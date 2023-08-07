2023年8月7日禁限牌公告
公告日期：2023年8月7日
近代賽：
解禁
薪傳賽：
解禁
生效日期：
- 桌上版及 Magic Online ：2023年8月7日
所有賽制的禁限牌列表請參考這裡。
在上一次的公告裡，我們談到了新的改變節奏，以及標準賽輪替從兩年增加到三年。在那篇文章中，我們提到了大多數賽制的變動將會每年發生一次，在這個時間點上─就在（通常）伴隨著輪替的秋季系列預覽前。雖然我們的目標是每年只進行一次更動，以便為了提高對於標準賽的信心與穩定性，我們保留了每個主系列發布時的一個小窗口（下一個是10月16日）─我們打算很謹慎的使用這些窗口。在這個較小的窗口中，我們將會更針對非輪替賽制（而非標準賽）來做更動。由於之前的公告也包含了一些標準賽的更改，並且這賽制在這段時間裡看起來相當健康並多樣化，今天我們只專注於先驅賽、近代賽、薪傳賽及特選賽。除非出現很大的問題，我們預計下一次標準賽的更動將會在明年的這一時段出現。
近代賽
由Michael Majors撰寫
解禁
自從我們上一次專業賽級別的賽事—剛好四年前—在巴賽隆納舉行，近代賽中發生了許多變化。 在那時候，各種不同的策略崛起及殞落，禁限牌的名單也做了許多更動，我們發行了近代新篇2，近代賽也進化成更具互動性的賽制。
最近，我們第三個直接進入近代賽賽制的系列魔戒：中土世界傳奇的上市為上週末進行的專業賽設置了舞台。最早的聲勢來自於
當專業賽的賽場主流預覽展示出來時，我們起初是感到很擔憂的。雖然賽場主流的套牌佔比率處於正常範圍內並且相對的多樣化，但
隨著比賽的進展，也在跟這次參與專業賽及來MagicCon：巴塞隆納參加近代賽的玩家們進行多次的交談後，那逐漸平息了我們大部分的擔憂。各種類型的套牌都有良好的表現，遊戲與其中的互動都看起來相當的健康。在過去的週末裡我們看到了一些精彩的比賽，它們具有層次，有趣及互動性。
雖然這兩張卡牌確實在專業賽以及賽之中引起了巨大的轟動—尤其是
連續好幾個回合擁有
也就是說，雖然我們今天沒有對魔戒：中土世界傳奇中的任何卡牌採取行動，我們還是要明確表明這些卡牌仍在我們的觀察範圍內。儘管賽事中的成績表現健康，在即將到來的地區冠軍資格賽 中似乎還有很充足的空間繼續探索這個賽制，這些卡牌的使用率仍然很高。我們會持續觀察
那為何我們解禁
平均來看，近代賽現在已更具互動性，這部分歸功於近代新篇。這些系列發布的目標是提供強大的選擇來阻止對手的組合技，以便進行更長更具互動性的遊戲。因此，我們相信
這也是目標的其中一部分，以便能夠回補一些東西給藍紅黯潮，它在近代新篇2及魔戒：中土世界傳奇中間的時間裡是近代賽賽場主流最流行的套牌之一，但後來因
先驅賽
先驅賽，薪傳賽及特選賽由Carmen Handy撰寫
先驅賽的賽場主流持續地在許多不同的賽事中，擁有很廣泛的遊戲風格與原型代表。儘管目前已知的支柱如純綠獻力，拉鐸司變型及以生物為主的快攻，它們的賽場主流佔比率都以健康的速度上升或下降。最近，一款新的蓮花田野控制版本受到了一些較多的關注，但其勝率及賽場主流比率處於在我們預期任何一款合理套牌該處於的位置。在沒有明確的領頭者或無法破解的原型將其它套牌趕出競爭行列之前，我們選擇不進行任何更動。
薪傳賽
解禁
魔法風雲會擁有豐富而傳奇的歷史，其中包括了遊戲歷史中最快被禁用的卡牌：
距離
在這咒語的組合技存在以外，薪傳賽賽場主流隨著魔戒：中土世界傳奇的發行仍然在不斷的變化當中。迄今為止
薪傳賽
最後，薪傳賽的玩家們最近獲得了一個新工具
隨著各賽制的發展，我們將會密切地關注上述的卡牌，但沒有任何這兩張卡的套牌的成功，也意味著目前還沒有採取行動的必要。