隨著2020核心系列上市，我們將為所有的競爭級魔法風雲會賽制推出一款新的再調度系統。這一款新的再調度曾經在舉辦於倫敦的傳奇錦標賽II與Magic Online中測試，它的運作方式是這樣的：

103.4. 每位玩家抽與起始手牌數相等的牌，通常是七張。(某些效應可能會改變玩家的起始手牌數) 對起始手牌不滿意的玩家可以進行再調度。首先，先攻玩家宣布是否要進行再調度。接著其他玩家依序類推。一旦每位玩家皆宣布完成，所有決定要再調度的玩家便同時進行再調度。所謂再調度，是指某位玩家把手牌洗進自己的牌庫中，並抽取一副新的手牌，數量等同於起始手牌數，接著將其中一部分的牌以任意順序放到牌庫底，數量則等同於該玩家再調度的次數。一旦玩家選擇不進行再調度，剩下的牌便成為該玩家的起始手牌，玩家不能再進行任何再調度。接著重複這個過程，直到沒有玩家再調度為止。玩家可以不斷再調度，直到起始手牌為零張。

本質上，你每次再調度時，抽七張牌，接著你在這場遊戲再調度幾次，便把同樣數量的牌從手上放到牌庫底，順序則由你決定。你每再調度一次，起始手牌依然會減少一張，但你能從七張牌中選擇起始手牌。和目前的 (「溫哥華式」) 再調度不同，在決定起始手牌後並不會占卜。

這項規則將在2020核心系列規則更新時生效。有關新規則於桌上版、以及Magic Online上推出的時程細節，請見此 。

這次新「倫敦式」再調度的目標，在於讓那些有玩家進行再調度的對局變得更有競爭性，特別是在玩家間再調度次數不同的狀況下。更精確來說，提供起始手牌更多的選擇，將能減少玩家的套牌因為缺乏合理的地牌與咒語比例而無法運作的狀況。

和任何的規則修改一樣，我們理解這次改變中的某些部份必定會有爭議。魔法風雲會之所以能成為如此令人驚奇的遊戲，很大一部分是因為它不斷地進化與改進。作為設計師，我們不只致力於推出新牌，同時也持續更新遊戲的規則與系統，盡力提供有趣而具競爭性的體驗。關於這次改變的原因，我想分享一些觀點，並告訴大家我們所期待的結果。

為什麼要改變？

綜觀魔法風雲會的歷史，再調度系統已經改變過數次。從早期的「沒地/全地」再調度，「巴黎式」再調度，到最近的「溫哥華式」再調度，每次改變的目標都是為了讓玩家能更有機會拿到合理的起始手牌，並進行一場每個玩家都有機會獲勝的競爭性遊戲。

這些日子來，隨著越來越多的魔法風雲會對局在桌上版與數位版的平台上進行，我們收集的資料顯示，即便是目前的溫哥華式再調度也不足以為雙方玩家提供具競爭性的起跑點。一般來說，再調度一次的玩家對上保留七張牌的對手，其劣勢已經超過我們可以接受的程度。要是玩家比對手多調度兩次以上的話，狀況就更糟了。我們也不喜歡有些這樣的遊戲，只因為起始手牌的因素，還沒開始就無趣地幾乎可以宣告結束。

過去一年裡，R&D 積極地討論並測試，想找出改進開始遊戲的方法。我們在內部測試了新的倫敦式再調度超過六個月時間，對它減少再調度玩家與對手的差距，以及減少玩家的套牌與策略完全無法運作的遊戲數量上很滿意。因此，我們覺得與溫哥華式再調度比起來，倫敦式再調度更為「強大」，也對玩家更有利。

測試再調度

當然，在強化再調度的同時，也有可能做得太過。過度強大、提供起始手牌過多動力的再調度方式可能會讓過多對局都呈現同樣的面貌。組合技套牌也有濫用強大再調度方式的風險，造成對局早期湊齊組合技的機率大幅增加；抑或快攻套牌總是擁有最佳起手；或控制套牌總是擁有正確解牌，這些都可能過度地改變賽場主流的平衡性。除此之外，再調度越強，玩家就越常選擇用它，這會增加洗牌以及遊戲開始前做決定的時間。

我們知道，這些是測試倫敦式再調度時需要監控的風險，無論是內部或外部測試。我們希望它在減少無趣對局的表現上優於溫哥華式再調度，同時又不會在影響整體對局上過度超越溫哥華式。我們依然希望玩家在擁有合理手牌的狀況下，傾向不進行再調度，我們只是想要在必須再調度的時候，它能造成少一些的懲罰效果。

就在為倫敦式再調度在標準賽與限制賽的表現感覺滿意的同時，我們知道更大的風險會存在於那些非輪替的賽制，它們的牌池更大，遊戲節奏更快，組合技套牌的最佳手牌也更強大。而這也是為什麼我們選擇擁有近代構築賽與公開牌表政策的傳奇錦標賽II (於倫敦舉行)作為競爭性測試的原因。如果新的再調度方式太強，我們相信會在那場比賽裡表現出來。

我們學到了什麼

總的來說，我們在倫敦式再調度身上看到的是利大於弊。傳奇錦標賽II呈現出了一個富變化而健全的近代環境，無論是參賽的套牌類型或是表現好的套牌類型上都是。即便上述的風險確實微幅地出現了，例如更頻繁的再調度；但整體而言，不管在賽場主流與對局之中，我們都沒有發現重大的系統性問題。組合技湊齊頻率的稍微提升，被更常出現的備牌給克制，呈現出賽場趨勢自行修正的狀況。

儘管如此，隨著倫敦式再調度推出，我們確實期待賽場主流會有某種程度的改變。不論何時，一旦遊戲系統進行像新再調度規則這樣的改變，肯定會對一些套牌造成影響。問題在於，賽場趨勢是否能調適，並達到一個嶄新、健全的平衡狀況。目前為止，所有的情況都顯示如此，包括近代賽。

我們預期倫敦式再調度會帶給標準賽與限制賽的幾乎都是好處。在這兩個賽制當中，少一張牌所帶來的劣勢已足以讓我們相信，玩家們在採取再調度的態度上，不會比在目前的溫哥華式下更為積極。而只會在必須再調度的狀況下帶來更有樂趣的對局。

我們理解玩家們對永恆賽制會有所擔憂，特別是薪傳賽與特選賽。我們同意，而收集關於永恆賽制的資料正是我們在 Magic Online 上進行測試的原因之一。資料顯示，賽場趨勢調整得甚至比我們預期的還要好。薪傳賽的特色之一在於大部分的威脅，都有非常高效的一換一解答，因此手牌的數量非常重要。這代表為了得到某張牌或組合技而積極地進行再調度，所背負的代價是相當高的，我們並未看到這樣的策略取得特殊的成功。而特選賽受到樣本數的影響，蒐集資料較為困難，但我們也並未看到任何值得警戒的不平衡狀況發生。比如說，即便起手得到 Bazaar of Baghdad 的機率提升，但發掘套牌的勝率並未明顯增加。同樣的，這可能是因為其他套牌也同樣有更高的機率得到備牌所造成的反向平衡。

我們對所有賽制的態度，是在進行任何禁限牌列表的改變前，先容許玩家與賽場趨勢進行調整並收集資料。試著預先察覺對我們或對社群來說不正確的狀況。在此聲明—我們目前並不認為任何特定的卡牌或套牌會有進行禁限牌改變的必要，但在改變上路之後，這樣的動作是有可能的。

有些社群成員建議可以只針對某些賽制推出倫敦式再調度，但作為設計師，我們強烈認為一體適用的再調度規則對魔法風雲會來說是正確的方向。許多魔法風雲會玩家一路上會嘗試許多不同的賽制，在賽制間採取不一致的再調度規則會確實造成複雜度的增加。從技術上來說，讓桌上版完整規則與數位版規則引擎在不同賽制間擁有統一的再調度規則也是有好處的。

隨著2020核心系列上市，我們將在所有桌上版與數位版的魔法風雲會上啟用倫敦式再調度。隨著七月五日桌上版2020核心系列售前賽開跑，新的再調度將全面啟用。而在七月十二日M20規則更新時，它也將正式出現在完整規則中。

Magic Online 將在七月二日伺服器維護後採用倫敦式再調度。

希望大家和我們一樣，享受以新再調度進行遊戲的體驗。我們理解本次的改變可能會讓人難以接受，特別是深深投入魔法風雲會的社群成員們。但這次改變的終極目標，是讓魔法風雲會更加有趣，而我們相信它會做到的！