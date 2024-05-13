公告日期：2024年5月13日

薪傳和特選：

禁用所有會將貼紙或景點帶入遊戲的卡牌。欲查看完整卡牌清單，請點擊下方。

點擊這裡查看所有貼紙卡牌的完整清單 Aerialephant

Ambassador Blorpityblorpboop

Baaallerina

_____ Balls of Fire

Bioluminary

_____ Bird Gets the Worm

Carnival Carnivore

Chicken Troupe

Clandestine Chameleon

Command Performance

Done for the Day

Fight the _____ Fight

Finishing Move

Glitterflitter

_____ Goblin

Last Voyage of the _____

Lineprancers

Make a _____ Splash

Minotaur de Force

_____-o-saurus

Park Bleater

Pin Collection

Prize Wall

Proficient Pyrodancer

Robo-Piñata

_____ _____ Rocketship

Roxi, Publicist to the Stars

Scampire

Stiltstrider

Sword-Swallowing Seraph

Ticketomaton

_____ _____ _____ Trespasser

Tusk and Whiskers

Wicker Picker

Wizards of the _____

Wolf in _____ Clothing

點擊這裡查看所有景點卡牌的完整清單 Coming Attraction

Complaints Clerk

Deadbeat Attendant

Dee Kay, Finder of the Lost

Discourtesy Clerk

Draconian Gate-Bot

"Lifetime" Pass Holder

Line Cutter

Monitor Monitor

Myra the Magnificent

Petting Zookeeper

Quick Fixer

Rad Rascal

Ride Guide

Seasoned Buttoneer

Soul Swindler

Spinnerette, Arachnobat

Squirrel Squatters

Step Right Up

The Most Dangerous Gamer

純普:

禁用All That Glitters。

桌上版及魔法風雲會線上版生效日：2024年5月13日

下一次限禁牌公告將於2024年6月24日發布。所有賽制的禁限牌列表請參考這裡。

薪傳和特選

禁用所有會將貼紙或景點帶入遊戲的卡牌。

________ Goblin在薪傳中成為一張可以合理使用的卡牌，而這導致比賽中出現了一些尷尬的情況。不僅僅是鬼怪玩家需要構築並帶來一副貼紙套牌，許多以複製（如非瑞克西亞蛻變妖）為主軸的套牌似乎也感覺得準備貼紙套牌，以免碰上他們他們能夠複製________ Goblin的時候。無論套牌裡中是否有任何有能與這些貼紙互動的卡牌，玩家都必須在每場比賽開始時展示這些套牌。

讓一些 Unfinity 的牌能合法使用的目標，主要是讓貼紙牌和景點可以在指揮官模式中使用，但目前還沒有能讓一堆卡牌在指揮官中使用，卻無法在薪傳中無法使用的方法。我們原本認為這些卡牌的強度足夠低，以至於如果人們偶爾在薪傳中嘗試使用將會是一個有趣的驚喜。然而，我們誤判了________ Goblin，造成現在在賽場上所有玩家都感覺有義務與貼紙機制互動。

我們認為，這對實體及數位都不是一個健康的情況，所以我們決定禁用每一張能派出貼紙或景點的卡牌。我們曾考慮禁用所有與子套牌有關的牌，但這在對齊Gatherer、數位和桌上版的功能運作上更加困難。

當推出 Unfinity 時，我們知道讓它的部分卡牌在 魔法風雲會 更大牌池的賽制中可以合法使用是一個帶有風險的實驗。擴大一個系列使其能接觸到更多玩家的概念在核心上仍是一個好主意。放眼未來，在短時間內我們將不會再次進行這個類型的實驗。

標準

過去一年標準賽一直是我們的重點，而我們也對光雷驛鏢客專業賽結束後的賽制樣貌感到滿意。我們對於專業賽上有著獨立強力卡牌的艾斯波中速成為最多人使用的主流套牌並不感到意外，但結果也證明了這種套牌並非無法被擊倒，而這也是賽場主流呈現健康的表徵。八強裡有六副不同的套牌證明了賽制的多樣性，包括充滿創意的白黑野馬和四色傳奇都在比賽中有著很不錯的勝率。

到目前為止，我們對於光雷驛鏢客在標準賽中的影響感到滿意。作為該環境的第十二個系列，它面臨著將其卡牌可以被放進套牌的最大挑戰，也完成了快速地的循環，許多單獨的卡牌也被放進入了備牌和正編裡。我們希望更加平衡的魔法力基底能夠提供更均衡的基準，以激發賽制中的更多創造力。

下一次在近代新篇3發售後限禁牌公告將是我們考慮在標準賽中禁牌的時機。再度重申我們的理念，除非有極值產生，否則我們打算每年只在夏季對標準賽進行一次更改。我們將在下一次的禁限牌公告發布前密切關注賽場主流。

先驅

先驅賽制在卡洛夫莊園謀殺案專業賽之後仍然保持健康的狀態。

在專業賽上有好表現使用了Vein Ripper的拉鐸司吸血鬼套牌證明了這並非偶然，並持續在先驅賽場主流中扮演重要角色。它的盛行導致了伊捷鳳凰的勝率下降，由於過去很大程度的成功，也是我們在專業賽結束後持續在關注的套牌。

光雷驛鏢客 帶來的最大的更動是使用了新Kaervek, the Punisher的純黑物盡其用套牌的使用率大幅增加。雷威克是一張強大的牌張優勢引擎，搭配所有犯下罪行的互動，以及另一個可以有意義地施放四張「頭腦空白」的策略，作為對抗領先的鳳凰套牌的強大選擇。

就目前而言，先驅處於一個很好的位置，任何一種宏觀原型都可一搏—快攻、控制、中程或組合技，每種策略都有能應對彼此的工具。

近代

伴隨近代新篇3即將於2024年6月14日發行，這個決定應該不會太讓人意外。

一般來說，我們預期近代新篇3 將對賽制產生影響，我個人非常期待看到這個系列能帶來的孕育和實驗。

我們最近一次所採取的行動—禁用Violent Outburst，為近代的賽場保留了一個能納入吸收近代新篇3的健康狀態。各種傾曳策略套牌的使用率和勝率都已經回到了我們滿意的水平。

近來也有一些關於Leyline of the Guildpact強化了多種骸龍後裔策略的問題和擔憂，甚至可以追溯到我們上次討論賽制的時候。社群已經對其中許多進行了實驗，但其中最受歡迎和也最強的策略—傳統雙色伊捷黯潮套牌的五色版本方式，已經穩定到了一個適當的使用率和勝率。

盡情享受近代新篇3的售前現開賽吧！

薪傳

隨著禁用所有貼紙和景點的卡牌，我們預計薪傳賽場主流將出現一些小幅變動。我們上次討論這個賽制時，提到了我們一直在關注 Orcish Bowmasters以及它對薪傳的藍色核心對局所帶來的影響。顯然，弓箭手和悲慟都是薪傳賽場主流中佔有一席之地，而這些也是我們將繼續監控，看看它們在賽制中長期來看是否能帶來樂趣的卡牌。

最近，悲慟在挖墳套牌中作為一種強大的另一種進攻手段出現，為這些策略提供了一個高效率精簡節奏的同時，也能挖如 Atraxa, Grand Unifier這類傳統的目標，實現強力的效果。

從歷史上看，近代新篇系列都有影響薪傳的能力，所以我們將看看賽制在納入了近代新篇3後將會如何發展。

特選

在特選賽制上，我們的理念與薪傳相似，社群的情感可以和數據及比賽一樣影響結果。我們正在關注路拉斯和克撒傳。同樣像薪傳一樣，我們迫不及待地想看看特選賽制會如何納入近代新篇3的卡牌納入，並觀察在上市後的賽制走向。

純普

禁用All That Glitters。

點擊這裡來看Gavin對純普限禁牌的完整解釋。

Alchemy

Alchemy處於健康狀態，上週上市的 Alchemy: Thunder Junction 系列套牌添加了新的Heist關鍵字。Alchemy是 競技場 中變化最快的賽制，而這次即將到來的系列輪替將會帶來迄今為止最大的變化。在有這麼多卡牌被輪替出去的情況下，接下來在賽制重新定義自己的過程中的幾個月將會帶來許多的驚喜。

探險家

所有魔風競技場上有而被先驅裡禁用的每張卡牌，同樣也都在探險家中被禁用。

史跡

隨著光雷驛鏢客中許多強大新卡牌的加入，我們持續在史跡賽制中看到有著豐富內容及多樣性的套牌。就以Stoneforge Mystic當作例子，它提供了以武具為重點套牌的充分支持，這個原型在之前並不常出現在這個賽制裡。

近代新篇3將為史跡帶來大量新的工具。為了繼續維持賽制的強度，我們將會在系列上市前預先禁用系列裡面的幾張卡牌，但大多數的卡牌都將進入史跡的牌池。在近代新篇3所有的牌都公開後，我們將會發布完整的預先禁牌公告。

Timeless

自上一次系列發售以來，在這個賽制中出現了幾套新的套牌。挖墳促成了一些新的套牌原型，通常會復生像Troll of Khazad-dûm或與驕傲血領索霖和Vein Ripper一起使用形成強大的威脅。隨著玩家開始在Timeless 賽制中探索磨牌的對局策略，Archive Trap 在 Timeless賽制中的使用率大幅地提升。汲取魔力也為一些套牌提供了足夠的火力支援，但到目前為止都被控制在了合理範圍內。

與史跡相似，近代新篇3肯定會大幅改變這個賽制。我們將不會在近代新篇3上市前在Timeless裡禁用或限用任何卡牌，但一旦塵埃落定，我們將做出適當的改變。

爭鋒

最近我們花了一些時間專注於檢視爭鋒的平衡，並透過配對來再次確認那些受歡迎的指揮官是否被適當處理。我們還調查了爭鋒套牌裡其餘一些強力的非指揮官牌會如何影響遊戲體驗。這次檢視包括了像汲取魔力這樣新加入的東西，以及像悖論引擎這樣的常年進行的討論。到目前為止，數據顯示我們以配對為重點的方法很好地處理了這些卡牌，並為玩家提供了適當的對手。我們將繼續監控我們的配對，看隨著更多強力的卡牌加入是否需要採取更多行動。