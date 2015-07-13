在接下來的幾週裡，Reid將會重訪一些魔法風雲會裡的重要概念，並用魔法風雲會：起源的牌來做更新。這些概念對於學習魔法風雲會來說是很重要的，所以我們想向新世代的魔法風雲會玩家再一次介紹它們。我們開始吧！

使用咒語的費用

上週，我把魔法力稱為一項魔法風雲會的基礎資源。當希望在對局裡產生特定效應的時候，你會搜集適當的魔法力並施放可以達到你想要效果的咒語。這挺簡單的，但卻不是唯一會在施放咒語時發生的事。想想看這兩張牌：

如果需要阻擋一個具有飛行異能的生物，你可以施放鈎爪隱士或是把蛛網披風結附在一個類似的生物－像是嚎吼蜥蜴－上來得到相同的效果。無論是哪一個，你都是使用了三點魔法力獲得了一個四點防禦有延勢的生物。如果是嚎吼蜥蜴，你的生物還有額外可以用兩點魔法力把蜥蜴變大的異能！從魔法力的角度來看這些事，你或許永遠不會選擇鈎爪隱士。

然而在現實中，施放鈎爪隱士來達到這個效果遠比另一個划算。實際上，嚎吼蜥蜴跟蛛網披風兩張都是魔法風雲會裡較弱的牌。確實從魔法力－其中一個魔法風雲會的基礎資源－來看，這兩個選擇所需要的費用是相同的。但是從魔法風雲會裡其他基礎資源來看的話，這兩者間將有很大的不同。

施放嚎吼蜥蜴跟蛛網披風 會花掉你手上的兩張牌，但施放鈎爪隱士則只會花掉你手上的一張牌。

遊戲開始時你有七張起始手牌，然後每回合可以再多抽一張。這讓你在魔法風雲會對局中可用的東西有所限制。如果我施放嚎吼蜥蜴跟蛛網披風，而你施放鈎爪隱士的話，我們都使用了三點魔法力，但你卻略勝一籌。我們都獲得了一個有效的防禦生物，但你手上比我多留有一張牌。這張牌可能會在遊戲中以不同的方式幫你取得領先。

牌張優勢

不把牌當作資源的玩家通常較為輕率，會浪費手上的咒語，並在魔法風雲會的對局中快速用光自己的資源。他們很快就會開始受牌庫頂的牌所擺佈，而那不只令人恐慌也不可靠。另一方面，把牌當做有價值資源的玩家，將會榨出每個咒語的任何一滴價值，並盡可能地在遊戲中取得領先。

牌張優勢很可能是競爭級別魔法風雲會裡最重要的一個概念。有很大一部分的對局都是由牌張優勢所決定，不管是以怎樣的方式。

這個詞跟遊戲本身幾乎有著相同的年紀。其中一位魔法風雲會文字及理論的創始人Eric Taylor是這樣定義的：牌張優勢是任何玩家有效獲取比他（或她）的對手更多牌的過程。

如果這個定義感覺有點模糊，那是因為牌張優勢可以以很多不同的方式呈現。讓我們先從最簡單的開始。

抽額外的牌

在這裡，牌張優勢就只是單純的計算。當你施放編紡命運時會抽兩張牌，但別忘了不管怎麼樣，你還要從手中花一張牌來施放一個咒語。編紡命運讓你淨增加了一張牌；神秘巨著讓你在每次起動時抽一張牌，但也需要一開始一張牌的投資。如果起動了四次，它會讓你淨增加三張牌。這兩個咒語都提供了相當可靠的牌張優勢。

要記得一張只讓你抽一張牌而沒有其他效果的牌並沒有提供你任何的牌張優勢。想像你施放暗法小試不是為了救你的生物，而只是從牌庫頂看了一張全新的牌。你抽了一張牌也用了一張牌，在牌張優勢上並不會有所斬獲。

解讀骨卦跟編紡命運有著類似的效果，除了它還花費了你2點生命跟讓你占卜2。失去生命跟占卜在魔法風雲會的對局中都很重要，但我們很難直接比較這些不同效益間的優劣。如果單計算牌張優勢，你會說解讀骨卦讓你淨獲得了一張牌，但施放這個咒語的其他效果將需要被分別考慮。

牌張優勢不只是你手上牌的數量而已。一個典型的例子，就是把一個永久物放進戰場也應該被視為牌張優勢。

記得那個讓你抽一張牌卻在牌張優勢上沒有淨增加的咒語嗎；那只是單純的打平。但使用塔樓遊魂，你可以在戰場上多一隻生物的同時還多加了一張手牌。跟編紡命運一樣，這也是讓你淨增加了一張牌。場上有了一個2/2的飛兵，但手牌並沒有減少！

拿走對手的牌

就定義來看，優勢這個詞是從你的位置跟對手做比較。你可以透過與對手手牌間對你有利的互動來獲得牌張優勢。

你施放心之衰拿掉對手手中的兩張牌。一如往常，你從手中耗費了一張牌來施放這個咒語，然而對手卻因為你給他的麻煩而少了兩張牌。雖然雙方的手牌都減少了，但由於牌張優勢是相對的，你的對手比你多少了一張牌，所以你實際上是「獲得」了一張牌。

從牌張優勢的角度來看，狙擊對手的永久物跟狙擊他（她）的手牌是一樣的。當你施放了衰萎，你有可能可以一次除掉對手的一些生物。如果對手死了三隻生物，但你只死了一隻，那就是你少了兩張牌（衰萎跟你的生物）而對手少了三張牌。同樣地，你淨獲得了一張牌。

實質牌張優勢

用上述的方式計算牌張優勢並不困難。它能帶來很大的幫助，你也應該現在就開始養成這麼做的習慣。然很不幸的，它通常並沒有告訴你對局中真正發生了什麼事。

從嚴格的技術層面上來說，巨龍食糧把兩隻生物放進戰場，所以應該要被視為一個一換二的牌張優勢。當然，在我用兩隻嚎吼蜥蜴攻擊而你用巨龍食糧所做出的兩隻鬼怪阻擋的時候，它確實換掉了我兩張牌，也確實可以說這個咒語產生了牌張優勢。

然而，用最簡單的方式來計算牌張優勢的缺點，就是巨龍食糧跟血儀僧侶會被視作相同的牌！

這兩張牌都是放兩隻生物進戰場，所以也都產生了一換二的牌張優勢。但你要怎麼看待當我－也就是你的對手－只需要叫一隻2/2的生物擋在鬼怪們前面，他們就無法有效攻擊的事實？你又要如何看待我的5/5飛行惡魔或許靠自己就可以獲得對局勝利的這件事？

在實際面上，魔法風雲會的對局到了一個時間點會有些牌能對對局產生影響，有些則不行。到了這個時間點，如果繼續把巨龍食糧（或任何看樣子不會改變對局結果的牌）視為會獲得牌張優勢將會誤判局勢。取而代之的，這時考慮實際牌張優勢則更有幫助，這（更難量化）將會考慮並非所有魔法風雲會牌張都是相同或等價的現實。

死牌與可忽略的牌

任何曾經經歷過爆地的人都可以告訴你遊戲有時會到了多抽一張地也不會有任何幫助的時間點。一但你有了足夠可以做任何你想做的事的魔法力，多餘的地就成了死牌－它們將不再對遊戲有任何影響。

另一個獲得實際牌張優勢的方式就是忽略一張或多張對手的牌－把他們當作死牌。這聽起來或許像是比較進階的概念，但我大膽地假設大家在看這篇文章前都有這麼做過。如果你叫了一個大生物下來阻擋，那你就是忽略掉了對手的攻擊者！

一旦你把芳瑞卡的信徒放進戰場，對手的1/1跟2/2生物將不再能有效的攻擊。芳瑞卡的信徒在本質上可以忽略掉任何數量的小攻擊者，來提供你潛在的實際牌張優勢。

如果對手有像心之衰或深夜圈套這樣的牌在套牌裡，你就可以執行馬上施放手中所有牌不留任何東西的策略。如果這麼做了，你就是忽略掉了任何對手未來可能從牌庫頂抽到的棄牌咒語。

同樣地，你可以在套牌構築時忽略掉一些牌。如果擔心碰上砸成碎片，你可以構築一副無神器套牌。這樣做瞬間就把砸成碎片變成了一張死牌！

降低死牌的風險

另一方面，你也可以透過避免死牌或找到平常會變成死牌的牌的使用方法來獲得實際牌張優勢。

想像一下對局持續膠著，或許已經是第十五或許第二十回合了。雙方都沒辦法從第六張或第七張以上的地牌上獲取好處。然而，當小強正在因為每張不可避免所抽到的地牌而沮喪時，小珍卻用她的符印海星持續把多餘的地跟沒什麼影響的牌占卜到牌庫底，讓她的抽牌步驟更為有效，並持續探勘那些真正有影響力的牌。

符印海星從未真正給小珍牌張優勢，它只是單純改變了她會抽到的牌。然後，這幫助她避開了死牌進而獲得實際牌張優勢。

影響力低的牌及影響力高的牌

通常只要一眼，你就可以發現魔法風雲會對局中哪些牌較為突出。嚎吼蜥蜴就是一張很可能會被視為弱牌且幾乎不太可能改變對局結果的牌－嚎吼蜥蜴就是一張影響力低的牌。這就為什麼雖然他的魔法力費用如此親民，卻往往不會被納入考慮的原因。

技術上來說，巨龍食糧提供了一換二的牌張優勢。然而如果有人施放了巨龍食糧而對手施放了西瓦巨龍，你認為誰會嚐到勝利的果實？西瓦巨龍就是一個影響力高的牌的例子。這個類型的牌如果未妥善處理，很可能就會改變對局的結果。

把重點放在影響力高的牌上也是另一個獲得實際牌張優勢的方式。

不是所有獲得牌張優勢的玩家永遠會贏得比賽的勝利。一個玩家或許在施放編紡命運時為時已晚，但如果他（她）只抽到嚎吼蜥蜴跟巨龍食糧，那對面只要有一張像是西瓦巨龍這樣影響力高的牌，就會讓一切變得像一場鬧劇。

了解牌張優勢背後的原理跟在簡單的交換中計算牌張優勢是很重要的。然而，還有一些時候單純從技術上的角度來看並不足夠，這時你就必須要認知到實際牌張優勢的重要性。

競爭級別的魔法風雲會勝負往往在一線之間，而一個小小的牌張優勢像是一換二的交換或忽略掉對手的一張牌可以輕易成為勝利與失敗間的分野。牌張優勢是對局策略及理論的核心。你之後在閱讀踏出第一步時將會一而再再而三地碰到這些概念。而現在，我希望這次的介紹－或複習－可以幫助你了解這個重要的概念。