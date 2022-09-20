歡迎來到五光十色的Unfinity！魔法風雲會最新的Un- 系列滿是能給玩家帶來歡樂的景點（和景點牌）—提供了所有迫不及待想看到新內容及一直以來造訪的忠實顧客所有期待的東西。

就讓我們來看看這次的主題樂園以及可以收集那些（沒那麼）無限的牌吧！

閃的無邊框電震地盒頂贈卡

每盒Unfinity的輪抽和聚珍補充包都會有一包盒頂贈卡包，裡面會有一張傳統閃卡版本的電震地—來自拉尼卡環境最有名的雙色地—且是外太空無邊框插畫的主題：

這些經典的地牌將是強化你心愛魔法風雲會套牌的最佳利器，且還是過去從未見過的帥氣插畫版本。除了盒頂贈卡外，你還有機會在Unfinity 聚珍補充包開到傳統閃卡版本（以及銀河系閃卡版本—下面有更多介紹）的電震地。

在輪抽補充包裡，大概每 24 包補充包會在一般基本地出現的位置上有一張無邊框電震地。

在聚珍補充包裡則會有兩個基本地出現的位置，每個位置分別大概 24 次就會出現一次無邊框電震地。（是的，這代表在 Unfinity 聚珍補充包裡你有機會一次開到兩張無邊框電震地。）

星球太空基本地和軌道太空基本地

從 1998 年的第一個Un- 系列—Unglued上市以來，每個Un- 系列都提供了令人驚豔的全新全圖基本地。

由於全圖基本地的設計—像是多明納里亞：眾志成城裡馬賽克玻璃的版本—已經成為今日魔法風雲會系列常見的主題，該是時候回到Unfinit 來再次提高大家的期待。這次，我們將會有兩種帥氣的全圖基本地設計！

第一款是Un- 系列不可或缺的軌道太空基本地，展現了外太空風貌的全圖基本地。這些美麗的牌把全圖設計帶到了星際的高度：

另一款是有著原子設計的全圖星球太空基本地，焦點聚焦在原子環繞的魔法力符號（註：不是真正的魔法力原子圖），展現了多樣的星球上地貌風光：

軌道太空基本地和星球太空基本地都可以在輪抽和聚珍補充包中開到，都有閃卡及不閃的版本。事實上，所有Unfinity 補充包裡基本地可以開到的基本地都會是這兩種版本的其中之一！

你能在Unfinity的輪抽和聚珍補充包裡開到星球太空地牌，大概四包輪抽補充包中裡就會有一包會有軌道太空的地牌。

銀河系閃卡

Unfinity 也首次登場了新的閃卡設計，正適合這些讓人眩目的牌。一起來看看銀河系閃卡：

銀河系閃卡設計提供了與傳統閃卡版本類似的光亮及反射視覺效果，但在閃卡技術上強調了星球和星星。上面展示星球太空基本地展現了銀河系閃卡的設計，但系列裡有更多牌可以展示這個新的閃卡設計—包括聚珍補充包裡的無邊框電震地、兩種特色設計的全圖基本地，以及許多其他不同的牌。

銀河系閃卡將只能在Unfinity 的聚珍補充包裡開到。每包聚珍補充包將會有三到五張銀河系閃卡。銀河系閃卡的設計會放在編號287–537之間的牌上，你也可以在Unfinity 的異圖牌牌圖集裡找到（沒有加上銀河系閃卡的仿造視覺效果）。

等下還會有這些銀河系閃卡會如何在聚珍補充包中開到的完整內容。

橡實牌、永恆牌和景點s

之前，所有Un- 系列裡魔法風雲會的牌都會以銀框牌出現，而非一般常見的黑框。如同 Mark Rosewater 之前在介紹Unfinity時所解釋的一樣，許多之前Un- 系列的牌都很適合（有些甚至之後成為）一般魔法風雲會產品裡的黑框牌。

魔法風雲會的規則已經涵蓋了許多奇怪—且獨特—的機制及互動，所以第一次在Un-系列裡，你會發現 Unfinity 補充包裡的所有牌都是黑框（除了一部分被選為精選列表的銀框重印牌之外—等下會有更多介紹）。

然而，這並不代表全部Unfinity的牌都是為了那些最競爭的套牌所設計的。

橡實形狀的標記會出現在 Unfinity 牌張的底部—如同出現在稀有和秘稀牌上的防偽標記那樣—代表這張牌無法在正式比賽中使用。沒有橡實標記的牌可以在特選、薪傳和指揮官中使用。

一般版本 銀河系閃卡版本

一般版本 銀河系閃卡版本

Killer Cosplay 是稀有牌所以有橡實，Saw in Half 則是一般的橢圓形標記。雖然所有牌都可以被放進套牌裡，橡實標記會讓你知道如果你想在Unfinity 輪抽以外的地方使用這張牌的話是否會有限制。

所有的橡實牌標記都會在牌的中間下方有橡實標記或防偽標記 。永恆賽制可以使用的普通和非普通牌將不會有標記，永恆賽制可以使用的稀有和秘稀牌則會有一般的橢圓形標記。

還有一種全新的魔法風雲會牌張副類別（無論是否有橡實標記）：景點！

景點正是那些你在造訪主題公園時會想到的東西：很讚的地點、遊戲和可以參與享受的體驗。其他牌會告訴你何時及如何能跟景點互動，而那正是Unfinity輪抽中很重要的一部分—重要到輪抽補充包（和聚珍補充包）裡都有專屬它們的位置。同時，景點也都會有一個與魔法風雲會一般牌張不同的牌背，上面有關於如何在對局中使用的額外提示文字。

另外，景點（除了一張以外）都會有不同的異圖版本—如上面所看到的無論是否有橡實標記—所以你將會有很多可以混合使用的方式！

綜觀整個Unfinity，這些是所有橡實標記牌和永恆賽制可以使用的牌張分佈，其中也包括景點（但不包括景點的異圖版本）：

60 張永恆賽制可以使用的普通牌（8 張景點）

30 張有橡實標記的普通牌（2 張景點）

43 張永恆賽制可以使用的非普通牌（7 張景點）

29 張有橡實標記的非普通牌（5 張景點）

18 張永恆賽制可以使用的稀有牌（7 張景點）

36 張有橡實標記的稀有牌（6 張景點）

4 張永恆賽制可以使用的秘稀牌

14 張有橡實標記的秘稀牌

10 張基本地（每個類別兩種設計；永恆賽制可以使用的重印牌）

10 張無邊框電震地（永恆賽制可以使用的重印牌）

別忘了Unfinity 裡的景點牌也可以在輪抽和聚珍補充包中屬於景點的位置開到，傳統閃卡版本的也可能在輪抽補充包替代掉普通牌的位置。

補充包添趣—特色牌框：來自未來的牌

Unfinity 也有屬於自己的補充包添趣設計—特色牌框：來自未來的牌，這個設計融入了中世紀的現代風格，並加入了未來主義的設計—正適合魔法風雲會的主題樂園：

一般版本 銀河系閃卡版本

特色牌框 特色牌框的銀河系閃卡版本

這些特色牌框的設計包括了Unfinity裡所有的非普通、稀有和秘稀的傳奇生物—不管有沒有橡實標記。在這個系列裡有：

10 張特色牌框的非普通牌

14 張特色牌框的稀有牌

6 張特色牌框的秘稀牌

2 張無邊框鵬洛客的秘稀牌（下面詳述）

在輪抽補充包裡，不管是出現非普通、稀有或秘稀牌，如果它有特色牌框的設計，那特色牌框的設計出現的機會就大概會是四分之一。

在聚珍補充包裡，補充包裡指定的位置上也可能會有特色牌框的牌。

補充包添趣：無邊框鵬洛客

你是否見過了魔法風雲會多重宇宙中最棒的孩子？

一般版本 銀河系閃卡版本

無邊框 無邊框的銀河系閃卡版本

Comet, Stellar Pup 是系列中兩張鵬洛客的其中一張。每張鵬洛客都會有一個無邊框的版本，而兩個版本都會有傳統閃卡及銀河系閃卡的版本！

Unfinity裡的精選列表

精選列表在Unfinity裡翻到了魔法風雲會 Un- 的那一面，包含了來自過去Un- 系列共60張銀框牌（58 張獨立的牌及其中兩張的異圖版本）。

這些牌就和那些曾在精選列表中重印的牌一樣，都會在左下角有個小小的鵬洛客標記。不過在Unfinity裡，這些牌將會有傳統閃卡版本（有些會有一些更新來讓他們更閃）並將會出現在每包Unfinity 的聚珍補充包裡（和之前大概每四包系列補充包裡就大概會有一張不同）。

一起來看看Unfinity裡精選列表的完整分佈。

Unfinity輪抽補充包

輪抽補充包的內容：

1 張星球太空基本地、軌道太空基本地或無邊框電震地

1 張稀有或秘稀牌（可能是特色牌框或無邊框鵬洛客牌）

2 張任意稀有度的景點牌（兩張可能是相同稀有度，也可能是兩張稀有）

3 張非普通牌

6 張普通牌

1 張普通牌或任意稀有度的傳統閃卡（可能是特色牌框、無邊框鵬洛客牌或景點牌）

1 張貼紙卡（上面有可以在對局中使用的各樣貼紙）

1 張衍生物或廣告卡

每包Unfinity的輪抽補充包都會有一張全圖地。通常那會是星球太空基本地，但大概每四包輪抽補充包裡會有一張軌道太空地，且大概每24 輪抽補充包裡會有一張無邊框的電震地。

Unfinity 聚珍補充包

聚珍補充包的內容：

1 張傳統閃卡版本的星球太空基本地、軌道太空基本地或無邊框電震地

1 張銀河系閃卡版本的星球太空基本地、軌道太空基本地或無邊框電震地

1 張銀河系閃卡版本或傳統閃卡版本的補充包添趣稀有或秘稀牌（會是特色牌框或無邊框鵬洛客牌）

1 張傳統閃卡版本的稀有或秘稀牌（不會是特色牌框或無邊框鵬洛客牌）

1 張銀河系閃卡版本的稀有或秘稀牌（不會是特色牌框：來自未來的牌或無邊框鵬洛客牌）

1 張銀河系閃卡版本的普通或非普通牌（不會是特色牌框牌）

1 張銀河系閃卡版本或傳統閃卡版本的特色牌框非普通牌

1 張傳統閃卡版本任意稀有度的景點牌

4 張傳統閃卡版本的普通牌

2 張傳統閃卡版本的非普通牌

1 張傳統閃卡版本的雙面衍生物

1 張來自Unfinity精選列表 的傳統閃卡

每包Unfinity 的聚珍補充包都會有兩張全圖地：一張傳統閃卡及一張銀河系閃卡。一般來說，這些都會是星球太空基本地，但每個閃卡版本（傳統閃卡版本和銀河系閃卡版本）都大概每四包聚珍補充包裡會有一張軌道太空基本地—大概每24 包聚珍補充包裡會有一張無邊框的電震地。

就是這樣！當你準備好來到主題樂園時，確保自己準備好足夠的點心來迎接10月7日的Unfinity發售！你將可以在本地店家、Amazon線上購買，或任何其他有賣魔法風雲會的地方。

謝謝你們一起參加這場導覽。隨著投入Unfinity所帶來的無盡歡樂前，也請在Twitter @mturian 上讓我知道讓你最興奮的是什麼！