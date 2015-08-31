是時候再次闖蕩壯麗時空贊迪卡； 是時候再次面對超凡浩劫奧札奇。 而最重要的是，是時候查看新的魔法風雲會卡牌，了解再戰贊迪卡中的異能。

醒轉

贊迪卡的大地在自我防衛方面一直擔當著重要的角色。 某些瞬間和巫術具醒轉異能，讓你能夠為大地賦與生命，起身戰鬥。

醒轉有兩個部分：一個數字和一個醒轉費用。 當你施放具醒轉異能的咒語時，你會有一個選擇。 你可以如常支付其魔法力費用來施放它。 若你如此作，便會獲得其第一個效應。 如果有一個生物或鵬洛客讓你頭痛不已，你也支付得出1BB，則你能施放毀壞之徑來緩解頭痛。

但你可能想獲得更多樂趣。

你也可以選擇支付咒語的醒轉費用來施放它。 若你如此作，則你會選擇一個由你操控的地作為咒語的目標。 當咒語結算時，除了咒語的第一個效應外，由你選擇為目標的地也會成為0/0，具敏捷異能的元素生物，且仍然是地。 你也會在該地上放置若干+1/+1指示物。 如果你支付得出5BB，你能支付毀壞之徑的醒轉費用來施放它。 該敵對生物或鵬洛客將會被烤焦，而你將擁有一個準備就緒的全新4/4地生物。 該地會保留其魔法力異能，因此如你喜歡，你依然可橫置它以產生魔法力。 請謹記，大部分的地為無色，利用醒轉異能使它們成為生物不會為其賦予顏色。

你可能會想，為什麼地會成為0/0並獲得+1/+1指示物，而非成為4/4的元素。 問得好！ 其中一個原因是你可能想選擇一個已經是生物的地為目標。 你的第二張毀壞之徑在折磨對手的同時，既可以你在施放第一張時選擇的同一張地作為目標，也可以選擇新的目標。 也許一個8/8地生物會比兩個4/4地生物更好？ 醒轉讓你可以有更多選擇。

還有一些注意事項： 如果你支付醒轉費用來施放咒語，你便必須為每處「目標」字樣選擇一個合法目標（包括醒轉異能中的「目標」字樣）。 這代表即使你只是想擁有地生物，也必須要選擇一個生物或鵬洛客為目標才可施放毀壞之徑。 如果你施放咒語時沒有支付其醒轉費用，便可以忽略醒轉異能的目標要求。

因此，如果一個具醒轉異能的咒語通常不需目標，而你選擇支付其醒轉費用來施放它，這樣做便會為咒語添加一個目標。 如果在該咒語試圖結算前，目標地成為不合法的目標，則該咒語會被反擊。 你不會獲得其任何效應，包括其不需要目標的第一個效應。 這情況不會經常出現，但絕對需要注意。

奮揚

伙伴回歸了！ 伙伴最先於原版的贊迪卡環境中出現，並運用團隊精神和機智（沒錯，機智）來對付奧札奇。 它們已回歸再戰贊迪卡，再次並肩作戰。 奮揚屬於異能提示，其本身並無規則意義，但它會提醒你，每當一個伙伴在你的操控下進戰場時，異能便會觸發。

利用奮揚異能的方法非常簡單直接：在你的套牌裡放滿伙伴，並把它們派上戰場。 每當一個伙伴在你操控下進戰場時，你所有的奮揚異能都會觸發。 你可以按任意順序將這些異能放進堆疊。 你最後放進堆疊的異能將會最早結算，以此類推。 如果具奮揚異能的伙伴與其他伙伴在你的操控下同時進戰場，則每有一個這樣的伙伴，該異能便會觸發一次，且本身具有該異能的生物也會使該異能觸發一次。

這就是機智。

聚輝

這類似於贊迪卡團隊的「齊心協力」，而聚輝展示出贊迪卡的所有居民如何團結一致。 這是另一個本身並無規則意義的異能提示；聚輝會提醒你，咒語的效應與你施放該咒語時用來支付費用的魔法力顏色數量有關。

要施放輝光火焰，你便要支付2R。 所以，你算是至少鎖定了一種顏色，但是你能以不同的方式來支付另兩點費用。 你可以全都支付紅色魔法力來施放輝光火焰。 它便會對每個生物各造成1點傷害。 但是，如果你支付三種不同顏色，比如BRG或URW，輝光火焰會將每個生物各燒3點。

您為每個咒語支付的費用會受其魔法力費用所限制。 無論你有多想對每個生物造成5點傷害，你都不能支付WUBRG來施放輝光火焰。 但是，如果某效應對具聚輝異能的咒語加上了額外或替代性費用，所檢查的就是你實際支付的魔法力。 因此，如你施放的咒語因故需要增加一點魔法力來施放，則你的輝光火焰將可以造成4點傷害。 但是，如果你施放的咒語減少魔法力來施放，也會有相同影響。 如你施放的咒語因故需要減少一點魔法力來施放，則你的輝光火焰最多只能造成2點傷害。

請注意，如果當具聚輝異能的咒語在堆疊中被複製，則它單純是在堆疊上產生。 施放此複製品時沒有支付過魔法力，因此施放它時所支付的魔法力顏色數量為零。 複製品很可能不會有太大效應。

地落

地落是來自原版贊迪卡環境的強大機制，現在它將回歸並發揮更大作用。 地落也屬於異能提示，它提醒你每當一個地在你的操控下進戰場時會觸發異能。

無論該地以何種方式在你的操控下進戰場，地落異能都會觸發。 這可能是因為你正常地使用地， 也可能是某效應讓你將地放進戰場。 這點並不重要。 每個地都會使你的所有地落異能觸發，而順序由你來選擇。 如果進入戰場的地具有某個基本地類別，某些地落異能甚至會產生額外的效應，例如歐蘭黎多頭龍的異能。 那並不僅限於名稱為「樹林」的牌。 如你碰巧有任何具有樹林類別的非基本地進戰場，你的歐蘭黎多頭龍上便可放置兩個+1/+1指示物。

在這場衝突中，我們已聽過很多贊迪卡方面的異能。 但也許你選擇站在奧札奇這邊。 雖然你是個惡人，但也能得到一些很酷的新異能。 例如. . .

攝食

肆虐整個時空需要大量的能量。 攝食是一種新異能，為你提供所需的能源。 （你將會明白箇中含意。）

攝食是頗為直接的異能。 具攝食異能的生物會對任一玩家造成戰鬥傷害，並會放逐該玩家的牌庫頂牌。 吃掉。 經腸胃消化。 你明白了吧？ 該牌會牌面朝上被放逐。 攝食會耗盡對手的牌庫，但奧札奇可能還有些更好的想法（或者只是靈機一動）。 事實上的確有。

噬體

在本系列中，放逐區中由對手擁有的牌非常有用。 留意本系列中具有噬體此額外生物類別的奧札奇。 每個都具有一種異能，需要你將對手被放逐的牌置入其墳墓場，以獲得某些效應。 （還有一個巫術能以額外費用做到這一點，而其名稱中也有「噬體」此名稱。 很精巧，對吧？）

你將牌置入墳墓場的時機可能各異，而所產生的效應也不一樣。 請仔細閱讀你的牌，以了解細節。 例如，枯萎牧體的異能會在你施放枯萎牧體時觸發。 該異能會比枯萎牧體先一步結算。

你只能「吞噬」由對手擁有的牌，由你擁有的牌則不能。 在多人遊戲中，如果一張牌要求你吞噬多於一張牌，你便可以選擇由不同對手擁有的牌。

你是否有注意到，枯萎牧體能產生奧札奇／孽裔衍生物？ 我也注意到了！ 讓我們進一步了解它們吧。

奧札奇／孽裔

在奧札奇再起系列中，我們認識到奧札奇／後裔： 可以被犧牲以產生魔法力的0/1生物。 有用的小傢伙。 很不錯的阻擋者，同時還能加速施放奧札奇巨怪。 但它們不太能攻擊。 現在已有一點改善。

奧札奇／孽裔與奧札奇／後裔非常相似。 他們都是由奧札奇主題的咒語產生的，只是方式不同。 有時是進戰場觸發式異能產生的； 有時則是「死去時」之觸發式異能產生的； 有時則是巫術產生的。 無論如何產生，奧札奇／孽裔全都具有「犧牲此生物： 加1到你的魔法力池中。」的異能。 這種魔法力異能不用到堆疊，且不能被回應，就如同將地橫置一般。 而更重要的也許是奧札奇／孽裔為1/1。 盡情攻擊吧！

虛色

奧札奇有時和有色魔法力合不來。 本系列中有些奧札奇具有叫做虛色的異能。

具虛色異能的牌是無色的，即使其魔法力費用中有有色魔法力也是如此。 猛擲暴君是無色牌，而非紅色牌。 虛色能在所有區域生效，因此如果某張牌要求你在你的牌庫中搜尋一張無色牌，你便可尋找猛擲暴君。 正如猛擲暴君的異能所展示，在本系列中，無色可以是種優勢。 每張具虛色異能的牌都擁有特殊的邊框，以此顯示其無色的特徵，同時提醒你實際施放它時所需的魔法力顏色。

加入無色行列的不止是那些具有虛色異能的牌。 有些較大的奧札奇和一些以奧札奇為主題的瞬間和巫術是傳統的無色牌～不需要用有色魔法力來施放。

請勿忘記，「真正無色」的生物並非神器。 它們只不過沒有任何顏色而已。

介紹就到這裡。 一場殊死搏鬥； 兩個強大陣營； 無數精彩時刻。 準備全新冒險吧。