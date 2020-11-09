終於，我們迎來了這個系列上市的日子～它不僅內容上獨樹一幟，玩法上也有大膽創新，讓我們有機會以全新玩法來體驗指揮官這一魔法風雲會廣受歡迎的賽制。

當我六年前腦子裡浮現出指揮官輪抽的構想時，我都不確定這賽制最終是否能得到大家認可。時至今日，看到它正式推出，聽到大家熱烈討論，很快就能親自遊玩，這一切對我而言意義重大。無論你是指揮官的老手、輪抽的熟客，還是新接觸這兩種賽制的玩家，我都希望你能夠享受遊戲時光。

要說新系列最好的開端，那非售前賽莫屬：這是你能親手把玩新牌的首個機會。所以今天就讓我們來談談售前賽吧！

如果比起讀文章，你更喜歡看短片的話，我也作好了影片說明這一切，你可以在這裡觀看：

如果你更喜歡讀的話，讓我們繼續。讓我們開始吧！

傳奇的開始

售前賽是一年當中我最喜歡的魔法風雲會賽事。

在售前賽上，你可以首次嘗試新系列～對我來說，售前賽體驗的精髓就在於拿到新牌並用來遊戲。就算你是在家裡打開全新系列，你也是跟全世界許多人一起做這件事情，你的體驗也會成為全球玩家遊戲體驗和交流之一部分。感謝網際網路，我們彼此相連！

售前賽吸引我的地方在於，比賽用的是全新系列，大家都是第一次玩，起始點大致相同，而且大家都是抱著平常心來參加比賽，共同享受探索新牌張。新手與老手都能盡享其樂！

如果你是現開賽的老手，可以直接閱讀下一個章節；我會在那裡談談指揮官傳奇有什麼新奇之處。但如果你是這個現開賽豐富世界的新手，或者只是需要一些建議，就繼續讀下去吧！

好的。那麼讓我們先從可能是最重要的一步開始：入手售前賽產品！畢竟，如果你不知道哪裡能買到你需要的補給，你就不能在對局中有好的表現。

這一點，你需要去聯繫當地店家。如果你還沒有常去的當地店家，請務必在店家搜尋器中找一家離你較近的。那家店甚至可能提供預先報名。售前賽是我們最受歡迎的賽事之一，所以務必查詢店家是否接受預先報名。請提前作好計畫。

雖說以往的傳統售前賽是在店內舉辦，但這次由於COVID-19疫情，我們也推出了特別安排：玩家可以購買補充包回家遊戲！（對於那些熟悉售前賽的人，我必須指出：指揮官傳奇並非「主要系列」，因此本系列的售前賽會直接利用傳統補充包～而非專門的售前組合。）實際上我們也推薦各位如此進行售前賽。受世界各地因應疫情防控訂立的規章制度影響，店家不一定能夠正常營業～因此請務必做好相應防護措施，遵循政府規定，選擇你個人感覺最合適的方式來參賽。

很好，讓我們看下去。你選擇了店家，也在指揮官傳奇牌圖集合裡看完了所有精美牌張。

你已準備就緒！現在該來打開補充包了！

指揮你的牌張

好了，現在你已經拿到補充包。接下來怎麼做？

首先，你可能已經拿到了一張特別的黯黑男爵辛格售前賽贈卡。快來看看吧！

由於所有人都會拿到同一張贈卡，因此它不像通常的售前賽贈卡一般可以加入你的套牌～因此現在請先把它放到一邊。但那幅Pete Venters的作品也實在太出色了吧！

指揮官傳奇現開賽的每位玩家會使用六包補充包，輪抽賽則為每位玩家三包。（如果你打算輪抽的話，請務必作好防疫措施，另外，輪抽指揮官傳奇時，每次會選兩張牌！）本文中還將稍微介紹如何構組現開套牌，因此如果你打的是現開賽的話，現在就把手中的補充包打開吧！

那麼……接下來怎麼辦呢？

當然是構組套牌了！

構組現開套牌和常規套牌有些不一樣。你只能用眼前的牌構組套牌，然後隨你的喜好加入基本地。

而指揮官套牌系列的現開和通常現開不太一樣：後者需要構組40張的套牌，而本系列你要構組60張牌的指揮官套牌。

如果你不知道什麼是指揮官，也沒關係！現在是學習的好時機。你可以在此處觀看我的影片，不用五分鐘就能了解；或是查看指揮官傳奇賽制頁面以了解更多資訊。

請注意，指揮官玩法中的標識色規則在現開賽中也會生效，因此你的套牌需要與你指揮官的顏色組合相符才行（包括牌面上所有的魔法力符號，例如起動式異能之中）。舉例來說，你不能將綠色牌加入由快隱統領的套牌中。

通常來說，現開賽你要思考的第一件事是決定打哪些顏色，在指揮官傳奇系列的現開中也是這樣；而其中一大要素就是看看自己開到了哪些傳奇。它們會確切地影響你的決定！如果你開到了一個你特別喜歡的傳奇（或兩個都有拍檔異能的，我們後文會提到），那麼這就能幫你快速決定要利用哪些顏色。

除了這點外，其他決定顏色的主要因素包括：

令人興奮的強力稀有牌

大量能「去除」對手生物的牌

在某個顏色上有大量可用的牌

在某種顏色上具有適當的「魔法力曲線」～意思是在各種不同費用上都有很多生物

某個顏色有你喜歡的主題

許多具躲避式異能（例如飛行）的生物，它們讓人難以阻擋

如果你真的特别想玩某個顏色，但又沒有開到對應顏色的傳奇，這個系列還為你提供後備選項：虹彩魔笛手！雖然應該不大會出現你沒開到的情況，但無論怎樣你始終都可以使用虹彩魔笛手～就算你真的沒開到也一樣。你可以將它想像為「基本傳奇」。（歡迎觀看此影片，進一步了解虹彩魔笛手的存在理由。）

還有一點值得指出的是，你此時構組的指揮官套牌會遵循一般限制賽的規則；只要有開到，同名牌在套牌中的數量並沒有限制。（這與一般的指揮官玩法不同。）

然後，在指揮官傳奇你的60張套牌裡面大概會需要放進25張左右的地。那麼你該如何在你所擁有的全部牌當中，選出35張來放入套牌中？

下面的流程或許可以派上用場！

首先，將生物以魔法力費用的順序逐次排列。這能讓你看出在遊戲的各個時段，你可以施放什麼生物。（此時先不要攤開非生物牌，除非是你一有足夠魔法力便會立即施放的牌～舉例來說，你通常會在第三回合施放[autocard]揚升斯立茲[autocard]，但通常不會在第三回合施放[autocard]義務之誓約[autocard]。）

適當的「魔法力曲線」對於成功的現開套牌來說至關重要。你不會想在曲線的任何一點有過多的牌。良好的混合搭配將讓你可以在遊戲前期施放費用低的咒語，在後期施放費用高的咒語。

此外，請謹記你總是可以施放你的指揮官。如果銳目領航員馬科姆是你的指揮官之一，那意味著你總是可在第三回合施放它。

整體來說：通常指揮官遊戲的用時會比較長，而且你一開始有40點生命。因此在構組時可以多加考慮（但其他方面也要顧！)能在遊戲後期發揮作用的牌…此外，你甚至可以閉著眼睛把所開到最喜歡的牌張全放進套牌，並且還出不了大問題！

保持距離的魔法風雲會

由於COVID-19疫情蔓延，在世界上某些地方進到實體店暢玩魔法風雲會可能有些困難。那如果你買了產品回家，但沒有辦法在店內遊戲，要怎麼做？

當然，我們還有魔法風雲會線上版，讓你在保持距離的同時體驗新系列。不過還有一種玩法是藉由電話和網路攝影機來玩！

想我當年小時候，我還跟朋友打電話來對戰魔法風雲會呢。如你所想，我們碰到的一個問題是：記住所有牌是個大難題，而用到新牌的售前賽尤甚！

但如今我們的時代已大不相同～網路攝影機隨處可見，筆記型電腦乃至手機上都能方便用到！

根據你和朋友手中設備的情況，有很多種方法可以實現網路魔法風雲會對戰。查看我關於利用網路攝影機進行魔法風雲會遊戲的文章，以獲得各種設定訣竅。其中，對於指揮官遊戲來說，Spelltable.com尤其適用於指揮官遊戲，它內建語音聊天功能，並能為四人的指揮官遊戲提供四個視窗。如果你想再熱鬧一些，Discord或Google hangouts也很實用。

傳奇之樂

從艾卓王權開始，我們首度推出了「補充包添趣」計畫，在補充包內封入特定牌張的異畫或特別版本。指揮官傳奇也將繼續為補充包添趣！

本系列的補充包中可能會出現採用特殊邊框和稱為鑲刻邊框閃卡工藝的傳奇生物牌。它們看上去就像是這樣：

不過老實說，你需要親眼見到它們，才能感受到這種閃卡工藝有多炫麗。這裡有一段親手把玩閃卡的影片！

慢著，普羅許？確實是！除了本系列的傳奇之外，我們還從過往的牌張中精選了32位廣受歡迎的傳奇角色在本系列中重印，且都將以這種工藝出現在各位眼前。於此獲得你的渦心漫遊怪、娜吉拉、薩拉希洛斯，以及他們的29位朋友！

此外，你還能開出本系列鵬洛客的無邊框版本：

這種特殊版本的鵬洛客牌也能在輪抽補充包中開到！

另外，寬圖牌張也將繼續在Collector Booster（聚珍補充包）中登場！像是：

而且本系列中並非僅只稀有和秘稀牌會有寬圖版本！在聚珍補充包中，你除了能得到一張寬圖稀有或秘稀牌之外，還能得到一張寬圖普通或非普通牌！這類具有寬圖版本的普通或非普通牌乃是從本系列以及其兩副指揮官傳奇指揮官套牌中出現的牌張精心挑選，特別契合指揮官對戰氛圍。

如果你對這些多樣牌張及其特別版本感興趣的話，不妨讀一下我那篇關於收集指揮官傳奇的文章。

指揮官傳奇多樣產品

當你到店家購買補充包為售前賽作準備時，也許還可以順便看看其他產品～例如補充包盒！但請務必事先預訂，因為整盒銷售的補充包數量有限，提前預訂比較保險。在你整盒購買時，還可以拿到一張這個：

魔力聚流 在指揮官中是一張好用的調色牌，在其他賽制中也很活躍。

指揮官傳奇還有兩副指揮官套牌！也請務必諮詢店家了解相關產品。

成為傳奇

我們在這個系列上耗費了大量的時間和心血，因此我迫不及待想讓各位親自感受一下其間樂趣。這種玩法真的很有趣，同時也讓指揮官賽制煥然一新！

而最重要的是，與眾同樂！指揮官這一賽制的中心就是在玩家之間的社交往來，以及決定性的美技展現。希望你也能社交遊戲雙豐收！在此我要向Commander Rules Committee（指揮官規則委員會）致謝，不僅僅是因為他們在這系列上為我們提供的幫助，更多的是感謝他們創造出指揮官這樣的賽制，不然也不會有我們今天這樣的創新玩法。

如果你有問題，請藉由Twitter、Tumblr、Instagram、Tiktok、Youtube聯絡我，還可以寄送電子郵件至BeyondBasicsMagic@gmail.com。我很希望聽到各位的意見回饋！

我希望你們都能喜歡指揮官傳奇的預覽，並希望各位在遊玩這系列時能夠玩得開心！

Gavin

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