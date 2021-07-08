開始囤積乾糧、購買額外的弓箭（「你們這裡有賣十字弓箭嗎？」），更別忘了那些極其重要的釘鞋，因為龍與地下城：被遺忘國度戰記售前賽已經快到了！在七月16–18和全世界的玩家一同參與將D&D體驗帶到魔法風雲會的全新系列。

參與我們售前賽的選擇開始變多了，因為有些地方已經可以回到店家比賽。SpellTable這個傳統這次也會有被遺忘國度戰記的售前賽，讓玩家可以從遠端加入冒險並且透過電腦上的SpellTable beta對局或遊玩其他遊戲。

如果你還沒用網路攝影機或是SpellTable 來嘗試魔法風雲會，別擔心：我們會在這文章後面給你一些訣竅來使用網路攝影機以遊玩魔法風雲會。

被遺忘國度戰記的SpellTable售前賽

SpellTable售前賽在三天中充滿了競爭、對局，和樂趣：

第一天：七月16星期五，3 p.m.到 9 p.m. PT

第二天：七月17星期六，6 a.m.到9 p.m. PT

第三天：七月18星期日，6 a.m.到9 p.m. PT

售前賽和活動

我們在被遺忘國度戰記售前賽裡有許多活動和遊戲：

為團隊戰鬥 ：挑選一個你最喜愛影響者的團隊，然後在售前賽贏取分數來看哪個團隊能獲勝！

：挑選一個你最喜愛影響者的團隊，然後在售前賽贏取分數來看哪個團隊能獲勝！ 限制套牌對局 ：使用六個 被遺忘國度戰記 補充包組成、40張套牌的經典售前對局。

：使用六個 補充包組成、40張套牌的經典售前對局。 世界王對局 ：以三打一的方式挑戰無法以單人擊倒的強敵，這會在Discord上即時串流！

：以三打一的方式挑戰無法以單人擊倒的強敵，這會在Discord上即時串流！ 對局之間的活動：在對局之間休息一下，並且為你的團隊贏取分數，比如說參加Discord上的魔法風雲會機智問答以及第一包第一抽遊戲。

售前團隊—挑選你的職業！

加入你最喜愛的魔法風雲會名人的四個職業主題團隊，以在SpellTable售前賽的得分挑戰賽中競爭名次。你們可以遊玩對局和參與對局之間的活動來贏取分數！

所以你是戰士、僧侶、浪客，還是魔法師呢？以下是你們能加入的團隊：

戰士隊

Alex Nikolic @Chord_O_Calls

Martin Jůza @MartinJuza

Bengineering @BengineeringTV

Zbexx @ZBexx

Amazonian @coL_Amazonian

Marshall Sutcliffe @marshall_LR

僧侶隊

Ethan Saks @lordtupperware

Filipa Carola @filipamtg

Shivam Bhatt @ghirapurigears

Jana Amari @JanaAmariChan

Ben Wheeler @BWheelerMTG

Lady Lavninias @LadyLavinias

浪客隊

Voxy @VoxyTwitch

AliasV @coL_AliasV

TaaliaVess @TaaliaVess

Ben Werne @mistermetronome

Andrea Mengucci @Mengu09

ManaCurves @ManaCurves

魔法師隊

LegenVD @LegenVD

TappyToeClaws @TappyToeClaws

Olivia Gobert-Hicks @goberthicks

PleasantKenobi @PleasantKenobi

Graham Stark @Graham_LRR

Ladee Danger @Brttnymchlle

售前賽遠端對局是如何用作的

我們會和在ChannelFireball的夥伴以專門的外接Discord 伺服器來支援被遺忘國度戰記的售前賽。在七月16之後，你們也可以在當地的WPN店家裡找到被遺忘國度戰記的售前組合。

當你在這三天裡登入SpellTable beta時，你們會看到一個能加入被遺忘國度戰記售前賽的選項。這會帶你們到被遺忘國度戰記的SpellTable 售前賽 Discord伺服器。你們在這裡可以和其他想遊玩被遺忘國度戰記限制賽的玩家對局、加入指揮官比賽、討論你的限制賽牌池來尋取意見等等。你們現在就可以加入Discord來做準備！

參與SpellTable 售前賽不需要任何費用，但也沒有任何獎品。這裡也沒有任何的比賽架構，所以你們可以在活動的時間裡（星期五到星期日）自由來去，並且盡量遊玩—即使你已經在當地店家中戰完了也可以。

要如何為被遺忘國度戰記售前賽做準備

要為被遺忘國度戰記售前賽做準備，請這樣做：

前往你的當地店家。你的店家可能也會提供他們自己的售前賽，以及其他對局或購買產品的機會。你的當地店家會有一堆活動，因為傳奇夏季還沒結束。

（註：不同的地區對於公開群聚有不同的規則和限制，所以請注意這些並且採取適當的措施。你當地的店家也可能有特殊規則。請先確認！）

取得你的被遺忘國度戰記售前組合。你將要遊玩限制賽對局，所以你會需要一個被遺忘國度戰記的售前組合，裡面會有六個輪抽補充包和一張可以使用的傳統金印閃卡。你可以在七月16之後於你的當地店家購買一個。

參加被遺忘國度戰記的售前賽Discord伺服器。你們可以討論策略、套牌構築，以及問任何帶你起步的問題。

構築套牌。你的售前組合裡會有你在建構40張套牌所需的一切，包含基本地。

架設你的網路攝影機。你需要網路攝影機才能遊玩。它可以是夾在你螢幕上、筆電或電腦內建的那種、或是手機的照相機。你可能得清出對局空間，或者趕走好奇或可愛的寵物。

如何設定網路攝影機給魔法風雲會和SpellTable

首先，先看教授以及我們的Gavin Verhey所拍攝的影片。參加對局的細節在被遺忘國度戰記售前賽中可能有些不同，但這些訣竅能幫你準備好你的網路攝影機。

在Good Morning Magic中，Gavin展現給觀眾看他是如何在疫情期間透過SpellTable遊玩指揮官對局：

如何在SpellTable Beta上使用你的手機照相機

如果你沒有網路攝影機也別氣餒。如果你的手機或平板有照相機的話你也可以在比賽中使用。

請照以下的步驟來設定你的網路攝影機：/p>

在你的電腦上使用Wizards Account登入SpellTable beta。 選擇頁面右上角的Configure Inputs。 如果你目前在對局中，選擇螢幕左邊的齒輪符號，然後選擇Configure Inputs。 勾選Use mobile device as webcam。 選擇Apply。 在你的電腦上加入對局。 在你的手機或平板上前往同一個對局的URL（在你電腦瀏覽器的頁面上）。 使用你之前登入SpellTable的Wizards Account 來登入手機或平板。

完成！手機一旦讀取遊戲之後，你的影像應該就可以從照相機串流到你的手機上。

由於手機可能會有多個照相機，你可能要選適合的那一個。再次點擊Configure Inputs然後從下拉選單中挑一個影像輸入。

如何為SpellTable設定你的照相機

SpellTable beta有些很棒的功能，讓你能即時辨識卡牌而不用在螢幕上自己閱讀它們。不過，這功能只有在你的照相機從正上方並沒有傾斜時才有最佳的效果。為了你和你的對手著想，請適當地調整你的照相機。

如果你手上有紙箱，你也可以試試這個方法：

使用頂覆翼大於15英尺的箱子。 壓扁紙箱。 將紙箱切成兩半並保留一半。 在正常角落折90度。 將外擴的底覆翼用膠帶黏起來。 將長的頂覆翼往下折，然後將短覆翼往下折並把兩者用膠帶牢牢黏在一起。

如果你有更棒的SpellTable設置，請到推特上分享並且利用@wizards_magic來讓我們知道！