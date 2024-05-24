死冥權能。老前輩之一。從無人理解到特選限牌以及薪傳禁牌，它也擁有這遊戲的卡牌中數一數二精彩的故事。

我不是來這裡說那些故事的。嗯，可能會說到一點吧，尤其是那些和我的生活以及在威世智工作、以及和近代新篇3的洞察設計帶領Erik Lauer相關的部分。

場景是1995年，匹茲堡大學學生會的美食廣場。來自附近卡內基梅隆大學的一些魔法風雲會玩家（包含Lauer和Andrew Cuneo）正談論著死冥權能這張一本遊戲雜誌認為是冰雪時代中最爛的稀有牌。他們說「這張牌真的太瘋狂了」。我沒有聽到所有的細節，但這個對話讓我和一些其他的匹茲堡玩家重新評估了死冥。

我們想到了死冥和祖爾的奧秘—當時的另一張新牌—的組合技，然後建構了一副利用這兩張牌和象牙塔組合而成的死鎖特選套牌。它的目的就是要把這三張都弄到場上、把手牌補到七張，然後除了透過 祖爾的奧秘阻止對手抽牌之外什麼都不做。你會從象牙塔那邊每個回合獲得三點生命、給奧秘支付兩點生命的費用，然後慢慢把對手磨死，因為你自己不會再抽任何牌了。

我和朋友借了我沒有的P9，然後在該週末帶著這副套牌到附近圖書館舉行的比賽中參賽。我就是在這時碰到未來的隊友和同事Mike Turian。我在第一局對到（當時非常年輕的）Mike，然後連續兩場磨死了他。他非常頑固地拒絕投降，要求我兩場都要從頭打到尾。「我能抽Savannah嗎？」「不行。」「換你。」「加三，換你。」「我能抽厄罕巨靈嗎？」「不行。」等等等等。

這故事最好笑的地方是，由於玩家數量為奇數加上手動配對，我在第二局又對到Mike，然後一模一樣的情況又發生了。我永遠無法取回我生命中的這些時數了。我最後在比賽中取得第二名，贏得了一張來自傳承的Firestorm Phoenix（我到今天還留著它）。

我們後來才發現CMU那群人說死冥太瘋狂是什麼意思 ，而它和祖爾的奧秘可是一點關係都沒有。Randy Buehler之後使用了一副稱為Lauerpotence的套牌贏得了1997年的芝加哥專業賽。它使用了備受爭議的Demonic Consultation來在前期有效率地找出死冥，然後就能透過手牌優勢把對手埋了：使用極焰風暴掃台、補血，然後在最後用Lake of the Dead打出巨大的吮命來結束對局。這副套牌是個理解魔法風雲會資源系統的傑作，完美地利用了能迴避這點的各種卡牌。

2 Bad River 4 Badlands 3 Gemstone Mine 3 Lake of the Dead 4 Scrubland 8 Swamp 1 Ihsan's Shade 4 Knight of Stromgald 4 Order of the Ebon Hand 4 Demonic Consultation 3 Disenchant 4 Drain Life 2 Firestorm 4 Hymn to Tourach 2 Incinerate 4 Lightning Bolt 4 Necropotence 2 Circle of Protection: Black 1 Disenchant 1 Firestorm 3 Honorable Passage 2 Mind Warp 3 Pyroblast 3 Terror

這副套牌也為我開闢了一條道路，讓我能在這裡預覽近代新篇3的卡牌。 Buehler贏得專業賽也激勵我打進專業賽，而我也在一年後的1998芝加哥專業賽達成這個目標。Randy在不久之後就被威世智的R&D雇用了（很明顯地就是要阻止他們設計出像是死冥權能這麼蠢的牌），而這也讓我覺得像我這種人能在威世智工作似乎也是可行的。然後在2001年，這個夢想就成為現實了，因為我被雇用為這個網站的第一個編輯和內容經理。我在之後會進入R&D，並且雇用了Lauer（和Turian），Buehler則是被移去數位遊戲的工作，而我則是接手了遊戲設計的部門。多年後我還是在這裡，也指派了Lauer來帶領近代新篇3的設計，然後他也在其中致敬了死冥權能。人生真是充滿各種驚奇。

致敬：

0102_MTGMH3_Main: Necrodominance 0411_MTGMH3_RetroMH3: Necrodominance

修理壞掉的東西

身為一個設計者，你常常會碰到那種想要修理第一次沒有成功的東西的誘惑，不管是完整的背景、一個機制，或是一張牌。死冥權能就是張很多人在過去企圖「修理」的牌，而最著名的就是Mark Rosewater在天命之戰設計的約格莫夫的交易。它實際上比死冥還要強力，因為就算費用更大，但當時的加速（黑暗祭禮、灰黑巨石）和其他直接找出來（最著名的就是學院教務長）的方法讓你不管花了多少手牌，只要它能成功進戰場你就幾乎不可能會輸了。這修理似乎不太行。

來自啟示錄的非瑞克西亞鬥技場是多年後安全非常非常多的版本。這張牌雖然曾經出現在比賽中，它現在可是可以在標準中使用的牌，但在標準或是先驅都沒有出現，在強度更高的近代賽當然也是沒有人使用。

企圖給近代設計一個「修正」的死冥權能是個挺棘手的問題，因為死冥的強度會依它身處的賽制強度而改變：該賽制越強力死冥就越強力。（如同我之前說的，在薪傳被禁了，但你們可能有在艾卓荒野中的獎勵單中輪抽到它，而在限制賽中的效果可能不太好。）因為如此，我們需要給它不少強度的限制。

傳奇

這看起來大概是最奇妙的改變，因為這並不是「傳說故事中的著名結界」，看起來也不像是個同時操控多個能獲得好處的東西。不過它在這裡的確是做為強度旋鈕來使用的，因為你操控多張的確是有好處的，尤其是當你把它和能讓你獲得生命的低費瞬間搭配的時候（驟霜的Soul Spike就是最有可能造成問題的牌）。你可以先讓第一個Necrodominance的觸發結算，支付一堆生命來抽一堆牌，然後丟一堆牌來施放一兩張Soul Spike，然後再用第二個死冥來補滿手牌。你一回合只能補充手牌一次，然後身為傳奇的副效應除了能讓人多使用結界去除之外，它也多少限制了像是安福陵的暗賈之類的獻力卡牌。

你的手牌上限為五。

這個很直接了當。由於你能隨時補充手牌，你的手牌上限多少就是個這張牌可以調整的強度之一。所以Necrodominance給你原版手牌上限的七分之五。想要聰明地擺脫這個副作用嗎？在施放Necrodominance之後使用聖物塔。新的時間印記獲勝！

若一張牌或者是衍生物從任何地方進入你的墳場，放逐之。

原版的死冥有個「每當你棄牌時，將該牌從你的墳場放逐。」的異能。這個異能的存在主要是為了讓玩家無法利用死冥以棄牌到手牌上限的方式填墳。極具效率的挖墳咒語自魔法風雲會誕生時就已經存在了（像是屍變），而這也能成為一副能抽一大堆牌的黑色套牌的輕鬆目標。現在的近代賽中有像是悲慟這類的牌更是讓我們得更加小心。你操控Necrodominance還是可以呼魂悲慟，但它現在被犧牲時就不會死去，而是直接前往放逐區，所以死裡逃生或類似的效應是沒有辦法拯救它的。這個效應也讓像是冥饜泰坦克羅剎和冥界裂隙這種牌無法和Necrodominance做出有效的搭配。

Necrodominance比它的權能老哥要做得更好的事情之一就是抽牌。所以，如果我們要讓廢秘稀牌Sheoldred, the Apocalypse能發揚光大的話，那應該就是這張了。你們看，這張新牌並沒有比較差！

所以這個我們企圖做出一個能在今天的近代賽制中使用，比較公平版本的死冥權能的故事就是這樣了。Michael Majors、Carmen Klomparens，以及其他許多人都測試了這張牌，並進行了各種異能的微調和調整，而這最終的版本和Erik一開始的設計並沒有差太多。只有時間能證明我們做得如何—我們有找到甜蜜點嗎？如此有效地將生命轉換為卡牌還是會造成很大的問題嗎？只有時間—和你們—能告訴我們答案！

額外的殭屍回合

謝謝你們閱讀我這篇關於一張你們—咳—可能已經看過的卡牌的小故事… 做為獎勵，這裡有系列的另一張牌，能在你每回合抽一堆額外的牌時能達到良好的協力效應：

0101_MTGMH3_Main: Mindless Conscription

我們在魔戒：中土世界傳奇™中囤了不少的半獸人軍隊，但現在又要回來囤火花之戰風格的殭屍了。你大部分時候都會從3/3這個大小開始，然後當你死冥兩張牌的時候，它就會變成6/6！這不管在限制賽或是構築賽都會是一張很有趣的牌。

而如果你正在思考這要如何和Orcish Bowmasters以及它的半獸人軍隊會如何搭配呢？囤兵殭屍只會檢查你是否有操控任何種類的軍隊，然後除了原本的類別之外再額外把它變成一個殭屍。所以這兩張牌搭配使用的話你就會獲得一個挺有份量的半獸人殭屍軍隊！快樂地囤兵去吧！

預購近代新篇3！