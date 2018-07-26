今天，我很榮幸能夠介紹魔法風雲會新鵬洛客的其中一位：她的名字念作Ah-mee-NAH-too，而她也是我們最年輕（也可以說是最恐怖）的鵬洛客。

Aminatou的魔法圍繞著天命以及命運的操弄。她能夠感知天命的脈絡並且預見到其他人的命運。Aminatou的火花無跡可尋地、在極為年幼的時候便已點燃。當有人問她某件事情為什麼要這樣做的時候，她會回答說，「因為我預見了它某一天會發生，而我決定不想要等那麼久。」

如同所有的八歲小孩一般，Aminatou既調皮又善變。她每天都在把自己的命運當成玩具；某些日子裡她會成長為一位歌手，其他日子是一位強大的巫師，有些日子則是一位美麗野獸的訓練師，而其他的日子中是一位征服者女王。她年幼，但由於她的能力，她擁有了窮盡一生才能累積的知識。這些知識時常被她孩子氣的反覆無常所浪費－擁有豐富的知識是一回事，但當一個人的決策能力仍然是孩童等級的時候，要妥善利用它是很困難的。

Aminatou善變，但並不衝動，她有計劃地忽視她在所到之處所留下的混亂。她以一個孩童的邏輯引導了她今天之前的抉擇，雖說那些認識她的人確信她會從中得到成長，但目前神經質的天性卻十分令人擔憂。Aminatou獨立的天性時常主導著她；她的父母成謎，因為她只有在想要被照顧的時候才會擁有他們。

Aminatou最讓人印象深刻的特質是她平靜的舉止。她從不發脾氣（當妳都能事先知道結果的時候為什麼還要生氣呢？）並且只在有事情讓她驚訝的時候才會笑，而這非常少見。

她的魔法透過無形的光蛾展現。當她的一縷力量落在一個人的身上之後，它會將其命運推往Aminatou所選擇的方向。命運的改變可以是微不足道的，比如說踏到一根針，或是巨大到改變一個人死亡的日期，而Aminatou對於改變陌生人的命運一事，堅定、並且極為冷靜地看待著。那些知道她的能力的人竭盡全力地讓她開心；他們知道這比實際去引導命運更重要。盡管擁有能夠輕易地消滅生命的力量，Aminatou絕大多數的時候都在滿足自己的需求，畢竟她只有八歲嘛。雖然她具備的能力可以完成驚天動地的大事，但她更常使用她的能力來創造一些更微小的奇蹟－比如像是移動一塊岩石讓某個人等等被絆倒然後巧遇一生摯愛，或是在預視到一個陌生人即將被搶劫時事先給他一把刀。

Aminatou的故鄉時空也是個謎，主要由於她本人拒絕談論它；她從不覺得她的過去有像她可能的未來一般地有趣。Aminatou非常清楚她自己的命運，但也深知現在還不是敲定它的時候，所以她旅行去尋找新的命運來玩轉並且被迫從中學習。

Aminatou, the Fateshifter | Seb McKinnon 作畫

身為一位曾經的小女孩，我堅信著我們必須準確地呈現這一點－擁有絕大超自然力量，但本身毫無自覺的宇宙級別生物。

西方流行文化對於小女孩應該是什麼樣子有著一套非常嚴格的刻板印象：害羞、情緒化、細膩並且寬容。這些形容詞有著一個重要的目的在於它們告訴了我們觀眾們的期待。然而反轉這些假設的風險在於你偶而會創造出同樣危險的假設，比如一個小女孩要是沒有拒絕穿裙子或有鍛鍊身體、舉止吵吵鬧鬧，那麼她就不可能會是強大的。有多少次我們看到一個臉上有雀斑的虛構小孩驕傲地在螢幕上吹噓「我和其他的小女孩不一樣! 」並且透過嘲笑自己的同儕而獲得獎勵？在塑造Aminatou這個角色時，主要的目標是翻轉人們會對這個角色產生的期待。Aminatou的女性特質是她的一部份－她是一個快樂地穿著洋裝的小女孩－但她並不細膩或是寬容，她的設計也並不會驚世駭俗或是特別幼稚。女性特質是一個角色的特色，但並不能獨裁地決定她的個性，而在現代的幻想故事（尤其是遊戲之中）裡，我們創作者通常落入了為了要讓角色強大，就不能讓她同時具備女性特質的陷阱之中。

至於她的故鄉時空，因為還沒有確定，所以我不能說太多。即便在R&D的結局中也是如此。當偉大的Seb McKinnon得到美術概念時，他將Aminatou定位在「非特定設置」，這基本上代表著「我們尚未建立他們的故鄉時空」Kelly Digges是此件作品的美術總監（幹的好!Kelly），而成果便是我們在他的卡片上所看到的驚人藝術品。我們知道Aminatou並不是來自多明納里亞的賽費爾（賽費爾的服裝美學綜合了非洲元素與羅馬的剪裁設計），而是來自一個明確的西非風格時空，一個毫無歐系服飾痕跡的地方。我們目前並沒有創造一個西非主題時空的計劃，但如果有足夠的粉絲覆議，我知道我會一馬當先地促成我們聘請一位文化顧問來協助將Aminatou的故鄉時空化為現實。

Aminatou完美地控制著自己的命運，而雖然還只是個孩子，她深知改變是生命的一部份。或許我們都能夠從她身上學到一課並且接受她的人生哲學；未來永遠不會一成不變。