让你可以弃掉一张红色的牌或山脉，使得纯红套牌的每一张牌都会有用。（新手对于山脉是不是红色的牌常会感到困惑，而这将让此不受影响。）希望这能帮助茜卓套牌在标准赛有其强度。

烈焰巨口卓库瑟

设计经典的传奇龙很微妙，不只是因为风味并未被很好地定义，更是因为我们已经做过了太多次。（举例来说，我们在 2020核心系列前创造了九只传奇的史芬斯，但却有 55 只传奇龙。）卓库瑟的武器是吐息，这是我们已经做过很多次的东西，但这个版本有一些小调整。不再是对单一目标造成伤害，卓库瑟会对三个不同的目标造成不同的伤害。一只生物会受到 4 点，而另外两只将会受到 3 点。这带来了他分配火焰攻击的感觉，专注在一个生物上并对另外两个造成余波。同时，在细微的美学上，两个出现在规则栏里的数字—4 和 3 的总和正是 7，也刚好就是卓库瑟的攻击力和防御力。

卫护毒龙加戈斯

当我在搜寻这张牌的讨论时，去查了过去到底有多少只传奇的多头龙。脑中马上浮现的就有三只，所以我假设应该会有更多。不，只差了一只—总共有四只。有趣的是，只有一只（波禄卡诺斯）是纯绿的，这代表加戈斯将有很多可以利用的空间。

在早期，我们倾向利用多头龙的多头性，所以大多是 X 费的咒语或是有一些会造受到伤害时加头的机制。但在后来，我们了解到那有些太过狭窄并开始加广我们的设计。加戈斯主要被制作为一只能强化多头龙的东西以及用绿色手法来保护生物的方式。

对初学者来说，加戈斯很大，他是一只六费 8/7 的生物，也有着警戒—这让他攻防一体。第二个异能是一个强化多头龙的异能，让所有的多头龙施放费用都减少 4。由于多头龙大多受到大小定义，四点法术力对大多数的多头龙都会很有帮助。这和 X 费的咒语也有很好的配合，因为基本上会变为 X+4。最后一个异能是用绿色尝试保护你生物的方式。并非用上停止效应的方式来实际保护生物（那是白色的手段），加戈斯威吓对手让他们不想在第一时间施放咒语。「捣乱我的生物和加戈斯将会杀掉一只你的生物。」

我很开心加戈斯在一个和多头龙不同使用方法的情况下仍很有多头龙的感觉。我很想看到你们会怎么使用它。

不倦朝圣械戈罗斯

戈罗斯是一个最好的例子显示了现今指挥官赛制对所有系列的设计带来了什么影响。由于更多更多的玩家开始玩指挥官，我们正试图去确保每个系列都有一个适合那个赛制（以及争锋赛）的工具。戈罗斯被设计为一个简单的五色指挥官，能帮助你调整法术力—而这也是大多五色指挥官套牌需要的东西。他的起动式异能同时给予戈罗斯五色的特性，并给他一个在游戏后期的强力异能。这个效应利用了牌库顶牌而非导师来增加游戏的多样性。比起每场游戏都一样—因为你每次都会找同一张牌，不知道接下来会发生什么肯定会有趣也充满惊喜得多。

在世传奇

这是我今天所有的内容。我希望你们喜欢我看待 2020核心系列所有传奇牌的第一部。一如往常，我很想知道你们对于今天的专栏、任何今天所谈论的牌，或是这个系列本身的反馈。你可以写 email 给我，或透过我的任何一个社群媒体账号（推特、 Tumblr 和 Instagram ）与我联系。

下周回来和我一起看第二部里那些剩下的传奇牌。

在那之前，希望这些传奇牌中有些能进到你的套牌里。