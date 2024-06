歡迎回到Command Tower!已經過了好久了呢。

能為一個新的魔法風雲會系列沿著過往的記憶來寫一張舊牌的預覽文章實在是件很棒的事。我懷疑你們許多人都還記得那些 DailyMTG 的定期專欄,像是 Command Tower、Latest Developments、From the Lab 和 Making Magic(這個依然在持續進行),應該會對這些回顧過去的懷舊情懷感到困惑。

沒關係:魔法風雲會持續從過往的經驗和教訓中學習建構新的內容。正確來說魔法風雲會會改變是因為它需要改變,而那也是為什麼今天有那麼多的事物都跟一開始我在寫指揮官賽制的文章時有那麼多的不同:

但雖然有如此多的改變,也有許多保持了原本的樣子。近代新篇3 結合了許多魔法風雲會的歷史,拉出了一些有趣的設計來支持特定主題,並放入了會被問許許多多問題的牌張。利用熟悉的內容並鼓勵那些不熟悉的會讓這類型的想像系列更能發光發熱。

這也是這張新傳奇惡魔Shilgengar, Sire of Famine 最吸引我的地方。.

惡魔:Shilgengar, Sire of Famine (和一些美好的協同效應)

Shilgengar, Sire of Famine 符合許多的條件:

五點魔法力叫 6/6 飛行生物?堅實的素質。

「犧牲另一個生物:獲得食…」並結合了犧牲引擎(能讓生物離開戰場)及資源交換(把一個資源—生物—換成另一個—血滴衍生物)。

在一個簡單的條件(這裡在意了犧牲天使)下,食…的獲取更加容易。

有個白黑混血的起動式費用代表我們的指揮官有雙色的特性(不是只有黑色),且跟犧牲( 像是Teysa, Orzhov Scion和聯會豪族)有更好的互動。

犧牲食…能帶回所有生物(能 Reanimate 整個墳墓場是個很大的效應,而你還可以用第一個派出血滴衍生物的異能來填滿墳墓場)。

被帶回來的生物會變成吸血鬼(另一個對協同效應有幫助的面向)?

這樣結合了許多異能的傳奇生物清楚地傳達了一件事:透過犧牲各式各樣的生物,你將會有一個滿滿的墳墓場及能將他們帶回戰場上的大量血滴衍生物。作為一副套牌的指揮官,你會尋找有著高防禦力且效率高的天使,或著是能幫你重擊對手的吸血鬼,並讓血滴衍生物幫助你能在抽牌上變得更加順利。

0029_MTGMH3_Token: 血滴衍生物 0010_MTGOTJ_CmdrNew: Angelic Sell-Sword

0009_MTGOTJ_CmdrNew: Angel of Indemnity 0016_MTGLCI_Main: Guardian of the Great Door

遭魅新郎艾德嘉 Markov Baron

如果你想要帥氣一點,還有張能在前期就阻撓對手的吸血鬼/天使,並在後期扭轉戰局:Drana and Linvala。

Drana and Linvala

如果你使用的是 依夏蘭迷窟的鮮血儀式指揮官套牌,你就有一個很高的黑白套牌起點,並在找到一些能幫忙的天使後輕易地把指揮官換成Shilgengar 。p>

但還遠遠不止於這樣。

走在康莊大道上自然令人心情愉悅—拿張牌讓他好好展現自己最大的能力自然是個很棒的結果—但尋找中間的一些協同更能讓對手出其不意。舉例來說,派出許多血滴衍生物就能有些有趣的互動。當然,所有東西都會流血,但如果你在套牌裡放進一些尋找神器的內容,就可以超充飽那些不是屬於挖墳的引擎:

禁品主謀讓你可以在不需要使用血滴衍生物的情況下占卜你的套牌。

創新時代讓你可以把魔法力變成能量指示物,對於想讓能量牌可以運作有很多幫助(近代新篇3裡面就有一些)。

魯莽織焰匠和妙手魔炮師在有血滴衍生物時能造成很多傷害。

Sarinth Steelseeker 能為你提供一些地牌及甚至更滿的墳墓場。

Yotian Dissident 能快速累加 +1/+1 指示物。

上述大部分牌都無法放進 Shilgengar 作為指揮官的套牌裡,但在有著正確顏色的情況下,這些都能帶來有用的價值以迫使對手決定要對付其他牌張或是可能可以讓Reanimate 發揮作用的引擎。

{白}{藍}{黑} Urza, Chief Artificer: 大量血滴衍生物能讓克撒更快出場,並強化他所派出的那些生物。

{白}{藍}{黑} 機敏行控涂璐絲:使用血滴衍生物時所棄掉的牌可以在之後移回手上—你甚至可以把涂璐絲犧牲給 Shilgengar 來完成這件事。.

{白}{黑}{綠} Ghave, Guru of Spores:Ghave 是另一個資源轉化器(轉化 +1/+1 指示物及腐生物衍生生物),而加上 Shilgengar 和Yotian Dissident 後更能讓你用魔法力來派出血滴衍生物。

{白}{黑}{綠} 幽靈酋長卡拉多:你可以把想一次又一次次施放的生物放進墳墓場,並利用場上的 Sarinth Steelseeker 來找到更多。

{紅}{白}{黑} Edgar Markov:你已經有了一副應該會派出血滴衍生物的吸血鬼套牌;這張牌給你更多使用血滴的選項,並能在面對像Final Showdown這樣的牌時能快速復原。

{紅}{白}{黑} 混沌械匠姚恩姚森:和 Ghave 一樣,姚恩姚森是個資源轉化器,在接上另一個轉化器(Shilgengar)後能產出更多價值(並從魯莽織焰匠 和他的朋友身上壓榨出更多價值)。

重點是這樣的:在那些熱門的策略、指揮官套牌和色組中我輕易地就能找到明顯的協同效益。以Rube Goldberg 方式把牌連在一起,或許替換或加上一些重複的元件,你就可以解鎖更多Shilgengar強力的使用方式。

這就是為什麼像 Shilgengar, Sire of Famine 這樣的牌經常會出現在那些你不預期的套牌裡:那些會把很多東西變成另一種的協同只有在把時間拉長才會找到。快檢視已經在你套牌裡的那 99 張牌—以及 近代新篇3 牌圖集—來為你的下一場對局帶來更多的驚喜。