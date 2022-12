今天,我們將修改Invoke Prejudice的Multiverse ID,並從牌圖集(Gatherer)移除它的牌圖,它最初印製於1994年。這張牌帶有種族歧視傾向,而它的Multiverse ID——因為錄入於多年之前的關係——更為糟糕。我們的遊戲不容許種族歧視,其他地方也一樣。

就這件事來說,這張牌不應該被印製出來,也不應該出現在Gatherer上。我們對此深感歉疚。

在過去幾周發生的事件,以及關於如何更好地支持有色人種的議題讓我們審視自己,我們的行為,以及我們可以採取行動的地方。我們在此向所有幫助我們認識到自身不足的人表示感謝。我們理應做得更好,我們能夠做得更好,而我們將來也會做得更好。

為此,我們還將從我們的資料庫中移除其他的牌圖,包括

Cleanse

Stone-Throwing Devils

Pradesh Gypsies

Jihad

Imprison

Crusade

牌圖將被以下聲明所替代:

"We have removed this card image from our database due to its racist depiction, text, or combination thereof. Racism in any form is unacceptable and has no place in our games, nor anywhere else." (『我們已經從我們的資料庫中移除了這張牌的牌圖,因為它的圖像、文字,或是圖文帶有種族歧視傾向。我們的遊戲不容許種族歧視,其他地方也一樣』)

除此之外,這些牌將在所有認證賽事中禁用。

要讓我們的遊戲、社群、以及公司更具包容性,還有很多工作要做。請您明白,我們每天都在努力讓生活變得更美好,我們也在傾聽您的聲音。伴隨我們的遊戲與組織的發展,期待未來與您分享更多計畫。