你在一場依夏蘭的限制賽中對上了Merida。在你來我往交換了一些生物後，碰到了以下這個狀況。雙方都剩10點血。

你剛施放了據地顱鎚龍之後讓過回合，接著她在盤上面什麼都沒有的情況下施放了劫巢恐龍—然後攻擊，手上還握有兩張牌。

你會阻擋嗎？

你怎麼想？當然，我很確定你想要更多關於套牌的資訊，但如果單就這裡的情況來看，你會阻擋嗎？

有答案了嗎？好！現在讓我們繼續下去。

這是一個在魔法風雲會比賽中常會碰到令你不安的情況。在限制、標準、近代，有時甚至是指揮官中，你都會問自己這個問題－他們有「那個」嗎？

Merida正用自己較小的生物挑戰你較大的生物，她要嘛犯了錯（你通常不應該假設對手犯了錯），不然就是有什麼詭計。為什麼她會這麼做？

在了解該做什麼之前，你得先知道對手為什麼會在這裡攻擊。（永遠別忘了魔法風雲會裡最重要的問題！）

Merida會在這裡攻擊有三個可能的原因：

1. 戰鬥詭計

有些時候，正確的答案往往是最簡單的那一個。對手正挑戰你較大的生物，他們為什麼會這麼做？如果他們有辦法在戰鬥中拿下你的生物，那當然！

值得注意的是這裡有兩個可能：單純的戰鬥詭計或燒牌。前者可能可以讓他們的劫巢恐龍變大活下來，而後者就只是為了要拿下你的恐龍。

所以如果這樣打，他們手上一定有詭計，對嗎？

2. 虛張聲勢

. . .當然，就是那個思路讓你可能會選擇不阻擋！

2點傷害在這裡剛好是你生命值的五分之一，如果Merida認為她可以偷到兩點傷害，她當然應該這麼做。有顱鎚龍在場，劫巢恐龍顯然無法阻擋，那為什麼不試著用它來造成2點傷害呢？

3. 異能

在思考是不是虛張聲勢之外，還有另一個可能：如果Merida是為了要使用另一個異能呢？

像是 . . .突擊？

這在這裡是個重點，也是我想在第一時間討論這個主題的部分原因。

或許沒有詭計也不是虛張聲勢，只是讓Merida有機會可以使用她手上的一張突擊牌。突擊的效應值得在這裡失去一隻生物－而如果你不阻擋，那她就賺到了！

突擊是讓這件事情在依夏蘭中變得合理的一個例子，但還有很多其他的可能。不管是餵給腐食流漿或起動喪心，有各式各樣可能的理由。

評估每個情況

所以，現在你知道對手進行攻擊的可能原因，該是想想在每個情況中會發生什麼的時候了。

如果你阻擋可能會有三個結果：你的恐龍得以毫髮無傷的除掉她的劫巢恐龍（耶！）、你的恐龍換了她的生物跟一張去除咒語（也不錯！），或是她有張夠大的變大咒語拿下了你的恐龍（糟！）。

如果不阻擋，那顯而易見的結果將是你會受到2點傷害，你用生命值換取避開了可能的風險。

這聽起來並非那麼糟，但也有人不這麼認為。在這類情況下，很重要的一個核心概念是：那張戰鬥詭計並沒有消失。

必中一擊 | Izzy作畫

並不是你不阻擋，那張理論上的戰鬥詭計就會神奇地不見－它很有可能還在那兒。當Merida下回合攻擊的時候，你是該阻擋還是繼續擔心她手上的戰鬥詭計？如果這時不回應她的詭計，那你接下來又該怎麼做？

你可能反駁說可以打回去，但在這場戰役中你並非領先－一張變大咒語或燒牌很可能就會讓她在長遠上取得額外的優勢。

只要有突擊，你不管擋不擋她都可以從這次的攻擊中獲得效應。突擊在這裡要考慮的影響，就只有那些在特殊背景下會對你造成麻煩的牌而已。

說到背景 . . .

評估背景

在這裡要考慮的背景有兩個重點：賽制背景與對局背景。

首先讓我們來看看賽制。如果你進行的是標準賽且很清楚知道Merida的套牌原型是什麼，你就可以把這些納入考慮。在這裡，你打的是依夏蘭限制賽，所以需要思考的是依夏蘭的牌－尤其是普通跟非普通牌。

她可以產生藍色、紅色跟黑色的魔法力，手上可能有什麼？

陰謀詭計將不好處理，而恐龍狂奔依然可以換掉她的生物所以可以接受。昂貴劫奪會是個你應該要阻擋的理由－她只是在犧牲自己的生物前想試著偷到免費的2點傷害！

同樣的，你應該思考的還有這張強牌：

Merida不管怎樣都可以獲得突擊的觸發，所以通常不特別顧慮它是安全的 . . . 除了這張牌以外。如果你不阻擋，這將是2點額外的傷害；但如果你擋了，你的恐龍將會化為塵土。

而這就很好地延伸到了對局背景。

她之前有機會施放速騰艦隊縱火客或陰謀詭計嗎？如果她前一回有很好的機會但並沒有施放任何一張，那或許她手上就沒有。另一方面，如果她整場對局都沒有施放戰鬥詭計的好時機，那很可能手上正握有一張。

如果這是第二或第三盤，她之前出過什麼戰鬥詭計？那在這裡將是很好的資訊。

她是否持續在下地？如果沒有，那很可能代表她手牌裡大多是咒語－如果她上回合沒下生物，那就是一個訊號。

不尋常的行為也可以用來假設有一張新的牌張效應。在一個稍有不同的情境下，假設那張劫巢恐龍已經盯著你的顱鎚龍好幾個回合，然後突然決定要攻擊。這很可能代表她抽到了些讓她改變想法的牌。（或著，她只是希望你會這麼想！）

從你的角度來看，另一個問題是你有多重視這張將要涉險的生物。

如果是張重生主教，你將會很想把他留在戰場上，而不想在可避免的情況下冒著失去他的風險。如果你的紅白套牌裡不管是什麼原因放了危急落難人，那可能就不會介意去阻擋。這在不同情況下都會有所不同。

另一個重要的元素是你到目前為止的對局是如何進行的？在第一盤中，你是否曾猶豫要不要阻擋？在知道這個的情況下，她或許這次會很開心地進行攻擊。

你的套牌裡有什麼？如果你的套牌裡大多是大生物，那或許你就可以送上自己的生物，反正你只需要可以活到抽到自己的大恐龍就好。

然後是你手上還有的兩張牌。

進一步來看，Merida或許注意到你手上還有兩張牌。如果她的計畫是使用戰鬥詭計，而你手上有去除咒語的話，此消彼長之下氣勢就轉到了你這邊。另一方面，她或許也使用了相同的方式推出你手上沒有詭計。你過去曾曝露了多少的訊息？

這些都是看似無關但需要納入考慮的元素。

導出結論

這一個情況下要考慮的東西有很多，更何況還是在她攻擊和你需要決定怎麼做的短短10秒鐘內要做出決定。

所以你會怎麼做？你現在的答案跟文章一開始所做的決定一樣嗎？

如果是我的話，我會選擇阻擋。

有趣的事情來了。我認為她很有可能手上確實有可以讓自己在這場戰鬥中得利的東西。現在這個情況不像是你可以冒著平白失去一張牌風險的時候。如果你手上什麼都沒有，那為什麼不等一回合在我攻擊後用2/1給我個驚喜呢？

然而，我希望現在可以從她手中除掉這張詭計。我假設套牌裡的許多生物都應該可以拿下劫巢恐龍，所以我會很樂意現在用這隻生物回應她的詭計，這樣不管是陰謀詭計、必中一擊或其他東西，在我下隻生物進來時都將不復存在。（尤其是我的套牌裡有許多更大生物的話！）

如果她真的有烈焰術士，那失去顱鎚龍確實不太好受，但這將給我兩個回合去抽到一張阻擋者，而非剩6卻還要面對一張3/2跟一張2/1。

只是一次攻擊就有這麼多東西要想—但這樣的一次攻擊卻可能成為對局勝敗間的分野。

這裡討論的過程可以適用在任何賽制中任何類似的情況下。了解對手為什麼如此做，從你的角度評估他們的行為，然後透過背景進行思考。這應該可以提供你作出強力決定所需的資訊。

這是一個多麼「簡單」的問題啊！

你怎麼覺得？不管是擋與不擋之間都有很多的討論。同意？不同意？請讓我知道！你永遠可以發推特給我、在Tumblr上問我問題，或用英文寄信到BeyondBasicsMagic@Gmail.com給我。

我下週將會帶回更多見微知著的內容。好好享受依夏蘭吧，我們下週再見！

Gavin

@GavinVerhey

GavInsight