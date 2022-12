魔法風雲會即將迎來重要時刻:二十五週年紀念日以及重返家鄉多明納里亞。但凡參加過重要時刻紀念日的各位都應該知道,你得盛裝赴會;過去一年間我們也在努力打扮牌張本身,好迎接這一盛大場合。

在過去的漫長歲月中,魔法風雲會牌張外觀及內文敘述也經歷過多次變動:從1999年古典第六版的規則大幅改動,到魔法風雲會2015時(實際上市是在2014年)最近一次牌框微調等等,不一而足。我們一直以來都在不斷努力,好讓這款遊戲能夠緊跟潮流、永保新鮮、平易近人,而這次將於多明納里亞系列引入的更動便是這一系列付出的最新成功。雖然這次的改動規模可能不及以往,但卻能巨幅改善遊戲體驗,同時解決不少我們長年以來想要克服的問題。

得益於產品上市時程方面的巧合,我們趕在最後一刻將這些更動放進提前多明納里亞數週上市的Duel Decks: Elves vs. Inventors對決套牌當中,讓各位玩家能夠藉此產品提前預覽最新變化!在此建議各位移步瀏覽Duel Decks: Elves vs. Inventors的完整牌圖集合,親自瞭解在本系列中套用的最新敘述、插畫和規則更動。

我會把這些更多分成這樣的三個部分來向大家介紹:不影響遊戲的外觀更新;改變敘述遣詞用句的格式更動;以及比較重要的規則改動。

由於這些更動要等到多明納里亞規則更新之後才會正式生效,所以如果你想要瞭解受到本次更動影響的舊牌完整列表,那還得再耐心等上一段時間。Eli Shiffrin稍後發佈的多明納里亞更新公告當中會包含全部詳細資訊。(Duel Decks當中的牌上印製的是來自未來的Oracle標準敘述~這些敘述要等到多明納里亞售前賽才會是正式生效的標準敘述。告訴過你這只是提前預覽吧!)

現在就讓我們藉由Elves and Inventors看看會有哪些改動!

外觀更新

分隔線

要說魔法風雲會牌張詭異之處,規則提示和背景敘述都使用相同的字體來印刷必定會是其中之一;從1996年的海市蜃樓系列開始使用近代所見的規則敘述以來就一直如此。(譯者註:此為英文版的情況,萬馬千軍系列以來中文版的牌張規則敘述與背景敘述所用的字體並不相同。)雖然這種不多加字體,未多加修飾的做法讓牌面看起來相當簡潔,但常常也會讓玩家找不到規則與背景之間的分界。新玩家有時會將規則提示和背景敘述弄混,不知道前者在哪裡結束,後者從哪裡開始;老手有時也會忽略夾在兩段斜體字中間的第二或第三個異能。

這一問題困擾了我們好久,也考慮過許多替代方案,包括將背景敘述變成灰色,改變字體,或是將其中一類敘述放到陰影框中好讓讀者能夠一眼分辨。最終,我們決定採用以前曾經用過的點子,借用原本在入門版系列中用過的作法(1997年的系列,不是即將推出的手機App)~在內文框內規則與敘述之間加入一道居中的分隔線。

新版分隔線比入門版的版本更不顯眼,且只有在同時擁有規則敘述和背景敘述的牌張上才會出現。我覺得這是最簡潔的方案。看看下面這張乙金塑師/Etherium Sculptor:

傳奇牌張邊框

隨著多明納里亞系列預覽展開,詳細情報不斷浮現,大家會發現這個系列重心放在刻畫此世界當中的傳奇角色上面~今昔英雄都會躍然紙上。在遊戲機制方面也會有驚艷的全新玩法來突顯傳奇之份量。這正貼合本系列「傳奇雲集」的口號!考慮到傳奇與遊戲玩法之間有著緊密聯繫,我們希望牌面上能有清晰的視覺標識,讓玩家能夠一眼就看出哪些東西是傳奇永久物。我們最終決定採用的方案是在牌張的標題欄周圍加上冠狀綴飾,其邊緣部分與牌張周圍的黑色邊框完美結合在一起,醒目的同時又不失莊嚴感。我們對此非常滿意,決定往後環境的所有傳奇牌都使用這一邊框(鵬洛客除外~它們看起來就已經夠特別了)。

這就是強力妖精叛軍領袖伊祖黎/Ezuri, Renegade Leader在新牌框下的全貌。

格式更動

「加」

自從遊戲誕生以來,地牌的敘述中總少不了「你的魔法力池」這樣的字眼;但在進行遊戲的過程當中,是否瞭解「魔法力池」這個概念其實並不重要(大多數人就只是橫置地來支付費用,從來沒有在中途儲存一下魔法力的需要)。因此牌面上的這些文字就會讓新學習此遊戲的玩家產生不必要的困惑。

為了盡可能減少牌面上非必要用語的出現頻率,我們將產生魔法力之牌張的敘述格式由「加[魔法力]到你的魔法力池中」縮短成「加[魔法力]」。這就是更簡潔的西瓦暗礁。

以下是該牌目前的英文敘述,以供參照:

T: Add C to your mana pool.

T: Add U or R to your mana pool. Shivan Reef deals 1 damage to you.

單數「They」

敘述正確,行文一致,魔法風雲會的英文規則敘述格式一直遵守《芝加哥格式手册》的行文規範,以確保敘述正確、措辭一致,因而在規則敘述中需要提及不定性別的第三人時,會採用「he or she」這樣的寫法,及其對應變形「him or her」、「his or hers」等等。

這樣子寫的缺點也有不少。對我來說,主要的問題在於這樣會帶來不少贅字,而且平時也沒人會這麼說話。在日常對話中,大家都會把「they」當成單數來用。隨著語言的不斷變化,正式文書規範也不斷寬鬆,我們終於能夠放心改用這一新的規範。(譯者註:中文版的敘述中會視上下文改用「其」,但仍保留「他」作無性代詞來使用。)歡呼吧!

不過先別高興太早,主要是Duel Decks: Elves vs. Inventors中沒有牌需要使用新敘述格式。不過我們可以拿逼從作個例子,這張牌的新舊英文敘述如下:

當前(舊):

Target opponent reveals his or her hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

多明納里亞Oracle更新(新):

Target opponent reveals their hand. You choose a noncreature, nonland card from it. That player discards that card.

除了省字數之外,如果這一改動能讓那些不願他人用「he」或「she」相稱的人覺得我們的敘述包容性更強的話,那就更好不過。

「此咒語」

為明確傳達某牌的異能僅是在你施放此牌的時候才生效,我們將這類句子中的牌名替換為「此咒語」。這就是新版的塔蘿拉的大隊:

該牌目前的敘述如下,以供參考:

踐踏

除非你本回合中施放過其他綠色咒語,你才能施放塔蘿拉的大隊。

此類敘述更新的其他例子還有意志之力、墓場匍屍和碎片衝擊等等,你馬上就能看到新版的碎片衝擊!

規則改動

鵬洛客轉移規則

本次只有一項規則改動,但這項改動的影響非常大。如果你跟了我的推特,或正在參加魔法風雲會競技場的封閉測試,那你大概就能猜到這一改動的實際內容~我們已經等了很久了。

我們將移除允許玩家將非戰鬥傷害轉移給對手鵬洛客的這部分規則,而是直接在牌面上(或Oracle文獻中,對舊版牌來說)寫明該咒語或異能是否能對鵬洛客造成傷害。

沒錯,這項改動的影響非常大。預計約有700張牌將獲得勘誤;還有不少牌雖然敘述不變,但功能會受到影響。但是魔法風雲會現在更容易理解了。回到2007年,當我們為洛溫設計第一批鵬洛客時,我們希望規則能夠這樣運作:能夠用傷害咒語直接打中鵬洛客。但由於不確定這一新的牌張類別是否會一直沿用,我們當時並沒有果斷進行大量勘誤,而是創造出一條新的規則,允許玩家在大多數情況下模仿我們當初設想的方式來運作。雖然如今說「用閃電擊打你的傑斯」已是雙方都認可的簡略方式,但總還是會有一些不那麼直覺的互動存在。舉例來說,聖潔地脈就會讓閃電擊打傑斯這件事無法發生,因為你需要能夠將現在有辟邪的對手指定為閃電擊的目標,而後才能將傷害轉移給傑斯。類似地,你不能用避開來反擊準備燒死你鵬洛客的燒殺咒語;你不能將弧狀閃電的傷害在某個鵬洛客及其操控者之間分配。或者,雖然一發巨大的厄亡者葬火能夠殺光玩家的所有生物,但卻只能對其手下的一個鵬洛客造成傷害,之後就再也沒法傷害該玩家分毫。

此類互動會讓人摸不著頭腦,就連老手也得花上好一段時間才能消化。這樣也在一直提醒我們要讓規則符合玩家的直覺理解:造成傷害的咒語和效應就應該能夠直接以鵬洛客為目標。於是我們就決定這麼做了。

但我們就要在無數牌上加註「鵬洛客」了嗎?沒有你想像的那麼多。我們想到了個巧妙的解決方案:致敬Richard Garfield在限量第一版中閃電擊的敘述~用「任意一個目標」表示該咒語能對生物、玩家或鵬洛客造成傷害。正如我前面提到的,新版碎片衝擊登場:

「任意一個目標」字樣特指「目標生物,玩家或鵬洛客」。所以,你不能對我的海島施放碎片衝擊。我的墳墓場也不行。我不是說你們會這麼去做,但是我敢保證一定會有人問能不能這麼做。

我們勘誤牌張的方式大致可分為以下四類:

無需指定目標便能造成傷害者不會獲得勘誤,唯砸瓶女漢子例外。也就是說,地震、進步的代價這類牌,以及狂熱神哈佐蕾的起動式異能無法再對鵬洛客造成傷害。

另外,能防止傷害的牌將獲得相似的勘誤,以清晰地說明相關牌張和鵬洛客的互動。

有些東西發生了天翻地覆的變化,還有些東西看似有變化,實則屹立不動。如果你想瞭解詳細資訊,敬請期待Eli Shiffrin撰寫的規則更新文章,該文章會在多明納里亞上市前發佈。他會深入介紹相關更動,並列出所有受到影響的牌張。

內容就是這些了!

魔法風雲會將帶著這些嶄新改進,邁向下一個25年!傳奇更加炫酷,敘述更加簡潔,鵬洛客機制更加直覺,另外多明納里亞就在眼前。現在正是暢享魔法風雲會的絕佳時機!

如果你希望第一時間入手這些新鮮更動的牌張,就去當地的遊戲店購買一套Duel Decks: Elves vs. Inventors吧!

在此我要感謝Ethan Fleischer和Dave Humpherys的優秀想法;感謝研發部門定稿團隊中優秀編輯、設計、規則主管不辭勞苦完善各處更動;感謝負責MTG競技場和魔法風雲會線上版等電子平台的同事,讓這些更動能夠在所有平台上線。

25週年快樂!

—Aaron

@mtgaaron