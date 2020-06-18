當Doug最初提出最終會成為Jumpstart的原始概念時，我立刻意識到了兩件事。第一，這是個我們非做不可的超棒點子。第二，這與我們之前所做的任何產品都不同，要讓它真正實現必須投入大量複雜、實驗性以及非常規的產品解決方案。對此我們並沒有一個既定的流程，因此，從遊戲設計、對局測試到印刷、校對、銷售以及包裝，我們都得一邊進行一邊調整。/p>

為了慶祝我們終於真的完成了這個任務（我仍然難以相信我們真的把它做出來了），今天，我將拆開兩包Jumpstart的補充包並把牌展示給你，並且在過程中分享一些幕後的產品細節。

官方說明在他的文章中，Doug引導你完成了Jumpstart「預設」的遊玩方式，即是每位玩家打開四包補充包並且構組兩副40張的套牌。Jumpstart有趣的其中一點是在大家真正拿起產品試試看之前，我們實際上並不知道哪一種遊戲模式將會最受歡迎。團隊花了大量的時間測試這兩個選項，並且確保這兩種模式都超級有趣，但除此之外，我們也很有信心你們將會為自己和遊戲夥伴們選擇最適合的模式，並且利用這些非凡的補充包發明大量的新玩法。事實上，如果Jumpstart在發售一年之後，最受歡迎的是個我們從未想到過的玩法，我也並不感到意外，這還真令人興奮啊。

好的，讓我們拆開兩包補充包來看看有些什麼 . . .

現在輪到我們說話了！我想我們都可以同意魔法風雲會最惱人的部份就是你的對手被允許用他們的生物來攻擊你，因此這個組合能夠實現我的遊戲計劃：我們要躲在防禦工事後面，然後往牆外丟熔岩一直到獲勝為止。

讓我們了解一下Jumpstart裡面主題的稀有度。當團隊開始為潛在的主題集思廣益時，很快地就會發現有一些主題如果偶而出現的話會很有趣，但你不會想要每次都開到它們。牆就是其中一個很好的例子。我們最終採用了一個罕見的方案，讓其中的一些主題成為「秘稀級」，所以你只會在每121包Jumpstart補充包中看到它們一次（牆和Seismic都屬於秘稀級），其它能夠提供持續性遊玩樂趣的主題則有著更多的變化版本，並且更常出現。

讓我們從計劃的前半部份開始：躲在個什麼後面。如你所料，在牆主題裡面，你會找到一些笨重的綠色防守者 . . .

接下來，正如俗話所說，「比玩一堵牆更棒的，是玩一堵能夠產資源讓你玩更多牆的牆」，於是我們也準備了工具讓你可以做到這件事。

不幸的是，有人跟我說還存在著某些世界上所有的牆都無法解決的問題，此時就是我們的Seismic主題包登場的時候了。它充滿了各式各樣輸出傷害的法術讓我們能用來排除問題。讓我們來看看我們從這邊得到了怎樣的熱能 . . .

最終，我想我們還是會需要真正贏下比賽，所以讓我們來看看前面有哪些選擇。我們有一些在窗戶打開的時候可以出去進攻的生物 . . .

或者，我們也許就只要把熔岩丟到對方臉上就行？

你會注意到，這裡大多數的牌都有著Jumpstart的系列標誌，但火泉噴發會留有M21的系列標誌。2021核心系列有著一堆適合Jumpstart主題的牌，所以我們將它完整地帶了過來，不論你是從哪款產品開出的這些牌，它們的外觀看起來都是完全一樣的。但M21能夠支援的就只有這些，所以，構組Jumpstart其它部份的重印牌以及新牌上面都會有著Jumpstart的符號。在同一個補充包商品中混用兩種系列標誌是有點不尋常，但這可以讓你非常清晰地分辨出哪些牌能進入標準賽。

最後，在每堵牆的深處，都跳動著一顆無情殺手的冷酷之心，因此我們甚至有少許工具能夠使用我們的牆來摧毀對手，這毫無疑問是魔法風雲會的精髓。我們可以把它們放進推車裡然後推向我們的敵人 . . .

或將它們喚醒 . . .

如果上面那些招數還無法完成任務，那麼我們口袋裡還有兩招殺手鐧 . . .

我已經向你們展示了每包補充包的一張稀有牌，但在Jumpstart裡，每三包補充包裡就有一包會有兩張稀有牌，而不是一張。這從技術上來講其實相當棘手（下次你有幾個小時空檔的時候喊我一下，我會讓你詳細了解在印刷版上的防偽浮水印混入非制式規格對印刷速度的衝擊），但當我們的生產團隊將它克服之後，我們突然就獲得了將更多可愛的稀有牌以及秘稀牌納入系列的靈活度，團隊充份利用了這一優勢。

猙獰熔岩術士給予Seismic主題包持續傷害以及穿透力。但牆要如何終結遊戲？容我隆重向你介紹牆套牌的全新基石，特別為了牆主題包所設計，而且也只會出現在牆主題包裡面：

在一副充滿了巨大阻擋者的套牌中，Towering Titan時常會以一個巨大無比的尺寸登場。在那之後，只需要利用你的牆們來作為踐踏的燃料，勝利就將手到擒來。

請記得Jumpstart補充包包含了地牌所以你能夠馬上洗牌並開始遊玩（你甚至可以選擇不看套牌就直接開打—對我個人來說，我更喜歡盲打。）

並且，我們讓基本地也變得更有意思了！本著讓每個補充包充滿特定主題的精神，我們為Jumpstart創作了特殊的主題基本地牌。在你可以從Jumpstart裡面開出的46個主題中，有五個主題是基於M21裡的鵬洛客的，裡面有著特色外框基本地，和你能從M21產品中開出的一樣。其餘的41個主題也都各具一款全新的基本地插畫，你能在每一個補充包裡面開出一張。讓我們來瞧瞧牆主題的森林以及Seismic主題的山脈 . . .

綜合以上，下面是我們完整的牆+Seismic套牌列表。

Jumpstart中的每一種組合都會創造一個獨特的套牌結構以及體驗，而你也能夠想像像是牆+磨牌或是Seismic+貓這樣的組合會如何產生截然不同的效果—它確實會在你每次混合這些補充包時帶給你完全不一樣的體驗。

感謝閱讀，我希望你們都能開心的遊玩並體驗這個奇怪而美好的系列，無論你想做什麼，記得我們的遊戲計劃：確保安全然後丟熔岩。