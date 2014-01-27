騎士遊俠艾紫培提瑞希來到塞洛斯，並不是為了成為旭日天尊，而是為了逃避可怕的過去，哀悼逝去的朋友。

只可惜，她在塞洛斯仍然不得清閒！

沒錯，這全都拜謝納戈斯之賜。這個壞蛋！從好的一面來看，至少艾紫培不是單獨面對宿命。她有你們這些勇敢的英雄鼎力相助！現在就來看看要怎麼幫她。

售前賽體驗

如果這是你首次參加售前賽，那麼你肯定可以從中體驗到許多樂趣！（如果你不是第一次參加售前賽，那大可跳到英雄征途章節。）在售前賽中，從新手到名人堂成員等等所有水準的玩家可以共聚一堂，在友善輕鬆的氣氛下玩遊戲。它也可能讓你有些不知所措，所以讓我們一起來看看比賽時會遇到什麼，你又該怎麼做。

首先，找一家遊戲店。希望你附近就有一家！找到之後，聯絡店家並查詢它是否接受預先報名。如果可以，就預先報名。全球各地的售前賽名額這一陣子持續熱賣，因此只要你當地的店家允許，最好預先報名！

Divination | Art by Willian Murai

在售前賽當天（或當天晚上，如果你的店家有舉辦午夜賽事的話），別忘了攜帶必備物品。你的店家可能有大多數的必備物品，但它們有可能售完或不符合你的需求。

飲用水和點心。如果又饑又渴，就無法發揮你的最佳實力！

牌。參加售前賽的其他玩家很有可能帶著他們的交易用卡本。許多玩家也會帶指揮官套牌、休閒套牌或甚至競爭套牌，所以你也別忘了帶自己的出門！

牌套。讓你的牌不會直接碰上黏黏的牌桌！

配備。骰子、衍生物和紙筆之類的物品。帶可以記錄指示物、生物和總生命的東西。沒錯，你前往的店家會有許多這類物品，但事先備妥比較好。

上述這些事並沒有什麼特別，但要玩魔法風雲會一整天，務必事先準備妥當！

選色現開

售前賽的主要賽事是選色現開賽。「Mike，」你可能正在想，「你的意思是『現開』賽吧！」不是，我的朋友，就像之前的塞洛斯售前賽（以及再之前的兵臨古城和再訪拉尼卡一樣！），天神創生售前賽的特色將是選色補充包。我等會將詳加解釋，但最重要的是要知道售前組合內的選色包可以幫助你使用你想用的顏色。雖然不能百分百保證，但肯定會有幫助。

Chromanticore | Art by Min Yum

選色現開賽是以現開賽為基礎；在現開賽這種魔法風雲會賽制中，玩家用在比賽時打開的牌構組套牌（類似玩法統稱為魔法風雲會「限制賽」）。在天神創生售前賽為例，你會得到一包選色補充包和五包普通補充包（三包塞洛斯和兩包天神創生）。全部的補充包都打開後就成為你的牌池，從中可以構組你的套牌。構組選色現開套牌的基本原則和建議如下：

至少四十張牌。你可以多放，但不能少放。（使用恰好四十張牌能讓套牌穩定性更高，但是許多人指出多加一張地組出一副四十一張的套牌，能得到比較滿意的魔法力曲線。你可以自行決定！)

二十三張咒語和十七張地。在這二十三張咒語牌中，你需要十六或十七個生物，剩下的空間則放入一些去除或支援咒語。

兩種顏色。無論如何只用兩種顏色！好吧，「無論如何」並不真的適用於魔法風雲會。如果一種顏色就有足夠的牌可用，你可以構組單色套牌，但是因為魔法風雲會的每種顏色都有多個弱點，加入第二色可以為你的套牌在力量不足時提供助力。但是加入第三、第四或第五色，對套牌的魔法力基礎將是一大挑戰，會導致套牌穩定性不佳。如果你每一色的牌都想玩（如果你有這想法也不足為奇，因為真的有許多有趣的牌！），只要構組第二副套牌，並在當天替換使用！

關於如何構組強大的現開賽套牌，以及魔法風雲會限制賽的大致玩法，都已經有許多建議。以下連結是過去在DailyMTG上，與現開賽套牌和限制賽有關的建議文章中，我最喜歡的幾篇：

雙頭巨人

有些店家也舉辦稱為雙頭巨人（經常縮寫為2HG）的選色現開賽，玩家必須兩兩組隊，互相對抗。每個雙人隊伍都能獲得兩包售前組合（它們甚至不必相同！）並用以構組套牌。如果你的遊戲店舉辦雙頭巨人賽，可以向比賽主辦人詢問細節。

現開決鬥

如果參加一整天的比賽會令你卻步，或你只是想多用天神創生的牌多玩幾次魔法風雲會，則可以參加現開決鬥。在這種外圍賽中，你會拿到一包起手包並用它與其他參加現開決鬥的玩家對戰，也包括參加主要比賽但正值各局之間的玩家！如果你是新手，這將是了解魔法風雲會的好方法，對於經驗豐富的玩家而言，這也是教新玩家或協助他們進步的絕佳方式。還有你也知道，這肯定會樂趣無窮。

英雄征途

英雄征途是由經驗豐富的全能酷哥Dave Guskin所領導的團隊共同設計完成，在這個貫穿整個環境的空前體驗中，您每次參加塞洛斯環境的售前賽、上市賽和歡樂日時都能獲得獎勵。總共有九場任務，但在這裡我們主要介紹天神創生售前賽，現在我們就來看看細節！

決定命運

你可以選擇要迎接的英雄命途。一共有五個選擇（和魔法風雲會的五個顏色相對應絕非偶然），為了協助你找出適合自己的命途，我特別制作了下表：

命途 顏色 英雄牌 贈卡 領袖命途 白 將軍 沉靜哨衛 智取命途 藍 學者 理念仲裁者 支配命途 黑 暴君 希望噬魔 征服命途 紅 好戰者 鍛焰巨龍 強旺命途 綠 供養人 奈西安荒野噬怪

在選好命途後，你會拿到像這樣的售前組合：

在我介紹售前組合的細節或展示英雄牌和贈卡以前，讓我先很快地介紹一下！

英雄牌賦予你特殊的異能，讓你能在歡樂日賽事中使用（天神創生歡樂日將於2014年3月1日舉行）。Dave在天神創生英雄征途常見問題集更新中有更詳細的說明。不過更直接的是好處是，英雄牌的背面有一個獨特代碼，可供你在PlaneswalkerPoints.com上兌換成就。你可以驕傲地展示成就，讓大家知道你所選的命途，以及你在英雄征途上的進展！這裡有一個英雄牌背面的實例：

你的贈卡是天神創生中某張稀有牌的精美閃卡版本，它的插畫不同且印有售前賽的日期。你會很高興知道這張贈卡可以用於售前賽（就跟塞洛斯、兵臨古城和再訪拉尼卡一樣），並且可以包含在你四十張牌的套牌內。好好享受！

如果你很好奇會在售前組合中拿到哪些英雄牌和贈卡，現在就讓我來一一介紹。

如果你選擇領袖命途（白色），將會得到：

如果你選擇 智取 命途（藍色），將會得到：

如果你選擇 支配 命途（黑色），將會得到：

如果你選擇征服命途（紅色），將會得到：

如果你選擇強旺命途（綠色），將會得到：

啊，這裡面有些新的機制。別擔心，這些都會在天神創生機制部分介紹！

售前組合

現在你可以根據自己喜歡的顏色、英雄牌和／或贈卡來選擇你的命途了。接著，你會在售前組合中找到什麼呢？這裡有一份清單：

2包 天神創生 補充包

補充包 3包 塞洛斯 補充包

補充包 1包選色補充包

1張贈卡

1張活動卡

1個Spindown生命計數器

1封歡迎函

1張英雄牌

補充包大概不需多做解釋了，但是選色補充包仍值得特別一提（在接下來的部分），贈卡和英雄牌已經在上面的內容中介紹過。歡迎函和活動卡根據征途會有所不同，所以它們會反映你選定的命途風格。還有，如果你完成活動卡並交給比賽主辦人，就可以收到一份獎勵（送完為止）！Spindown生命計數器也與你的命途顏色相對應。

好，現在來談談選色補充包。你的選色補充包內有許多牌的顏色與你所選命途的顏色相對應，但是，有一點最重要！選色補充包內的牌並非每一張都是那個顏色。所以如果你選擇 支配 命途（因為黑色是最棒的顏色～唉，我好偏心！），你的選色補充包內的牌將大多數是黑色，但它也會有其他顏色的牌。請注意，在你的選色補充包中，可能會有一張跟你所選顏色有共通顏色的多色神，但不會有其他的秘稀牌。

請記得，你在一場售前賽中所選的命途僅適用於該場售前賽。如果你在幾小時後報名參加另一場售前賽，你可以選擇不同的命途。你不需要在天神創生中選擇與你在塞洛斯中所選征途相對應的命途（如果你參加了那場售前賽）。

天神創生機制

我們卓越的編輯Kelly Digges為我總結了天神創生的機制。Kelly，謝謝！

啟悟：具啟悟異能的生物代表它們從夢境中獲得神聖的啟示。生物的啟悟異能在該生物每次成為未橫置時觸發。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中啟悟的部分。

致敬：具致敬異能的生物讓對手必須作出嚴酷的選擇：使它變得更大，或使它在進戰場時作出令你的對手感到棘手的事。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中致敬的部分。

神授：具神授異能的生物讓你可以選擇將它當作結附於生物的靈氣來施放，賦予該生物其力量、防禦力和異能。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中神授的部分。

獻力：你的某色獻力，便是由你操控的所有永久物之魔法力費用中，該色魔法力符號的總數量。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中獻力的部分。

神：天神創生中神都是雙色，會在你對應的雙色獻力足夠時具現成為生物。你的雙色獻力，便是檢查由你操控的所有永久物之魔法力費用，並統計所有這些魔法力符號當中屬於該兩色之符號的總數量。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中神的部分。

勇行：每當你以具有勇行異能的生物為目標施放咒語時，該生物會讓你獲得巨大的好處。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中勇行的部分。

占卜：占卜是關鍵字動作，總是與一個相關的數字同時出現。占卜的流程是檢視你牌庫頂該數量的牌，然後將其中任意數量的牌置於你的牌庫底，其餘的牌以任意順序置於牌庫頂。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中占卜的部分。

典範：天神創生包括一組五張的結界生物，每種顏色各一張，稱為典範。每個典範具有兩個異能：一個賦與你全部的生物一種關鍵字異能，包括它本身；另一個是使對手的生物失去相同的關鍵字異能。有關更多詳情，請參考天神創生機制文章中典範的部分。

時間快到了！

以上就是本次售前賽的入門介紹。我希望這些內容能幫助你為本週末的售前賽做好準備，如果你的遊戲店允許，請務必記得預先報名！

如果關於本次的入門內容，你有特別喜歡或不喜歡的部分，請用電子郵件或推特告訴我。我們總是希望售前賽入門能為新手和資深玩家提供更多協助，但這唯有在您的協助下才能達成！

祝你過關斬將、玩得愉快！

對了，就我個人而言，天神創生中有張牌一出來我就要立刻收集：

為什麼是一張重印的普通牌？！因為這是我寫的話語（也就是這張牌的背景敘述）首次出現在真實的魔法風雲會牌張上。我超興奮的！^_^