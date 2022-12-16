運用往昔的力量！以橫跨多明納里亞歷史的27個系列，歡慶魔法風雲會30週年！

產品概覽

多明納里亞：重製版包含271張牌：101張普通牌、80張非普通牌、60張稀有牌、20張秘稀牌，以及10張基本地。請到多明納里亞：重製版牌圖集合和特殊牌圖集合查看所有牌張。

多明納里亞：重製版將於2023年1月13日上市，並將在您當地的遊戲店家、Amazon網站上，以及任何販售魔法風雲會產品的地方出售。

輪抽補充包

每包多明納里亞：重製版輪抽補充包各有一張稀有和/或秘稀牌，以及一張復古牌框基本地。

輪抽補充包展示盒

多明納里亞：重製版輪抽補充包的完整內容為：

9-10張普通牌*

3張非普通牌

1張稀有或秘稀牌

1張任意稀有度的復古牌框牌**

1張復古牌框基本地

1張衍生物/廣告牌

（*在33％的輪抽補充包中，會有一張任意稀有度的傳統閃卡取代普通牌。傳統閃卡可能配有普通牌框或復古牌框。）

（**每包輪抽補充包均有1張復古牌框普通、非普通、稀有或秘稀牌。如果稀有或秘稀牌具有復古牌框，則普通或非普通牌不具復古牌框，反之亦然。）

輪抽補充包可以單買或以每盒36包的形式購買。

聚珍補充包

多明納里亞：重製版聚珍補充包展示盒內含12包多明納里亞：重製版聚珍補充包。聚珍補充包是唯一含有傳統閃復古牌框基本地的補充包，您可以在下方瞭解相關資訊。

多明納里亞：重製版聚珍補充包的完整內容為：

1張傳統閃復古牌框稀有或秘稀牌，或1張傳統閃無邊框稀有或秘稀牌

1張非閃無邊框稀有或秘稀牌

1張非閃復古牌框稀有或秘稀牌

1張傳統閃復古牌框或無邊框普通或非普通牌

2張非閃復古牌框或無邊框普通或非普通牌

1張傳統閃稀有或秘稀牌

2張傳統閃非普通牌

5張傳統閃普通牌

1張傳統閃復古牌框基本地

1張傳統閃雙面衍生物

聚珍補充包可以單買或以內含12包補充包的展示盒的形式購買。

聚珍補充包展示盒

復古牌框和無邊框牌

復古牌框牌

復古牌框

多明納里亞：重製版具有150張復古牌框牌：24張普通牌、36張非普通牌、60張稀有牌、20張秘稀牌，以及10張基本地。

您可以在輪抽和聚珍補充包中找到這類牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

輪抽補充包僅包含非閃復古牌框基本地，而聚珍補充包則包含傳統閃復古牌框基本地。

3%的輪抽補充包內含復古牌框秘稀牌。

傳統閃復古牌框秘稀牌出現於不到1%的輪抽補充包內。

無邊框牌

無邊框

多明納里亞：重製版有45張無邊框牌：1張普通牌、4張非普通牌、23張稀有牌和17張秘稀牌。

多明納里亞：重製版中的無邊框牌出自魔法風雲會歷史上深受愛好者喜愛的牌張，但具有新插畫。您可以在輪抽和聚珍補充包中找到這類牌，並有非閃和傳統閃兩種版本。

做好準備

多明納里亞：重製版將於2023年1月13日上市，並將在您當地的遊戲店家、Amazon網站上，以及任何販售魔法風雲會產品的地方出售。