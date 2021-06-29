傳奇夏季已全面展開，懷舊的主題遍佈各處。在談論到傳奇的時候，講述的都是過去令人懷念的故事。魔法風雲會有著幾近 30 年的歷史，龍與地下城超過 45 年的歷史更是不落人後。

對魔法風雲會來說，這兩個的結合是多麽經典的一件事！

今年夏天，我們得以享受龍與地下城：被遺忘國度戰記，這個系列的補充包添趣異圖將能提供龍與地下城和魔法風雲會的玩家滿滿的懷舊情懷—這創造了屬於它們自己的傳奇！

認識團隊

這兩個遊戲彼此似乎命中注定有一天要相遇，不過這花了一點時間。「我們實在非常興奮，」Chrissy Wiley 在被問到團隊對於這兩者結合有什麼看法時這麼說。「我們熱愛經典龍與地下城的插畫風格，且看看我們是如何接納這些並更新到魔法風雲會裡是一件很有趣的事。」

「還記得小時候看到那些經典的怪物手冊，一頁一頁翻過實在是引人入勝。」Tom 說，「我想做那樣的東西！」

為被遺忘國度戰記開發牌張的處理方式需要一組眼光銳利的團隊：確認哪些東西的外觀和感覺和龍與地下城相符、能畫出縱貫歷史不同版本的內容，以及如何把這些轉成魔法風雲會的內容。這個團隊由創意經理 Tom Jenkot 和資深創意總監 Jess Lanzillo 領銜，UX 設計師 Daniel Holt 創造了如地城牌這樣有著獨特功能的牌框，而 Tom 和前資深圖像設計師 James Arnold 則負責補充包添趣裡的各式牌張處理方式。

一組數位插畫的小隊協助負責了讓這個系列看起來很酷的插畫，包括 Kevin Yee（同時也為龍與地下城團隊做顏色校正）、負責牌張製作的 Silvia Cortese，和把牌框的概念轉化成付印成品的 Brandon Bailey—他們保留了深受大家喜愛的龍與地下城經典手繪。創意製作的經理 Chrissy Wiley 則設計了了被遺忘國度戰記裡豐富的創意內容。

這些人聯手完成了威世智歷史上一場最大的冒險。

充滿牌張處理想法的龍之寶庫

「許多人一同完成了牌張的處理。」Tom 說，但這一連串的過程是從 Tom、James Arnold、Daniel Holt 和資深遊戲設計師 James Wyatt 之間的腦力激盪開始的。

那次討論個結果如何？「一大堆點子！把紙張和白板寫得密密麻麻！龍與地下城有著太豐富的歷史，使得有點子太多讓我們不知道要選哪個。」

團隊最後選定了兩個：經典的模組和規則書的處理方式。「很快地所有人便都同意這兩個是最好的，」Tom 說「所有其他的想法都被保留了下來—或許有一天我們會使用它們。」

龍與地下城的懷舊感是這些處理方式要達成的目標。「要為模組和規則書的牌張找到適當的外觀十分重要，這樣才能帶來龍與地下城真正的感覺。」Chrissy 說。「我們進行了幾輪顏色構築和閃卡處理的測試，一直到找到 Tom 想要的外觀為止。」

特色牌框：規則書插畫處理

規則書插畫處理的特色牌框是受到原版龍與地下城書本跟手冊裡經典的黑白插畫風格啟發。在系列中你會找到 51 張規則書插畫處理的牌—你可以在輪抽、系列和聚珍補充包裡開到—它們分別強調了經典風格裡一張新的插畫。

「被遺忘國度戰記裡筆墨風格的插畫和我們過去在魔法風雲會裡所做過的其他東西都不一樣，所以得要找到一個能適合插畫的處理方式，且還要能放大到更大數量的牌上。」Chrissy 說「我們最後找到一個比其他魔法風雲會系列更加簡單的風格，這樣不會和其他插畫間有太多的競爭，也不會把牌弄得太現代。」

規則書的牌張主理方式在視覺上的印象十分簡單，但製作起來卻不然。這個插畫得要滿足「『僅用黑與白兩個顏色來忠實呈現』、『著重在單一角色上』，和『必須要在牌的大小上可以閱讀』等幾個條件。」Tom 說。

在一些情況下，找到符合這種美學的畫家並不困難。「我們僱用了很久以前在龍與地下城完成這些插畫的畫家。」Tom 說「Jeff Dee、Diesel Laforce 和 Russ Nicholson 都是曾參與過的畫家！跟他們合作實在是一件很酷的事。」

較新的畫家則使用了經典的風格來作畫。「我介紹了其他一些能自然創作這個風格的畫家。（特別感謝Bree Heiss 接受了第二波的委託！）超級專業的Justine Mara Anderson，以及像 Pedro Potier、Phil Stone、和 Justine Jones 這些對魔法風雲會來說較新的名字。」他們都是規則書處理畫家的一分子，Secret Lair 系列的愛好者將會在the Kaleidoscope Killers drop中看到Justine Jones 的名字。

一抹顏色

規則書處理的工作不只這樣。「我們不能只做黑白雙色的牌來呼應古老的怪獸手冊」Tom 說。「有什麼我們能做的是能讓這一切都感覺真實的同時，卻依然像是一張魔法風雲會的牌？」

「我們很快找到了一張羊皮紙，開始在上面把玩字型以及要如何裁剪。」Tom 繼續說到。「這個處理方式需要很多內部團隊的協助，因為畫家所送來的都是數位黑白雙色的檔案。」

其中一些需要顏色—特別是使用一張牌的顏色特性以及羊皮紙的觸感。

「對龍與地下城規則書牌張的處理方式來說，我們無法使用標準的顏色處理方式。」Tom 說 「由於一開始是由黑白雙色所啟發， 所有的顏色看起來似乎都很怪。但我們需要它且決定要把它變得很酷—把角色背後的顏色用與龍與地下城復古色調相近的顏色完成。」

「這帶出了一個很酷的空間，而這都要歸功於James Arnold，以及數位插畫家 J.Lonnee、Silvia Cortese、和 Kevin Yee 讓這一切看起來如此美好。」

特色牌框：經典的模組處理方式

地牌在被遺忘國度戰記中獲得了特殊的處理方式，與之前我們看過了所有東西都不一樣。如果你曾購買或玩過在 1970 年後期到 1990 年間發行的龍與地下城，或許對使用在這些產品上的「模組」字樣並不陌生。甚至可能馬上就能在腦中浮現那個畫面。

先保留那個畫面，然後準備快轉到幾十年後的現在。

這個特色牌框的處理方式流露出了經典龍與地下城的感覺，你將能在輪抽、系列和聚珍補充包開到這些共九張的牌。

「地城模組牌的處理方式經歷了很多很多的版本」Tom 承認道。「首先，我們試著去確保它們是魔法風雲會的牌，再來才是讓它們看起來像模組。但早期的版本都更像是妥協後的產物，我們只能選擇一個然後繼續下去。」

「這些模組的顏色就是原本設定的顏色—明亮且大膽！我們確保搜集了所有舊的模組封面來擬定這些顏色。它必須要看起來很真！」

這些模組牌的處理方式強調了最知名那些經典龍與地下城畫家們的全新畫作。

「這有一點時光機的效應，」Tom 說「Larry Elmore 的作品是我第一個看到的奇幻插畫（在龍槍 小說上），年少時期的我有很長一段時間都凝視著那些封面。」

「透過其他龍與地下城愛好者的幫助，我製作了一個願望清單並與畫家討論。能製作當中那麼多東西實在是有些不真實，能和 Erol Outs 一起合作更彷彿是美夢成真一般。Brian Snoddy、Tony DiTerlizzi、Jeff Easley、Ralph Horsley、Adam Rex、Chase Stone 和 Wayne Reynolds—全部都超棒的。所有的畫家都很興奮可以加入第一個以龍與地下城為主題的魔法風雲會系列，我也很開心能委託他們讓這些作品問世！」

選擇完畫家，且送出了插畫需求—「感謝 Annie Sardelis 完成了這些完美的插畫需求。」Tom 說—還要感謝整個團隊有著無與倫比的經驗以見證系列裡這些令人驚豔的畫作。

喔，那這些牌張處理方式上模組數字背後的故事又是什麼呢？

「這裡一個很酷的東西是左上角的模組代碼，」Tom 說。「我們利用了和稀有度一致的字母，而那正巧是之前古老龍與地下城模組所用的字母！我與龍與地下城團隊的人討論了數字該從哪裡開始，並得出了照著順序繼續下一個數字的結論，讓這些新模組彷彿是在同一條產品線上。這實在很酷。」

給屬於龍自己應得的（無框牌）

龍與地下城 不可能沒有龍，而當你在魔法風雲會裡製作龍的牌時，你得給這些至高無上的野獸他們應得的—尤其是他名叫提亞瑪特的時候。

在被遺忘國度戰記裡，有十二隻龍會獲得精美的無邊框處理。除此之外還有五張鵬洛客會有無邊框的處理，這總共十七張牌你可以在輪抽、系列和聚珍補充包裡開到。

擴圖牌

稀有和秘稀牌一共有 93 張—56 張來自四套被遺忘國度戰記的指揮官套牌而 37 張來自被遺忘國度戰記系列—在系列裡強調了擴圖。你只能在聚珍補充包裡開到這些牌。

除了補充包添趣之外

在被遺忘國度戰記裡還有更多東西。為了在魔法風雲會裡創造龍與地下城，我們在遊戲裡使用了新的元素，並配合一致的視覺設計。

帶有背景敘述的基本地

前面講到被遺忘國度戰記裡地牌上的經典模組處理，自然不能漏掉這個系列裡地牌的另一個重點：基本地上的背景敘述。雖然嚴格來說這不算是一種牌張的處理方式，但在魔法風雲會裡卻是一個新的嘗試。

「我不太確定這個想法是什麼時候從哪裡冒出來的，」Daniel 說「但我記得我們的遊戲設計總監 Brady Bell 在一次會議後找上我問道『我們有曾經在基本地上放背景敘述嗎？』我說我們沒這個做過。」

Brady：「那我們可以這麼做嗎？」

Daniel：「當然沒問題！」

有時候歷史就是這麼輕易地被創造出來的。

「對龍與地下城來說，說故事是極其重要的，」Daniel 說「把那類能喚起大家記憶的對話放在魔法風雲會對局必須要使用的牌上感覺十分合理。這個概念是如此地契合，一切仿佛水到渠成，而大家反而十分驚訝我們從來沒有這麼做過！」

怪獸數值插畫卡

「在被遺忘國度戰記裡也有新的插畫卡。魔法風雲會在每次系列上市都有一些令人興奮的新插畫，」Daniel 說「我們通常會把一個選定的群體用系列補充包裡的畫家系列牌來展示，但這是一個龍與地下城的系列！如果這些牌在對局中是對玩家也有幫助呢？那正是資深創意總監和熱心的龍與地下城玩家 Jess Lanzillo 所要求的。

「加入怪獸數值的牌背」

翻面

「這些牌的外觀和感覺是直接從怪獸手冊來的。我們透過使用類似的字型、顏色和排版來完成這件事，並聚焦在特別為了被遺忘國度戰記所製作的新畫作。魔法風雲會的玩家會看到這些怪獸出現在系列裡，而這些收藏牌則提供了和 龍與地下城對局類似的一瞥。」

被遺忘國度戰記有 27 張插畫牌在背面有怪獸的數值，並同時有一般版和畫家簽名的版本。你只能在系列補充包裡開到。

地城牌

就像龍是龍與地下城體驗的本質一般，地下城也是。許多桌上龍與地下城的玩家都對在格子上進行對局十分熟悉—不管那是一張簡單的格子紙，或是精美的白板或樹脂—而被遺忘國度戰記 裡的地城牌把這帶到了魔法風雲會裡。

「在龍與地下城的對局探索世界的同時，這些格子在遊戲體驗中扮演了十分關鍵的角色，」Daniel 說。「移動你的角色、攻擊敵軍、佔領物資 . . . 都會在這些格子內發生！我想要在魔法風雲會的對局中同樣捕捉移動地城牌時的感覺。」

「我在前期為這個機制提出了使用者的介面（一個非常基本的框架），其他人便很快地畫出了龍與地下城版本探索的排版跟決策過程。我們甚至得以利用龍與地下城裡既存的一些物件和紋路來重現那個感覺！」

準備好要開始你在被遺忘國度戰記裡的旅程了嗎？這個系列將會從 7 月 8 日起在MTG Arena 和魔法風雲會線上版 上線。售前現開賽將會從 7 月 16 日到 7 月 22 日之間舉辦，全世界牌店正式上市將會是 7 月 23 日。