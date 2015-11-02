Riker指揮官： 指揮的感覺怎麼樣？

Worf上尉： 椅子挺舒服的。

～星艦迷航記： 銀河飛龍，「The Emissary」

當你下一次在舒適的椅子上作出指揮官的決策時，你的遊戲可能會充滿著來自我們最新產品的新武器： 指揮官（2015版）。 當中有五副新的敵對顏色套牌，包含56張新卡牌和一批令人興奮的重印牌。

一大堆到底是多少？ 這不重要。 讓我們看看你將有機會使用的一些新機制。

經驗指示物

本系列中五位尊貴的傳奇生物都以經驗指示物為特色，每副套牌各有一位。 這是除了中毒指示物外，玩家可擁有的第二種指示物。 雖然擁有中毒指示物通常都不怎麼令人高興，但擁有經驗指示物卻是好事！

五 個指揮官各有一種觸發式異能，當滿足了特定條件時，該異能將會給予你一個經驗指示物。 對於米捷茲而言，便是施放總魔法力費用大於由你擁有的經驗指示物之數量的瞬間和巫術咒語。 你所施放的第一個瞬間或巫術咒語，將會使這異能觸發，並給予你一個經驗指示物。 如你想該異能再次觸發，你便要以等於或大於2的總魔法力費用來施放瞬間或巫術咒語。 然後是等於或大於三，如此類推。

好了，現在我們已訂好 標準。 如果達標會發生什麼事？ 就米捷茲而言（用三倍速念完會有好事發生！），你施放的瞬間或巫術咒語能獲得費用減免的效應。 值得一提的是，此費用減免並不會改變該咒語的總魔法力費用。 因此，如你有三個經驗指示物，那麼你只需要支付R便可施放魔法力費用為3R的瞬間咒語，而這樣做將會使米捷茲的第一個異能觸發。

即使讓你獲得經驗指示物的生物離開戰場，你依然會保留那些經驗指示物。 因此，如米捷茲是你的指揮官，她可能會給予你數個經驗指示物，然後因故回到統帥區。 當她下一次在戰場上時，你可以再次享有之前獲得的瞬間和巫術費用之瘋狂折扣。

經驗指示物可以互通。 如果你的套牌中有米捷茲和另一個本系列的傳奇生物，那麼上述任一傳奇生物所給予你的經驗指示物，都會對兩者的異能產生效果。 到底是哪些異能呢？ 等著瞧吧。

繁影

指 揮官產品棒就棒在我們可以設計你們在普通產品中一般無法看見的異能。 繁影就是這樣的一種異能。 每當具繁影異能的生物進行攻擊時，每有一個防禦玩家以外的對手，你便得到一個衍生物（此衍生物為該生物的複製品），用來攻擊該對手或由該對手操控的鵬洛 客。 你不必再為了該攻擊哪個對手而感到苦惱。 要打就都打！ 攻擊鵬洛客也會使繁影異能觸發，因為鵬洛客的操控者為防禦玩家。

這些衍生物 所複製的，就只有具繁影異能的生物上所印製的東西而已。 如果齊嚎女妖上結附了任何靈氣或裝備了任何武具，這些靈氣或武具都不會被複製。 +1/+1指示物或改變了其力量、防禦力或異能的非複製效應也不會被複製。 但就齊嚎女妖的情況而言，這些衍生物會具有最後一個異能，所以你可以讓幾位對手各棄一張牌。 在戰鬥結束時，這些衍生物便被放逐。 這些衍生物不會進入墳墓場，因此每當一個生物死去時會觸發的異能將不會觸發。

另一個要點是，這些衍生物會橫置放進戰場且正進行攻擊。 這意味著它們從未被宣告為攻擊者。 如果你有任何每當一個生物攻擊時會觸發的異能，那麼這些異能都不會觸發。 （換言之，繁影異能不會使自身觸發。 這也是件好事情。 這將會使不可阻擋的克隆軍隊產生，從而不僅使遊戲打成平局，還會消滅了宇宙中的一切生命。 幸好我已預想到這一點。） 如你給予其他生物繁影異能，這情況便可能會出現。 如何做到這一點？ 這是個很好的問題。

如果沒有其他對手（可能是因為你的遊戲只剩下兩名玩家，或開始時就只有兩名玩家），繁影將不會產生任何效應。 這是沒關係的。 此時你只需剷除一名玩家，便可獲得最終勝利了！

交匯

具有模式的咒語為你提供不同效應的選擇。 你會在你施放咒語時選擇要利用哪個模式。 此前，我們為具有模式的咒語進行了全新的版面設計。 小黑點！ 現在，具有模式的咒語更易於閱讀和理解，我們便可以用它們來做更多酷炫的事。 例如是交匯！

於 你施放交匯時，你便一併選擇三種模式～而且你可以多次選擇同一種。 如果某種模式需要目標，例如焰流交匯的第三種模式，則你在每次選擇該模式時，都要能為其指定一個合法目標才行。 如果你並未選擇需要目標的模式，那你就無需在意它的要求。 所以只要你只選擇焰流交匯前兩種模式，那麼就算戰場上沒有神器，你也可以施放它。

請 謹記，無論你選擇哪些模式，效應都以牌上註明的順序生效。 如果你選擇某模式多於一次，你便要選擇其間的順序。 假設你施放焰流交匯時，選擇了第一種模式兩次，並選擇了第二種模式一次。 當焰流交匯結算時，每個生物會先受到1點傷害，然後每個生物會再次受到1點傷害，最後每個對手會受到2點傷害。