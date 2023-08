公告日期:2023年8月7日

近代賽:

解禁 注定 。

薪傳賽:

解禁 心之所欲 。

生效日期:

桌上版及 Magic Online :2023年8月7日

所有賽制的禁限牌列表請參考這裡。

在上一次的公告裡,我們談到了新的改變節奏,以及標準賽輪替從兩年增加到三年。在那篇文章中,我們提到了大多數賽制的變動將會每年發生一次,在這個時間點上─就在(通常)伴隨著輪替的秋季系列預覽前。雖然我們的目標是每年只進行一次更動,以便為了提高對於標準賽的信心與穩定性,我們保留了每個主系列發布時的一個小窗口(下一個是10月16日)─我們打算很謹慎的使用這些窗口。在這個較小的窗口中,我們將會更針對非輪替賽制(而非標準賽)來做更動。由於之前的公告也包含了一些標準賽的更改,並且這賽制在這段時間裡看起來相當健康並多樣化,今天我們只專注於先驅賽、近代賽、薪傳賽及特選賽。除非出現很大的問題,我們預計下一次標準賽的更動將會在明年的這一時段出現。

近代賽

由Michael Majors撰寫

解禁 注定 。

自從我們上一次專業賽級別的賽事—剛好四年前—在巴賽隆納舉行,近代賽中發生了許多變化。 在那時候,各種不同的策略崛起及殞落,禁限牌的名單也做了許多更動,我們發行了近代新篇2,近代賽也進化成更具互動性的賽制。

最近,我們第三個直接進入近代賽賽制的系列魔戒:中土世界傳奇的上市為上週末進行的專業賽設置了舞台。最早的聲勢來自於 The One Ring ,一件在許多不同的套牌中出現的強大無色神器,伴隨著的是 Orcish Bowmasters 也逐漸流行起來。

當專業賽的賽場主流預覽展示出來時,我們起初是感到很擔憂的。雖然賽場主流的套牌佔比率處於正常範圍內並且相對的多樣化,但 The One Ring 與 Orcish Bowmasters 這兩張全新卡牌佔據了第一與第二的使用率,我們很少會在在高級別的永恆賽事看到這發生。

隨著比賽的進展,也在跟這次參與專業賽及來MagicCon:巴塞隆納參加近代賽的玩家們進行多次的交談後,那逐漸平息了我們大部分的擔憂。各種類型的套牌都有良好的表現,遊戲與其中的互動都看起來相當的健康。在過去的週末裡我們看到了一些精彩的比賽,它們具有層次,有趣及互動性。

雖然這兩張卡牌確實在專業賽以及賽之中引起了巨大的轟動—尤其是 The One Ring 可以使用在各類似套牌以及一系列宏觀的原型策略,在賽場中輕易地競爭的同時又不會掩蓋目前近代賽中已擁有的一切。

連續好幾個回合擁有 The One Ring 在場上通常決定了遊戲的勝負,但在近代賽中要將四點魔法力費用的卡牌定義爲過強的門檻是很高的。沒有太多的遊戲被單 The One Ring 或 Orcish Bowmasters 這一張牌迅速地帶走比賽的勝利,從而讓玩家們可以進行更持久互動且大量來回的對局。我應該親眼目睹了十來次 克撒傳 招募了 Haywire Mite 來處理掉 The One Ring ,這引出了一個問題:誰才是故事中真正的英雄?

也就是說,雖然我們今天沒有對魔戒:中土世界傳奇中的任何卡牌採取行動,我們還是要明確表明這些卡牌仍在我們的觀察範圍內。儘管賽事中的成績表現健康,在即將到來的地區冠軍資格賽 中似乎還有很充足的空間繼續探索這個賽制,這些卡牌的使用率仍然很高。我們會持續觀察 The One Ring 這樣長期的遊戲形式,特別是考慮到它能夠循環及/或重置其進場的觸發異能。同樣地, Orcish Bowmasters 在壓制環境中一點防禦力的生物做出了大量的貢獻,以至於 巧手竊猴勒格文 在賽制中除了拉鐸司呼魂以外並沒有看到太多的使用。

那為何我們解禁 注定 ?雖然這不是我們常做的事情,我們對於能夠找到減少近代賽禁限牌列表規模的機會很感興趣,我們相信這將令這賽制更加地好玩並且提供玩家們更多的選擇。正如我在上面提到的,這賽制在過去的四年裡經歷了許多的改變。比起2011年 注定 被禁用時,就相對更多了。

注定 與 沈思 最初被禁用是因為它們為強大的伊捷組合技套牌-風暴與分裂雙身提供了相當的穩定性,此後兩者也都經歷了多次的禁用。我們的理念是讓近代賽賽制變的稍微慢一些,玩家們不會經常在前四個回合中就死於對手的卡牌組合下。

平均來看,近代賽現在已更具互動性,這部分歸功於近代新篇。這些系列發布的目標是提供強大的選擇來阻止對手的組合技,以便進行更長更具互動性的遊戲。因此,我們相信 注定 能夠為較公平的藍色套牌發揮更多作用,而不僅是增加組合技策略的穩定性。

這也是目標的其中一部分,以便能夠回補一些東西給藍紅黯潮,它在近代新篇2及魔戒:中土世界傳奇中間的時間裡是近代賽賽場主流最流行的套牌之一,但後來因 Orcish Bowmasters 的出現而掉落了。

先驅賽

先驅賽,薪傳賽及特選賽由Carmen Handy撰寫

先驅賽的賽場主流持續地在許多不同的賽事中,擁有很廣泛的遊戲風格與原型代表。儘管目前已知的支柱如純綠獻力,拉鐸司變型及以生物為主的快攻,它們的賽場主流佔比率都以健康的速度上升或下降。最近,一款新的蓮花田野控制版本受到了一些較多的關注,但其勝率及賽場主流比率處於在我們預期任何一款合理套牌該處於的位置。在沒有明確的領頭者或無法破解的原型將其它套牌趕出競爭行列之前,我們選擇不進行任何更動。

薪傳賽

解禁 心之所欲 。

魔法風雲會擁有豐富而傳奇的歷史,其中包括了遊戲歷史中最快被禁用的卡牌: 心之所欲 。在其被發行時,魔法風雲會的威脅強度遠遠大於其擁有的答案,生物在薪傳賽(或Type 1.5)裡的佔比例要小得多。很多都已改變了。

距離 心之所欲 被禁用二十年之後,這段時間裡生物已經變強得多,新的鵬洛客卡牌出現了,並且有多個免費咒語的循環,這些都讓成為風暴機制的愛好者提高了難度。為了確保組合技玩家們也能夠與其它原型一樣從主打產品中伴隨獲得的相同水平的新內容與強度,我們決定在薪傳賽中解禁 心之所欲 。

在這咒語的組合技存在以外,薪傳賽賽場主流隨著魔戒:中土世界傳奇的發行仍然在不斷的變化當中。迄今為止 Orcish Bowmasters 在賽場主流中引起了巨大的轟動,懲罰了賽制歷史中無所不在的廉價抽牌咒語。到目前為止,許多 心之所欲 懲罰的套牌似乎都在進行調整,同時也額外留給了那些之前佔比率低的原型一些表現的空間。我們將會持續觀察未來幾個月的情況如何變化,但不認為目前有必要禁止任何卡牌的必要。

薪傳賽

最後,薪傳賽的玩家們最近獲得了一個新工具 The One Ring ,但我們認為目前沒有必要對其採取任何行動。儘管它有著這賽制中許多強力神器擁有的包袱,我們相信玩家們仍在探索其在這賽制中的潛力,我們想看看它會定位在那裡。 克撒傳 也奠定了自己在這些套牌中作為動力源的地位。相對於套牌如末日,純白先制,以及較公平的藍色原型,我們對於其在賽場主流的佔比還是相當滿意的。

隨著各賽制的發展,我們將會密切地關注上述的卡牌,但沒有任何這兩張卡的套牌的成功,也意味著目前還沒有採取行動的必要。