哪个先出现？
在今天的专栏裡，我们将进行一场小游戏。我将会说出两个万智牌所做（或曾经做过）的事，而你可以试着判断哪一个元素先发生。每一个问题都会有两个选项，在你觉得知道答案后，点击下方的答案框来看看你的答案是否正确。同时我也会提供一些当时发生的背景。
问题 #1
- 敏捷作为关键字
- 警戒作为关键字
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敏捷作为关键字先出现（早了五年半）。
两个异能都曾出现在限量版（第一版）的牌上（分别是Nether Shadow和撒拉天使），但一开始都不是作为有名字的关键字。敏捷第一次出现是作为1999年4月第六版规则更动的一部分出现在第六版裡。在那之前，R&D把它暱称为「迅速」—在风味上以Vampire: The Eternal Struggle Trading Card Game裡一个类似的异能为名。警戒作为关键字要等到2004年10月神河群英录上市的时候。终于把这两个效应做成关键字之前，我们已经讨论很多年了。
问题 #2
- 基本超类别
- 传奇超类别
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问题 #3
- 人类生物类别被印在牌上
- 突变体生物类别被印在牌上
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突变体生物类别先出现（早了一年）。
虽然突变体的第一次出现要追溯到1995年冰雪时代裡一张牌名为Goblin Mutant的牌，直到2002年10月石破天惊裡的Mistform Mutant之前都没有被印在牌上。至于人类，从创意的角度来说他们从很早开始就已经是万智牌的一部分，但直到2003年10月秘罗地开始种族/职业模型的生物类别之前，都没有以生物类别现在牌上过—生物将会获得能代表他们自身及所做事情的生物类别，人类在那之前只会以他们所做的事情为其生物类别。当时在额外加上人类生物类别引时起了一些争论，但之后就成了游戏很正常的一部分。在最初的依尼翠之前，R&D会特意避免让他们有在意部族的效果。
问题 #4
- 放逐关键字
- 互斗关键字
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放逐关键字先出现（早了两年）。
放逐关键字第一次出现是2009年7月的核心系列万智牌 2010。这个概念从限量版（第一版）时就存在（化剑为犁应该是最有名的），但当时被称为「移出游戏」—那让牌手有些困惑，因为还有可以与那张牌互动的效应，它并非真的被移出游戏，所以在万智牌 2010的规则更新裡为它创造了一个新的词。互斗关键字第一次出现是在2011年9月最初的依尼翠时，R&D实验了几个不同的方式来迫使两隻生物打架，但通常都还是透过操控战斗来完成。互斗关键字让两隻生物可以在任何时候对决，并证明了是一个重要的工具来在符合颜色派的情况下提供绿色所需要的的生物控制能力（因为它需要一个够大的生物来有效运作）。
问题 #5
- 异画牌框（和一般万智牌牌框有着明显不同的排版方式）
- 额外列表（额外印製的列表牌，会在补充包裡佔一个位置）
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异画牌框先出现（早了六到八年）。
理论上来说，第一个使用异画牌框的是1998年 Unglued 裡的 B.F.M.、Burning Cinder Fury of Crimson Chaos Fire 和 Spark Fiend，但第一个把它作为泛用工具使用在机制上的，是2000年10月大战役的连体牌，我们在一张牌上放了两个咒语（且被转成横的）。第一个有额外列表的系列是2006年10月的时间漩涡，那个系列裡有一个「时间转移」的额外列表，其中包括了以旧框印製的过去重印牌。每包补充包裡都会有一张时间转移牌。有趣的插曲是上述两个元素都被提早流出，社群间引起了轩然大波讨论那到底是不是真的。
问题 #6
- 有四个忠诚异能的鹏洛客
- 有静止式异能的鹏洛客
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四个忠诚异能先出现（早了九年）。
第一张有四个忠诚异能的鹏洛客是2010年2月天地醒转裡的心灵塑师杰斯，第一个有静止式异能的鹏洛客直到2019年5月的火花之战—系列的一个重点是主系列裡有36张鹏洛客—才出现。有趣的是，在我们第一次设计鹏洛客时，两种鹏洛客的升级都有被提出，但都被保留到我们觉得适当的时间才使用。静止式异能花了比较长的时间是因为我们知道那将会带来一个全新的设计空间，而我们希望确保已经探索完了既存的空间。在可以使用静止式异能后，我们之后将很难再走回头路。
问题 #7
- 非生物的衍生神器
- 非生物的衍生结界
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问题 #8
- 不同色的起动费用
- 多色牌
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不同色的起动费用先出现（早了十个月）。
第一个不同色的起动费用出现在1993年8月限量版（第一版）裡的Sedge Troll—一张有着黑色起动费用的红色牌。多色牌第一次出现是在1994年6月的传承。
问题 #9
- 搜集编号
- 平行闪卡
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问题 #10
- 秘稀牌
- 鹏洛客
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问题 #11
- 替代品/列表牌
- 关键字指示物打洞卡
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替代品/列表牌先出现（早了五年半）。
列表牌第一次出现是2011年9月最初的依尼翠，提供你在没有使用不透明牌套时一个能表示你套牌裡双面牌的方式。一开始的计画是把双面牌做成单面，并让他们在施放时能找出双面的版本，不过当时的印刷技术来无法保证两张牌一定会出现在同一包补充包裡，所以我们得找其他的解决方式。关键字指示物打洞卡第一次出现是在2017年4月的阿芒凯。那上面有你可以拆下来使用代表-1/-1指示物、砖块指示物及其他像是表示耗竭或遗存的东西。
问题 #12
- 主要主题是结界的系列
- 主要主题是坟墓场的系列
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问题 #13
- 同一张牌有两种都会出现在补充包裡的异画版本
- 全图地
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异画牌先出现（早了四年）。
第一个同一张牌有异画版本的系列是1994年3月的古文明之战。所有的地牌—除了Mishra's Workshop之外—都有异画的版本，不过不是所有的出现频率都一样。这是为了让地牌增加一些多样性，也使得在很多包裡面都有出现（古文明之战只有85张牌）。全图地第一次出现在1998年8月的Unglued，是前一年由Chris Rush所提出，但当时没有人认为牌手会对这个有兴趣。我喜欢这个想法，所以把它放进了「古怪」的系列裡，没有人多说些什麽。这些地牌最后变得极度受欢迎，最后也在2009年10月出现在主要系列—最初的贊迪卡裡。
问题 #14
- 在规则叙述裡提到一张还未发行牌的牌
- 没有法术力费用的牌
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问题 #15
- 颜色标帜
- 四色牌
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问题 #16
- 法术力费用裡有着有色法术力费用的神器
- 法术力费用裡没有有色法术力的结界
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问题 #17
- 守军作为关键字
- 闪现作为关键字
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问题 #18
- 法术力费用裡有无色法术力符号
- 法术力费用裡有雪境法术力符号
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问题 #19
- 「进战场」的用法
- 「死去」的用法
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问题 #20
- 法术力值10或以上
- 法术力费用裡有{X}{X}
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法术力值10或以上先出现（早了六个月）
第一张有法术力值10或以上的牌是1993年12月阿拉伯之夜裡的Aladdin's Lamp。在当时，他们并不知道要如何把10放进无色法术力符号裡，所以那张牌印了两个5而非一个10。{X}{X}第一次出现在两张牌的法术力符号上—1994年6月传承的Part Water和Recall。
第一印象
这是所有今天有的时间，希望你们都喜欢这个小游戏。一如往常，我很想知道你们对于今天文章的想法。你可以写email给我，或透过我的任何一个社群媒体帐号（Twitter、Tumblr、Instagram和TikTok）与我联络。
下週回来和我一起看看Unstable时所发生的许多笑话。
在那之前，希望你享受所有我们在这些年间加入到游戏裡的内容。