在我最早學到這個遊戲—並從同學那接收到一大堆牌時，那大概是我真正購買魔法風雲會的一年多前左右。我並不確定自己想要什麼，那也是在能透過網路和其他許多方式去知道世界到底長什麼樣子之前。

我看了看那些補充包並試著認出那些我曾經玩過的系列名：海市蜃樓、憧憬、第五版，但這時另一個更大的包裝獲得了我的注意力。那包裝是紫色的，上面有兇狠的龍看著下面那激烈的系列名：暴風雨.

那盒魔法風雲會被稱為「起始牌組」，那正像是我正在做的事。我還清楚記得撕開包裝紙時的那個瞬間，被附贈「故事書」的每一頁時深深地著迷，彷彿一同加入了瑞斯時空上晴空號船員的旅程。

上面究竟寫了什麼我已經不記得，開了哪些牌也已經不可考。其中一張我反覆閱讀多次卻依然無法了解它到底該怎麼使用—Duplicity—但另一張藍色的牌卻告訴我有些不一樣的事情正在發生。

「裂片妖是什麼？我擁有過他們嗎？他們都會給彼此異能？」

隨著閱讀牌張敘述，我的問題也一一得到解答。

透過提供最好的效果，裂片妖為自己贏得了一直以來的聲望：裂片妖在意裂片妖，提供其他裂片妖自己的能力，並鼓勵你構築一副滿是裂片妖的套牌—只要從套牌裡找出更多裂片妖就好了。

在魔法風雲會裡，裂片妖的歷史橫跨從一開始在暴風雨 裡的瑞斯出現—重疊—融合—再到大戰役 環境中變成多明納里亞的瑞斯。然後在石破天驚環境中被激流科學家們再生，旁系子孫又在時間漩渦時死去的多明納里亞中存活下來—更多更多。

後啟示錄時期的多明納里亞殘酷的環境迫使裂片妖適應來自顏色組合下更奇怪的異能—那對任何第一次使用對色做設計的人都是一段美好的時光—並為所有希望看到更多的玩家臉上都帶來了笑容。

如果少了這些經典生物，時間漩渦重製版就不算是一趟真正回到過去的旅行。

這些裂片妖提供了廣泛的異能：焰跡裂片妖和泛音裂片妖對照了那些強力且有用的結界亞維馬雅之火和靈氣碎片；闇心裂片妖也引用了密林闇心—但比起致敬巫術雪恨的潰疽裂片妖來說還是差了一點。

如果你在休眠裂片妖抽牌時想到叢林屏障—包括把生物攻擊能力關掉的守軍異能—以及認為炮烙裂片妖能讓他們都變成 鬼怪軍團兵，你肯定對大戰役環境的牌暸若指掌。

在回顧過去時會發現裂片妖就是過去！

裂片妖軍團

借用過去的效應及咒語並加以發揮是裂片妖所擅長的，但那並非唯一。雖然那天我並沒有開到，但暴風雨有裂片妖后，一張魔法力費用包含了所有五個顏色的裂片妖，代表著她是這個部族的領袖。裂片妖后會派出更多裂片妖，如果你使用全部五個顏色且使用裂片妖，那將會是一個很好用的功能—這也成了放進 裂片妖后和更多裂片妖的理由。

你知道這是怎麼運作的了

下一個裂片妖領袖是裂片妖大王，一張能讓你從牌庫搜尋裂片妖並偷取其他不由你操控裂片妖的傳奇裂片妖領袖。預知未來同樣帶來了一位可敬的裂片妖領袖裂片妖軍團—一隻帶有裂片妖版 武裝外衣異能的裂片妖，藉此代表他的領導地位：你的「軍團」裡有越多裂片妖，你的裂片妖就會變得更大。

「傳奇裂片妖會讓你的裂片妖更好」和「會把其他牌的異能帶到所有裂片妖上的裂片妖」主題在魔法風雲會 2014和近代新篇中持續出現—後者包含了另一個也會在時間漩渦重製版 bonus sheet 中回歸的裂片妖。

碎雲裂片妖 把每隻裂片妖都變成空騎士軍團兵—一張輪抽裡的強力生物—並保證了「輪抽裂片妖的玩家」成為比賽中人人害怕的對象。如果你在玩指揮官時使用了裂片妖指揮官，他也會有很好的表現，因為飛行和敏捷都是最好能用裂片妖大軍攻擊的方式。

只是在下休眠裂片妖前你可能就要多想想。

時間漩渦：重製版 將在 3 月 19 日上市。看看牌圖集，以及贈卡和Bonus Sheet 牌圖集，欣賞更多回歸及舊框牌吧！