多重宇宙與非瑞克西亞人的戰鬥始於多明納里亞：眾志成城（並持續至兄弟之戰和非瑞克西亞：萬界歸一），情況比任何人想像的都要嚴峻。如今，它將在邪軍壓境中終結。

多重宇宙和魔法風雲會將永遠改變。

邪軍壓境 邪軍壓境指揮官

輪抽補充包展示盒

系列補充包展示盒

速戰補充包展示盒

套裝

邪軍壓境還帶來了充滿精彩牌張的聚珍補充包，以及五副100張的指揮官套牌，內含魔法風雲會新增牌張，且附一包聚珍補充包嘗鮮包。至於它們是什麼模樣，我們將留給您想像（稍後會在更多故事內容登場後揭曉）。

邪軍壓境系列代碼：MOM

邪軍壓境指揮官系列代碼：MOC

網站：邪軍壓境

立即預訂：在Amazon線上預訂或向您的當地遊戲店家預訂

售前賽賽事 ：2023年4月14-20日

：2023年4月14-20日 《魔法風雲會：競技場》與魔法風雲會線上版上市 ：2023年4月18日

：2023年4月18日 桌上版上市：2023年4月21日

售前組合

在2023年，魔法風雲會30週年贈卡將繼續在邪軍壓境售前賽中提供。以下是您可能會在售前賽中獲得的贈卡，並僅以所示的語言提供：

這些傳統閃贈卡將會在WPN遊戲店家的邪軍壓境售前賽中發放，送完為止。及早在您的當地遊戲店家報名參加售前賽，了解店家將如何發放這些贈卡。

邪軍壓境：終戰迴響

隨著與非瑞克西亞人的最終決戰接近尾聲，多重宇宙將永遠改變。邪軍壓境：終戰迴響不僅為標準賽（及以後）添加了新牌張，還擴展了邪軍壓境賽事。

邪軍壓境：終戰迴響系列代碼：MAT

邪軍壓境：終戰迴響桌上版上市：2023年5月12日

邪軍壓境：終戰迴響

邪軍壓境：終戰迴響是可用於標準賽的微型系列，而每包尾聲補充包各有五張牌。此系列還具有套裝和內含最酷牌張的聚珍補充包，稍後我們將向您展示套裝、尾聲補充包展示盒和聚珍補充包展示盒的模樣——我們肯定會在此處率先揭曉。

隨著非瑞克西亞：萬界歸一即將登場，您可以先期待一下該系列，然後再看看我們接下來將在2023年向您展示的邪軍壓境和邪軍壓境：終戰迴響。