我从上周开始谈论2020核心系列里的所有传奇卡牌。当时只完成了一半，所以今天要完成另一半。

探峰卡莉雅

2020核心系列的目标之一就是要制作一个闩色的传奇生物循环。即使在26年之后，这个区域还是没有你们想象的那么拥挤。举例来说，到2020核心系列为止只有八个白黑红的传奇生物（而这已经比其他任何闩色都要多了）。2020核心系列想要为其中之一设计一张新牌。白黑红的选择就是卡莉雅。

卡莉雅源自于指挥官（2011版）并且快速受到了大众的喜爱。她是来自于阿拉若的班特断片。（你们可以看出这不是在阿拉若断片环境设计的，因为那环境的所有三色生物都是弧色而不是闩色。）她原本的卡牌是个1红白黑叫的2/2 飞行生物，并且让你可以在她攻击时从你的手牌中选一个天使、恶魔，或龙以横置且攻击的状态放进战场。

对于这个新版本，团队想要一张感觉类似但又不一样的牌。同时也希望新的版本能和旧的有协力效应。第一，他们知道它必须要和天使、恶魔，和龙有互动，因为这是她原本让人印象最深刻的一点。原来的版本让你可以将它们从手牌中放进战场。如果这张新牌能将它们从牌库中加到你的手牌里呢？如同我上周所解释的， R&D近来倾向使用冲动（看牌库顶N张牌）而不是导师（直接从牌库中找出一张牌）来增加对局的差异性并且减少洗牌。

这个新的异能比她的旧异能要来得弱，但这却让团队可以：一）将她的费用降低（这样她才能先找出天使、恶魔，或龙）、二）将她的大小从2/2加大成3/3，以及三）给她加上警戒（她当然还是保留了飞行）。

幕宾科希斯

白黑绿在传奇的选择上比白黑红还要少，目前只有五个选项。与其使用现有的角色，设计团队决定制作新的。（我认为最有可能发生的事情是，设计团队想出了一个很酷的设计，并和创意团队讨论这是否是个现有的角色。在选择这么少的情况之下，我假设这答案是没有。）

科希斯是用来设计重迭两个主题的—「在乎传奇」和坟场。白色是最「在乎传奇」的颜色，而黑和绿则是最注重坟场的颜色。白黑两色也是最常挖生物的颜色。我的猜测是，这张牌是从第二个异能开始的。它让你能从坟场里施放特定特性的卡牌，但却要求你在这么做的时候使用同类的卡牌做为资源。我们曾使用过这个空间，但却从来没在这空间用过传奇咒语。

为了让这张牌运作，你就需要使用大量的传奇咒语。为了让这个主题能运作，这张牌有另一个异能，让你能更简易地施放这些牌。减费也很聪明，因为它和第二个异能有协力效应，让你能从坟场施放牌。这个成品就是张非常有趣的牌，同时又有个非常特定的构组限制。

狂风怒火凯卡

白蓝红也是之前只有五个选项的颜色组合。和白黑绿一样，团队决定使用原创的角色。这里的关键就是要混搭各个颜色的不同能力来创造出一个感觉像是个单一整体的生物。制作三色设计的最大挑战之一就是要让每个颜色感觉都有关联，但又要让这张牌感觉自己是个完整的个体。另外，2020核心系列的设计团队想要每张三色牌都使用这些颜色的机制主题。对白蓝红来说，该主题就是飞行。

凯卡最后获得了三个要素。第一，它是个3/3飞兵。飞行主要出现在白色和蓝色中。第二，它有一个当你施放非生物咒语时能派出1/1飞行精怪的触发异能。这触发非常的蓝色和红色。这两个颜色有最高百分比的咒语，触发非生物咒语的历史也是非常悠久。举例来说，灵技是个多年的蓝红常青异能。第二个异能聪明的地方就是派出的生物是个白色的生物。这个1/1飞行精怪是个挺受欢迎的白色衍生生物。在结合了蓝红的触发和白色的结果之后，这就让这张牌感觉是个完整的个体，同时每个颜色的代表也都有出现。

第三个异能也是聪明的设计。你有一张可以派出1/1飞行精怪的牌。你还能做什么好让它的触发和效应都和第二个异能有所关联呢？答案就是一个让你能牺牲衍生生物（我们直接写精怪，让它也能和你套牌里的其他精怪卡牌以及衍生物作用）的起动式异能，让你能施放其他的非生物咒语。由于红色是这张卡牌的颜色之一，所以这就让你能产出法术力了。产出的法术力是红色的，用来强调这个异能在本质上就是红色的。这样你施放的每个非生物咒语就能让你制造一个能攻击、阻挡，并且为之后的咒语提供法术力的资源。这张牌的设计非常优雅。

舞空沐燕灵

纯蓝在寻找鹏洛客这方面的问题刚好和纯白相反—它的选择太多了。举例来说，出现在纯蓝的鹏洛客卡牌有：杰斯、克蜜娜、纳尔施、多美代、泰菲力、泰兹瑞、威尔，和燕灵。克蜜娜的问题和泰佑以及飘萍一样，而威尔则要和他的双子萝婉一起出现，但其他的都是可以用的选择。我认为我们选择沐燕灵的原因是这系列有个元素的主题，而她的能力就是操控大气和水的元素。我认为她没出现在火花之战的原因也是他们想在这里使用她，同时也能让另一个蓝色的鹏洛客出现在火花之战中。（我们很想先预告克蜜娜。）

那大气和水的元素魔法在游戏机制到底是什么意思呢？她原本的卡牌比较偏向传统的蓝色基本异能（不能被阻挡、抽牌，和进行额外的一回合）。我认为这么做的原因是，她原本是个特地设计给中国的入门级产品。（这张鹏洛客卡牌后来透过幻境奇谭：姜旸谷和沐燕灵发售给全世界。）我们为鹏洛客做的一些事情就是先刻出机制空间，这样鹏洛客彼此之间才有差异性。我们想要这张牌更好地定义她在使用的是元素魔法。

她的第一个异能使用的是大气魔法。操控大气能让你做什么呢？影响攻击者的效率并且将飞兵从空中拉下来听起来如何？缩小（-N/-0）和移除飞行都是蓝底的异能。我们只需要让这效应持续到你的下一个回合，让它能影响任何攻击者就好。这是个良好的正异能，因为它可以帮助燕灵抵御生物。

她的第二个异能使用的空间和阿耶尼的第二个异能类似—它会派出一个衍生生物。燕灵操控大气，所以我们将它做成一个大气元素。我认为这是个元素鸟，因为这比较合乎她的风味。（燕灵和旸谷的设计都使用了中国神话）。

第三个异能，她的大招，想要和她的水元素方面做链接。大部分水像的异能，像是横置生物之类的感觉都很普通。设计团队就是这时候想出以某种方式在乎海岛的。从创意上来说，海岛也是专注在水上，所以这感觉是个很酷的搭配。最后的决定就是给海岛一个异能、一个你会想做很多次的东西。将它设定成抽牌不但可以和她原本的卡牌呼应，同时又是个很酷炫的大招。

狂搅核欧那斯

蓝红绿也是一个之前只有五个选择的闩色组合传奇生物。不过这里使用的却是现有的角色，有趣的是，这角色从来没出现在这颜色组合里过。

欧那斯在原本赞迪卡环境中的天地醒转里是个纯绿的卡牌。欧那斯从一开始在主题上就和法术力有连结。他原本的卡牌会依你法术力池里的绿色法术力的多寡而改变大小。他的第二个版本则是出现在我们重返赞迪卡的再战赞迪卡中。欧那斯增加了一个红色，并开始和地互动（使用了地落这个机制）。这个版本的欧那斯会派出5/5元素并且会在它或另一个元素死去时造成伤害。

对2020核心系列来说，这里的想法是要将欧那斯带回并再加上另一个颜色，这次则是蓝色。这三个颜色正是元素的颜色。欧那斯原本就有元素的协力效应，所以这感觉就是个完美的搭配。这张卡牌有个非常明确的元素主题。它的第一个异能有个「进战场」效应，并且会根据你操控多少元素调整效应的大小。它很明显会算上自己，所以它通常会造成至少1点伤害，但在一副精心调配的套牌中这张牌能造成很多伤害。

第二个异能基本上就是个能加强你的元素的地落效应（虽然不是这样写的）。这些指示物当然是可以放在欧那斯身上，所以即是在一个非元素的套牌中也是可以使用欧那斯的，尤其是限制赛里。为了再做强化，第二个异能则是为对局后期加上额外的好处（即当你有八个或以上的地时）。这样这张牌就可以做为一个终结者了。

我们会看到四色的欧那斯吗？这连我也不知道。

驭空刃席斐拉

和龙一样，我们也制作了许多传奇天使。2020核心系列的关键就是要制作一个能符合这系列需求的天使。设计团队选择将席斐拉的设计专注在「在乎飞行」的套牌里。他们使用了两种方式。第一，他们给了她一个横置飞兵的替代费用。有趣的是，与其减少费用（举例来说，横置一个飞兵以减少两点法术力），他们给了她一个单一的替代费用。这样做可以达成两件事—它要求你要更专注在飞兵的主题上，同时也让她的法术力费用里能有更多有色法术力，因为这个替代费用可以完全取代它。不过这个替代费用还是要求你要支付一点白色法术力来确保你不会在没有白色法术力的套牌中使用她。

这第二个「在乎飞行」的要素就是席斐拉的保护效应。天使传统的风味就是保护者，并且会拥有能灌大或是给其他生物防止伤害的异能。这里她给予的能力是不灭，但由于这是个「在乎飞行」的牌，所以她只会保护飞兵。席斐拉也有飞行和系命来让她感觉更像个天使。

骄傲血领索霖

黑色的鹏洛客字段虽然没白色那么稀少，但选择上还是远不如蓝色。以下是曾以纯黑卡牌出现过的鹏洛客：达夫黎、莉莲娜、欧尼希兹、索霖，和瓦丝卡。达夫黎的问题和其他的火花之战鹏洛客相同，而瓦丝卡在本质上也不是黑的（她的纯黑版本纯粹是为了制作鹏洛客套牌而设计的），但其他三个都是可以用的。除此之外，安梭苛和卡娅都是黑底的鹏洛客，所以必要的时候也是可以做为纯黑鹏洛客使用。我们决定在火花之战的事件之后让莉莲娜休息一下，所以这样就只剩下欧尼希兹和索霖了。我们从测试知道索霖挺受欢迎的，所以决定使用索霖。

索霖的卖点就是他是个吸血鬼鹏洛客，所以我们让他做任何和吸血鬼主题有关的事情。目前为止，这些包括：

吮命

派出吸血鬼（通常带有系命）

灌大你的生物，通常是灌大力量或是给予系命

杀掉生物和/或鹏洛客

操控玩家

从坟场挖生物，将他们以吸血鬼的姿态带回

另外，由于这是个核心系列的鹏洛客，所以我们想要一个能围绕着它建构的强力主题。吸血鬼部族感觉就很适合。我们后来给了索霖两个正忠诚异能。第一个会给予系命和死触（两个都是挺吸血鬼的异能）。如果目标是吸血鬼的话，它也会给予一个+1/+1指示物。这是为了鼓励吸血鬼部族。

第二个异能给了索霖一个强力的吸血异能，但却需要你操控吸血鬼。这条就很清楚告诉你要把他放在一个吸血鬼套牌里。同样地，标准有这么多鹏洛客的代价就是需要更多只能在特定套牌中使用的鹏洛客设计。

第三个异能是个索霖从来没做过的能力，同时也不是黑色常常会做的事，但由于它只作用于吸血鬼，所以我们觉得这在黑色是可行的。这让你可以更快速地将吸血鬼放进战场。最后的成品非常有风味，同时也传达了这个索霖非常想要待在吸血鬼套牌中的讯息。

鲜血掮客维利司

和天使以及龙一样，我们这些年来也设计了许多传奇恶魔。一个良好的恶魔设计的关键就是要捕捉到这个恶魔虽然在帮助你，但却是以有代价的方式在帮助你的感觉。我们想要这些恶魔卡牌能捕捉这个「和魔鬼打交道」的风味。这通常是指两件事：第一，它会给你某个你想要的东西。第二，那个东西的代价可能会让你输去对局。维利司就是一个良好的例子。

首先，他是个八费的8/8飞兵。这样就很让人兴奋了。他的第一个异能看起来并不怎样。你可以花一点黑法术力和2点生命来让目标生物-1/-1直到回合结束。这么大的代价只换来了一个微小的效益，但维利司最后的异能这时候就出现了：对于你失去的每一点生命你都可以抽一张牌。这听起来挺不错的。突然间，他的起动式异能感觉就强多了。支付一点黑色法术力和失去2点生命来抽两张牌并且给一个生物-1/-1直到回合结束。

这会鼓励你建构一副支付生命做为代价的套牌，而黑色常常会让你这么做。支付生命的问题在于你的生命有限，而有个这么好花费它的理由更是会鼓励你不惜代价一直花费它。身为一个优秀的恶魔，维利司会鼓励你做出平常不该做的事，而他的承诺就是他所给予你的力量足够让你能在事情失控之前先赢得对局。这样做的好处就是你会碰到很多戏剧性的对局，其中你会做出豪赌看看是否能取得胜利。这也是为什么使用恶魔会是这么有趣的原因。

神弓游侠薇薇安

绿色的鹏洛客和黑色的字段类似。我们有些选择，但并没有很多。有六个鹏洛客曾以纯绿卡牌出现过：雅琳、妃雅丽兹、贾路、妮莎、薇薇安，和旸谷。妃雅丽兹已经死亡，而贾路我们有其他的计划。雅琳有些条件，而由于我们已经做了燕灵所以不想做旸谷。这就只剩下妮莎或薇薇安了。妮莎在核心系列出现的次数比薇薇安要多，所以我们就决定使用薇薇安了。（当鹏洛客一开始出现在核心系列时，我们一直会使用同样的角色，但我们现在相信鹏洛客的差异性也是游戏有趣的一部分，同时也能让核心系列之间有所差别。）

薇薇安的卖点就是她有把特殊的弓，让她能射出呼唤她家乡时空（已被摧毁）的动物精怪箭。因为如此，她的能力通常会和生物或是弓主题有关：

灌大生物，不管是暂时或是永久性的

给予生物异能

让生物互斗

从你的牌库顶找出生物（和地）

消灭飞行生物

她的第一个、同时也是唯一的正忠诚异能是个单纯的灌大异能。这里的微调是这个版本让你能自己分配这两个+1/+1指示物。她的第二个异能是狂疾啃咬而不是互斗（即这里只有你的生物会造成伤害）。她的大招是个生物牌的祈愿（即从游戏外找一个生物并放到手牌里）。虽然她还是有个很明显的生物主题，但薇薇安跟这系列的其他鹏洛客设计相比还是很狭隘的。我认为对局设计这样做是想要她比较偏向于构组赛。

秽灵雅若克

和其他的闩色组合一样，蓝黑绿之前也没有太多传奇生物。雅若克也是一个新角色，而且根据它的风味叙述很明显是来自于赞迪卡的。这张卡牌是设计来使用这三个颜色在2020核心系列中的主题，即进战场效应。这生物的主要效应就是将它们加倍，而这也是蓝绿两色在颜色派中会做的事情。

为了给这张牌一些黑色，我们给予了这个生物两个黑色的异能：死触和系命。从风味这方面来说，这两个强调了生命的循环，因为它们提到了生与死。我认为设计团队探索了这个将蓝色关键词放在卡牌上的想法（因为死触可以认为是绿色的贡献），但蓝色的生物关键词比较少，而飞行或辟邪都不是设计团队像要放在这张牌上的异能。身为一个爱好加倍效应的粉丝，我对于这张牌能出现在系列中感到很开心。

你心目中的传奇

这就是2020核心系列所有的传奇卡牌了。我希望你们喜欢这个为期两周的传奇专栏。如同以往，我很想听听你们的回馈，不管是今天的专栏、我谈到的任何卡牌，或是关于2020核心系列本身。你们可以寄电子邮件给我或是透过我的社交媒体账号（推特、Tumblr，或是Instagram）来联络我。

请在下周回来看我解释限制和预设的差别。

直到下次，希望你们也能透过2020核心系列创造自己的有趣故事。