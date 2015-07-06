在接下來的幾週裡，Reid將會重訪一些魔法風雲會裡的重要概念，並用魔法風雲會：起源的牌來做更新。這些概念對於學習魔法風雲會來說是很重要的，所以我們想向新世代的魔法風雲會玩家再一次介紹它們。我們開始吧！

幾乎每一場魔法風雲會的比賽都是以相同的方式開始的：玩家下地。魔法力是魔法風雲會的一項基礎資源。沒有它，你幾乎什麼事都做不了。

魔法力是魔法風雲會對局的中心，但它的重要性在進到對局前就已經存在。魔法力也是套牌構築裡一個重要的元素。就像你無法在沒有適當魔法力的情況下施放咒語，你也可以在魔法力基底得以支援的情況下只在套牌裡放進生物及咒語。

魔法力基底

一副套牌的魔法力基底指的是它的地牌，以及任何可以產生魔法力的途徑，類似像是金葉師或妮莎的朝聖這樣的東西。魔法力基底可以很簡單（像是限制賽純白套牌裡的十七張平原），也可以很複雜：許多多色的魔法力、有特殊異能的地牌，和間接產生魔法力（透過神器、生物或咒語）的方式。

魔法力基底究竟應該長怎麼樣，並沒有硬性的規定，但也沒有速成的法則；我所能告訴你們的東西可能都需要再經過調整，或在一些特殊情況下被徹底推翻。但不管怎麼樣，我可以提供一個起點，也希望這對你們有所幫助。

你該使用多少地？

傳統的認知是地牌應該要佔一副套牌裡40%的比例，這代表在一副40張的套牌裡大概放17-18張地，而60張的套牌裡則大概24-25張。這個架構經過了玩家們多年的考驗，如果總是依照這個原則進行，你不會犯什麼太大的錯誤。然而就像剛才所說的，在一些因素下或許會讓你思考去做一些調整。

假設你有任何非地的方式可以產生魔法力，像是金葉師這類生物的存在，或許就會影響讓套牌運作所需要的地牌數量。

這兩者間的比例並不是一比一－把一張金葉師直接想成一塊地這樣－這當然有一些原因。首先，除非場上已經有了地牌，你並沒有辦法施放他；其次，金葉師並不像一塊地那麼可靠，因為你的對手殺掉他要容易得多。第三，一般把這類牌放進套牌裡的原因是為了要加速，但至少在前面幾個回合裡你依然會想要每回合都可以下地。這些牌不應該直接被算作地牌，但在一副限制賽套牌，把十八張地牌改為十七張並放進兩張金葉師是很合理的。

還有一個同樣重要的問題在於，你套牌裡的牌費用有多高？如果所有的咒語費用都是在四費以下，你就不需要像套牌裡有很多七費或八費牌的玩家一樣使用那麼多的地牌。

有色魔法力

另一個更具有挑戰性的問題在於如何平衡你的有色魔法力需求。如果使用的是單色就問題不大，但一旦你開始使用三個或更多顏色的套牌，事情就會變得複雜許多。

通常在魔法風雲會裡面，你需要在強度跟穩定性間做出取捨。使用的顏色越多，能夠使用的牌就越多，這樣一來套牌也會在一切順利時得以放進更多的強力牌。然而，當你使用越多顏色，你也更可能會卡在沒有適當顏色來施放手上咒語的情況，這將會降低套牌正常運作的穩定性（或確切性）。

在強度跟穩定性間找到正確的平衡是很微妙的。當討論到魔法力基底時，一個最重要的問題就是：你有什麼工具？

在最簡單的情況下，你可以使用的只有基本地（平原、海島、沼澤、山脈和樹林）。

在使用基本地的時候，你基本上都可以在一副雙色套牌上找到強度跟穩定性間的適當平衡。如果你只想使用一個顏色，那也絕對沒有任何問題；但如果碰到一張很吸引人的牌出現讓你想加入第二個顏色的情況，你也可以放心這麼做。在雙色套牌裡，你將可以在大多數的比賽中施放兩個顏色的咒語（不是所有比賽，但大多數的玩家都會認為這佔了對局中「足夠高的比例」）。但超過兩個顏色，你就會開始察覺到問題。

然而，這個只是最簡單的情況。套牌構築者就像是木匠－只要有越好的工具，他（她）就可以操作越複雜的專案。非基本地跟非地可以產生魔法力的方法就是很強力的工具，也可以幫助你在套牌裡使用多個顏色。

隕星、成形野地、喀洛斯洞窟、西瓦暗礁

如果你有辦法使用一些這類可以幫助你產生多種顏色魔法力的牌，你就可以開始放心在想要的時候加入第三個顏色。使用多於三色的套牌是一個更進階的技巧；我並不建議你在可以自在使用雙色或三色套牌前如此做。

即便在使用多個顏色的時候，也最好讓你的套牌主要繞著一或兩個顏色轉，並減少對其他顏色的依賴。舉例來說，你有一副主色為黑紅的限制套牌，但想要使用兩張著魔屍嵌。你或許可以只要在套牌裡放進三或四個藍色的魔法力源，因為你通常會在準備好施放著魔屍嵌前找到方法來產生需要的藍色魔法力。就算你沒有，有一張牌卡在手上一會兒也不是什麼天塌下來的大事。這在混色的時候是很常見的。

要使用一副均衡著重在三個顏色上的套牌不是不可能，但卻不是一件簡單的事。不管怎樣，有越多可能出錯的東西存在，就越少事情會確實走上正確的道路。這裡有更多你可以作為開始的原則：

在一副40張的套牌裡，如果你真的很想要在起手有一張可以產生特定魔法力的地牌，就應該要放進至少九或十張可以產該色魔法力的地牌到套牌裡（十一張的話會更安全）。

在一副60張的套牌裡，你則應該要放進至少十五或十六張產該色魔法力的地牌（十七或十八張則更安全）。

魔法力曲線

在你決定了要放幾張及什麼類別的地牌進到套牌裡之後，魔法力的問題還沒有結束。它也會影響你使用什麼咒語以及套牌的整體架構。

一副套牌的魔法力曲線指的是在不同魔法力費用間牌張的平衡－低費的牌與高費的牌。你或許會把一副有著比一般更多高費牌的套牌稱其有個「高魔法力曲線」，或把一副大多由低費牌所組成的套牌稱為「低魔法力曲線」。

把所有五費牌都放進套牌裡可能是個錯誤，因為這樣一來你在比賽中的前四回合將無事可做！另一方面，如果你的套牌充滿了弱者或一費咒語，你將沒有辦法在第一回之後的每一回合做出最佳的行動。在每個魔法力費用上都至少放一些牌這件事是很有價值的。

如同大多數其他事情一般，魔法力曲線不是絕對的科學。沒有什麼「標準公式」可以用來衡量在每個魔法力費用上要使用幾張牌。這個問題的答案與背景有很大的關係：你有哪些牌可以使用？你獲得比賽勝利的策略是什麼？你的對手可能會在遊戲裡的每個時間點上做些什麼？

魔法力曲線的概念對所有套牌來說都很重要，但在生物快攻套牌裡最能清楚展現。如果你的目標是使用生物並快速地造成很多傷害，你就會希望在第一回或第二回就開始行動。一些構築套牌會使用十二、十四甚至十六張一費的生物！

再說一遍，這是個關於策略的問題。如果你的目標不是要快速地透過生物來取勝，使用一打一費和兩費的生物將會削弱套牌的強度，並降低你可以使用的強力咒語的數量。你應該要有一些可以在遊戲前期做的事，但並沒有一個魔術數字顯示這個數量應該要是多少。問問自己你的對手可能有多快？你需要在遊戲一開始的第一回合就開始防禦嗎？或是如果有時直到第三回合都不做事會不會有問題？

「卡」地與「爆」地

這是個令人遺憾的現實，但每個新玩家在他魔法風雲會生涯的前期就會學到這些事情。「卡地」是當你沒抽到想抽那麼多地時的習慣說法，而「爆地」則指的是你抽到太多地的時候。這件事不管是誰、什麼套牌、在任何級別的對局都會碰到－它就是遊戲的一部分。

但別擔心！雖然任何一場卡地的比賽都看似惱人且無趣，你所可以抽到的地牌數量的多變性實際上卻增加了魔法風雲會的樂趣並幫它成為了遊戲現在的樣貌。

在套牌構築跟對局中，都有一些事可以來處理卡地或爆地的情況。這一切都從好好構築你的魔法力基底和魔法力曲線開始，但這裡還有一些其他你可以使用的手段。

要降低爆地的風險，一個方法就是尋找魔法力消耗品。魔法力消耗品是那些本身費用不一定很高，但卻可以在遊戲後期使用你多餘魔法力的東西。

別忘了在一場較長的比賽中抽到八張、九張或更多的地是很正常的。當對局裡有魔法力消耗品時，你或許仍會希望抽到更多咒語，但當不可避免地開始抽到比需要更多的地時，至少你還可以使用它們。

如果你的目標是降低卡地時的影響，你可以尋找一些有辦法對付和能跟一些高費牌交換的低費牌。

我最好的建議就是要認知到抽到不正確數量的地牌在遊戲裡是很正常的，請不要因此而沮喪。對新玩家來說，一個常見的陷阱就是在每次卡地或爆地後馬上試圖補償去多加地或拿掉地。如果在經過了數十場的比賽後，你發現事情發生的模式並非你所想的那樣有好的表現，從中學習並準備好接受是很好的。但重點在於不要讓短期的挫折戰勝了理性的決策。

範例

讓我們來看一個限制賽套牌的例子，並把魔法力納入考量。

套牌列表 統計 示範手牌 排序依據： 概覽 顏色 費用 稀有度 生物 (16) 1 金葉師 1 地底城巨魔 2 妖精幻視師 1 吉拉波機械匠 1 波尬蠻漢 1 葉娃的力法師 1 威烈隆護衛 1 果園精靈 1 卡拉德許之火茜卓 1 熾焰地獄犬 1 羅堰共感者 1 離鄉巨漢 1 帶刺野豬 1 羅克虐殺兵 1 火山漫遊靈 巫術 (3) 1 閃電標槍 1 玖瑞加祝願 1 野性本能 瞬間 (3) 1 暴烈衝動 1 肆虐火光 1 殘酷復生 神器 (1) 1 隕星 地 (17) 1 羅堰荒野 1 成形野地 1 沼澤 7 樹林 7 山脈 40 牌張 黑 (1) 1 殘酷復生 紅 (8) 1 吉拉波機械匠 1 波尬蠻漢 1 卡拉德許之火茜卓 1 帶刺野豬 1 火山漫遊靈 1 暴烈衝動 1 閃電標槍 1 肆虐火光 綠 (12) 1 金葉師 1 地底城巨魔 2 妖精幻視師 1 葉娃的力法師 1 威烈隆護衛 1 果園精靈 1 羅堰共感者 1 離鄉巨漢 1 羅克虐殺兵 1 玖瑞加祝願 1 野性本能 多色 (1) 1 熾焰地獄犬 無色 (18) 1 隕星 1 羅堰荒野 1 成形野地 1 沼澤 7 樹林 7 山脈 40 牌張 1 (1) 1 暴烈衝動 2 (5) 1 金葉師 1 地底城巨魔 2 妖精幻視師 1 肆虐火光 3 (6) 1 吉拉波機械匠 1 波尬蠻漢 1 葉娃的力法師 1 威烈隆護衛 1 果園精靈 1 卡拉德許之火茜卓 4 (4) 1 熾焰地獄犬 1 羅堰共感者 1 閃電標槍 1 野性本能 5 (5) 1 離鄉巨漢 1 帶刺野豬 1 羅克虐殺兵 1 隕星 1 殘酷復生 6 (2) 1 火山漫遊靈 1 玖瑞加祝願 23 牌張 普通 (31) 1 金葉師 2 妖精幻視師 1 吉拉波機械匠 1 波尬蠻漢 1 葉娃的力法師 1 果園精靈 1 羅堰共感者 1 帶刺野豬 1 羅克虐殺兵 1 火山漫遊靈 1 暴烈衝動 1 閃電標槍 1 隕星 1 野性本能 1 成形野地 1 沼澤 7 樹林 7 山脈 非普通 (6) 1 地底城巨魔 1 威烈隆護衛 1 熾焰地獄犬 1 肆虐火光 1 玖瑞加祝願 1 殘酷復生 稀有 (2) 1 離鄉巨漢 1 羅堰荒野 秘稀 (1) 1 卡拉德許之火茜卓 40 牌張 重抽手牌











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這副套牌主要是紅綠，但為了去除咒語（殘酷復生）跟一隻特別大的生物（熾焰地獄犬）而混了黑色。

第一個問題是該使用幾張地。一副標準的限制賽套牌應該要使用十七或十八張地。這副套牌相當典型，所以沒有要不照著這個原則進行的理由。它包括了一些五費及六費的高費牌；他有火山漫遊靈來當魔法力消耗品；他還有三個顏色。這些要素一般都會讓我傾向使用十八張地而非十七張。

然而，他也有金葉師跟隕星，這兩張都能一部分被算作是地牌。另外，還有兩張妖精幻視師，這張可以抽另一張牌的低費牌可以幫助這副套牌在前期卡住時找到更多地。考慮到這些，我想十七張是比較好的。

那有色魔法力呢？黑色只是混色，所以我們希望使用足量的黑色魔法力讓在一盤正常比賽中通常可以抽到一張，但不需要超過這個數字太多。三個黑色魔法力的資源應該可行，但四個可能更為恰當。多虧了這副套牌裡的隕星、成形野地跟羅堰荒野，一張沼澤（可以用成形野地找出來）就可以讓我們有四個黑色的來源。挺不錯的，不是嗎？

這副套牌裡剩下的部分很均勻地分佈在紅綠兩色之間，所以我們希望平分樹林與山脈的數量。然而大部分的低費牌都是綠的，這副套牌也著實需要有辦法在前期施放妖精幻視師來盡可能地順利發展。考慮到羅堰荒野是一個綠色的資源，而成形野地同時是紅色跟綠色，七張樹林跟七張山脈能讓產綠的牌到達九張，而產紅的有八張。（我選擇不要算進隕星，因為這副套牌著實在第五回合前就需要紅色與綠色。）如果我決定要放進第十八塊地，我會多加一張樹林。

希望這個例子可以給你一些基本的認知，讓你知道在構築魔法力基底時應該要考慮什麼。

如果你的套牌有一個很好的魔法力基底和一個平衡的魔法力曲線，你就已經避開了魔法風雲會裡一個最危險的陷阱。如果你可以受惠於你的魔法力曲線，不再在碰到不正常的魔法力時感到無助，你就已經步上了邁向成功的道路。