我叫Gerritt Turner，是魔法風雲會的資深敘事設計師。今天，我很榮幸能夠向你們介紹在凱德海姆中初次登場的兩位新鵬洛客之一：尼科阿理斯！有幾位負責構想並設計尼科的創意團隊成員會和我一起進行介紹：Katie Allison（遊戲設計師）、Chris Mooney（遊戲設計師）、Allison Steele（數位產品經理），還有Lake Hurwitz（主要概念藝術家）。我們將談談尼科的角色身份以及我們在創造他們時的想法。所以，話不多說，我們開始吧！

尼科阿理斯|Winona Nelson作畫

Gerritt Turner：嘿大家好，謝謝你們的參與！我們就從基本的部分開始吧：尼科阿理斯是誰而且他們的故事是什麼？

Chris Mooney：尼科是一位來自塞洛斯時空的新鵬洛客。在尼科年少的時候，有一位先知預見尼科的未來將有一番偉大成就：他們註定要成為一個偉大的運動員，一個百發百中的無敵標槍手。多年來尼科鍛鍊並參與競賽，但在那整段期間，他們聽聞了關於英雄的故事與歌曲，講述英雄們為了保護人民而戰並開始質疑那些早已替他們安排好的命運。最後，尼科決定挑戰命運本身並且，在許多人的震驚中，故意輸掉一場比賽。明白了能夠操縱自己的命運，這使尼科走上一條新的道路：一個年輕的鵬洛客，尋求能成為夢想中真正的英雄。

Allison Steele：在塞洛斯：冥途求生期間，命運神克洛緹絲自冥界現身。她的目標就是重織每一個人的命運並且強化它，以確保萬物都在它們應待的軌道上。克洛緹絲派出她的命運特務，凱利斯，追蹤艾紫培並設法阻止她離開塞洛斯的冥界，但他卻不是唯一的一個：克洛緹絲派出特務追蹤許多膽敢違抗其命運的人，包括了尼科。他們在那場最終競賽裡已過度挑釁，於是神明便派出一名特務前去引導他們回歸「正途」。尼科的火花在那場衝突中被點燃了，接著在一刻恐懼與反抗的情緒中，他們穿梭時空離開了，塞洛斯無人能夠追上他們。

命運神克洛緹絲|Magali Villeneuve作畫

GT：既然尼科已逃離命運的魔掌，凱德海姆又有什麼在等著他們？

Katie Allison：我們在尼科的故事早期就遇見了他們，所以，在某種程度上，他們還在設法弄清楚！他們知道他們想成為一個英雄－為了正義、拯救生命、讓歷史變得更好而戰－但他們很快就發現真實的人生並無法被整齊地區分為善與惡。而在凱德海姆，身為一個「英雄」所代表的意義與在塞洛斯 相當不同。我想尼科的旅程最重要的部分會是試圖釐清身為英雄並同時在一路上設法幫助任何人對他們而言的意義。

AS：沒錯，他們需要回答的最重要的問題就是「是什麼造就了一個英雄？」塞洛斯英雄的美德是否就是他們想要在內心培養的美德？在任何一個人的人生中這都是個令人興奮的時期，而且我們不只得以看見尼科穿越多重宇宙，還有他們對於自我決定的追尋。

CM：對於我們許多的鵬洛客角色來說，他們從最低處開始他們的旅程，而且他們必須開始尋找或改造自我。相對地，尼科的旅程從個人勝利的時刻開始。他們一直等待在他們的時空造成正向改變的機會，而且他們才剛得知還有好多需要他們的時空！

GT：我喜歡尼科反抗「天選之人」的模式並且成為一個不管命運的英雄。他們不顧命運的選擇而決心成為自身期盼的樣貌，這感覺起來正強烈反應了真實世界的英雄氣概。不過，我們知道多重宇宙對一個嶄新的鵬洛客來說可能是個危險的地方（同樣地，對經驗老道的鵬洛客也是）。尼科擁有什麼能夠在旅途上幫助他們的能力？

KA：尼科能夠召喚宛如鏡子般的魔法能量斷片，他們能夠將其形塑成各式各樣可拋擲的武器。當然，這些東西可以是簡單的穿刺用長矛或匕首，但它們也具有另一種令人興奮的特質。每一個斷片都具有吸收它第一個觸碰到的活物（除了尼科以外）的力量，並將它們關在超維空間內一段時間。他們能夠在一場戰鬥的關鍵時刻把敵人困住，拘留某人以備詢，或甚至讓盟友脫離險境。

AS：一但到了空間裡面，目標會被困住一段短暫的時間，無法影響世界。人們能夠看見他們並且跟他們說話，彷彿透過一面厚玻璃，但僅此而已。不過，斷片無法永遠地困住任何人；一個正常人或許在幾分鐘內就能脫身，但若尼科遇上一個強大的對手，可能就只需要幾秒鐘。在一則故事裡，你或許能看見尼科偷偷藏起一個盟友使自己看似孤身一人，或是將一個關著盟友的斷片拋過戰場。想像尼科「沒丟中」目標並且把一個斷片拋到敵人後方，接著賈路或阿耶尼突然衝出來包夾他們的對手。這個能力也可以用來囚禁敵人足夠長的時間以將斷片拋入牢房裡。

KA：我們想要一組能夠讓尼科創造性地使用他們的聰敏和身體技藝的能力。尼科一開始是個運動員，接著才是魔法師。我們想要創造一組因為他們如何使用它而產生效率的能力，不是一個擁有純粹蠻力的大砲。

GT：尼科的力量真正展現了他們創意與戰術思維。從機制和視覺的觀點，他們力量背後的思維過程為何？

Lake Hurwitz：在視覺上，以尼科的力量作為一種觀點，一種看待他們周遭世界的方式對我們而言是非常重要的。他們具有強烈的價值和一種強烈的人格，因此其他人會在他們的行為中看見他們自身的某個部份。我們想確保我們體現了尼科的能力，以向人們展示關於他們自身那或許未曾檢視過的東西。

CM：從一開始，我們就知道尼科最後會是一個藍色的角色，但我們想找到一組既獨特又具有動態視覺的能力。許多經典的藍色能力套組早已被使用在其他現存的鵬洛客身上，不過我們尚未探索的一個面向就是（這缺乏一個更好的名稱）「精準拋射」。藍色魔法的角色經常專注於大腦或學術，但藍色的一個尚未充分探索的面向就是它透過練習與訓練而改善獨特技能的能力。一個擁有超精準武器投擲能力的角色感覺起來就像一個很酷又適合藍色的能力套組，不過跟現有的角色也能做出區別。它也非常自然地與尼科原初的運動員方向產生連結。

KA：正如Chris提到的，我們當時正在設計一個不屬於粉絲們經常預期的那種典型醉心於知識的藍色法師角色。一種常見的藍色特質就是無止盡地追求自我提升。若不追尋自我提升，一個運動員的勤奮練習又是為了什麼？尼科的體格、靈敏度，以及難以置信的精準度都來自多年的練習與紀律；即使他們喪失了任何魔法，他們依然能以致命的精準度拋出一支鏢槍（或是任何手邊的東西）。

GT：我們已經談了很多關於尼科運動員的部分，我相信有些人會納悶為何我們選擇了「來自塞洛斯的運動員」作為他們的起源。當我們開發尼科的人格與故事時，你心裡想的是什麼？

CM：在我們開發尼科的起源時，我們想講述一個能夠表達非二元性別族群之間共享經驗的故事，而且不聚焦在他們的性別認同上。這是特別為了確保尼科是一個讓所有人都能夠產生連結的角色，但這也是為了確保尼科的角色不會被他們身份的單一面向完整包覆。我們的方法是設法創造出一個帶有熟悉的情緒核心的起源，而且我們希望能夠與非二元性別的人們產生共鳴。

身為一個非二元性別者，這個故事最令我產生共鳴感的就是質疑你世界公認的規範準則：有一個被社會接受為事實的觀點，但當你知道的愈多，你就會開始質疑它。最後，你決定親自挑戰這個觀點並發現你擁有超越它的自由。這就是我們想替尼科建立的旅程。

我們檢視了許多存在於魔法風雲會的時空作為尼科可能的故鄉，但最後，我們發現塞洛斯非常搭。宿命與命運的概念在塞洛斯時空非常重要，不過我們已在兩度造訪塞洛斯時看見宿命並非總是一成不變而且個人的行為能夠改變他們的命運。它感覺像是個完美的地方，可以用來講述一則關於一個人學會「世界運作的方式」其實並不等於世界真正的運作方式的故事。

啟蒙殿堂|Svetlin Velinov作畫

至於尼科的運動員起源，我們知道我們想讓尼科擁有一個被預知的命運（他們終究會挑戰它），而專業運動員感覺 則是個非常適合塞洛斯的原型，並且在我們現有的角色中是個嶄新的嘗試。這也跟尼科透過長年的練習與訓練而發展的技能相當契合。

KA：首先，我們想設計一個有趣的英雄角色，而其非二元性別身份只是他們的其中一個面向。無可否認，這是個相當重要的部分，但卻不是唯一一個賦予他們定義的項目。我個人非常高興我們賦予尼科的樣貌，感覺像一個擁有共鳴故事的人，同時也剛好是一個我自身性別的代表。

AS：在他們的核心，尼科就是每一個被告知他們應該成為的樣貌但卻知道自己應該是另一種樣貌的人。我真的很高興我們創造出一個如此普遍存在的人物。我認為許多人（我可以說大部分人嗎？）知道違抗不想要的期望時的感受，因此大部分人將能在那個層面上與尼科產生連結。

LH：角色設計的意思是真正地了解你所製作的人物的人格與價值，因此作為設計過程的一部分，我們花了很多心力去了解尼科的非二元性別認同會如何改變他們的審美選擇。通常，當創造一個符合傳統性別角色的人物時，為了強調吸引力、力量、自信，以及時髦所做出的選擇將會依循在文化與社會上建構而成且相對狹窄的模式。對尼科，我們確保會探索他們做出刻意偏離那些傳統觀念的審美選擇。

GT：每當魔法風雲會增加一個新的鵬洛客角色時，那總是個令人興奮的時刻。團隊裡的一部分人負責創造尼科，長久以來我一直期待當我們終於能在卡片上以及商店裡看見尼科的時刻。既然他們終於面世，你們認為尼科對魔法風雲會的重要性為何？

CM：我很興奮能夠在魔法風雲會中看見一個非二元性別鵬洛客。在我最喜愛的遊戲裡看見某個能夠代表我自己的人物總是好事，但對我來說更特別的是尼科可能會協助將非二元性別族群的概念介紹給各個年齡層的粉絲或使它正常化。魔法風雲會是個隨著它週遭的世界以及參與的玩家而不斷適應與改變而茁壯了幾十年的遊戲。我很興奮能夠看見尼科的影響力還有他們如何讓更多元的角色在未來加入我們的遊戲。

魔法風雲會在過去曾出現非二元性別的角色，我確信將來我們會看到更多。像魔法風雲會這樣的一個奇幻產業令我最喜愛的部分是我們可以加入來自各種不同背景的非二元性別角色，就像尼科和賀拉爾，他們來自擁有傳統性別的文化，但也包括乙太種耶赫尼，來自一個毫無性別表徵的文化。我認為自己能夠以不同的方式將自身投射到這兩種非二元性別角色上，我很高興我們有機會去探索它們。

KA：顯然，我自己身為一個非二元性別人士，看見一個非二元性別英雄加入鵬洛客行列是一件極為有意義的事。我認為代理人的力量很容易被低估－畢竟，我並非無法將自身投射到男性或女性的角色上－但開始在你喜愛的史詩故事裡看見一部分的自我認同真的是一件非常特別的事。尼科並不是刻意要成為「那個 非二元性別角色」；他們是一個擁有自身力量、缺點、目標，以及人格的個體。從長遠來看，我希望儘可能呈現更多不同的非二元性別（以及其他）的經驗，讓更多粉絲有機會在我們的故事中看見他們自己。

GT：我想每個參與創造尼科的人都找到了與這個角色的私人連結，使這段開發過程變得特別。關於尼科這個角色或是在創造他們的過程中是否有任何方面對你來說格外有意義？

KA：這個嘛，顯然那裡有整個性別的議題，但那並不是全部。尼科是一個規劃者，他們總是在涉入其中之前先徹底了解一個情況。既然他們現在已前往多重宇宙處理各種全新的危險事物，他們會考慮你們不見得有時間顧慮到的現實，而有時你就只需要相信你的直覺並行動。我真的對此很有共鳴！我是那種玩電視遊戲會每六秒存檔一次以及在決定看一部電影前先讀過十篇評論的人。不過人生中有些最棒、最有意義的經驗卻來自我讓自己衝動的那一面主導的時候。遺憾的是，我並無法將自己投射到尼科那精湛的身體協調上。我今天早上才剛絆倒自己。

LH：對我來說，尼科代表一股選擇展現自我的力量，而不是展現由其他人加諸於你的期盼。跟著前人的腳步過上與其他人一樣的生活相當有壓力。在許多方面尼科都是與魔法風雲會一切相關的典範－尋找你內在的力量。

CM：那感覺有點像作弊，因為我確實在尼科起源的靈感旅途中加入許多我私人的想法與感受。我發現關於尼科的一個非常激勵人心的部分就是他們對於藍色角色的表現方式。我覺得藍色通常會以自鳴得意、高傲，還有智能菁英的方式呈現。有時候扮演這些東西很有趣，但我想尼科正在協助展現一些藍色更積極樂觀且懷抱遠大志向的那一面：渴望學習，致力於改善自我，嚴格練習技巧，以及好奇地質疑可能被其他人視為理所當然的世界。

AS：尼科裡面有很大一部分的我。有一次，當我們在討論他們的顏色定位時，我說我自認為擁有白色的道德觀與藍色的方法學，而那也協助引導我們將尼科放在一個類似的位置。至於尼科的性別，我並沒有非二元性別的人生經驗可以參考。身為一個二元性別的女性，我最接近的樣本就是類似身為跨性別者的模糊經驗。因此，我便套用了當時在龍命殊途中（我是核心成員 ）創造阿列莎的經驗並且接受來自房間內非二元性別人士的建議。關於他們的性別經驗，有什麼主題對他們來說是最受挫的？帶著一個來自五六年前的計畫裡的優先事項是一件很有趣的挑戰，但團隊卻凝聚得非常快，而且我們彼此腦力激盪並建設性地爭論直到某人提出一個很棒的點子將我們拉回來，那是一種奇妙的交流。和Chris、Katie、Gerritt、Lake，以及團隊其他人合作創造尼科是一個美好的經驗，我希望來自那間寫作室的愛與尊重能夠透過他們的角色讓大家感受到。

GT：雖然我想繼續談論這個我最喜愛的新鵬洛客，但我們或許該做個結尾了。非常感謝Katie、Chris、Allison，還有Lake向我們分享你們驚人的作品以及深思的洞察。另外也要大力感謝每一位協助創造出尼科的人！

我希望這點幕後花絮能讓你跟我們一樣對尼科感到相當興奮！請持續留意接下來的凱德海姆預覽季，我們即將揭曉更多資訊。