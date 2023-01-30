藉由非瑞克西亞：萬界歸一產品中的34張全圖衍生物、一個志士烈火寇斯徽記，以及兩種輔助用牌抵抗完化或加入非瑞克西亞的行列。

您可以在輪抽和系列補充包內找到其中12款衍生物、徽記和中毒指示物輔助用牌；而在聚珍補充包內，衍生物將是傳統閃雙面衍生物。（聚珍補充包內並沒有中毒指示物輔助用牌。如同纏織甲本身一樣，纏織甲派出的非瑞人／病菌衍生物，僅可在系列和聚珍補充包內找到。）

非瑞克西亞：萬界歸一的兩副指揮官套牌包含其餘的21張衍生物和兩種輔助用牌，而且每副套牌均有10張雙面衍生物。對於該兩種輔助用牌，您可在腐化影響中找到中毒指示物，以及在反抗崛起中找到君主。

準備戰鬥並強化您的收藏！如需預訂非瑞克西亞：萬界歸一補充包展示盒、套裝、指揮官套牌和更多產品，請向您當地的遊戲店家和Amazon等線上零售商預訂。

請至非瑞克西亞：萬界歸一牌圖集合查看系列中的牌張，包括派出這些衍生物的牌張。您還可以前往非瑞克西亞：萬界歸一特殊牌圖集合查看非瑞克西亞：萬界歸一牌張的補充包添趣和贈卡版本，然後在非瑞克西亞：萬界歸一指揮官牌圖集合查看兩副指揮官套牌內的牌張！

非瑞克西亞：萬界歸一

可在輪抽和系列補充包中找到

可在系列和聚珍補充包中找到

非瑞克西亞：萬界歸一指揮官

腐化影響

3張中毒指示物 // 非瑞人／蟲械（與黑色相關聯）衍生物

1張中毒指示物 // 野獸(3/3)衍生物

1張非瑞人／亞龍 // 非瑞人／驚懼獸（X/X，神器）衍生物

2張非瑞人／亞龍 // 非瑞人／昆蟲（侵染）衍生物

3張非瑞人／蟲械（與白色相關聯） // 非瑞人／昆蟲（侵染）衍生物

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反抗崛起

1張君主 // 鬼怪（X/X，敏捷）衍生物

1張喀爾寨鬼崽 // 龍衍生物

1張秘耳 // 振翼機衍生物

1張士兵（紅白）// 奧札奇衍生物

1張反抗軍 // 鬼怪衍生物

1張鳥 // 貓衍生物

1張人類 // 精靈衍生物

1張人類／士兵 // 象衍生物

1張士兵(1/1) // 天使（飛行）衍生物

1張士兵（2/2，警戒）// 天使（飛行/警戒）衍生物

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