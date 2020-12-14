嗨各位好，我是Gerritt Turner，魔法風雲會的資深敘述設計師。我今天要和Cynthia Sheppard（資深美術指導）和Lake Hurwitz（主概念插畫師）談論泰瓦科爾，凱德海姆中出現的兩個新鵬洛客之一！

Gerritt Turner：Cynthia和Lake，歡迎！讓我們先從最基本的開始吧：泰瓦是個來自於凱德海姆的妖精。我們應該先談談在開始開發他之前這對我們來說是什麼意思。

Lake Hurwitz：我們在凱德海姆的開發前期就知道我們會需要一個妖精部族的鵬洛客，所以當我們開始角色創造的過程時，我們花了很多時間思考讓妖精這麼棒的共通要素是什麼。我們在最後辨識出三個共通和會引起共鳴的主題：共同的血脈或文化、和大自然的調和，以及優雅的戰鬥風格。不過，我們同時也知道凱德海姆的妖精會有點 . . . 不一樣。

Cynthia Sheppard：凱德海姆是個由北歐神話啟發的時空。它充滿了故事和歌謠，而它的全部居民都遵循同一個精神：這個時空的居民都是會炫耀偉大事蹟、並且期望會英勇死在戰場上的戰士。他們會盡力戰鬥並且更用力慶祝，而他們的故事就會隨時間變成神話。這表示凱德海姆的妖精會和我們在傳統奇幻—或是之前魔法風雲會系列中看到的不太一樣。

GT：和大多奇幻妖精相比，他們比較世俗，然後也會比較…性急一點？

CS：沒錯！我們在妖精的啟發上借用了維京和北歐神的特徵，所以和凱德海姆的其他人一樣（但是可能和其他的奇幻妖精不同），他們很喜歡誇大的戰鬥以及慶祝偉大的事積。他們的血脈也讓他們和凱德海姆上其他由維京人啟發的居民不同。許久以前，這些妖精被稱為埃尼爾， 凱德海姆全域之神。但是他們卻被新來的斯科提打敗，而這些新來的就變成你們會在系列和故事中碰到的諸神們。在戰敗之後，妖精的埃尼爾領導者被囚禁在樹裡，而這種族也被分為兩個部落：林木妖精（綠色）和暗影妖精（黑色）。這兩個陣營多年來遠離彼此，直到最近當一個叫做哈拉德的妖精統一了對戰的部落並且自稱為妖精王。妖精想要取回一些失去的光榮，而他們社會的統一正是這方向的第一步。回到泰瓦：我們的任務就是要找到Lake之前提到的，世界建構的要素和共同主題的相同點，然後建立在這些想法上創造一個感覺既熟悉又創新的角色。

GT：而這就要提到泰瓦的故事和個性了。泰瓦是哈拉德國王的弟弟，而他大半生都活在兄長的陰影之下。不過，雖然一個有名的兄長可能會在某些人中導致忌妒或怨恨，哈拉德則是啟發了泰瓦來尋找光榮，並且讓他認為他能完成他想要的任何事情。他決意要讓自己的傳說能和凱德海姆最偉大英雄的故事對等（甚至超越），而他也會大方地和想聽的人述說他的英雄事蹟。他既有魅力又狂妄—有些人甚至會說他是傲慢—但是在這些自誇之下他可是個慷慨大方的好人。雖然他的確很積極地想要建立自己的傳說，但泰瓦對於名望有個特別的看法：光榮是可以共享的。在史詩般的戰鬥之後，除了會誇耀自己的成就之外，他也會讚美他的夥伴。他基本上就是個很外向的人，並且很享受戰士之間的友誼。他會主動尋找願意和他並肩作戰，並且在光榮勝利之後一起喝個三四（十）杯的夥伴。

CS：泰瓦的嬉鬧和爽快自誇讓他和其他傳統奇幻中難以理解和正經的妖精不同。他是那種大家都會想要一起喝一杯、魅力十足的說故事人。從視覺上來說，他還是有些傳統妖精的特徵：長髮和華麗衣著。但和他的個性一樣，他獨特的特色既誇張又引人注目。從他的精壯體格到閃亮紅髮到刺青，他古怪的外觀都在說「看我吧！」

泰瓦科爾 | 由Chris Rallis作畫

LH：妖精最有趣的一點就是他們看起來可能很瘦弱，但卻擁有非凡的力量和技巧。當我們在設計泰瓦的外觀時，我們試圖讓他看起來更壯碩一點，但同時又不失靈巧。

GT：他的體態的確會傳達「力量」和「敏捷」。對妖精來說他算壯的了。

CS：雖然泰瓦和所有的妖精族結盟，但他的血脈還是（綠色的）林木妖精。林木妖精的肌肉比較發達而且也比較有力，然後癡迷於英雄主義和名聲的泰瓦可是花了非常多的時間在訓練。這讓他在林木妖精中看起來也非常壯。

GT：他也很愛現自己絕佳的體態。我的意思是，這傢伙幾乎從來不穿上衣的。他會說這只是面對凱德海姆寒冷氣候下所展示的力量和毅力，但我們都知道應該不止這樣。然後既然提到了不穿上衣，我們也該說說那些刺青！

CS：真的！泰瓦的蛇狀刺青是要致意寰宇盤蛇寇瑪。所有的凱德海姆妖精都敬仰著寇瑪，而許多妖精也會穿著反映這個敬仰的衣物—從看起來像鱗片的髮辮到真的像蛇皮的織物設計。

LH：我們知道泰瓦會想要強化這個關係，所以他的刺青就是對這個文化遺產的視覺連結。除了他的雙刃劍之外，雙匕首的形狀也是類似蛇牙這種能快速彈出並攻擊的設計。

CS：說到他的劍，凱德海姆的武器和裝甲都是由一種古老似銅的金屬做的。每個妖精一生都只會使用一把特製給自己的武器，然後這些武器會在妖精死去之後熔解並重新打造給下一代。

GT：泰瓦毫無疑問是個強力的近戰高手。但是泰瓦和其他妖精戰士不同的地方是他能變化他的身體和周圍的環境。他可以將自然物質（包括他自己）改變成附近的其他自然物質。這讓他會特別注意周圍的自然世界，而他也非常善於利用環境。他可能會用石頭裝甲保護自己、爆出刺棘來掙脫扭打，甚至用岩漿包住自己（前提當然是附近要有）。他也可以冷卻同樣的岩漿來做出險惡地形上的黑曜石道路，或是讓對手腳下的土地爆出刺棘。這些只是舉例，因為泰瓦的能力雖然非常有彈性，但還是會受到附近自然地形的影響。這讓泰瓦能在戰鬥中更能隨機應變，而他也很享受這個戰鬥所需要的創意。

LH：泰瓦的能力不限於自身，他還可以將這些強化分享給夥伴。由於他一直想要成為目光的焦點，這也會讓他確保他的能力會是大家的秘密武器。如果他的朋友能透過他的能力完成偉大的事蹟，那他也能分享他們的榮耀！

GT：以我的經驗來說，每個成功角色的開發都會有個你覺得該角色「活起來」的時刻，他們就是這時候不再是個「想法」而是個我們可以愛上的人物。這時刻對於泰瓦來說更是明顯。我們原本是要設計一個「凱德海姆妖精」，然後在這過程中我們發現了這個美妙、狂妄，惹人生氣同時又讓人無法不喜歡的作樂吹牛鬼（我這裡完全沒有偏見）。我認為泰瓦的洪量正是他吸引人的地方：他的確想要建立自己的傳說，但他不只是願意，而是積極地想要和隊友分享榮耀，而這正是他惹人喜愛的點。許多魔法風雲會的鵬洛客都有個明顯的缺點，而這些缺點都是他們一生中都在對抗的東西。泰瓦的缺點就是，他是個要和自己的自尊心搏鬥的年輕人—有時候他會贏、有時候則是他的自尊心會贏。不過他能接受批評，然後在前往凱德海姆之外的世界旅行時他還會有很多機會可以學習、成長，以及理解他能力—和自信心—的極限。當然，他還會有不少機會能確保詩人們能在數千個時空中也能歌頌他的英勇事蹟！

雖然泰瓦還會想要我們繼續談論他，但我們還是得收尾了。非常感謝Cynthia和Lake來和我談談，然後我還得和每個努力讓泰瓦成真的人致意！我們希望你們喜歡這個魔法風雲會最新的妖精英雄，也別錯過接下來的凱德海姆預覽季，因為後面還會有更多精彩的內容。