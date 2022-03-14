放逐关键字先出现（早了两年）。

放逐关键字第一次出现是2009年7月的核心系列万智牌 2010。这个概念从限量版（第一版）时就存在（化剑为犁应该是最有名的），但当时被称为「移出游戏」—那让牌手有些困惑，因为还有可以与那张牌互动的效应，它并非真的被移出游戏，所以在万智牌 2010的规则更新裡为它创造了一个新的词。互斗关键字第一次出现是在2011年9月最初的依尼翠时，R&D实验了几个不同的方式来迫使两隻生物打架，但通常都还是透过操控战斗来完成。互斗关键字让两隻生物可以在任何时候对决，并证明了是一个重要的工具来在符合颜色派的情况下提供绿色所需要的的生物控制能力（因为它需要一个够大的生物来有效运作）。