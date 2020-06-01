公告日期：2020年6月1日

新的行侶規則

每盤遊戲限一次，於你可以施放法術的時機（在你回合的行動階段且堆疊為空），你可以支付（3）點一般魔法力來將你的行侶從你的備牌置於你手上。此為特殊動作而非起動式異能，立刻生效且無法回應。該動作無法被反擊，類似非瑞克西亞斷念妖的效應也無法阻止它。

標準賽：

讒言密探 禁用

創新烈焰 禁用

Historic：

讒言密探 暫緩使用

創新烈焰 暫緩使用

桌上版生效日期（規則以及禁限牌）：2020年6月1日

Magic Online 行侶規則更新生效日期：2020年6月3日

MTG Arena 行侶規則更新生效日期：2020年6月4日

Magic Online 生效日期：2020年6月1日

MTG Arena 生效日期：2020年6月4日

各賽制的完整禁限牌表，請見此。

行侶規則變動

雖然魔法風雲會的規則變動通常並不屬於禁限牌表更新的一部分，不過對於本例，我們想要說明關於行侶機制的變動是出於遊戲平衡性，以及遊戲環境中套牌占比的考慮。規則變動將隨本更新立即生效，行侶機制（以及所有具有行侶異能的牌）現在的運作方式和之前有所不同。新的行侶機制將以如下方式運作。

每盤遊戲限一次，於你可以施放法術的時機（在你回合的行動階段且堆疊為空），你可以支付（3）點一般魔法力來將你的行侶從你的備牌置於你手上。此為特殊動作而非起動式異能，立刻生效且無法回應。該動作無法被反擊，類似非瑞克西亞斷念妖的效應也無法阻止它。

我們作出此調整的原因是基於遊戲環境資料，以及行侶套牌在所有賽制中的占比，以及玩家對於重複的遊戲體驗之回饋。總的來說，在標準賽、先驅賽、以及近代賽中，行侶套牌的勝率與環境占比都有一些過高了，且在薪傳與特選中也已作出了必要的禁牌調整。這一趨勢表明它對所有賽制的健康度和多元性都會是一個長期問題。相較於對於每一個賽制作出多次單獨的禁限牌調整，我們認為更為健康的解決方案是減少行侶套牌所能獲得的優勢。

我們的目的是降低環境中行侶套牌的比例，但仍能體現該機制背後的設計靈魂，也希望在某些條件下仍然有行侶值得圍繞其來進行套牌構組。我們期望調整後的行侶機制能夠為套牌構組帶來挑戰，也希望玩家在組牌時，能有更多展現自我的選擇，而不是被迫成為競爭環境的一份子。

我們討論了許多規則調整的方式，最終選擇了這個版本，因為它能夠解決重複的遊戲體驗，並提供了更多的互動機會。由於要支付額外的魔法力，現在使用行侶的效率可能不及打出手上已有的牌。這樣一來，玩家就可能在施放行侶前施放更多的其他咒語，並帶來不同的遊戲對局。其次，額外的魔法力一般會讓行侶的登場晚上一個回合。允許對手有更多的機會和玩家手中的行侶牌進行互動，抑或在行侶踏足戰場之前，多給對手一個回合來讓他制定計劃。

我們很少會採用改變遊戲規則的方式來平衡遊戲，我們也希望未來能儘量避免此類事件。對這一次來說，平衡問題並非是出於單一牌張、而是由行侶這一群體所造成的。我們相信，相較於在一段時間內，在不同賽制進行多次禁牌，現在的解決方案是更為可取的。

標準賽

在過去的幾周時間，創新烈焰套牌的勝率，以及其在標準賽場的環境占比已經上升到了統治級的地位，其勝率高達55%，且在對抗標準其他排行前十的套牌時，其勝率也相當可觀。這表示單靠遊戲環境自我調節已無法解決問題。

此外，我們對未來的環境進行設計和測試時，我們發現創新烈焰對於設計和平衡方面有著重大的限制，緣於其減費效應所帶來的靈活性，使得創新烈焰套牌在環境加入新的高費咒語後能夠被不斷加強。在新系列發售之後，我們觀察到創新烈焰套牌的勝率相較於過去有了明顯的成長。

基於創新烈焰套牌現在的高勝率及其賽場環境占比，以及它對未來環境帶來的風險和設計限制，標準賽禁用創新烈焰。

此外，我們最近觀察到，利用紫銅軍黜人盧卡、或是聚力領袖薇諾塔來讓讒言密探直接進入戰場的套牌使用率有所上升。雖然設計這些牌的初衷是讓玩家能用別出心裁的方式讓強大的高費生物登場，但我們觀察到利用它們在遊戲前期拖出讒言密探很容易傷害對手的遊戲體驗，而對手也很難扳回局面。

對於能夠偷取地牌，或是關鍵牌張的效應，當其使用率過高時，就會降低對局的多樣性。當對手能夠偷取關鍵牌張且不用對套牌構組進行特殊調整時，圍繞強力的永久物或是大生物來構組的套牌幾乎毫無機會。

因此，為了讓更多套牌有機會對抗盧卡與薇諾塔套牌，並促進標準賽套牌構組的多樣性，標準賽禁用讒言密探。

Historic

出於與標準賽相似的原因，我們選擇在Historic中暫緩使用創新烈焰以及讒言密探。我們會繼續觀察Historic的成長以及環境的演化。我們會在未來重新評估將這些牌解禁或是從暫緩使用調整為禁用決定。